التطوير التكراري هو منهجية حديثة لتطوير البرمجيات تركز في المقام الأول على تعزيز كفاءة وفعالية عملية تطوير البرمجيات، لا سيما من حيث وقت طرحها في السوق. في هذا النهج، تنقسم دورة حياة تطوير البرمجيات إلى عدة تكرارات أصغر، حيث يشتمل كل تكرار على دورة كاملة من مراحل التصميم والتنفيذ والاختبار. بدلاً من بناء النظام بأكمله دفعة واحدة، يتيح التطوير التكراري للمطورين تحسين حلولهم وتحسينها تدريجيًا، مع معالجة المتطلبات المتغيرة واحتياجات السوق المتطورة بدقة.

في قلب التطوير التكراري تكمن الفكرة الأساسية للتحسين المستمر، مما يمكّن المطورين من التعلم من التكرارات السابقة والتكيف مع متطلبات العملاء وتفضيلاتهم المتغيرة باستمرار. ومن خلال تبني هذا النهج، يمكن لمطوري البرمجيات تسريع عملية التطوير وتحقيق تخفيضات كبيرة في وقت طرحها في السوق، بالإضافة إلى الحفاظ على درجة عالية من الملاءمة والقدرة التنافسية في مشهد البرمجيات سريع التطور.

إحدى الفوائد الرئيسية للتطوير التكراري هي القدرة على تلقي تعليقات قيمة من العملاء وأصحاب المصلحة وفريق التطوير في الوقت المناسب. يتيح ذلك للمطورين اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتحديد أولويات الميزات والتحسينات وإصلاحات الأخطاء، مما يؤدي في النهاية إلى توفير حلول برمجية أكثر استهدافًا وتتمحور حول المستخدم. في الواقع، كشفت دراسة أجرتها مجموعة ستانديش أن المنظمات التي تستخدم منهجيات التطوير التكراري مثل Agile شهدت معدل نجاح بنسبة 54% في مشاريع تطوير البرمجيات، مقارنة بمعدل نجاح قدره 29% فقط بين تلك التي تتبع منهجيات الشلال.

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تجسد مبادئ التطوير التكراري. من خلال السماح للعملاء بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي من خلال واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام، يعمل AppMaster على تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة المتطورة بكفاءة. . ومع ذلك، فإن ما يميز AppMaster حقًا هو قدرته على إنشاء التطبيقات ونشرها تلقائيًا من الصفر في كل مرة يحدث فيها تغيير في المخططات، وبالتالي التخلص من الديون الفنية وضمان بقاء البرنامج الناتج مبسطًا وقابلاً للصيانة وحديثًا أحدث متطلبات الأعمال.

من الناحية العملية، يمكن تلخيص عملية التطوير التكرارية المتبعة داخل منصة AppMaster على النحو التالي:

التخطيط: العصف الذهني وجمع المتطلبات وتحديد نطاق المشروع وأهدافه. التصميم: إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام أدوات ومكونات AppMaster البديهية. التنفيذ: إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميع التطبيقات باستخدام إمكانات الإنشاء والنشر الآلية لـ AppMaster . الاختبار: إجراء اختبارات تلقائية للتحقق من وظائف التطبيقات التي تم إنشاؤها وأدائها وأمانها. التقييم: جمع التعليقات من العملاء وأصحاب المصلحة وفريق التطوير لتحديد مجالات التحسين والتحسينات المحتملة. التكرار: تعديل المخططات بناءً على التقييم، وإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، خالية تمامًا من الديون الفنية.

من خلال الالتزام بمبادئ التطوير التكراري، لا يعمل AppMaster على تسريع عملية تطوير التطبيقات فحسب، بل يضمن أيضًا أن يكون البرنامج الناتج قابلاً للتطوير بدرجة كبيرة وسريع الاستجابة ومصممًا خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمستخدمين النهائيين. علاوة على ذلك، تعمل المنصة على تعزيز التعاون وسرعة الحركة داخل فريق التطوير، مما يمكّن العملاء في النهاية من الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر لتحولات السوق والاتجاهات الناشئة والضغوط التنافسية.

في الختام، التطوير التكراري هو استراتيجية لا غنى عنها في مشهد تطوير البرمجيات القوي والمرن وسريع التطور اليوم. من خلال تقسيم عملية التطوير إلى تكرارات أصغر يمكن التحكم فيها، يمكن للمطورين تقليل وقت الوصول إلى السوق بشكل كبير، وتسهيل تقديم الملاحظات في الوقت المناسب، وتقليل المخاطر، والقضاء على الديون الفنية، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات والتوقعات المتغيرة لعملائهم. تعد منصة AppMaster no-code مثالًا رئيسيًا على كيف يمكن أن يؤدي تبني التطوير التكراري إلى تقديم حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة مع زيادة رضا العملاء وقيمة الأعمال إلى الحد الأقصى.