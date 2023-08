Nel campo dello sviluppo software, le piattaforme no-code hanno rivoluzionato il modo in cui le applicazioni vengono concepite, realizzate e portate in vita. Queste piattaforme, guidate dalla missione di democratizzare la tecnologia, hanno aperto un mondo di possibilità creative per gli imprenditori, le aziende e gli individui che non hanno grandi competenze di codifica.

Bubble no-code, fondata nel 2012 da Emmanuel Straschnov e Josh Haas, è emersa come una svolta nel settore . Con la missione di democratizzare lo sviluppo del software, ha permesso a innumerevoli creatori di dare vita alle loro idee digitali senza i vincoli delle competenze di codifica. Straschnov e Haas hanno immaginato una piattaforma che liberasse il potenziale creativo di ognuno, promuovendo una comunità di innovatori guidati dalla passione per la creazione di applicazioni web straordinarie. Bubble

Come funziona?

BubbleLa sua forza risiede nell'interfaccia visiva intuitiva e nelle potenti funzionalità di backend, che la rendono accessibile sia agli appassionati di tecnologia sia ai neofiti. Ecco un assaggio di come Bubble compie la sua magia:

Progettazione visiva: l'interfaccia drag-and-drop di Bubble consente agli utenti di creare interfacce utente straordinarie posizionando gli elementi sulla tela. Il processo di progettazione è intuitivo, simile alla composizione di un puzzle digitale.

l'interfaccia drag-and-drop di consente agli utenti di creare interfacce utente straordinarie posizionando gli elementi sulla tela. Il processo di progettazione è intuitivo, simile alla composizione di un puzzle digitale. Modellazione dei dati: Con il costruttore visuale di database di Bubble gli utenti possono definire la struttura e le relazioni dei dati. Questo elimina la necessità di progettare database tradizionali e consente agli utenti di creare sistemi complessi senza sforzo.

Con il costruttore visuale di database di gli utenti possono definire la struttura e le relazioni dei dati. Questo elimina la necessità di progettare database tradizionali e consente agli utenti di creare sistemi complessi senza sforzo. Logica dei flussi di lavoro: l'editor di flussi di lavoro di Bubble consente agli utenti di creare una logica complessa per le loro applicazioni. Gli utenti possono mappare visivamente il comportamento della loro applicazione in vari scenari, dall'autenticazione dell'utente alla visualizzazione di contenuti dinamici.

l'editor di flussi di lavoro di consente agli utenti di creare una logica complessa per le loro applicazioni. Gli utenti possono mappare visivamente il comportamento della loro applicazione in vari scenari, dall'autenticazione dell'utente alla visualizzazione di contenuti dinamici. Integrazioni API: Bubble facilita la perfetta integrazione con servizi di terze parti tramite API. Gli utenti possono collegare le loro applicazioni alle piattaforme più diffuse, migliorando la funzionalità e l'esperienza dell'utente.

facilita la perfetta integrazione con servizi di terze parti tramite API. Gli utenti possono collegare le loro applicazioni alle piattaforme più diffuse, migliorando la funzionalità e l'esperienza dell'utente. Design reattivo: Grazie alle funzionalità di responsive design di Bubble , le applicazioni si adattano automaticamente alle diverse dimensioni dello schermo e dei dispositivi. Questo garantisce un'esperienza utente coerente e piacevole su tutte le piattaforme.

Grazie alle funzionalità di responsive design di , le applicazioni si adattano automaticamente alle diverse dimensioni dello schermo e dei dispositivi. Questo garantisce un'esperienza utente coerente e piacevole su tutte le piattaforme. Distribuzione e scalabilità: Una volta che l'applicazione è pronta, Bubble offre opzioni di distribuzione per portarla sul web. Bubble consente agli utenti di lanciare e scalare le loro creazioni da MVP ad applicazioni complete.

Caratteristiche principali

BubbleL'ambiente ricco di funzionalità di consente agli utenti di creare potenti applicazioni web con facilità:

Progettazione centrata sull'utente: l'interfaccia di Bubble si concentra sulla possibilità di progettare interfacce utente in modo visivo, facilitando la creazione di layout di applicazioni straordinari e intuitivi.

l'interfaccia di si concentra sulla possibilità di progettare interfacce utente in modo visivo, facilitando la creazione di layout di applicazioni straordinari e intuitivi. Eccellenza nella modellazione dei dati: La modellazione visiva dei dati della piattaforma consente agli utenti di creare intricate strutture di dati, relazioni e flussi di lavoro, senza dover affrontare le complessità della progettazione di database tradizionali.

La modellazione visiva dei dati della piattaforma consente agli utenti di creare intricate strutture di dati, relazioni e flussi di lavoro, senza dover affrontare le complessità della progettazione di database tradizionali. Padronanza dei flussi di lavoro: l'editor di flussi di lavoro di Bubble consente agli utenti di progettare logiche dinamiche, facilitando la creazione di comportamenti intricati e reattivi delle app senza dover ricorrere alla codifica.

l'editor di flussi di lavoro di consente agli utenti di progettare logiche dinamiche, facilitando la creazione di comportamenti intricati e reattivi delle app senza dover ricorrere alla codifica. Capacità di integrazione: Integrazione perfetta di servizi e API di terze parti per estendere le funzionalità dell'app e migliorare l'esperienza dell'utente.

