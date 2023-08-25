المسمى الوظيفي: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي

الشركة: سوفتر

التعليم: درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، كلية الرياضيات، جامعة ولاية يريفان

سنة تأسيس سوفتر: 2019

رواد مثل مريم هاكوبيان يشكلون المستقبل من خلال أساليبهم المبتكرة في صناعة تطوير البرمجيات المتطورة باستمرار. بصفتها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Softr، تعد رحلة مريم بمثابة شهادة على قوة المنصات التي لا تعتمد على الكود البرمجي في إحداث ثورة في كيفية إنشاء الحلول الرقمية.

رحلة وظيفية

تعد رحلة مريم هاكوبيان المهنية بمثابة شهادة على تفانيها الذي لا يتزعزع في مجال التكنولوجيا والابتكار وإيجاد حلول ذات معنى. حصلت مريم على درجتي البكالوريوس والماجستير في الرياضيات من جامعة ولاية يريفان، وشرعت في السير على طريق من شأنه أن يجعلها تتطور من مهندسة إلى رائدة أعمال ذات رؤية. من خلال الموازنة بين أدوارها كأم لطفلين ومتحمسة للتكنولوجيا، اتسمت رحلة مريم بشغف عميق لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا والمنتجات والتصميم.

بدأت حياتها المهنية في أوائل العشرينات من عمرها، حيث دخلت عالم الهندسة. ومع مرور السنين، أظهرت مهاراتها القيادية الاستثنائية من خلال رئاسة فرق الإنتاج والهندسة في أواخر العشرينيات من عمرها. في عام 2012، شرعت مريم في رحلتها الريادية من خلال إنشاء Daily-Challenge.co، وهي منصة رائدة لمساعدة المرشحين على الاستعداد لإجراء المقابلات مع مجموعات التكنولوجيا البارزة. قدمت هذه المنصة تحديًا يوميًا يتضمن أسئلة المقابلة النموذجية، مما يعزز الاستعداد والثقة بين الباحثين عن عمل.

في حين أن موقع Daily-Challenge.co هو أول مشروع لها، مع التركيز على المساعدة المتبادلة والشمولية، فقد اتخذت رحلة مريم اتجاهًا جديدًا بعد عامين. انتقلت إلى أدوار كمهندسة بأجر، وصعدت تدريجياً إلى مناصب إدارية ضمن فرق فنية تتألف في الغالب من زملائها الذكور. في مقابلة مع موقع Inside.com، اعترفت مريم بصراحة بوجود التحيز الجنسي في العديد من المنظمات، وهو التحدي الذي واجهته بمرونة وتصميم.

تعد رحلة مريم هاكوبيان المهنية بمثابة قصة ملهمة للمثابرة والقدرة على التكيف والابتكار. بدءًا من خلفيتها التعليمية التأسيسية وحتى مساعيها في مجال ريادة الأعمال وأدوارها القيادية، فقد كسرت باستمرار الحواجز وأثبتت أن التنوع والشمول هما ركائز أساسية لتطوير التكنولوجيا وتمكين المرأة في الصناعة.

تأسيس Softr

في عام 2019، تضافرت جهود كل من مريم هاكوبيان وأرتور مكرتشيان لإنشاء شركة Softr، وهي شركة ناشئة مبتكرة من شأنها أن تعيد تعريف تطوير الويب وإحداث ثورة في كيفية إنشاء الأشخاص لمنصات عبر الإنترنت. وبالتزامن مع هذا المشروع، شرعت مريم في برنامج توجيهي مدته 12 شهرًا مصممًا لتعزيز التنوع والشمول داخل النظام البيئي للشركات الناشئة، وهو دليل على التزامها بإنشاء صناعة تكنولوجية أكثر إنصافًا.

تم الكشف عن الإصدار الأولي لـ Softr في أغسطس 2020، حيث قدم نهجًا جديدًا لإنشاء مواقع الويب. من خلال محاكاة آليات لعبة البناء، مكّنت المنصة المستخدمين من تصميم مواقع الويب من خلال تجميع كتل قابلة للتخصيص، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وبناءً على هذا النجاح، ظهرت نسخة لاحقة بعد بضعة أشهر، مما أتاح إنشاء تطبيقات ويب قوية استفادت من إمكانات Airtable.

كان مفهوم Softr متجذرًا بعمق في تجارب مؤسسيها. أدركت مريم هاكوبيان وأرتور مكرتشيان الطبيعة التكرارية لتطوير أدوات مماثلة لشركات مختلفة، وكلها تتطلب وظائف قابلة للمقارنة مثل الأدوات الداخلية، وأنظمة المراسلة، وبوابات العملاء. ومن خلال هذه الرؤية، تم تصور Softr كحل للمهندسين لأتمتة المهام الروتينية، مما يوفر وقتهم للتركيز على التحديات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب خبرة فنية أعلى.

