معالجة اللغات الطبيعية (NLP) هي مجال فرعي من الذكاء الاصطناعي (AI) واللغويات التي تركز على تمكين أجهزة الكمبيوتر من فهم وتفسير وتوليد اللغة البشرية بطريقة ذات معنى وذات صلة بالسياق. تشتمل البرمجة اللغوية العصبية (NLP) على تقنيات ومنهجيات متعددة تساعد الآلات على معالجة وتحليل وفهم مجموعة واسعة من اللغات البشرية بشكل فعال. كمجال متعدد التخصصات، تجمع البرمجة اللغوية العصبية بين عناصر علوم الكمبيوتر والعلوم المعرفية واللغويات لتسهيل التفاعل بين أجهزة الكمبيوتر والبشر باستخدام اللغة الطبيعية كوسيلة اتصال رئيسية.

تنبع الحاجة إلى البرمجة اللغوية العصبية من حقيقة أنه على الرغم من التقدم في الذكاء الاصطناعي، لا يزال البشر يتواصلون في الغالب باستخدام اللغات الطبيعية، وهي غير منظمة إلى حد كبير، وتعتمد على السياق، ومليئة بالدلالات والبراغماتية. الهدف الأساسي للبرمجة اللغوية العصبية هو سد هذه الفجوة من خلال تطوير الخوارزميات والنماذج التي يمكنها تحليل اللغة البشرية وتفسيرها والاستجابة لها بطريقة أكثر طبيعية وبديهية ويمكن الوصول إليها لمجموعة واسعة من المستخدمين.

AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية (NLP) لتحسين تجربة المستخدم وتبسيط عمليات التطوير وتسهيل التفاعلات السلسة بين المستخدمين والتطبيقات. تلعب البرمجة اللغوية العصبية (NLP) دورًا أساسيًا في تعزيز سهولة واجهة مستخدم AppMaster ، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتكيف وتلبي احتياجات المستخدمين النهائيين بشكل أفضل.

هناك العديد من المهام والتحديات الرئيسية المرتبطة بالبرمجة اللغوية العصبية، مثل:

تحليل بناء الجملة: فهم البنية النحوية للغة، بما في ذلك التحليل، ووضع علامات على جزء من الكلام، وتحليل التبعية.

الدلالات: تفسير معنى الكلمات والعبارات والجمل، بما في ذلك توضيح معنى الكلمة ووضع العلامات على الأدوار الدلالية.

البراغماتية: فهم السياق والقصد والنتيجة المرجوة لاستخدام اللغة، بما في ذلك التضمينات وحل الجناس والافتراضات.

تحليل الخطاب: تحليل بنية النص وتماسكه، مثل تحديد حدود الموضوع، وعلاقات التماسك، وبنية الحجة.

الترجمة الآلية: ترجمة النصوص تلقائيًا بين لغات مختلفة، الأمر الذي يتضمن مهام معقدة مثل الترميز والمحاذاة ونمذجة اللغة.

التلخيص: استخراج المعلومات الأساسية من نص أكبر وتكثيفه في شكل أقصر وأكثر قابلية للإدارة، مثل العناوين الرئيسية أو الملخصات.

تحويل النص إلى كلام: تحويل النص المكتوب إلى لغة منطوقة، مما يسمح بتطبيقات مثل الأجهزة التي تدعم الكلام والمساعدين الصوتيين.

التعرف على الكلام: تحويل اللغة المنطوقة إلى نص مكتوب، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات مثل المساعدين الصوتيين وخدمات النسخ.

التعرف على الكيانات المسماة: تحديد الكيانات وتصنيفها داخل النص، مثل الأسماء والمنظمات والتواريخ والمواقع.

الإجابة على الأسئلة: الرد على استفسارات المستخدم عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة من نص أو قاعدة بيانات معينة، والتي تتضمن مهام مثل استرجاع المعلومات، وتمثيل المعرفة، والاستدلال.

تعتمد البرمجة اللغوية العصبية (NLP) على تقنيات مختلفة من التعلم الآلي والتعلم العميق، مثل نماذج التسلسل إلى التسلسل، وآليات الانتباه، وأساليب التدريب المسبق، للتعامل مع مهام محددة بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، أدى استخدام الشبكات العصبية المتكررة (RNNs)، وشبكات الذاكرة الطويلة قصيرة المدى (LSTM)، والنماذج الأحدث المستندة إلى المحولات إلى تحسين أداء أنظمة البرمجة اللغوية العصبية (NLP) بشكل كبير في تطبيقات مختلفة، مثل الترجمة الآلية وتحليل المشاعر. ، وتوليد النص.

تعتمد حلول البرمجة اللغوية العصبية الحديثة أيضًا على نماذج لغوية واسعة النطاق مدربة مسبقًا، مثل BERT وGPT-3 وT5، والتي يتم تدريبها على مجموعات بيانات نصية واسعة النطاق وضبطها بدقة لمهام محددة. لقد أظهرت هذه النماذج أداءً متطورًا عبر مجموعة من معايير البرمجة اللغوية العصبية، مما عزز بشكل كبير قدرات فهم اللغة وأنظمة الجيل.

تجد البرمجة اللغوية العصبية تطبيقات في مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، بدءًا من استرجاع المعلومات، وتحليل المشاعر، وتطوير برامج الدردشة الآلية، ووصولاً إلى أنظمة التوصية، ودعم العملاء، والرعاية الصحية. من خلال دمج قدرات البرمجة اللغوية العصبية (NLP) في AppMaster ، يمكن للعملاء زيادة سرعة وكفاءة عملية التطوير الخاصة بهم بشكل كبير، مع إنتاج تطبيقات تفاعلية وسريعة الاستجابة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة.

إن التزام AppMaster بدمج تقنيات البرمجة اللغوية العصبية لا يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات أكثر تعقيدًا وسهلة الاستخدام فحسب، بل يسمح لهم أيضًا بتكييف تطبيقاتهم وتطويرها لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار لعالم متزايد العولمة ومتصل رقميًا. مع استمرار البرمجة اللغوية العصبية في تحقيق خطوات واسعة في قدراتها، فإن التطبيقات والفوائد التي تجلبها إلى عالم تطوير البرمجيات والتفاعل بين الإنسان والآلة سوف تتوسع أيضًا وتصبح لا غنى عنها بشكل متزايد.