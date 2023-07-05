تتطور صناعة تطوير البرمجيات بسرعة ، حيث تقدم للمؤسسات مجموعة من منصات ومنهجيات التطوير المصممة لتحسين العملية وتلبية احتياجاتها الخاصة. يمكن تصنيف هذه الأنظمة الأساسية على نطاق واسع إلى ثلاث فئات رئيسية: الرمز Zerocode ( بدون رمز ) ، والرمز المنخفض ، والترميز التقليدي. في هذه المقالة ، سوف نستكشف هذه الفئات الثلاث ونسلط الضوء على الاختلافات الرئيسية وحالات الاستخدام في الصناعات المختلفة.

منصات Zerocode ( No-Code )

تم تصميم منصات التطوير Zerocode أو No-Code لتمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات ومواقع ويب وحلول برمجية أخرى دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية. من خلال واجهة السحب والإفلات المرئية ، يمكن للمستخدمين تصميم المكونات وتحديد عمليات التطبيق بشكل مرئي ، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها بسرعة وسهولة.

تتيح منصات No-Code لأي شخص لديه فكرة تحويلها إلى منتج عامل ، مما يقلل بشكل كبير من الحواجز التي تحول دون الدخول في تطوير البرامج. اكتسبت حركة No-Code زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة ، حيث تبحث الشركات ورجال الأعمال عن طرق أكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها لإنشاء حلول برمجية. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة لمنصات No-Code الأساسية AppMaster.io و Wix و Bubble و Webflow.

الميزات الرئيسية لمنصات Zerocode

الواجهة المرئية: توفر منصات Zerocode واجهة drag-and-drop بسيطة لتصميم وبناء التطبيقات ، مما يقلل أو يلغي الحاجة إلى أي تشفير.

توفر منصات Zerocode واجهة بسيطة لتصميم وبناء التطبيقات ، مما يقلل أو يلغي الحاجة إلى أي تشفير. التطوير السريع للتطبيقات: تتيح منصات Zerocode للمستخدمين إنشاء تطبيقات وظيفية بسرعة ، وهي مثالية للشركات ذات المواعيد النهائية الضيقة أو الموارد المحدودة.

تتيح منصات Zerocode للمستخدمين إنشاء تطبيقات وظيفية بسرعة ، وهي مثالية للشركات ذات المواعيد النهائية الضيقة أو الموارد المحدودة. سهل الاستخدام: تم تصميم منصات Zerocode للمستخدمين الذين ليس لديهم معرفة برمجية ، وهي بديهية للغاية ويمكن الوصول إليها للمستخدمين غير التقنيين.

تم تصميم منصات Zerocode للمستخدمين الذين ليس لديهم معرفة برمجية ، وهي بديهية للغاية ويمكن الوصول إليها للمستخدمين غير التقنيين. مخاطر تقنية منخفضة: مع حلول no-code ، يكون تصحيح الأخطاء والصيانة والتحديث عادةً أكثر وضوحًا من الأنظمة الأساسية المعتمدة على الترميز ، مما يقلل من المخاطر الفنية وتعقيد المشروع.

المنصات منخفضة التعليمات البرمجية

تقع الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة في مكان ما بين منصات No-Code وطرق التشفير التقليدية. أنها توفر عملية تطوير أسرع مقارنة بمنهجيات الترميز التقليدية مع الاحتفاظ بدرجة معينة من التخصيص والمرونة. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للمستخدمين إنشاء حلول برمجية بشكل أسرع ، مع واجهة drag-and-drop مرئية لتصميم مكونات البرامج مع السماح أيضًا بالتخصيص من خلال الترميز لمزيد من المرونة.

تلبي الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة مجموعة واسعة من مستويات مهارات المستخدم ، من المستخدمين غير التقنيين إلى المطورين الذين يتطلعون إلى تسريع عملية تطوير البرامج الخاصة بهم. تتضمن بعض الأمثلة على الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة OutSystems و Mendix و Appian.

الميزات الرئيسية للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية

واجهة السحب والإفلات المرئية: توفر الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمستخدمين واجهة مرئية لتصميم التطبيقات وإنشائها ، مما يبسط عملية التطوير ويقلل من الوقت المطلوب.

توفر الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمستخدمين واجهة مرئية لتصميم التطبيقات وإنشائها ، مما يبسط عملية التطوير ويقلل من الوقت المطلوب. تخصيص الكود: بينما تعتمد الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بشكل أساسي على الأدوات المرئية ، فإنها لا تزال تسمح بتخصيص الكود ، مما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام ومرونة التطوير.

