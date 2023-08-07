في مجال تطوير البرمجيات ، أحدثت الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ثورة في كيفية تصور التطبيقات وصنعها وإحيائها. أدت هذه المنصات ، مدفوعة بمهمة إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا ، إلى فتح عالم من الإمكانات الإبداعية لأصحاب المشاريع والشركات والأفراد دون خبرة واسعة في الترميز.

ظهرت Bubble ، التي أسسها Emmanuel Straschnov و Josh Haas في عام 2012 ، كمغير لقواعد اللعبة في صناعة no-code. من خلال مهمة إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج ، مكّنت Bubble عددًا لا يحصى من المبدعين من إحياء أفكارهم الرقمية دون قيود خبرة البرمجة. تصور Straschnov و Haas منصة من شأنها تحرير الإمكانات الإبداعية لدى الجميع ، وتعزيز مجتمع من المبتكرين مدفوعًا بشغفهم لبناء تطبيقات ويب رائعة.

كيف يعمل؟

تكمن براعة Bubble في واجهتها المرئية البديهية وقدراتها الخلفية القوية ، مما يجعلها في متناول كل من المهتمين بالتكنولوجيا والوافدين الجدد على حد سواء. إليك لمحة عن كيفية عمل Bubble بسحرها:

التصميم المرئي: تتيح واجهة Bubble بالسحب والإفلات للمستخدمين تصميم واجهات مستخدم مذهلة عن طريق وضع عناصر على اللوحة. عملية التصميم بديهية ، تشبه تجميع أحجية رقمية.

تتيح واجهة بالسحب والإفلات للمستخدمين تصميم واجهات مستخدم مذهلة عن طريق وضع عناصر على اللوحة. عملية التصميم بديهية ، تشبه تجميع أحجية رقمية. نمذجة البيانات: باستخدام منشئ قاعدة البيانات المرئية من Bubble ، يمكن للمستخدمين تحديد هيكل البيانات والعلاقات. هذا يلغي الحاجة إلى تصميم قاعدة البيانات التقليدية ويمكّن المستخدمين من إنشاء أنظمة معقدة دون عناء.

باستخدام منشئ قاعدة البيانات المرئية من ، يمكن للمستخدمين تحديد هيكل البيانات والعلاقات. هذا يلغي الحاجة إلى تصميم قاعدة البيانات التقليدية ويمكّن المستخدمين من إنشاء أنظمة معقدة دون عناء. منطق سير العمل: يسمح محرر سير العمل Bubble للمستخدمين بإنشاء منطق معقد لتطبيقاتهم. يمكن للمستخدمين تحديد سلوك تطبيقاتهم بصريًا ضمن سيناريوهات مختلفة ، من مصادقة المستخدم إلى عرض المحتوى الديناميكي.

يسمح محرر سير العمل للمستخدمين بإنشاء منطق معقد لتطبيقاتهم. يمكن للمستخدمين تحديد سلوك تطبيقاتهم بصريًا ضمن سيناريوهات مختلفة ، من مصادقة المستخدم إلى عرض المحتوى الديناميكي. تكامل API: تسهل Bubble التكامل السلس مع خدمات الجهات الخارجية عبر واجهات برمجة التطبيقات . يمكن للمستخدمين توصيل تطبيقاتهم بالأنظمة الأساسية الشائعة ، مما يعزز الوظائف وتجربة المستخدم.

تسهل التكامل السلس مع خدمات الجهات الخارجية عبر واجهات برمجة التطبيقات . يمكن للمستخدمين توصيل تطبيقاتهم بالأنظمة الأساسية الشائعة ، مما يعزز الوظائف وتجربة المستخدم. تصميم سريع الاستجابة: بفضل إمكانات التصميم سريعة الاستجابة لـ Bubble ، تتكيف التطبيقات تلقائيًا مع أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة. وهذا يضمن تجربة مستخدم متسقة وممتعة عبر الأنظمة الأساسية.

بفضل إمكانات التصميم سريعة الاستجابة لـ ، تتكيف التطبيقات تلقائيًا مع أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة. وهذا يضمن تجربة مستخدم متسقة وممتعة عبر الأنظمة الأساسية. النشر والقياس: بمجرد أن يصبح التطبيق جاهزًا ، تقدم Bubble خيارات نشر لإحضاره إلى الويب. تقوم Bubble بتجهيز المستخدمين لإطلاق وتوسيع نطاق إبداعاتهم من MVPs إلى التطبيقات الكاملة.

دلائل الميزات

تعمل بيئة Bubble الغنية بالميزات على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب قوية بسهولة:

تصميم محوره المستخدم: تركز واجهة Bubble على تمكين المستخدمين من تصميم واجهات المستخدم بصريًا ، مما يسهل إنشاء تخطيطات تطبيقات مذهلة وبديهية.

تركز واجهة على تمكين المستخدمين من تصميم واجهات المستخدم بصريًا ، مما يسهل إنشاء تخطيطات تطبيقات مذهلة وبديهية. التميز في نمذجة البيانات: تعمل نمذجة البيانات المرئية للنظام الأساسي على تمكين المستخدمين من إنشاء هياكل بيانات وعلاقات ومهام سير عمل معقدة ، كل ذلك دون الخوض في تعقيدات تصميم قاعدة البيانات التقليدية.

تعمل نمذجة البيانات المرئية للنظام الأساسي على تمكين المستخدمين من إنشاء هياكل بيانات وعلاقات ومهام سير عمل معقدة ، كل ذلك دون الخوض في تعقيدات تصميم قاعدة البيانات التقليدية. إتقان سير العمل: يتيح محرر سير العمل Bubble للمستخدمين تصميم منطق ديناميكي ، مما يسهل إنشاء سلوكيات التطبيق المعقدة والمتجاوبة بدون تشفير.

