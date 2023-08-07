В области разработки программного обеспечения no-code платформы произвели революцию в том, как задумываются, создаются и воплощаются в жизнь приложения. Эти платформы, движимые миссией демократизации технологий, открыли мир творческих возможностей для предпринимателей, компаний и частных лиц, не обладающих обширными знаниями в области кодирования.

BubbleКомпания , основанная в 2012 году Эммануэлем Страшновым и Джошем Хаасом, стала одним из ключевых игроков в индустрии no-code. Поставив перед собой цель демократизировать разработку программного обеспечения, Bubble позволила многим творцам воплотить свои цифровые идеи в жизнь, не имея при этом специальных знаний в области кодирования. Страшнов и Хаас задумали создать платформу, которая позволила бы раскрыть творческий потенциал каждого человека и сформировать сообщество новаторов, движимых страстью к созданию замечательных веб-приложений.

Как это работает?

BubbleПреимущество платформы заключается в интуитивно понятном визуальном интерфейсе и мощном бэкенде, что делает ее доступной как для энтузиастов, так и для новичков. Ниже мы рассмотрим, как работает Bubble:

Визуальный дизайн: интерфейс Bubble , построенный по принципу drag-and-drop, позволяет создавать потрясающие пользовательские интерфейсы, размещая элементы на холсте. Процесс проектирования интуитивно понятен и напоминает сборку цифровой головоломки.

интерфейс , построенный по принципу drag-and-drop, позволяет создавать потрясающие пользовательские интерфейсы, размещая элементы на холсте. Процесс проектирования интуитивно понятен и напоминает сборку цифровой головоломки. Моделирование данных: С помощью визуального конструктора баз данных Bubble пользователи могут определять структуру данных и взаимосвязи между ними. Это устраняет необходимость в традиционном проектировании баз данных и позволяет пользователям без особых усилий создавать сложные системы.

С помощью визуального конструктора баз данных пользователи могут определять структуру данных и взаимосвязи между ними. Это устраняет необходимость в традиционном проектировании баз данных и позволяет пользователям без особых усилий создавать сложные системы. Логика рабочих процессов: редактор рабочих процессов Bubble позволяет создавать сложную логику для приложений. Пользователь может наглядно представить поведение своего приложения в различных сценариях - от аутентификации пользователя до динамического отображения контента.

редактор рабочих процессов позволяет создавать сложную логику для приложений. Пользователь может наглядно представить поведение своего приложения в различных сценариях - от аутентификации пользователя до динамического отображения контента. Интеграция с API: Bubble обеспечивает удобную интеграцию со сторонними сервисами через API. Пользователи могут подключать свои приложения к популярным платформам, повышая их функциональность и удобство использования.

обеспечивает удобную интеграцию со сторонними сервисами через API. Пользователи могут подключать свои приложения к популярным платформам, повышая их функциональность и удобство использования. Отзывчивый дизайн: Благодаря возможностям отзывчивого дизайна Bubble приложения автоматически адаптируются к различным размерам экранов и устройств. Это обеспечивает постоянный и приятный пользовательский опыт на всех платформах.

Благодаря возможностям отзывчивого дизайна приложения автоматически адаптируются к различным размерам экранов и устройств. Это обеспечивает постоянный и приятный пользовательский опыт на всех платформах. Развертывание и масштабирование: После того как приложение готово, Bubble предлагает варианты развертывания для вывода его в Интернет. Bubble позволяет пользователям запускать и масштабировать свои творения от MVP до полноценных приложений.

Ключевые особенности

BubbleМногофункциональная среда позволяет пользователям с легкостью создавать мощные веб-приложения:

Ориентированный на пользователя дизайн: интерфейс Bubble ориентирован на визуальное проектирование пользовательских интерфейсов, что облегчает создание потрясающих и интуитивно понятных макетов приложений.

интерфейс ориентирован на визуальное проектирование пользовательских интерфейсов, что облегчает создание потрясающих и интуитивно понятных макетов приложений. Совершенство моделирования данных: Визуальное моделирование данных в платформе позволяет создавать сложные структуры данных, взаимосвязи и рабочие процессы, не вдаваясь в сложности традиционного проектирования баз данных.

Визуальное моделирование данных в платформе позволяет создавать сложные структуры данных, взаимосвязи и рабочие процессы, не вдаваясь в сложности традиционного проектирования баз данных. Мастерство управления рабочими процессами: редактор рабочих процессов Bubble позволяет пользователям создавать динамическую логику, что облегчает создание сложных и отзывчивых моделей поведения приложений без кодирования.

