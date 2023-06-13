لماذا يجب على شركة صغيرة التفكير في تطوير تطبيق جوال؟

في البيئة التكنولوجية سريعة النمو اليوم ، يمكن أن يؤدي امتلاك تطبيق جوال لشركتك الصغيرة إلى تحقيق العديد من الفوائد. مع استمرار ارتفاع استخدام الأجهزة المحمولة ، يعد اعتماد نهج الهاتف المحمول أولاً أمرًا بالغ الأهمية للبقاء في المنافسة. المدرجة أدناه هي بعض الأسباب التي تجعل الشركات الصغيرة تفكر في تطوير تطبيق جوال:

تحسين مشاركة العملاء: تنشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة خط اتصال مباشر مع عملائك ، مما يسهل إرسال الإشعارات والعروض الترويجية والعروض المخصصة. يساعد ذلك في الحفاظ على مشاركة عملائك وولائهم لعلامتك التجارية.

تنشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة خط اتصال مباشر مع عملائك ، مما يسهل إرسال الإشعارات والعروض الترويجية والعروض المخصصة. يساعد ذلك في الحفاظ على مشاركة عملائك وولائهم لعلامتك التجارية. زيادة المبيعات: يمكن لتطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام تبسيط رحلة العميل وتبسيط عملية الشراء. تساهم راحة وكفاءة تطبيقات الأجهزة المحمولة في زيادة التحويلات والمبيعات.

يمكن لتطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام تبسيط رحلة العميل وتبسيط عملية الشراء. تساهم راحة وكفاءة تطبيقات الأجهزة المحمولة في زيادة التحويلات والمبيعات. رؤية العلامة التجارية: يمكن للتطبيق المصمم جيدًا أن يعزز هوية علامتك التجارية ويساعد في إنشاء اتصال أقوى مع قاعدة عملائك. علاوة على ذلك ، فإن وجود تطبيق متاح في متاجر التطبيقات يعزز ظهور علامتك التجارية وإمكانية الوصول إليها للعملاء المحتملين.

يمكن للتطبيق المصمم جيدًا أن يعزز هوية علامتك التجارية ويساعد في إنشاء اتصال أقوى مع قاعدة عملائك. علاوة على ذلك ، فإن وجود تطبيق متاح في متاجر التطبيقات يعزز ظهور علامتك التجارية وإمكانية الوصول إليها للعملاء المحتملين. الميزة التنافسية: في حين أن العديد من الشركات الكبرى قد احتضنت بالفعل عالم تطبيقات الأجهزة المحمولة ، فإن العديد من الشركات الصغيرة لا تزال متخلفة. يمكن أن يمنحك تطوير تطبيق جوال ميزة على منافسيك ويساعدك على البقاء في الصدارة.

في حين أن العديد من الشركات الكبرى قد احتضنت بالفعل عالم تطبيقات الأجهزة المحمولة ، فإن العديد من الشركات الصغيرة لا تزال متخلفة. يمكن أن يمنحك تطوير تطبيق جوال ميزة على منافسيك ويساعدك على البقاء في الصدارة. التحليلات والرؤى: تتيح لك تطبيقات الأجهزة المحمولة جمع بيانات قيمة حول المستخدمين وسلوكهم ، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تفضيلات العملاء وعاداتهم.

بالنظر إلى هذه الفوائد ، من الواضح أن تطبيقات الأجهزة المحمولة يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في نمو أعمالك الصغيرة ونجاحها. ومع ذلك ، قبل الغوص في عملية التطوير ، من الضروري التخطيط بعناية وتوضيح الغرض من التطبيق وأهدافه.

ما هي أهدافك وأهدافك من التطبيق؟

قبل الشروع في رحلة تطوير التطبيق ، من الضروري تحديد أهدافك وغاياتك. ستكون هذه بمثابة بوصلة ، توجه عملية التطوير وتضمن أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك يتماشى مع احتياجات ورؤية عملك الصغير. ضع في اعتبارك الأسئلة التالية عند تحديد أهداف وغايات تطبيقك:

ما هي المشكلة المحددة أو الحاجة التي يعالجها تطبيق الجوال الخاص بك؟

كيف سيحسن تطبيقك تجربة عملائك أو يعالج نقاط الألم لديهم؟

كيف يتناسب التطبيق مع إستراتيجية العمل الشاملة ونهج التسويق؟

ما النتائج القابلة للقياس التي تتوقعها من التطبيق (على سبيل المثال ، زيادة المبيعات ، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء ، وما إلى ذلك)؟

بمجرد تحديد أهداف وغايات تطبيقك بوضوح ، ستكون أكثر استعدادًا لاتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بتصميمه وميزاته وعملية التطوير الشاملة.

من هو جمهورك المستهدف؟

يعد فهم جمهورك المستهدف أمرًا أساسيًا لنجاح تطبيق الجوال الخاص بك. ستساعدك المعرفة العميقة بالمستخدمين المحتملين على تخصيص ميزات التطبيق ووظائفه وتصميمه وفقًا لتفضيلاتهم واحتياجاتهم. ضع في اعتبارك العوامل التالية عند تحديد جمهورك المستهدف:

الخصائص الديمغرافية: قم بتقييم الفئة العمرية والجنس ومستوى الدخل والوظيفة والموقع للمستخدمين المستهدفين. يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على تفضيلاتهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم من تطبيق الجوال الخاص بك.

قم بتقييم الفئة العمرية والجنس ومستوى الدخل والوظيفة والموقع للمستخدمين المستهدفين. يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على تفضيلاتهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم من تطبيق الجوال الخاص بك. أنماط السلوك: قم بتحليل أنماط السلوك عبر الإنترنت وخارجه للجمهور المستهدف ، مثل منصات الوسائط الاجتماعية المفضلة لديهم ، وعادات الشراء ، وتفضيلات الاتصال. ستساعدك هذه المعلومات في تصميم تطبيق أكثر جاذبية ويركز على المستخدم.

قم بتحليل أنماط السلوك عبر الإنترنت وخارجه للجمهور المستهدف ، مثل منصات الوسائط الاجتماعية المفضلة لديهم ، وعادات الشراء ، وتفضيلات الاتصال. ستساعدك هذه المعلومات في تصميم تطبيق أكثر جاذبية ويركز على المستخدم. الأجهزة والأنظمة الأساسية: تحديد الأجهزة وأنظمة التشغيل الأكثر استخدامًا للمستخدمين المستهدفين. سيساعدك هذا على تحديد ما إذا كنت تريد التطوير لنظام iOS أو Android أو كلا النظامين الأساسيين ، وتحسين أداء التطبيق وتجربة المستخدم وفقًا لذلك.

تحديد الأجهزة وأنظمة التشغيل الأكثر استخدامًا للمستخدمين المستهدفين. سيساعدك هذا على تحديد ما إذا كنت تريد التطوير لنظام iOS أو Android أو كلا النظامين الأساسيين ، وتحسين أداء التطبيق وتجربة المستخدم وفقًا لذلك. تحليل المنافسين: حدد منافسيك الرئيسيين وادرس تطبيقاتهم على الأجهزة المحمولة. سيساعدك هذا على فهم السوق والتعلم من نجاحاته وأخطائه وتمييز تطبيقك في السوق.

من خلال البحث على نطاق واسع وفهم جمهورك المستهدف ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة طوال عملية تطوير التطبيق ، مما يؤدي إلى تطبيق جوال أكثر نجاحًا ويركز على المستخدم لشركتك الصغيرة.

هل تحتاج إلى تطبيق أصلي أو تطبيق ويب أو تطبيق هجين؟

قبل بدء عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لشركتك الصغيرة ، من الضروري تحديد نوع التطبيق الذي تحتاجه. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من تطبيقات الهاتف المحمول: الأصلية وتطبيقات الويب والمختلطة.

تم تصميم التطبيقات الأصلية وتطويرها لنظام تشغيل محدد (iOS أو Android). يتم تثبيتها مباشرة على الجهاز ويمكنها الاستفادة الكاملة من ميزاتها وإمكانياتها ، مما يوفر تجربة مستخدم محسّنة. ومع ذلك ، تتطلب التطبيقات الأصلية تطويرًا منفصلاً لكل نظام أساسي ، مما قد يكون مكلفًا للشركات الصغيرة وله أوقات تطوير أطول.

