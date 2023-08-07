在软件开发领域，无代码平台彻底改变了应用程序的构思、制作和实现方式。这些平台以技术民主化为使命，为没有丰富编码专业知识的企业家、企业和个人开启了一个充满创造力的世界。

Bubble2012 年，由 Emmanuel Straschnov 和 Josh Haas 创立的no-code 成为改变行业游戏规则的公司。Bubble 以实现软件开发的民主化为使命，让无数的创造者不受编码专业知识的限制，将他们的数字创意变为现实。斯特拉斯诺夫和哈斯设想建立一个平台，解放每个人的创造潜能，培养一个由创新者组成的社区，以他们对构建卓越网络应用程序的热情为动力。

它是如何工作的？

Bubble的优势在于其直观的可视化界面和强大的后台功能，使精通技术的爱好者和新手都能使用。下面我们就来看看Bubble 是如何发挥它的魔力的：

可视化设计： Bubble 的拖放界面可让用户通过在画布上放置元素来制作令人惊叹的用户界面。设计过程非常直观，就像拼凑数字拼图一样。

的拖放界面可让用户通过在画布上放置元素来制作令人惊叹的用户界面。设计过程非常直观，就像拼凑数字拼图一样。 数据建模： 利用 Bubble 的可视化数据库生成器，用户可以定义其数据结构和关系。这消除了传统数据库设计的需要，使用户能够毫不费力地创建复杂的系统。

利用 的可视化数据库生成器，用户可以定义其数据结构和关系。这消除了传统数据库设计的需要，使用户能够毫不费力地创建复杂的系统。 工作流逻辑： Bubble 的工作流编辑器允许用户为其应用程序创建复杂的逻辑。从用户身份验证到动态内容显示，用户可以直观地绘制出应用程序在各种情况下的行为。

的工作流编辑器允许用户为其应用程序创建复杂的逻辑。从用户身份验证到动态内容显示，用户可以直观地绘制出应用程序在各种情况下的行为。 API 集成： Bubble 可通过API 实现与第三方服务的无缝集成。用户可以将自己的应用程序连接到流行的平台，增强功能和用户体验。

可通过API 实现与第三方服务的无缝集成。用户可以将自己的应用程序连接到流行的平台，增强功能和用户体验。 响应式设计： 利用 Bubble 的响应式设计功能，应用程序可自动适应不同的屏幕尺寸和设备。这确保了跨平台的一致和愉快的用户体验。

利用 的响应式设计功能，应用程序可自动适应不同的屏幕尺寸和设备。这确保了跨平台的一致和愉快的用户体验。 部署和扩展：一旦应用程序准备就绪， Bubble 将提供部署选项，将其引入网络。 Bubble 使用户能够启动和扩展他们的作品，从MVP到成熟的应用程序。

关键功能

Bubble功能丰富的环境使用户能够轻松制作功能强大的网络应用程序：

以用户为中心的设计： Bubble 的界面侧重于让用户以可视化的方式设计用户界面，便于创建令人惊叹和直观的应用程序布局。

的界面侧重于让用户以可视化的方式设计用户界面，便于创建令人惊叹和直观的应用程序布局。 卓越的数据建模： 该平台的可视化数据建模使用户能够创建复杂的数据结构、关系和工作流，而无需深入研究传统数据库设计的复杂性。

该平台的可视化数据建模使用户能够创建复杂的数据结构、关系和工作流，而无需深入研究传统数据库设计的复杂性。 精通工作流： Bubble 的工作流编辑器可让用户设计动态逻辑，从而无需编码即可创建复杂且反应灵敏的应用程序行为。

的工作流编辑器可让用户设计动态逻辑，从而无需编码即可创建复杂且反应灵敏的应用程序行为。 集成能力： 无缝集成第三方服务和 API，扩展应用程序功能，增强用户体验。

无缝集成第三方服务和 API，扩展应用程序功能，增强用户体验。 跨设备一致性： Bubble 致力于响应式设计，确保您的应用程序在各种设备和屏幕尺寸下都能无缝显示和运行。

谁可以使用它？

Bubble的可访问性使其成为广大用户的理想平台：

企业家和初创企业： 让有远见的人将想法转化为实用的网络应用程序，绕过复杂的编码工作。

让有远见的人将想法转化为实用的网络应用程序，绕过复杂的编码工作。 中小型企业： 使企业能够简化运营，并创建满足其独特要求的定制工具。

使企业能够简化运营，并创建满足其独特要求的定制工具。 创意人员和设计师： 艺术家、设计师和创意人员可以将他们的数字愿景变为现实，通过令人惊叹的网络应用程序展示他们的作品。

艺术家、设计师和创意人员可以将他们的数字愿景变为现实，通过令人惊叹的网络应用程序展示他们的作品。 非技术专业人员： 不具备编码专业知识的个人也可以创建复杂的应用程序，从而拓展更多的可能性。

不具备编码专业知识的个人也可以创建复杂的应用程序，从而拓展更多的可能性。 开发人员：即使是经验丰富的开发人员也可以利用 Bubble 进行快速原型设计、MVP 开发或创建注重视觉设计和用户体验的应用程序。

Bubble 对AppMaster

在不断发展的no-code 平台行业中，Bubble 和AppMaster 这两家知名企业成为重塑应用程序开发和部署方式的先驱。这两个平台都有一个共同的目标，即实现软件创建的民主化，但它们都带来了不同的方法和优势，满足了不同用户的偏好和需求。

AppMaster no-code 是一款功能强大的工具，提供一整套创建后台、网络和移动应用程序的功能。 的与众不同之处在于，它能让用户为后台应用程序建立可视化数据模型，从而无需手动编码即可创建复杂的AppMaster 数据模型和关系。独特的业务流程设计器允许用户设计复杂的业务逻辑，增强应用程序的功能和交互性。

REST API和 WSS 端点扩展了平台的功能，促进了与第三方服务和系统的无缝集成。对于网络应用程序，drag-and-drop UI 创建流程与网络 BP 设计器相结合，使用户能够设计出令人惊叹的界面，并为其注入动态行为。AppMaster 的移动应用程序服务器驱动框架利用Kotlin、Jetpack Compose （Android）和SwiftUI （iOS）实现了一项突出功能。部署过程本身就是一个奇迹--按下 "发布 "按钮会触发一个精简的过程，生成源代码、编译应用程序、运行测试、打包到 Docker 容器（仅限后端）并部署到云中。

AppMaster 此外，该平台还可在企业内部托管应用程序，从而为用户提供出色的灵活性和控制能力。通过自动生成 Swagger 文档和数据库模式迁移脚本，可以确保高效的开发周期，而不会积累技术债务。 应用程序展示了惊人的可扩展性，尤其是在企业和高负载场景中，这要归功于使用 Go 生成的编译无状态后端应用程序。AppMaster

Bubble 在 和 中，每个应用程序都以其独特的方式为 革命做出了贡献。 展示了技术实力和用于创建多样化应用程序的全面工具集，而 的用户友好界面和可访问性则重新定义了个人和企业如何进行网络应用程序开发。no-code AppMaster AppMaster Bubble

这些平台之间的动态互动反映了no-code 更广泛的可能性，使用户无论是否具备编码专业知识，都能释放自己的创造力，将自己的数字愿景变为现实。在Bubble 和AppMaster 之间做出选择取决于用户的目标、技术要求和对平台的熟悉程度，它们提供了将想法转化为成熟应用程序的不同途径，而没有传统的编码专业知识障碍。