بينما تعتمد الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بشكل أساسي على الأدوات المرئية ، فإنها لا تزال تسمح بتخصيص الكود ، مما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام ومرونة التطوير. أوقات تطوير أسرع: من خلال الجمع بين الأدوات المرئية والقدرة على كتابة التعليمات البرمجية المخصصة ، يمكن للأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة تسريع عملية التطوير وإنتاج التطبيقات في جزء صغير من الوقت مقارنة بأساليب الترميز التقليدية.

من خلال الجمع بين الأدوات المرئية والقدرة على كتابة التعليمات البرمجية المخصصة ، يمكن للأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة تسريع عملية التطوير وإنتاج التطبيقات في جزء صغير من الوقت مقارنة بأساليب الترميز التقليدية. سد فجوة المهارات: تلبي المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة مجموعة متنوعة من مستويات المهارات ، مما يجعلها مناسبة لكل من المستخدمين غير التقنيين والمطورين ذوي الخبرة الذين يسعون إلى تسريع عملية التطوير الخاصة بهم.

منصات الترميز التقليدية

الترميز التقليدي ، المعروف أيضًا باسم الترميز اليدوي ، هو عملية إنشاء تطبيقات برمجية ومواقع ويب وحلول أخرى من خلال الكتابة اليدوية للكود ، من البداية ، بلغات برمجة مختلفة مثل Python و Java و C ++ و JavaScript . يجب أن يمتلك المطورون الذين يتبعون هذا النهج معرفة متعمقة بالتقنيات والمكتبات والأطر المطلوبة لبناء الحل المطلوب.

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غالبًا ما يكون الترميز التقليدي هو الخيار الافتراضي للعديد من الشركات والمطورين ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بإنشاء حلول برمجية مخصصة ومعقدة. ومع ذلك ، قد يكون هذا النهج مستهلكًا للوقت ومكلفًا.

ميزات منصات الترميز التقليدية

عادةً ما تحتوي منصات التشفير التقليدية على العديد من الميزات الرئيسية التي تميزها عن بدائل Zerocode و Low-Code:

التخصيص الكامل: يسمح الترميز التقليدي للمطورين بإنشاء حلول مخصصة للغاية وفريدة من نوعها ومصممة خصيصًا لمتطلبات العمل المحددة.

يسمح الترميز التقليدي للمطورين بإنشاء حلول مخصصة للغاية وفريدة من نوعها ومصممة خصيصًا لمتطلبات العمل المحددة. قائم على الكود حصريًا: باستخدام الترميز التقليدي ، يجب على المطورين كتابة جميع التعليمات البرمجية يدويًا ، باتباع لغات البرمجة المهيكلة ودمج العديد من الأطر والمكتبات والأدوات.

باستخدام الترميز التقليدي ، يجب على المطورين كتابة جميع التعليمات البرمجية يدويًا ، باتباع لغات البرمجة المهيكلة ودمج العديد من الأطر والمكتبات والأدوات. منحنى التعلم العالي: المعرفة الواسعة بمختلف لغات البرمجة والمنهجيات والمفاهيم التقنية ضرورية للمطورين الذين يعملون مع منصات الترميز التقليدية.

المعرفة الواسعة بمختلف لغات البرمجة والمنهجيات والمفاهيم التقنية ضرورية للمطورين الذين يعملون مع منصات الترميز التقليدية. وقت تطوير أطول: نظرًا لأن كل مكون ووظيفة يتم تخصيصها وترميزها من البداية ، فإن الوقت المطلوب لإكمال المشاريع باستخدام الترميز التقليدي يكون عادةً أعلى مقارنةً بالبدائل ذات الرمز Zerocode و Low-Code.

مقارنة بين الترميز Zerocode و Low-Code و التقليدي

تكمن الاختلافات الأساسية بين الأنظمة الأساسية لـ Zerocode ( No-Code) والأنظمة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة ومنصات التشفير التقليدية في نهجها في التطوير وقاعدة المستخدم المستهدف ومستويات التخصيص المسموح بها. فيما يلي نظرة عامة على الاختلافات الرئيسية بينهما:

نهج التطوير: تعتمد منصات Zerocode على واجهات drag-and-drop المرئية لتصميم وبناء البرامج ، مما يلغي الحاجة إلى الكود تمامًا. توفر الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة واجهة مرئية مماثلة ولكنها توفر خيار تخصيص إضافي باستخدام التعليمات البرمجية. تتطلب البرمجة التقليدية من المطورين كتابة التعليمات البرمجية يدويًا باستخدام لغات برمجة مختلفة.