وتطويرها لنظام تشغيل محدد (iOS أو Android). يتم تثبيتها مباشرة على الجهاز ويمكنها الاستفادة الكاملة من ميزاتها وإمكانياتها ، مما يوفر تجربة مستخدم محسّنة. ومع ذلك ، تتطلب التطبيقات الأصلية تطويرًا منفصلاً لكل نظام أساسي ، مما قد يكون مكلفًا للشركات الصغيرة وله أوقات تطوير أطول. يمكن الوصول إلى تطبيقات الويب من خلال متصفح الويب الخاص بالجهاز وتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الويب القياسية مثل HTML و CSS وجافا سكريبت . إنها بشكل عام أسرع في التطوير وأسهل في الصيانة من التطبيقات الأصلية ، نظرًا لأنك تحتاج فقط إلى إنشاء قاعدة بيانات واحدة. تحتوي تطبيقات الويب على بعض القيود مقارنة بالتطبيقات الأصلية ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى ميزات الجهاز وتقديم إمكانات غير متصلة بالإنترنت.

من خلال متصفح الويب الخاص بالجهاز وتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الويب القياسية مثل HTML و CSS وجافا سكريبت . إنها بشكل عام أسرع في التطوير وأسهل في الصيانة من التطبيقات الأصلية ، نظرًا لأنك تحتاج فقط إلى إنشاء قاعدة بيانات واحدة. تحتوي تطبيقات الويب على بعض القيود مقارنة بالتطبيقات الأصلية ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى ميزات الجهاز وتقديم إمكانات غير متصلة بالإنترنت. تجمع التطبيقات المختلطة بين عناصر التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب. لقد تم تطويرها باستخدام تقنيات الويب ولكنها ملفوفة في حاوية أصلية ، مما يسمح بتوزيعها من خلال متاجر التطبيقات مثل التطبيقات الأصلية. يمكن للتطبيقات الهجينة الوصول إلى بعض وظائف الجهاز والحفاظ على قاعدة بيانات واحدة لمنصات متعددة ، مما يجعلها أرضية وسطية جذابة للشركات الصغيرة التي تفكر في تطوير التطبيقات.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

لتحديد نوع التطبيق الأنسب لشركتك الصغيرة ، ضع في اعتبارك عوامل مثل الجمهور المستهدف وميزات الجهاز المطلوبة والميزانية واحتياجات الصيانة. إذا أعطيت الأولوية لتجربة مستخدم سلسة ومحسّنة مع وصول كامل إلى ميزات الجهاز ، فإن التطبيق المحلي هو خيارك الأفضل. إذا كنت بحاجة إلى حل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة دون الحاجة إلى ميزات متقدمة للجهاز ، فقد يكون تطبيق الويب مناسبًا لك. يعد التطبيق المختلط حلاً وسطًا ممتازًا عندما تريد حلاً متعدد المنصات مع بعض ميزات الجهاز وميزانية أكثر معقولية.

ما الميزات والوظائف الضرورية؟

بمجرد تحديد نوع التطبيق الذي تريد تطويره ، فإن الخطوة التالية هي تحديد الميزات والوظائف المطلوبة لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يجب أن تتوافق الميزات التي تقوم بتضمينها مع أهداف وغايات عملك مع توفير قيمة لعملائك.

ابدأ بسرد الميزات الهامة التي تلبي احتياجات المستخدم وتلك التي تساعد في تحقيق أهداف عملك. على سبيل المثال ، يجب أن يتضمن تطبيق التجارة الإلكترونية قوائم المنتجات وبوابات الدفع وإدارة حساب المستخدم . قد تتطلب الأعمال التجارية القائمة على الخدمة وظيفة الحجز وتعليقات العملاء وجدولة المواعيد .

