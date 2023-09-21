روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي

إن AI Chatbot، المعروف أيضًا باسم Chatbot للذكاء الاصطناعي أو وكيل المحادثة، هو نوع من البرامج التي تحاكي المحادثات البشرية مع المستخدمين من خلال الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي (ML)، والذكاء الاصطناعي (AI). التقنيات. وهو مصمم لتفسير مدخلات المستخدم في شكل نص أو كلام، ومعالجتها بذكاء، وتقديم استجابات مخصصة وذات صلة بالسياق. يمكن دمج روبوتات الدردشة هذه في قنوات اتصال مختلفة، مثل منصات المراسلة ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وشبكات التواصل الاجتماعي.

تتضمن المكونات الأساسية لـ AI Chatbot فهم اللغة الطبيعية (NLU)، وتوليد اللغة الطبيعية (NLG)، ونظام إدارة الحوار. يسمح جزء NLU لبرنامج الدردشة الآلية بفهم مدخلات المستخدم واستخراج المعلومات الأساسية وتحديد نية المستخدم. يعد مكون NLG مسؤولاً عن توليد استجابات شبيهة بالاستجابات البشرية باستخدام اللغة الصحيحة نحويًا ودلاليًا. يتعامل نظام إدارة الحوار مع الحفاظ على سياق وتدفق المحادثة، والتعامل مع المنعطفات المتعددة، وإدارة استفسارات المستخدم واستجاباته بشكل فعال.

يتم استخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والمجالات، بما في ذلك دعم العملاء والرعاية الصحية والتمويل والتعليم والتجارة الإلكترونية. تشمل بعض الفوائد الملحوظة لاستخدام AI Chatbots خفض التكلفة وزيادة الكفاءة والتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتحسين تجربة العملاء. وفقًا لتقرير Gartner، بحلول عام 2020، استخدمت 25% من عمليات خدمة العملاء روبوتات الدردشة أو مساعدي العملاء الافتراضيين للتعامل مع تفاعلات العملاء. في عام 2021، بلغت قيمة حجم سوق روبوتات الدردشة العالمية 2.6 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يظهر معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 24.3% من عام 2021 إلى عام 2028.

في منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من تقنية AI Chatbot لتعزيز تطبيقاتهم وإثراء تجربة المستخدم الشاملة. على سبيل المثال، يمكن دمج برنامج الدردشة الآلي لدعم العملاء في منصة التجارة الإلكترونية التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster لتقديم المساعدة الفورية، والتعامل مع استفسارات المستخدم، وتتبع الطلبات، وتقديم توصيات مخصصة للمتسوقين. علاوة على ذلك، يمكن لـ AI Chatbot أيضًا أن يعمل كمساعد افتراضي للمستخدمين الذين يتنقلون عبر ميزات التطبيق المختلفة، ويوجههم خلال وظائف التطبيق المختلفة.

يوفر AppMaster الأدوات اللازمة لتصميم وإنشاء ونشر روبوتات الدردشة القوية المدعمة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. من خلال الاستفادة من إمكانيات التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية، يتيح AppMaster تطوير روبوتات الدردشة القادرة على فهم مدخلات المستخدم والاستجابة لها بشكل سياقي ومتماسك. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مصمم BP المرئي للمنصة، يمكن للمستخدمين تصميم منطق أعمال برنامج الدردشة الآلي والجوانب الأخرى بطريقة بديهية وموفرة للوقت.

يمكن ربط روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها باستخدام منصة AppMaster بقاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL لتخزين محادثات المستخدم والتفضيلات والبيانات السياقية الأخرى، مما يسمح لروبوت الدردشة بالتعلم المستمر وتحسين أدائه بمرور الوقت. وهذا يضمن مشاركة أفضل للمستخدم ويوفر تجارب أكثر تخصيصًا للمستخدمين. علاوة على ذلك، فإن قابلية تطوير AppMaster تجعله خيارًا مثاليًا للمؤسسات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

في الختام، أحدثت AI Chatbots ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها البشر مع التكنولوجيا من خلال توفير تجارب محادثة ذكية واعية بالسياق وشخصية. لقد مهد دمج AI Chatbots في تطبيقات الويب والجوال والتطبيقات الخلفية الطريق لتجارب مستخدم سلسة وتعزيز الإنتاجية عبر مختلف المجالات. تعمل منصة AppMaster على تمكين المستخدمين من تصميم وبناء ونشر روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي بسرعة وكفاءة، مما يساهم في التقدم المستمر لوكلاء المحادثة المدعومين بالذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات.