Im Bereich der Softwareentwicklung haben No-Code-Plattformen die Art und Weise revolutioniert, wie Anwendungen konzipiert, gestaltet und zum Leben erweckt werden. Diese Plattformen, die von der Mission angetrieben werden, Technologie zu demokratisieren, haben eine Welt kreativer Möglichkeiten für Unternehmer, Unternehmen und Einzelpersonen ohne umfassende Programmierkenntnisse erschlossen.

BubbleDas 2012 von Emmanuel Straschnov und Josh Haas gegründete Unternehmen no-code hat die Branche nachhaltig verändert. Mit der Mission, die Softwareentwicklung zu demokratisieren, hat Bubble es unzähligen Kreativen ermöglicht, ihre digitalen Ideen zum Leben zu erwecken, ohne dass sie über Programmierkenntnisse verfügen müssen. Straschnov und Haas stellten sich eine Plattform vor, die das kreative Potenzial eines jeden Einzelnen freisetzt und eine Gemeinschaft von Innovatoren fördert, die von ihrer Leidenschaft für die Entwicklung bemerkenswerter Webanwendungen angetrieben werden.

Wie funktioniert das?

BubbleDie Vorzüge der Plattform liegen in der intuitiven visuellen Oberfläche und den leistungsstarken Backend-Funktionen, die sie sowohl für technisch versierte Enthusiasten als auch für Neueinsteiger zugänglich machen. Hier ein kleiner Einblick, wie Bubble funktioniert:

Visuelles Design: Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von Bubble können Benutzer beeindruckende Benutzeroberflächen gestalten, indem sie Elemente auf der Leinwand platzieren. Der Designprozess ist intuitiv und gleicht dem Zusammensetzen eines digitalen Puzzles.

Datenmodellierung: Mit dem visuellen Datenbank-Builder von Bubble können Benutzer ihre Datenstruktur und -beziehungen definieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines traditionellen Datenbankdesigns und die Benutzer können mühelos komplexe Systeme erstellen.

Workflow-Logik: Mit dem Workflow-Editor von Bubble können Benutzer eine komplizierte Logik für ihre Anwendungen erstellen. Die Benutzer können das Verhalten ihrer Anwendung in verschiedenen Szenarien visuell darstellen, von der Benutzerauthentifizierung bis zur Anzeige dynamischer Inhalte.

API-Integrationen: Bubble ermöglicht die nahtlose Integration mit Diensten von Drittanbietern über APIs. Benutzer können ihre Anwendungen mit gängigen Plattformen verbinden und so die Funktionalität und das Benutzererlebnis verbessern.

Reaktionsfähiges Design: Mit den Responsive Design-Funktionen von Bubble passen sich die Anwendungen automatisch an unterschiedliche Bildschirmgrößen und Geräte an. Dies gewährleistet ein konsistentes und angenehmes Benutzererlebnis auf allen Plattformen.

Bereitstellen und Skalieren: Sobald die App fertig ist, bietet Bubble Bereitstellungsoptionen, um sie ins Web zu bringen. Bubble ermöglicht es den Benutzern, ihre Kreationen von MVPs bis hin zu vollwertigen Anwendungen zu starten und zu skalieren.

Hauptmerkmale

BubbleDie funktionsreiche Umgebung von ermöglicht es den Benutzern, mit Leichtigkeit leistungsstarke Webanwendungen zu erstellen:

Benutzerzentriertes Design: Die Benutzeroberfläche von Bubble konzentriert sich auf die visuelle Gestaltung von Benutzeroberflächen und erleichtert die Erstellung von beeindruckenden und intuitiven App-Layouts.

Hervorragende Datenmodellierung: Die visuelle Datenmodellierung der Plattform ermöglicht es den Benutzern, komplizierte Datenstrukturen, Beziehungen und Workflows zu erstellen, ohne sich mit der Komplexität des traditionellen Datenbankdesigns auseinandersetzen zu müssen.

Beherrschung von Workflows: Mit dem Workflow-Editor von Bubble können Benutzer dynamische Logik entwerfen, was die Erstellung komplexer und reaktionsfähiger App-Verhaltensweisen ohne Kodierung ermöglicht.

Integrationstalent: Nahtlose Integration von Diensten und APIs von Drittanbietern zur Erweiterung der App-Funktionalität und Verbesserung der Benutzererfahrung.

Geräteübergreifende Konsistenz: Die Verpflichtung von Bubble zu responsivem Design stellt sicher, dass Ihre Anwendungen auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen nahtlos aussehen und funktionieren.

Wer kann es nutzen?