عند تحديد ميزات تطبيقك ، ضع في اعتبارك دائمًا تجربة المستخدم (UX) وتأكد من أن التطبيق بديهي وسهل التنقل وجذاب بصريًا. ضع في اعتبارك أنك قد ترغب في اعتماد الحد الأدنى من نهج المنتج القابل للتطبيق (MVP) ، وإطلاق تطبيق بميزات أساسية ثم التكرار بناءً على تعليقات المستخدم.

في النهاية ، يجب أن تكمل الميزات والوظائف الموجودة في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركتك الصغيرة وتعزز استراتيجية عملك الشاملة ، مما يوفر للمستخدمين تجربة قيمة لا تُنسى.

من سيطور تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك؟

من خلال الفهم الواضح لنوع التطبيق وميزاته ، فإن قرارك الحاسم التالي هو تحديد من سيقوم بتطوير تطبيقك للجوال. بشكل عام ، لديك ثلاثة خيارات يجب وضعها في الاعتبار:

التطوير الداخلي : إذا كان لديك مطورون ماهرون في فريقك ، فيمكنك تطوير التطبيق داخليًا. يوفر هذا الخيار تحكمًا أفضل في عملية التطوير ولكنه قد يتطلب تحويل الموارد من مجالات أخرى من عملك.

: إذا كان لديك مطورون ماهرون في فريقك ، فيمكنك تطوير التطبيق داخليًا. يوفر هذا الخيار تحكمًا أفضل في عملية التطوير ولكنه قد يتطلب تحويل الموارد من مجالات أخرى من عملك. الاستعانة بمصادر خارجية : يمكن أن يكون الاستعانة بوكالة تطوير تطبيقات جوال أو موظف مستقل لبناء تطبيقك خيارًا عمليًا ، حيث يجلبون الخبرة والتجربة إلى الطاولة. ومع ذلك ، من الضروري فحص الشركاء المحتملين بعناية وإنشاء قنوات اتصال واضحة لتجنب أي مخاطر محتملة.

: يمكن أن يكون الاستعانة بوكالة تطوير تطبيقات جوال أو موظف مستقل لبناء تطبيقك خيارًا عمليًا ، حيث يجلبون الخبرة والتجربة إلى الطاولة. ومع ذلك ، من الضروري فحص الشركاء المحتملين بعناية وإنشاء قنوات اتصال واضحة لتجنب أي مخاطر محتملة. الأنظمة الأساسية No-code low-code : بالنسبة إلى الشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة ، يمكن أن تكون الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز ومنصات منخفضة التعليمات البرمجية مثل AppMaster خيارًا جذابًا. تتيح لك هذه الأنظمة الأساسية إنشاء تطبيقات جوال بدون مهارات برمجة واسعة ، مما يوفر الوقت والمال على التطوير. يوفر AppMaster أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مما يمكّن الشركات الصغيرة من تطوير تطبيقات قابلة للتطوير دون استثمار ضخم.

يعتمد اختيار مطور التطبيق على ميزانيتك وخبراتك الفنية ومستوى التحكم المطلوب في عملية التطوير. من خلال التفكير بعناية في هذه العوامل ، ستكون مستعدًا بشكل أفضل لاتخاذ قرار مستنير والشروع في رحلة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك.

كم يكلف تطوير تطبيق جوال للأعمال الصغيرة؟

يعتمد تحديد تكلفة تطوير تطبيق جوال لشركة صغيرة على عدة عوامل تؤدي إلى نطاق واسع في الأسعار. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي تؤثر على تكلفة تطوير التطبيق:

نوع التطبيق

لكل من التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب والتطبيقات المختلطة تكاليف تطوير مختلفة. التطبيقات الأصلية ، المصممة خصيصًا لنظام التشغيل iOS أو Android ، لها تكاليف إجمالية أعلى عمومًا بسبب احتياجات التطوير الخاصة بالنظام الأساسي. تطبيقات الويب أكثر تكلفة ، وتعمل على متصفحات الويب ولا تتطلب تطويرًا خاصًا بالنظام الأساسي. تعتبر التطبيقات الهجينة ، التي هي مزيج من التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب ، فعالة من حيث التكلفة نسبيًا ، حيث إنها تستفيد من قاعدة بيانات واحدة لأنظمة أساسية متعددة.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

تعقيد التطبيق ووظائفه

تؤثر ميزات التطبيق ووظائفه بشكل كبير على تكاليف التطوير. على سبيل المثال ، من المحتمل أن يكون تطوير تطبيق إعلامي بسيط بميزات محدودة أقل تكلفة من تطوير تطبيق التجارة الإلكترونية المعقد مع معالجة الدفع وإدارة المخزون ومزامنة البيانات وواجهات المستخدم المتقدمة.