تعتمد منصات Zerocode على واجهات المرئية لتصميم وبناء البرامج ، مما يلغي الحاجة إلى الكود تمامًا. توفر الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة واجهة مرئية مماثلة ولكنها توفر خيار تخصيص إضافي باستخدام التعليمات البرمجية. تتطلب البرمجة التقليدية من المطورين كتابة التعليمات البرمجية يدويًا باستخدام لغات برمجة مختلفة. قاعدة المستخدمين المستهدفة: تم تصميم منصات Zerocode للمستخدمين غير التقنيين ، مثل المطورين المواطنين ومحللي الأعمال ، الذين يمكنهم إنشاء تطبيقات دون معرفة الترميز. تلبي الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة مجموعة واسعة من المستخدمين ، بما في ذلك المستخدمين غير التقنيين والمطورين ذوي الخبرة. يعد الترميز التقليدي مناسبًا للمطورين ذوي المهارات العالية الذين لديهم معرفة عميقة بمختلف لغات البرمجة والمنهجيات والأطر.

تم تصميم منصات Zerocode للمستخدمين غير التقنيين ، مثل المطورين المواطنين ومحللي الأعمال ، الذين يمكنهم إنشاء تطبيقات دون معرفة الترميز. تلبي الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة مجموعة واسعة من المستخدمين ، بما في ذلك المستخدمين غير التقنيين والمطورين ذوي الخبرة. يعد الترميز التقليدي مناسبًا للمطورين ذوي المهارات العالية الذين لديهم معرفة عميقة بمختلف لغات البرمجة والمنهجيات والأطر. التخصيص: توفر منصات Zerocode مكونات مسبقة الصنع وخيارات تخصيص محدودة ، بينما تتيح الأنظمة الأساسية ذات الرمز المنخفض للمطورين توسيع المكونات وتخصيصها من خلال الترميز. يوفر التشفير التقليدي تحكمًا كاملاً وأقصى قدر من التخصيص ، مما يسمح للمطورين بإنشاء حلول مصممة للغاية.

إيجابيات وسلبيات

كل من هذه الأساليب التنموية لها مزاياها وعيوبها. دعنا نستكشف إيجابيات وسلبيات الأنظمة الأساسية لـ Zerocode ( No-Code) و Low-Code و Traditional Coding:

منصات Zerocode ( No-Code )

الايجابيات:

وقت التطوير السريع ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للتسويق

فعالة من حيث التكلفة ، لأنها تتطلب موارد إنمائية أقل

يمكن الوصول إليها للمستخدمين غير التقنيين ، مما يؤدي إلى توسيع مجموعة منشئي التطبيقات المحتملين

انخفاض الديون الفنية وتبسيط الصيانة وتصحيح الأخطاء والتحديثات

سلبيات:

التخصيص والمرونة محدودان ، حيث يقتصر المستخدمون على المكونات والقوالب المعدة مسبقًا

قفل البائع المحتمل ، لأن التطبيقات تعتمد بشكل كبير على منصة Zerocode المحددة

قد لا تكون مناسبة للحلول المعقدة أو الفريدة أو المتخصصة للغاية

المنصات منخفضة التعليمات البرمجية

الايجابيات:

وقت تطوير أسرع مقارنةً بالتشفير التقليدي ، مع الاحتفاظ بمزايا تخصيص الكود

مناسب لمجموعة واسعة من مستويات مهارات المستخدم ، بما في ذلك المستخدمين غير التقنيين والمطورين ذوي الخبرة

أكثر ملاءمة للحلول المخصصة من الأنظمة الأساسية Zerocode ، وذلك بفضل مزيجها من الأدوات المرئية وإمكانيات الترميز

سلبيات:

قد لا يزال يفرض قيودًا على التخصيص مقارنةً بالترميز التقليدي

منحنى تعليمي أعلى للمستخدمين غير التقنيين من منصات Zerocode

منصات الترميز التقليدية

الايجابيات:

تحكم كامل في التخصيص ، مما يسمح للمطورين بإنشاء حلول فريدة ومتخصصة للغاية

مجموعة واسعة من لغات البرمجة والمنهجيات والأطر المتاحة للاستخدام

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سلبيات:

أوقات تطوير أبطأ وتكاليف أعلى بسبب الحاجة إلى مطورين وموارد من ذوي الخبرة

يتطلب معرفة واسعة في لغات البرمجة والتقنيات المختلفة ، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي أعلى

في النهاية ، يعتمد اختيار النظام الأساسي على عوامل مثل مستوى التخصيص المطلوب ، وقيود الوقت والموارد ، والجمهور المستهدف ، ومستوى الخبرة الفنية المتاحة داخل فريق العمل أو التطوير .

