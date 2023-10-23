يشير أمن السحابة، في سياق الأمن والامتثال، إلى مجموعة شاملة من السياسات والتقنيات والاستراتيجيات المستخدمة لحماية البيانات والتطبيقات والبنية التحتية داخل بيئة الحوسبة السحابية. مع قيام المؤسسات بترحيل بياناتها وتطبيقاتها بشكل متزايد إلى السحابة، أصبح ضمان أمان وخصوصية هذه الأصول أمرًا بالغ الأهمية. يتضمن ذلك حماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به، ومنع خروقات البيانات، وتخفيف هجمات DDoS، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية. غالبًا ما تواجه المؤسسات تحديات مختلفة في إدارة الأمن السحابي، بما في ذلك الافتقار إلى الرؤية في البيئة، وفقدان البيانات وتسربها، والتهديد المستمر للهجمات الإلكترونية.

يقع نموذج المسؤولية المشتركة في قلب أمان السحابة، والذي يقسم المسؤولية الأمنية بين مزود الخدمة السحابية (CSP) والعميل. يتولى مقدمو الخدمات السحابية مسؤولية تأمين البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الأمن المادي لمراكز البيانات، وأمن الشبكات، وإدارة برامج Hypervisor والأجهزة الافتراضية. ومن ناحية أخرى، يتحمل العملاء مسؤولية تأمين بياناتهم وتطبيقاتهم ومنصاتهم المستضافة داخل السحابة. يتضمن ذلك تشفير البيانات وآليات المصادقة القوية والامتثال التنظيمي والتكوين الآمن للموارد السحابية.

يشمل الأمن السحابي العديد من المكونات والاستراتيجيات الرئيسية لضمان حماية البيانات والموارد. وتشمل هذه:

1. حماية البيانات: يعد تنفيذ آليات تشفير قوية للبيانات، سواء أثناء تخزينها أو أثناء نقلها، أمرًا بالغ الأهمية لحماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به. يتم اعتماد معايير التشفير المتقدمة، مثل تشفير AES 256 بت، على نطاق واسع من قبل المؤسسات لتأمين بياناتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقنيات الترميز وإخفاء الهوية لمزيد من حماية البيانات وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وCCPA.

2. إدارة الهوية والوصول (IAM): تضمن IAM الفعالة أن المستخدمين والتطبيقات المصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى الموارد السحابية. يمكن للمؤسسات استخدام إمكانات تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) لإدارة وتقييد الوصول إلى الموارد السحابية. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد عمليات التدقيق المنتظمة ومراقبة سجلات وصول المستخدم في الكشف المبكر عن أي حوادث أمنية محتملة.

3. أنظمة كشف التسلل ومنعه (IDPS): تقوم حلول IDPS بمراقبة حركة مرور الشبكة ونشاط النظام بحثًا عن أي علامات على نشاط ضار، مثل محاولات استغلال نقاط الضعف أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وخلاصات معلومات التهديدات، يمكن لحلول IDPS اكتشاف الهجمات الإلكترونية ومنعها في الوقت الفعلي.

4. معلومات الأمان وإدارة الأحداث (SIEM): تقوم أدوات SIEM بجمع الأحداث الأمنية وتجميعها وتحليلها من مصادر مختلفة داخل البيئة السحابية. وهذا يوفر للمؤسسات رؤية مركزية لوضعها الأمني ​​ويمكّنها من تحديد التهديدات وربط الأحداث والاستجابة للحوادث بشكل أكثر كفاءة.

5. الامتثال: يجب على المؤسسات التي تستخدم الخدمات السحابية الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية المختلفة، مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) وPCI DSS. يجب أن تدعم حلول الأمان السحابية الامتثال لهذه اللوائح من خلال توفير ميزات مثل تشفير البيانات والتحكم في الوصول وإمكانيات التدقيق. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات التأكد من أن مقدم خدمات الطاقة الخاص بها يلبي المعايير والشهادات الخاصة بالصناعة، مثل البرنامج الفيدرالي لإدارة المخاطر والتفويض (FedRAMP) للوكالات الفيدرالية الأمريكية أو درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تستخدم منصة AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تدابير أمنية قوية للدفاع ضد عدد لا يحصى من التهديدات المرتبطة بالبيئات السحابية. يلتزم AppMaster بأفضل الممارسات، بما في ذلك أنظمة التشفير القوية وIAM وRBAC والمراقبة الشاملة. ونتيجة لذلك، يوفر AppMaster نظامًا بيئيًا سحابيًا آمنًا وموثوقًا يمكّن العملاء من تطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات مع تقليل المخاطر والتحديات المرتبطة بأمان السحابة.

يضمن استخدام نهج شامل للأمن السحابي أن تحافظ المؤسسات على سرية بياناتها ومواردها وسلامتها وتوافرها. ويستلزم ذلك اختيار مقدم خدمات موثوق به، واعتماد ممارسات أمنية صارمة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة للحماية من التهديدات السيبرانية دائمة التطور. مع استمرار المؤسسات في تبني الحوسبة السحابية، سيظل الأمان السحابي والامتثال أمرًا بالغ الأهمية لنجاح ومرونة عملياتها.