التصميم وتجربة المستخدم (UX)

يلعب التصميم وتجربة المستخدم لتطبيق الهاتف دورًا حيويًا في التكلفة الإجمالية. يمكن أن تؤدي التصميمات المخصصة وتجارب المستخدم القوية إلى زيادة السعر ، بينما قد تكون التصميمات القائمة على القوالب وعناصر تجربة المستخدم القياسية أكثر ملاءمةً للميزانية.

الموقع الجغرافي لفريق التطوير

يؤثر موقع فريق التطوير أيضًا على التكاليف الإجمالية. عادةً ما يكون لدى فرق التطوير في مراكز التكنولوجيا الرئيسية أو البلدان ذات تكاليف المعيشة المرتفعة معدلات أعلى للساعة. يمكن أن تساعد الاستعانة بمصادر خارجية في تطوير التطبيقات لفرق العمل في مناطق أخرى ذات تكلفة معقولة في خفض التكاليف ، ولكن يمكن أن تشكل الاختلافات في الاتصال والمنطقة الزمنية تحديات.

وقت التطوير والموارد

سيؤثر الوقت الذي يستغرقه تطوير التطبيق والموارد المطلوبة أثناء العملية على التكلفة أيضًا. يمكن أن تؤدي فترات التطوير الأطول إلى تكاليف أعلى ، خاصةً إذا كان لديك فريق تطوير أكبر. بالنظر إلى هذه العوامل ، يمكن أن تتراوح تكلفة تطوير تطبيق جوال للأعمال الصغيرة من بضعة آلاف من الدولارات لتطبيق ويب أساسي قائم على القوالب إلى مئات الآلاف من الدولارات لتطبيق أصلي مخصص ومعقد.

يمكن لمنصات تطوير التطبيقات No-code low-code مثل AppMaster أن تقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير للشركات الصغيرة ، مع تسريع وقت الوصول إلى السوق وتقديم المزيد من التحكم في ميزات التطبيق وتصميمه.

كيف يمكنك تحقيق الدخل من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك؟

هناك العديد من استراتيجيات تحقيق الدخل المتاحة للشركات الصغيرة التي تسعى إلى تحقيق إيرادات من تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. يعتمد النهج الصحيح على الجمهور المستهدف للتطبيق ونموذج العمل والأهداف العامة للتطبيق. تشمل طرق تحقيق الدخل الشائعة ما يلي:

عمليات الشراء داخل التطبيق

تتيح عمليات الشراء داخل التطبيق للمستخدمين شراء ميزات أو خدمات أو سلع إضافية داخل التطبيق ، والتي يمكن أن تتضمن سلعًا افتراضية أو محتوى متميزًا أو منتجات مادية. تعمل هذه الطريقة بشكل جيد مع التطبيقات التي تقدم مجموعة من الوظائف أو المنتجات الرقمية أو خدمات التجارة الإلكترونية.

النموذج القائم على الاشتراك

توفر النماذج القائمة على الاشتراك الوصول إلى الميزات المتميزة أو المحتوى الحصري أو الوظائف الإضافية مقابل رسوم متكررة. يعمل هذا بشكل جيد مع التطبيقات التي تقدم قيمة مستمرة بمرور الوقت ، مثل خدمات الأخبار أو تطبيقات البث أو أدوات الإنتاجية.