Zerocode ، Low-Code ، والترميز التقليدي: الحكم

يعتمد الاختيار بين منصات Zerocode ( No-Code) و Low-Code و Traditional Coding على حالة الاستخدام الخاصة بك والمتطلبات والميزانية والموارد المتاحة. يلبي كل نهج تنموي الاحتياجات والصناعات المختلفة. نمت شعبية منصات Zerocode نظرًا لقدرتها على إضفاء الطابع الديمقراطي وتسريع عملية تطوير التطبيق.

يمكن للمستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات ومواقع ويب وحلول برمجية أخرى دون تعلم كيفية البرمجة. هذا يجعل منصات Zerocode مناسبة بشكل خاص للشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تبحث عن طرق فعالة من حيث التكلفة لإنشاء الحلول بسرعة. من ناحية أخرى ، قد يكون التخصيص والمرونة المحدودان عيبًا في بعض السيناريوهات.

تعمل الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة على سد الفجوة بين الرمز Zerocode والتشفير التقليدي ، مما يتيح عملية تطوير أسرع مقارنة بالطرق التقليدية مع الاستمرار في توفير إمكانات التخصيص. تعد الأنظمة الأساسية ذات الشفرة المنخفضة مناسبة للشركات والمؤسسات التي تتطلب المزيد من الحلول المصممة خصيصًا ، ولديها بعض خبرة الترميز الداخلية ، وتريد تحقيق توازن بين سهولة الاستخدام والمرونة. ومع ذلك ، قد تكون هناك قيود في التخصيص عند مقارنتها بالتشفير التقليدي.

تظل البرمجة التقليدية مهمة لإنشاء حلول متخصصة للغاية تتطلب قدرات وخبرات فريدة للمطورين المحترفين. على الرغم من أن هذا النهج يستغرق وقتًا أطول ويتطلب خبرة فنية أعلى ، إلا أنه يوفر أعلى مستوى من التخصيص والمرونة. هذا يجعلها مناسبة للمؤسسات الكبيرة والمؤسسات التي لديها متطلبات أكثر تعقيدًا ومحددة. باختصار ، يعتمد الاختيار بين الترميز Zerocode و Low-Code و التقليدي على عوامل مثل:

نطاق وتعقيد المشروع متطلبات التخصيص والمرونة مستوى مهارة الفريق الميزانية والموارد تكاليف التنفيذ والصيانة 6. سرعة التطوير والتحديثات

ضع في اعتبارك هذه العوامل وازن إيجابيات وسلبيات كل نهج لاتخاذ أفضل خيار لمشروعك.

AppMaster : مثال رائد لمنصة No-Code

يعد AppMaster.io مثالًا رئيسيًا لمنصة قوية no-code مصممة لتبسيط عملية تطوير التطبيقات وتبسيطها. تم تأسيس AppMaster في عام 2020 ومع أكثر من 60،000 مستخدم اعتبارًا من أبريل 2023 ، وهو يوفر حلاً شاملاً لإنشاء تطبيقات الويب والويب والهاتف المحمول دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.

يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ذات وظائف غنية ، بما في ذلك نماذج البيانات ومنطق الأعمال و REST APIs ومآخذ الويب. يُنشئ AppMaster كود المصدر للتطبيقات ، ويجمعها ، ويدير الاختبارات ، وينشر على السحابة ، مما يضمن التكامل السلس لواجهة المستخدم ، والواجهة الخلفية ، وتطبيقات الهاتف المحمول مع تحديثات في الوقت الفعلي وبدون أي دين تقني. يُبرز AppMaster على G2 باعتباره صاحب أداء عالٍ وقائد زخم في منصات تطوير No-Code ، وهو مثالي لمجموعة واسعة من المستخدمين ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

من خلال طبقة Learn & Explore المجانية إلى اشتراكات Business + و Enterprise المتخصصة ، تقدم AppMaster خططًا متعددة الاستخدامات لتلبية الاحتياجات المتنوعة. يواصل AppMaster ريادته في ثورة no-code ، حيث يوفر طريقة سهلة الوصول وفعالة للمستخدمين لإحياء أفكارهم دون تعقيدات الترميز التقليدي. إن تركيزها على القضاء على الديون التقنية ، وتقليل وقت التطوير ، وخفض التكاليف يجعلها منصة متميزة في عالم التطوير no-code. تعرف على المزيد حول AppMaster.io وميزاته من خلال التسجيل للحصول على حساب مجاني .