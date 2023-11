Dans le contexte de la conception de modèles, le terme « barre de progression » fait référence à un composant d'interface visuelle qui sert à indiquer l'état d'une opération en cours, telle que le téléchargement d'un fichier, le téléchargement ou l'exécution d'une tâche chronophage. L'affichage de la progression d'une activité avec une barre de progression est essentiel dans de nombreux processus, car cela permet de définir les attentes des utilisateurs concernant le temps requis pour accomplir la tâche, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale. En général, les barres de progression peuvent être trouvées dans d'innombrables applications, y compris celles créées à l'aide de la puissante plateforme no-code AppMaster.

Une barre de progression peut être conçue de différentes manières. Par exemple, il peut être représenté comme une simple barre linéaire horizontale ou verticale qui se remplit progressivement d'une couleur prédéfinie au fur et à mesure de la progression du processus. Alternativement, les barres de progression peuvent être conçues pour afficher des pourcentages, du texte ou des icônes indicatives avec la barre elle-même. De plus, les barres de progression peuvent présenter un état déterminé ou indéterminé, selon la nature de la tâche. Dans l'état déterminé, les progrès peuvent être mesurés et la barre représente avec précision le pourcentage de travail terminé. En revanche, l’état indéterminé se produit lorsque le travail total ou le temps requis pour son achèvement ne peut pas être mesuré avec précision, affichant ainsi un mouvement continu pour indiquer que le processus est en cours sans spécifier le temps restant.

Lorsqu'il est implémenté dans une application basée sur AppMaster, un composant de barre de progression est visuellement modifiable à l'aide des capacités drag-and-drop de la plateforme, permettant au concepteur de personnaliser l'apparence et le comportement de la barre de progression en fonction des exigences et de la marque de l'application. De plus, les barres de progression dans les applications générées par AppMaster sont construites avec les meilleures pratiques suivant le framework Vue3 pour les applications Web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, garantissant des interfaces utilisateur hautes performances, réactives et attrayantes.

La recherche montre que l'intégration de barres de progression dans les interfaces d'application améliore la satisfaction des utilisateurs, réduit le temps d'attente perçu et aide à prévenir l'abandon des utilisateurs lors de tâches prolongées. Selon des études, avoir un retour visuel pendant les processus qui durent plus de 10 secondes augmente la probabilité de fidélisation des utilisateurs. Sanford et Speigel ont découvert que les utilisateurs étaient prêts à attendre environ 22 % de plus lorsqu'une barre de progression leur était présentée, les temps d'attente étant encore réduits lors de l'affichage d'une animation continue accompagnée d'un indicateur de pourcentage.

Par exemple, considérons une application de commerce électronique qui permet aux clients de télécharger les images de leurs produits. Comme la taille de ces fichiers et la vitesse du réseau peuvent varier considérablement, l'application pourrait bénéficier d'un composant de barre de progression qui indique visuellement la progression du téléchargement en cours. En incorporant une barre de progression déterminée qui affiche le pourcentage de téléchargement, les clients ont un aperçu du temps restant et sont plus susceptibles d'attendre la fin de l'opération, améliorant ainsi leur satisfaction à l'égard de la plateforme.

Les barres de progression ne sont que l'un des nombreux composants de l'interface utilisateur qui peuvent être personnalisés et intégrés dans des applications créées à l'aide de la plateforme AppMaster. Grâce à son approche unique basée sur le serveur, AppMaster permet aux clients de développer efficacement des applications Web, mobiles et backend visuellement attrayantes, interactives et performantes qui s'adaptent aux cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge. De plus, les solides capacités d'intégration d' AppMaster permettent aux applications générées de communiquer efficacement avec les services backend et d'autres bases de données, rationalisant ainsi le processus de développement global et garantissant une mise en œuvre fiable et en temps réel des modifications apportées aux plans de l'interface utilisateur.

En conclusion, la barre de progression est un composant essentiel de l'interface utilisateur qui joue un rôle important dans l'amélioration de l'expérience utilisateur dans le contexte de la conception de modèles. En fournissant un retour visuel sur l'état des opérations en cours, les barres de progression servent à gérer les attentes des utilisateurs et à minimiser la frustration pouvant résulter de longs temps d'attente. Avec des plates-formes comme AppMaster, l'intégration de composants d'interface utilisateur essentiels tels que des barres de progression facilement personnalisables est devenue plus transparente et plus simple, permettant finalement le développement rapide d'applications réactives et évolutives qui répondent aux besoins des entreprises dans différents domaines.