ميزات التطبيق المتميز

يعد تقديم إصدار أساسي مجاني من التطبيق بميزات محدودة وإصدار مدفوع مدفوع مع وظائف كاملة استراتيجية أخرى لتحقيق الدخل. يمكن أن يشجع هذا الأسلوب المستخدمين على الترقية للحصول على قدرات محسنة. من الضروري التأكد من أن الميزات المميزة تبرر النفقات الإضافية للمستخدم.

الإعلان المحمول

يمكن أن يؤدي عرض إعلانات الجوال داخل التطبيق إلى تحقيق أرباح بناءً على مرات ظهور الإعلان أو النقرات. هذا فعال بشكل خاص للتطبيقات ذات الحجم الكبير من تفاعل المستخدمين أو تلك التي لديها قاعدة مستخدمين كبيرة. ومع ذلك ، يمكن للإعلانات أيضًا أن تنتقص من تجربة المستخدم إذا تم تنفيذها بشكل سيئ.

رعاية شراكات

يمكن أن يوفر التعاون مع الرعاة أو تكوين شراكات مع شركات أخرى فرصًا إضافية للدخل من خلال المحتوى ذي العلامات التجارية المشتركة أو العروض الحصرية للتطبيق أو إيرادات الشركات التابعة. يعتمد اختيار استراتيجية تحقيق الدخل الصحيحة على طبيعة تطبيقك المحدد والجمهور المستهدف والأهداف العامة. ومع ذلك ، غالبًا ما يجمع النهج الفعال بين طرق متعددة لتحقيق الدخل لزيادة تدفقات الإيرادات إلى أقصى حد.

ما هي استراتيجية التسويق والترويج الخاصة بك؟

تُعد استراتيجية التسويق والترويج التي يتم تنفيذها جيدًا أمرًا بالغ الأهمية لنجاح تطبيق الجوال الخاص بشركتك الصغيرة. بدون التخطيط السليم ، يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد حتى أكثر التطبيقات ثراءً وتصميمًا جيدًا في سوق التطبيقات المزدحم. ضع في اعتبارك دمج الاستراتيجيات التالية لزيادة الرؤية واكتساب المستخدمين:

تحسين متجر التطبيقات (ASO)

App Store Optimization هي عملية تحسين رؤية التطبيق واكتشافه داخل متاجر التطبيقات (Apple App Store و Google Play Store). يتضمن ذلك تحسين عناوين التطبيقات والأوصاف والكلمات الرئيسية والرموز ولقطات الشاشة وضمان المراجعات الإيجابية لزيادة تصنيفات البحث.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية

يمكن أن تساعد الاستفادة من منصات الوسائط الاجتماعية مثل Facebook و Twitter و Instagram في خلق ضجة حول تطبيقك وزيادة الوعي بالعلامة التجارية والوصول إلى المستخدمين المحتملين في التركيبة السكانية المستهدفة. شارك المحتوى الجذاب والعروض الترويجية والنظرات الخاطفة وراء الكواليس والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون لتشجيع تنزيلات التطبيق.

تسويق المحتوى والعلاقات العامة

قم بالترويج لتطبيقك من خلال تسويق المحتوى ، مثل التدوين ومشاركات الضيوف والبيانات الصحفية وشراكات المؤثرين. يمكن أن يساعد إنشاء علاقات مع الشخصيات المؤثرة في مجال عملك على تضخيم عرض تطبيقك والوصول إلى جمهور أوسع.

الإحالات والعروض الترويجية داخل التطبيق

شجع المستخدمين على دعوة الأصدقاء أو مشاركة تطبيقك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقديم حوافز داخل التطبيق مثل نقاط الولاء أو الخصومات أو المكافآت. يمكن أن يساعد ذلك في تنمية قاعدة المستخدمين بشكل عضوي وخلق شعور بالانتماء للمجتمع.

تسويق محرك البحث والإعلانات الصورية

يمكن أن يساعد الاستثمار في التسويق عبر محركات البحث (SEM) والإعلانات الصورية في تعزيز تواجد تطبيقك عبر الإنترنت وظهوره. يمكن أن تصل الإعلانات المستهدفة إلى المستخدمين المحتملين المهتمين بمنتجك أو خدمتك وزيادة التنزيلات.

