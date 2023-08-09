المسمى الوظيفي: المؤسس والرئيس التنفيذي

الشركة: Appy Pie

المؤهلات العلمية: بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في هندسة نظم المعلومات ، علوم الحاسوب ، جامعة وستمنستر

سنة تأسيس Appy Pie Foundation: 2015

في عالم تطوير التطبيقات بدون كود ، يقف أبيناف جيردار كمؤسس ومدير تنفيذي لـ Appy Pie. تعمل هذه المنصة على تمكين الأفراد والشركات من إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة دون أي مهارات في الترميز. رحلة Girdhar المهنية ، والتحديات والنجاح الذي واجهه أثناء تأسيس Appy Pie ، وأسلوب قيادته وقيمه كلها تستحق الاستكشاف.

رحلة مهنية

رحلة Abhinav Girdhar المهنية هي شهادة على شغفه بريادة الأعمال ورؤيته لتبسيط تطوير التطبيقات. ولد جيردار ونشأ في الهند ، وأكمل تعليمه في علوم الكمبيوتر والهندسة. بدأ حياته المهنية كمهندس برمجيات ، وشحذ مهاراته التقنية واكتسب خبرة صناعية قيمة.

أثناء العمل في العديد من مشاريع تطوير البرمجيات ، أدرك جيردار الإمكانات الهائلة لتطبيقات الهاتف المحمول وحدد التحديات التي يواجهها الأفراد غير التقنيين والشركات الصغيرة في بنائها. أثار هذا الإدراك فكرة إنشاء منصة لإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات وجعلها في متناول الجميع.

تأسيس Appy Pie

في عام 2015 ، مدفوعًا بروحه الريادية ، أسس Girdhar شركة Appy Pie بهدف تمكين الأفراد والشركات من إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. لقد أدرك أن تبسيط عملية تطوير التطبيقات وجعلها ميسورة التكلفة سيحدث ثورة في الصناعة.

من المؤكد أن رحلة تأسيس منصة لا تحتوي على كود مثل Appy Pie جاءت مع نصيبها العادل من التحديات. كان على Girdhar وفريقه التغلب على العقبات التقنية ، وإنشاء واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ، والابتكار باستمرار لمواكبة سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة المتطور باستمرار. علاوة على ذلك ، كان عليهم إنشاء Appy Pie كعلامة تجارية موثوقة واكتساب ثقة المستخدمين في صناعة تنافسية للغاية.

على الرغم من التحديات ، فإن رؤية جيردار ومثابرتها أتت ثمارها. سرعان ما اكتسب Appy Pie اعترافًا وأصبح مغيرًا للعبة في مجال تطوير التطبيقات no-code. اجتذبت واجهة المنصة سهلة الاستخدام والميزات الشاملة والقدرة على تحمل التكاليف العديد من المستخدمين ، بما في ذلك رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمؤسسات.

تحت قيادة جيردار ، مكّنت Appy Pie الآلاف من الأفراد والشركات من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات محمولة تعمل بكامل طاقتها. لقد غيرت هذه المنصة الرائدة الطريقة التي يتعامل بها الأفراد غير التقنيين مع تطوير التطبيقات ، وتمكينهم بوسائل إنشاء تطبيقاتهم الخاصة وإطلاق أعمالهم بنجاح.

أسلوب القيادة والقيم

الجمع بين الابتكار والشفافية وتمكين الفريق يميز أسلوب قيادة جيردار. إنه يرعى ثقافة اتصال مفتوحة ، مما يضمن تقدير أفكار ومدخلات الجميع. يعتقد جيردار أن وجود فريق متنوع ، يتكون من أفراد ذوي مهارات وخلفيات مختلفة ، أمر بالغ الأهمية لدفع الابتكار وحل المشكلات المعقدة.

إحدى القيم الأساسية في Appy Pie هي التركيز على العميل. يعطي Girdhar الأولوية للاستماع إلى احتياجات وتعليقات مستخدمي النظام الأساسي ، ويسعى باستمرار لتحسين تجربتهم. كان هذا النهج الذي يركز على العملاء قوة دافعة وراء التطور والنجاح المستمر لـ Appy Pie.

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جانب آخر مهم في قيادة جيردار هو التزامه بتمكين فريقه. إنه يشجعهم على تولي ملكية عملهم ، ويعزز بيئة تعاونية ، ويوفر فرصًا للنمو وتنمية المهارات. تدرك Girdhar أن وجود فريق متحمس ومفعم ضروري لتقديم منتج من الدرجة الأولى وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

التأثير على عالم التكنولوجيا

إن تأثير Abhinav Girdhar العميق على عالم التكنولوجيا واضح ، مما يترك بصمة لا تمحى على منصات مثل AppMaster ويعيد تشكيل صناعة تطوير البرمجيات. تتماشى مجموعة أدوات AppMaster الشاملة والمبتكرة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية مع نهج Girdhar البصري. على عكس الأدوات التقليدية ، يمكّن AppMaster المستخدمين من تصميم نماذج بيانات معقدة بصريًا ، وصياغة منطق أعمال معقد باستخدام BP Designer سهل الاستخدام ، وإنشاء REST API ونقاط نهاية WSS بسهولة.

تمتد إمكانيات النظام الأساسي إلى أبعد من ذلك ، مما يسمح للعملاء بتصميم واجهات مستخدم جذابة لتطبيقات الويب من خلال وظيفة drag-and-drop ، إلى جانب مصمم Web BP متعدد الاستخدامات. تتوج هذه العملية البديهية بتطبيقات ويب تفاعلية بالكامل حيث يتم تنفيذ عمليات الأعمال بسلاسة داخل متصفح المستخدم. وبالمثل ، يمكّن تطوير تطبيقات الهاتف المحمول من AppMaster المستخدمين من إنشاء مكونات واجهة المستخدم ومنطق الأعمال دون عناء من خلال واجهة السحب والإفلات داخل مصمم Mobile BP. تتألق خفة الحركة في المنصة لأنها تنشئ كود المصدر ، وتجمع التطبيقات ، وتنفذ الاختبارات ، وتنشر على السحابة بضغطة بسيطة على زر "نشر" ، مما يلغي الخطوات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً.

يحتضن AppMaster إطار عمل يحركه الخادم ، مما يتيح تحديثات في الوقت الفعلي لواجهة مستخدم تطبيقات الجوال والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات ، مما يلغي الحاجة إلى عمليات الإرسال المرهقة لأسواق التطبيقات. هذا يجسد التزام Girdhar بتمكين التطبيقات الديناميكية والمتجاوبة التي يمكن أن تتكيف بسرعة مع احتياجات المستخدم المتطورة. يُجسد إنشاء AppMaster السلس لوثائق Swagger والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات مثالاً على تفاني Appy Pie في الشمولية ، مما يضمن تزويد المطورين والمستخدمين بالموارد الأساسية.

ميزة AppMaster الفريدة المتمثلة في إنشاء تطبيقات من نقطة الصفر مع كل تغيير مخطط يحمي من الديون التقنية ، بما يتماشى مع تركيز Girdhar على الحفاظ على برامج فعالة وقابلة للصيانة. يؤكد التوافق السلس للمنصة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql واستخدام التطبيقات الخلفية المجمعة عديمة الحالة ، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go ، على سعي Girdhar إلى حلول قابلة للتطوير وعالية الأداء للمؤسسة.

مع استمرار تأثير Girdhar في تحفيز نمو منصات مثل AppMaster ، يسير عالم التكنولوجيا إلى الأمام ، مستوحى من الالتزام بإمكانية الوصول والابتكار والإمكانيات غير المحدودة للتطوير no-code.