Integrazione perfetta di servizi e API di terze parti per estendere le funzionalità dell'app e migliorare l'esperienza dell'utente. Coerenza cross-dispositivo: l'impegno di Bubble per il design reattivo garantisce che le applicazioni abbiano un aspetto e un funzionamento perfetti su vari dispositivi e dimensioni dello schermo.

Chi può usarlo?

BubbleL'accessibilità di lo rende una piattaforma ideale per un'ampia gamma di utenti:

Imprenditori e startup: Permette ai visionari di trasformare le idee in applicazioni web funzionali, evitando le complessità della codifica.

Permette ai visionari di trasformare le idee in applicazioni web funzionali, evitando le complessità della codifica. Piccole e medie imprese: Consentono alle aziende di semplificare le operazioni e di creare strumenti personalizzati che rispondono alle loro esigenze specifiche.

Consentono alle aziende di semplificare le operazioni e di creare strumenti personalizzati che rispondono alle loro esigenze specifiche. Creativi e designer: Artisti, designer e creativi possono dare vita alle loro visioni digitali, mostrando il loro lavoro attraverso applicazioni web straordinarie.

Artisti, designer e creativi possono dare vita alle loro visioni digitali, mostrando il loro lavoro attraverso applicazioni web straordinarie. Professionisti non tecnici: Le persone che non hanno esperienza di codifica possono creare applicazioni sofisticate, ampliando il campo delle possibilità.

Le persone che non hanno esperienza di codifica possono creare applicazioni sofisticate, ampliando il campo delle possibilità. Sviluppatori: Anche gli sviluppatori esperti possono utilizzare Bubble per la prototipazione rapida, lo sviluppo di MVP o la creazione di applicazioni incentrate sul design visivo e sull'esperienza utente.

Bubble contro. AppMaster

Nel settore in continua evoluzione delle piattaforme no-code, due attori di spicco, Bubble e AppMaster, emergono come pionieri nel rimodellare il modo in cui le applicazioni vengono sviluppate e distribuite. Entrambe le piattaforme condividono l'obiettivo comune di democratizzare la creazione di software, ma apportano approcci e punti di forza distinti, rispondendo alle diverse preferenze ed esigenze degli utenti.

AppMaster no-code è uno strumento potente, che offre una suite completa di funzionalità per creare applicazioni backend, web e mobili. Ciò che distingue AppMaster è la sua capacità di fornire agli utenti una modellazione visiva dei dati per le applicazioni backend, consentendo la creazione di modelli di dati e relazioni complesse senza la necessità di codifica manuale. L'esclusivo Business Process Designer consente agli utenti di progettare logiche di business complesse, migliorando la funzionalità e l'interattività delle applicazioni.

L'inclusione di REST API e WSS Endpoints estende le capacità della piattaforma, facilitando la perfetta integrazione con servizi e sistemi di terze parti. Per le applicazioni web, il processo di creazione dell'interfaccia utente di drag-and-drop, combinato con il Web BP Designer, consente agli utenti di progettare interfacce straordinarie e di dotarle di comportamenti dinamici. Una caratteristica di spicco è il framework AppMaster guidato dal server per le applicazioni mobili, che utilizza Kotlin, Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Il processo di distribuzione è una meraviglia in sé: premendo il pulsante "Publish" si attiva un processo semplificato che genera il codice sorgente, compila le applicazioni, esegue i test, le impacchetta in contenitori Docker (solo per il backend) e le distribuisce nel cloud.

AppMaster Le applicazioni possono essere ospitate on-premise, garantendo agli utenti una notevole flessibilità e controllo. L'enfasi della piattaforma sull'eccellenza tecnica è evidente attraverso la generazione automatica della documentazione Swagger e degli script di migrazione dello schema del database, che assicurano cicli di sviluppo efficienti senza accumulare debiti tecnici. Le applicazioni di AppMaster dimostrano un'incredibile scalabilità, in particolare in scenari aziendali e ad alto carico, grazie all'uso di applicazioni backend stateless compilate e generate con Go.

Bubble e AppMaster contribuiscono alla rivoluzione di no-code in modi diversi. Mentre AppMaster mette in mostra l'abilità tecnica e un set di strumenti completo per la creazione di applicazioni diverse, l'interfaccia intuitiva e l'accessibilità di Bubble ridefiniscono il modo in cui individui e aziende si avvicinano allo sviluppo di applicazioni web.

L'interazione dinamica tra queste piattaforme riflette il più ampio spettro di possibilità offerte da no-code, consentendo agli utenti di liberare la propria creatività e di dare vita alle proprie visioni digitali, indipendentemente dalle competenze di codifica. La scelta tra Bubble e AppMaster dipende dagli obiettivi, dai requisiti tecnici e dalla familiarità dell'utente con le piattaforme, che offrono percorsi diversi per trasformare le idee in applicazioni complete senza le tradizionali barriere delle competenze di codifica.