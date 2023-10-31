في سياق تصميم القالب، يشير مصطلح "شريط التقدم" إلى مكون الواجهة المرئية الذي يعمل على نقل حالة العملية المستمرة، مثل تحميل الملف أو تنزيله أو تنفيذ مهمة تستغرق وقتًا طويلاً. يعد عرض تقدم النشاط باستخدام شريط التقدم أمرًا ضروريًا في العديد من العمليات، حيث يساعد في تحديد توقعات المستخدم حول الوقت المطلوب لإنجاز المهمة، وبالتالي تعزيز تجربة المستخدم الشاملة. بشكل عام، يمكن العثور على أشرطة التقدم في عدد لا يحصى من التطبيقات، بما في ذلك تلك التي تم إنشاؤها باستخدام منصة AppMaster القوية no-code.

يمكن تصميم شريط التقدم بطرق مختلفة. على سبيل المثال، قد يتم تمثيله كشريط أفقي أو رأسي خطي بسيط يتم ملؤه تدريجيًا بلون محدد مسبقًا مع تقدم العملية. وبدلاً من ذلك، يمكن تصميم أشرطة التقدم لإظهار النسب المئوية أو النصوص أو الرموز الإرشادية جنبًا إلى جنب مع الشريط نفسه. علاوة على ذلك، قد تظهر أشرطة التقدم في حالة محددة أو غير محددة، اعتمادًا على طبيعة المهمة. في الحالة المحددة، يمكن قياس التقدم، ويمثل الشريط بدقة النسبة المئوية للعمل المنجز. وفي المقابل، تحدث الحالة غير المحددة عندما لا يمكن قياس إجمالي العمل أو الوقت المطلوب لإنجازه بدقة، وبالتالي تظهر حركة مستمرة للإشارة إلى أن العملية مستمرة دون تحديد الوقت المتبقي.

عند تنفيذه في تطبيق يستند إلى AppMaster، يكون مكون شريط التقدم قابلاً للتحرير بشكل مرئي باستخدام إمكانات drag-and-drop الخاصة بالنظام الأساسي، مما يسمح للمصمم بتخصيص مظهر وسلوك شريط التقدم وفقًا لمتطلبات التطبيق والعلامة التجارية الخاصة به. علاوة على ذلك، تم إنشاء أشرطة التقدم في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster باستخدام أفضل الممارسات التي تتبع إطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS، مما يضمن واجهات مستخدم عالية الأداء وسريعة الاستجابة وجذابة.

تظهر الأبحاث أن دمج أشرطة التقدم في واجهات التطبيق يعمل على تحسين رضا المستخدم، ويقلل من وقت الانتظار المتصور، ويساعد على منع هجر المستخدم أثناء المهام الطويلة. وفقًا للدراسات، فإن الحصول على تعليقات مرئية أثناء العمليات التي تستمر لأكثر من 10 ثوانٍ يزيد من احتمالية الاحتفاظ بالمستخدم. اكتشف سانفورد وشبيغل أن المستخدمين كانوا على استعداد للانتظار لمدة أطول بنسبة 22% عند عرض شريط التقدم، مع تقليل أوقات الانتظار بشكل أكبر عند عرض رسم متحرك مستمر مصحوبًا بمؤشر النسبة المئوية.

على سبيل المثال، فكر في أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية الذي يسمح للعملاء بتحميل صور منتجاتهم. نظرًا لأن حجم هذه الملفات وسرعة الشبكة قد يختلفان بشكل كبير، فقد يستفيد التطبيق من مكون شريط التقدم الذي يشير بشكل مرئي إلى تقدم التحميل المستمر. ومن خلال دمج شريط تقدم محدد يعرض نسبة التحميل، يحصل العملاء على نظرة ثاقبة للوقت المتبقي ومن المرجح أن ينتظروا اكتمال العملية، وبالتالي تعزيز رضاهم عن النظام الأساسي.

تعد أشرطة التقدم مجرد واحدة من بين العديد من مكونات واجهة المستخدم التي يمكن تخصيصها ودمجها في التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster. من خلال نهجها الفريد الذي يعتمد على الخادم، يتيح AppMaster للعملاء إمكانية تطوير تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية الجذابة والتفاعلية والأداء بكفاءة والتي تتناسب مع حالات الاستخدام المؤسسية وعالية التحميل. علاوة على ذلك، تتيح إمكانات التكامل القوية التي يتمتع بها AppMaster للتطبيقات التي تم إنشاؤها التواصل بشكل فعال مع الخدمات الخلفية وقواعد البيانات الأخرى، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير الشاملة وضمان التنفيذ الموثوق به وفي الوقت الفعلي للتغييرات التي تم إجراؤها على مخططات واجهة المستخدم.

في الختام، يعد شريط التقدم مكونًا حيويًا لواجهة المستخدم ويلعب دورًا مهمًا في تحسين تجربة المستخدم في سياق تصميم القالب. من خلال توفير تعليقات مرئية حول حالة العمليات الجارية، تعمل أشرطة التقدم على إدارة توقعات المستخدم وتقليل الإحباط الذي قد ينتج عن أوقات الانتظار الطويلة. مع منصات مثل AppMaster ، أصبح دمج مكونات واجهة المستخدم الحيوية مثل أشرطة التقدم القابلة للتخصيص بسهولة أكثر سلاسة ومباشرة، مما يتيح في النهاية التطوير السريع للتطبيقات سريعة الاستجابة والقابلة للتطوير والتي تلبي احتياجات الشركات عبر المجالات المختلفة.