يتيح محرر سير العمل للمستخدمين تصميم منطق ديناميكي ، مما يسهل إنشاء سلوكيات التطبيق المعقدة والمتجاوبة بدون تشفير. براعة التكامل: دمج خدمات الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات بسلاسة لتوسيع وظائف التطبيق وتحسين تجارب المستخدم.

دمج خدمات الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات بسلاسة لتوسيع وظائف التطبيق وتحسين تجارب المستخدم. الاتساق عبر الأجهزة: يضمن التزام Bubble بالتصميم سريع الاستجابة ظهور تطبيقاتك وعملها بسلاسة عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات.

من يمكنه استخدامه؟

تجعل إمكانية الوصول إلى Bubble منها منصة مثالية لمجموعة واسعة من المستخدمين:

رواد الأعمال والشركات الناشئة: قم بتمكين الرؤى لتحويل الأفكار إلى تطبيقات ويب وظيفية ، وتجاوز تعقيدات الترميز.

قم بتمكين الرؤى لتحويل الأفكار إلى تطبيقات ويب وظيفية ، وتجاوز تعقيدات الترميز. الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم: تمكين الشركات من تبسيط العمليات وإنشاء أدوات مخصصة تلبي متطلباتهم الفريدة.

تمكين الشركات من تبسيط العمليات وإنشاء أدوات مخصصة تلبي متطلباتهم الفريدة. المبدعون والمصممين: يمكن للفنانين والمصممين والمبدعين إحياء رؤاهم الرقمية وعرض أعمالهم من خلال تطبيقات الويب المذهلة.

يمكن للفنانين والمصممين والمبدعين إحياء رؤاهم الرقمية وعرض أعمالهم من خلال تطبيقات الويب المذهلة. المحترفون غير التقنيين: يمكن للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في الترميز إنشاء تطبيقات متطورة ، مما يوسع نطاق الاحتمالات.

يمكن للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في الترميز إنشاء تطبيقات متطورة ، مما يوسع نطاق الاحتمالات. المطورون: حتى المطورين ذوي الخبرة يمكنهم استخدام Bubble للنماذج الأولية السريعة أو تطوير MVP أو إنشاء تطبيقات تركز على التصميم المرئي وتجربة المستخدم .

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Bubble مقابل AppMaster

في صناعة الأنظمة الأساسية no-code دائمة التطور ، ظهر لاعبان بارزان ، Bubble و AppMaster ، كرائدين في إعادة تشكيل كيفية تطوير التطبيقات ونشرها. تشترك كلتا المنصتين في الهدف المشترك المتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرامج ، إلا أنهما يجلبان مناهج ونقاط قوة مميزة إلى الطاولة ، مما يلبي تفضيلات واحتياجات المستخدمين المتنوعة.

AppMaster هي أداة قوية no-code ، تقدم مجموعة شاملة من الإمكانات لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. ما يميز AppMaster هو قدرته على تمكين المستخدمين بنمذجة البيانات المرئية لتطبيقات الواجهة الخلفية ، مما يتيح إنشاء نماذج بيانات معقدة وعلاقات دون الحاجة إلى ترميز يدوي. يتيح مصمم عمليات الأعمال الفريد للمستخدمين تصميم منطق الأعمال المعقد ، وتعزيز وظائف التطبيق والتفاعل.

يعمل تضمين REST API و WSS Endpoints على توسيع قدرات النظام الأساسي ، مما يسهل التكامل السلس مع خدمات وأنظمة الطرف الثالث. بالنسبة لتطبيقات الويب ، تتيح عملية إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop جنبًا إلى جنب مع Web BP Designer للمستخدمين تصميم واجهات مذهلة وإضفاء سلوك ديناميكي عليها. الميزة البارزة هي إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. تعتبر عملية النشر أعجوبة بحد ذاتها - يؤدي الضغط على زر "نشر" إلى بدء عملية مبسطة تقوم بإنشاء كود المصدر ، وتجميع التطبيقات ، وتشغيل الاختبارات ، والحزم إلى حاويات Docker (الخلفية فقط) ، ونشرها على السحابة.

يمكن استضافة تطبيقات AppMaster محليًا ، مما يمنح المستخدمين مرونة وتحكمًا ملحوظين. يتضح تركيز النظام الأساسي على التميز التقني من خلال الإنشاء التلقائي لبرامج Swagger للتوثيق وترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يضمن دورات تطوير فعالة دون تراكم الديون التقنية. تُظهر تطبيقات AppMaster قابلية تطوير مذهلة ، لا سيما في سيناريوهات المؤسسات والأحمال العالية ، وذلك بفضل استخدام التطبيقات الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go.

يساهم كل من Bubble و AppMaster في ثورة no-code بطريقتهما الفريدة. بينما يعرض AppMaster البراعة التقنية ومجموعة أدوات شاملة لإنشاء تطبيقات متنوعة ، فإن واجهة Bubble سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول تعيد تعريف كيفية تعامل الأفراد والشركات مع تطوير تطبيقات الويب.

يعكس التفاعل الديناميكي بين هذه المنصات النطاق الأوسع لإمكانيات no-code ، مما يمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم وإحياء رؤاهم الرقمية ، بغض النظر عن خبرة الترميز. يعتمد الاختيار بين Bubble و AppMaster على أهداف المستخدم والمتطلبات الفنية ومعرفته بالمنصات ، مما يوفر مسارات متنوعة لتحويل الأفكار إلى تطبيقات كاملة دون الحواجز التقليدية لخبرة البرمجة.