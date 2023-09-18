في سياق وقت التسويق في صناعة تطوير البرمجيات، يمثل "عرض القيمة" مزيجًا فريدًا من ميزات المنتج أو الخدمة والتسعير وإمكانيات العملية التي توفر فوائد ملموسة ومزايا تنافسية لشركتك. يعتبر عرض القيمة القوي بمثابة حجر الزاوية لأي مسعى تجاري، مما يؤدي إلى زيادة اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وحصة السوق الإجمالية.

في عالم تطوير التطبيقات، حيث يعد وقت التسويق أمرًا بالغ الأهمية، يمكن لعرض القيمة القوية أن يميز حلك بشكل كبير عن الحلول الأخرى، مع تقديم نتائج فائقة في كل من الكفاءة وفعالية التكلفة. لفهم أهمية عرض القيمة في تطوير التطبيقات بشكل أفضل، من الضروري استكشاف مكوناتها الرئيسية، بالإضافة إلى أمثلة من العالم الحقيقي.

تحت مظلة عرض القيمة، فإن المكونات الرئيسية الثلاثة هي: الميزات، والعمليات التجارية، ونموذج التسعير.

تمثل الميزات الوظائف والإمكانيات المحددة التي يوفرها الحل لعملائه. في حالة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، قد تتضمن الأمثلة قوالب معدة مسبقًا، وواجهات drag-and-drop ، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API). في تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث السوق AppClusters ومقرها السويد، من المتوقع أن يصل سوق منصات التطوير العالمية no-code إلى 45.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعًا في المقام الأول بالطلب على أدوات تطوير التطبيقات الغنية بالميزات. يسلط التقرير الضوء على أهمية تقديم مجموعة شاملة من الميزات من أجل البقاء ملائمًا في هذا السوق الذي يتوسع بسرعة.

تشير العمليات التجارية إلى مسارات العمل المحددة والممارسات التشغيلية التي يتيحها الحل داخل المؤسسة. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS بشكل مرئي، مما يؤدي إلى تبسيط دورة حياة التطوير بأكملها وجعلها في متناول جمهور أوسع. تشير الأبحاث التي أجرتها شركة الاستشارات التقنية العالمية Gartner إلى أن المنصات no-code يمكن أن تقلل من وقت تطوير التطبيقات إلى السوق بنسبة تصل إلى 50%، مما يدل على القيمة الهائلة التي يمكن أن توفرها العمليات التجارية الأكثر كفاءة.

يعد نموذج التسعير محددًا حيويًا في معادلة القيمة المقترحة، لأنه يرتبط بشكل مباشر بفعالية تكلفة الحل الأساسي. يقدم AppMaster مستويات اشتراك متنوعة، بما في ذلك Business وBusiness+ وEnterprise، والتي تأتي بإمكانيات وخيارات تسعير مختلفة. يتيح ذلك للعملاء من مختلف التفضيلات والميزانيات العثور على العرض الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الخاصة. وجدت دراسة أجرتها شركة برمجيات المؤسسات OutSystems أن الشركات التي تستخدم منصات no-code توفر، في المتوسط، 34% من إجمالي تكاليف تطوير التطبيقات كنتيجة مباشرة لإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف التي توفرها نماذج التسعير هذه.

بالنظر إلى هذه المكونات الثلاثة، يمكن أن يكون أحد الأمثلة على عرض القيمة المقنع ضمن مشهد تطوير التطبيقات no-code هو " يوفر AppMaster حلاً شاملاً وفعالاً من حيث التكلفة وفعالاً من البداية إلى النهاية لإنشاء تطبيقات ويب وجوال وتطبيقات خلفية قابلة للتخصيص التي تمكن المؤسسات من تجسيد أفكارها على أرض الواقع - دون الحاجة إلى البرمجة."

ومن خلال عرض القيمة هذا، يستقطب AppMaster شريحة واسعة من الشركات عبر الصناعات والأحجام، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. يتم تمكين ذلك من خلال ميزات النظام الأساسي القوية، والتي تم تصميمها لجعل عملية تطوير التطبيق بأكملها سلسة وفعالة وقابلة للتطوير، كل ذلك بسعر يمكن تحقيقه.

يعد عرض القيمة الذي تقدمه AppMaster أمرًا حيويًا بشكل خاص في سياق Time to Market، حيث تبحث الشركات عبر مختلف الصناعات باستمرار عن طرق لتسريع تطوير منتجاتها وتمييز نفسها داخل الأسواق المشبعة بشكل متزايد. من خلال تبسيط دورة حياة تطوير التطبيق بالكامل وإزالة الحواجز التكنولوجية، يقدم AppMaster عرضًا ذا قيمة فريدة يجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات التي تتطلع إلى أن تكون أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات في مساعيها لتطوير البرمجيات.

باختصار، يعد عرض القيمة القوية - الذي يشمل الميزات الأساسية وعمليات الأعمال الفعالة ونموذج التسعير الذي يمكن الوصول إليه - أمرًا بالغ الأهمية لضمان تميز حلول تطوير البرامج الخاصة بك في سوق شديدة التنافسية. تعمل مجموعة سمات AppMaster الفريدة على تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لإنشاء التطبيقات وتكرارها بسرعة وكفاءة وبتكلفة معقولة، مما يمنحها ميزة في السباق من أجل وقت التسويق.