редактор рабочих процессов позволяет пользователям создавать динамическую логику, что облегчает создание сложных и отзывчивых моделей поведения приложений без кодирования. Интеграционное мастерство: Бесшовная интеграция сторонних сервисов и API для расширения функциональности приложения и улучшения пользовательского опыта.

Бесшовная интеграция сторонних сервисов и API для расширения функциональности приложения и улучшения пользовательского опыта. Согласованность работы с различными устройствами: благодаря стремлению к отзывчивому дизайну Bubble ваши приложения будут выглядеть и работать без проблем на различных устройствах и при различных размерах экрана.

Кто может использовать?

BubbleДоступность делает его идеальной платформой для широкого круга пользователей:

Предприниматели и стартапы: Позволяет воплощать идеи в функциональные веб-приложения, минуя сложности кодирования.

Позволяет воплощать идеи в функциональные веб-приложения, минуя сложности кодирования. Малый и средний бизнес: Позволяет компаниям оптимизировать работу и создавать специализированные инструменты, отвечающие их уникальным требованиям.

Позволяет компаниям оптимизировать работу и создавать специализированные инструменты, отвечающие их уникальным требованиям. Творческие работники и дизайнеры: Художники, дизайнеры и творческие работники могут воплотить свои цифровые идеи в жизнь, демонстрируя свои работы с помощью потрясающих веб-приложений.

Художники, дизайнеры и творческие работники могут воплотить свои цифровые идеи в жизнь, демонстрируя свои работы с помощью потрясающих веб-приложений. Нетехнические специалисты: Люди, не имеющие опыта работы с кодами, могут создавать сложные приложения, расширяя сферу своих возможностей.

Люди, не имеющие опыта работы с кодами, могут создавать сложные приложения, расширяя сферу своих возможностей. Разработчики: Даже опытные разработчики могут использовать Bubble для быстрого прототипирования, разработки MVP или создания приложений, ориентированных на визуальный дизайн и пользовательский опыт.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Bubble vs. AppMaster

В постоянно развивающейся индустрии платформ no-code два ведущих игрока, Bubble и AppMaster, являются первопроходцами в изменении способов разработки и развертывания приложений. Обе платформы объединяет общая цель - демократизация процесса создания программного обеспечения, но при этом они используют разные подходы и сильные стороны, удовлетворяя различные предпочтения и потребности пользователей.

AppMaster no-code - это мощный инструмент , предлагающий полный набор возможностей для создания backend-, web- и мобильных приложений. Отличительной особенностью AppMaster является возможность визуального моделирования данных для внутренних приложений, что позволяет создавать сложные модели данных и взаимосвязей без необходимости ручного кодирования. Уникальный конструктор бизнес-процессов позволяет создавать сложную бизнес-логику, повышая функциональность и интерактивность приложений.

Включение REST API и WSS Endpoints расширяет возможности платформы, обеспечивая беспрепятственную интеграцию со сторонними сервисами и системами. Для веб-приложений процесс создания пользовательского интерфейса drag-and-drop в сочетании с Web BP Designer позволяет создавать потрясающие интерфейсы и наделять их динамическим поведением. Особого внимания заслуживает серверный фреймворк AppMaster для мобильных приложений, использующий Kotlin, Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Процесс развертывания удивителен сам по себе - нажатие кнопки "Опубликовать" запускает оптимизированный процесс, который генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает в контейнеры Docker (только для backend) и развертывает в облаке.

В AppMaster приложения могут быть размещены на локальном хостинге, что обеспечивает пользователям исключительную гибкость и контроль. Упор платформы на техническое совершенство проявляется в автоматической генерации документации Swagger и скриптов миграции схем баз данных, что обеспечивает эффективные циклы разработки без накопления технического долга. Приложения AppMaster демонстрируют невероятную масштабируемость, особенно в корпоративных и высоконагруженных сценариях, благодаря использованию скомпилированных бэкенд-приложений без статического состояния, созданных на языке Go.

Bubble и AppMaster по-своему вносят вклад в революцию no-code. Если AppMaster демонстрирует техническое мастерство и обширный набор инструментов для создания разнообразных приложений, то Bubble благодаря удобному интерфейсу и доступности пересматривает подход частных лиц и компаний к разработке веб-приложений.

Динамичное взаимодействие этих платформ отражает широкий спектр возможностей no-code, позволяя пользователям раскрыть свой творческий потенциал и воплотить в жизнь свои цифровые идеи, независимо от опыта кодирования. Выбор между Bubble и AppMaster зависит от целей пользователя, технических требований и знакомства с платформами, предлагая различные пути превращения идей в полноценные приложения без традиционных барьеров, связанных с опытом кодирования.