لقد توجت رؤية مريم هاكوبيان، جنبًا إلى جنب مع براعة أرتور مكرتشيان التقنية، بتأسيس Softr. كان تطور المنصة بمثابة لحظة محورية في حركة no-code ، مما أدى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الويب وتمكين الأفراد من إنشاء مواقع ويب وتطبيقات قوية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. تجسد هذه الرحلة التزام مريم بالابتكار وحل المشكلات وقيادة التغيير الهادف داخل صناعة التكنولوجيا.

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أسلوب القيادة والقيم

يتميز أسلوب قيادة مريم هاكوبيان بمزيج فريد من التعاطف والابتكار والالتزام الثابت بتعزيز الشمولية والتنوع في عالم التكنولوجيا. إن قيمها متجذرة بعمق في إيجاد الحلول التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس، وهو ما يتضح في رحلتها من الهندسة إلى ريادة الأعمال. بفضل شغفها بالتكنولوجيا وتطوير المنتجات والتصميم، تقدم مريم منهجًا شاملاً للقيادة، مما يضمن أن كل قرار يتماشى مع مهمة Softr والهدف الأوسع المتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الويب.

وينعكس تركيزها على التنوع والشمول في تفانيها في توجيه رواد الأعمال الشباب وفي الطريقة التي تعمل بها منصة Softr على تمكين الأفراد من خلفيات مختلفة لبناء وإطلاق الحلول الرقمية. تعمل قيادة مريم على تهيئة بيئة يتم فيها تقدير أفكار الجميع ومساهماتهم، مما يعزز جوًا من التعاون والإبداع. إن التزامها بالبقاء على اطلاع باحتياجات المستخدمين وتكييف النظام الأساسي وفقًا لذلك يوضح نهجها الذي يركز على العملاء، مما يضع تجربة المستخدم في قلب نمو الشركة.

مسترشدة بالفهم العميق للتحديات والفرص داخل صناعة التكنولوجيا، تشجع قيادة مريم الابتكار وخفة الحركة والتحسين المستمر. إن أسلوب تواصلها المنفتح واستعدادها للاستماع إلى التعليقات يخلق بيئة داعمة حيث يشعر أعضاء الفريق بالقدرة على المساهمة بأفضل أعمالهم. ومن خلال قيادتها، تجسد مريم هاكوبيان قيم الشمولية والابتكار والسعي الحثيث لإنشاء أدوات تمكن الأفراد من تحقيق رؤيتهم الرقمية.

التأثير على عالم التكنولوجيا

إن تأثير مريم هاكوبيان على عالم التكنولوجيا والمنصات مثل AppMaster يشبه الرائد في مجال إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الويب من خلال الحلول no-code. مثلما تعمل AppMaster على تمكين الأفراد من إنشاء تطبيقات قوية بدون تعليمات برمجية معقدة، فقد أدت جهود مريم مع Softr إلى تحويل صناعة إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الويب. لقد مهدت قيادتها الطريق لغير المطورين لإضفاء الحيوية على رؤاهم الرقمية، وسد الفجوة بين الخبرة التقنية والأفكار الإبداعية.

مثل تركيز AppMaster على توفير واجهة قوية وسهلة الاستخدام لإنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات، أدى أسلوب مريم مع Softr إلى إنشاء منصة تمكن المستخدمين من تصميم مواقع الويب وتطبيقات الويب باستخدام كتل ومكونات بديهية. ومن خلال تمكين المستخدمين من تخصيص تطبيقاتهم بشكل مرئي، يعكس تأثير مريم مبدأ تمكين الجميع من المشاركة في رحلة التحول الرقمي، بغض النظر عن خلفيتهم التقنية.

مثلما يقوم AppMaster بتسريع عملية تطوير التطبيقات من خلال توليده الآلي لكود المصدر، توفر منصة Mariam's Softr تجربة سلسة لإنشاء تطبيقات متطورة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية واسعة النطاق. إن تركيزها على تجربة المستخدم وتبسيط عملية التطوير يتوافق مع القيم التي تدعمها AppMaster ، حيث تعد الكفاءة وقابلية التوسع وسرعة الحركة من الموضوعات الأساسية.

في عالم التكنولوجيا حيث أصبحت سهولة الوصول والبساطة ذات أهمية متزايدة، يتألق تأثير مريم هاكوبيان من خلال تفانيها في إنشاء منصات مثل Softr التي تمكن المستخدمين من أن يصبحوا مبدعين ومبتكرين في حد ذاتها. مثلما يقود AppMaster الابتكار في الصناعة no-code ، ساهمت رؤية مريم وقيادتها بشكل كبير في تغيير الطريقة التي يتعامل بها الأفراد مع تطوير الويب، مما يجعلها أكثر شمولاً وكفاءة وتأثيرًا.