BubbleDie Zugänglichkeit von macht es zu einer idealen Plattform für ein breites Spektrum von Nutzern:

Unternehmer und Startups: Geben Sie Visionären die Möglichkeit, ihre Ideen in funktionale Webanwendungen zu verwandeln, und umgehen Sie dabei die Komplexität der Codierung.

Kleine und mittelständische Unternehmen: Ermöglichen Sie Unternehmen die Rationalisierung von Abläufen und die Erstellung benutzerdefinierter Tools, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.

Kreative und Designer: Künstler, Designer und Kreative können ihre digitalen Visionen zum Leben erwecken und ihre Arbeit durch beeindruckende Webanwendungen präsentieren.

Nicht-technische Fachleute: Auch Personen ohne Programmierkenntnisse können anspruchsvolle Anwendungen erstellen und so die Möglichkeiten erweitern.

Entwickler: Selbst erfahrene Entwickler können Bubble für Rapid Prototyping, MVP-Entwicklung oder die Erstellung von Anwendungen mit Schwerpunkt auf visuellem Design und Benutzererfahrung nutzen.

Bubble vs. AppMaster

In der sich ständig weiterentwickelnden Branche der no-code Plattformen haben sich zwei prominente Akteure, Bubble und AppMaster, als Vorreiter bei der Neugestaltung der Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen erwiesen. Beide Plattformen haben das gemeinsame Ziel, die Softwareerstellung zu demokratisieren, bringen jedoch unterschiedliche Ansätze und Stärken mit, die auf die verschiedenen Vorlieben und Bedürfnisse der Nutzer eingehen.

AppMaster ist ein leistungsstarkes Tool no-code, das eine umfassende Suite von Funktionen zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bietet. Was AppMaster von anderen abhebt, ist die Möglichkeit der visuellen Datenmodellierung für Backend-Anwendungen, die die Erstellung komplexer Datenmodelle und -beziehungen ohne manuelle Kodierung ermöglicht. Mit dem einzigartigen Business Process Designer können Benutzer komplexe Geschäftslogik entwerfen und so die Funktionalität und Interaktivität von Anwendungen verbessern.

Die Einbeziehung von REST API und WSS Endpoints erweitert die Möglichkeiten der Plattform und erleichtert die nahtlose Integration mit Diensten und Systemen von Drittanbietern. Bei Webanwendungen ermöglicht der drag-and-drop UI-Erstellungsprozess in Kombination mit dem Web BP Designer die Gestaltung beeindruckender Benutzeroberflächen und die Ausstattung mit dynamischem Verhalten. Ein herausragendes Merkmal ist das serverbasierte Framework AppMaster für mobile Anwendungen, das Kotlin, Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS nutzt. Der Bereitstellungsprozess ist ein Wunderwerk für sich - das Drücken der Schaltfläche "Veröffentlichen" löst einen optimierten Prozess aus, der Quellcode generiert, Anwendungen kompiliert, Tests durchführt, in Docker-Container packt (nur Backend) und in die Cloud überträgt.

AppMaster Die Anwendungen können vor Ort gehostet werden, was den Benutzern eine bemerkenswerte Flexibilität und Kontrolle bietet. Der Schwerpunkt der Plattform auf technischer Exzellenz zeigt sich in der automatischen Generierung von Swagger-Dokumentation und Skripten für die Migration von Datenbankschemata, die effiziente Entwicklungszyklen ohne die Anhäufung technischer Schulden gewährleisten. AppMaster Anwendungen zeigen eine unglaubliche Skalierbarkeit, insbesondere in Unternehmens- und Hochlastszenarien, dank der Verwendung von kompilierten zustandslosen Backend-Anwendungen, die mit Go generiert wurden.

Bubble und AppMaster tragen jeweils auf ihre eigene Art und Weise zur Revolution von no-code bei. Während AppMaster technische Fähigkeiten und ein umfassendes Toolset für die Erstellung verschiedener Anwendungen bietet, definiert Bubble mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und Zugänglichkeit die Art und Weise neu, wie Privatpersonen und Unternehmen an die Entwicklung von Webanwendungen herangehen.

Das dynamische Zusammenspiel dieser Plattformen spiegelt das breitere Spektrum der Möglichkeiten von no-code wider und ermöglicht es den Nutzern, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihre digitalen Visionen zum Leben zu erwecken, unabhängig von ihren Programmierkenntnissen. Die Wahl zwischen Bubble und AppMaster hängt von den Zielen des Nutzers, seinen technischen Anforderungen und seiner Vertrautheit mit den Plattformen ab und bietet verschiedene Wege, um Ideen in vollwertige Anwendungen zu verwandeln, ohne die traditionellen Barrieren der Programmierkenntnisse.