عرض ومراجعات على مواقع مراجعة التطبيقات

هناك طريقة أخرى لزيادة عرض تطبيقك وهي جعله مميزًا أو مراجعته على مواقع الويب والمدونات والبودكاست الشهيرة لمراجعة التطبيقات. تواصل مع المؤثرين في المجال وأرسل تطبيقك للنظر فيه.

في النهاية ، ستعتمد استراتيجية التسويق والترويج التي تعمل بشكل أفضل مع تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك على أهدافك المحددة والجمهور المستهدف والميزانية. سيساعد تنفيذ مجموعة من الأساليب والقياس المستمر لفعالية كل إستراتيجية على زيادة رؤية التطبيق وتنزيلاته.

كيف ستقيس نجاح التطبيق وعائد الاستثمار؟

بمجرد تطوير تطبيق الجوال الخاص بشركتك الصغيرة وتشغيله ، من الضروري قياس نجاحه وعائد الاستثمار (ROI) . سيساعدك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) على فهم المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تحسين بحيث يمكنك تحديد أولويات التحديثات والتغييرات على تطبيقك. فيما يلي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية الهامة لقياس نجاح تطبيق الهاتف الخاص بك:

تنزيلات التطبيقات وعمليات التثبيت: تتبع عدد المستخدمين الذين يقومون بتنزيل التطبيق وتثبيته. يتيح لك هذا المقياس تقييم ما إذا كانت جهودك التسويقية فعالة وتحديد ما إذا كانت التحديثات أو التغييرات ضرورية لإغراء المستخدمين.

تتبع عدد المستخدمين الذين يقومون بتنزيل التطبيق وتثبيته. يتيح لك هذا المقياس تقييم ما إذا كانت جهودك التسويقية فعالة وتحديد ما إذا كانت التحديثات أو التغييرات ضرورية لإغراء المستخدمين. تفاعل المستخدم: راقب عدد المرات التي يتفاعل فيها المستخدمون مع تطبيقك. قم بتدوين الميزات التي يتم استخدامها بشكل متكرر وأي الميزات التي قد لا تستخدم أو يتم تجاهلها. تشير مشاركة المستخدم العالية إلى أن تطبيقك يقدم قيمة لجمهوره المستهدف.

راقب عدد المرات التي يتفاعل فيها المستخدمون مع تطبيقك. قم بتدوين الميزات التي يتم استخدامها بشكل متكرر وأي الميزات التي قد لا تستخدم أو يتم تجاهلها. تشير مشاركة المستخدم العالية إلى أن تطبيقك يقدم قيمة لجمهوره المستهدف. معدل الاستبقاء والمضايقة: قم بقياس عدد المستخدمين الذين يستمرون في استخدام تطبيقك خلال فترة محددة وعدد المستخدمين الذين تخلوا عنه. تعد معدلات الاحتفاظ المرتفعة ضرورية للتطبيق الناجح ، بينما قد تشير معدلات الاستبقاء المرتفعة إلى أن المستخدمين لا يجدون قيمة كافية في تطبيقك.

قم بقياس عدد المستخدمين الذين يستمرون في استخدام تطبيقك خلال فترة محددة وعدد المستخدمين الذين تخلوا عنه. تعد معدلات الاحتفاظ المرتفعة ضرورية للتطبيق الناجح ، بينما قد تشير معدلات الاستبقاء المرتفعة إلى أن المستخدمين لا يجدون قيمة كافية في تطبيقك. تقييمات ومراجعات متجر التطبيقات: راقب تعليقات المستخدمين من التقييمات والمراجعات. ستعمل التعليقات الإيجابية على تحسين سمعة تطبيقك وتحسين الرؤية في متاجر التطبيقات. ستساعد معالجة المراجعات السلبية وحل الشكاوى على الفور في تحسين رضا المستخدم وتقوية صورة علامتك التجارية.

راقب تعليقات المستخدمين من التقييمات والمراجعات. ستعمل التعليقات الإيجابية على تحسين سمعة تطبيقك وتحسين الرؤية في متاجر التطبيقات. ستساعد معالجة المراجعات السلبية وحل الشكاوى على الفور في تحسين رضا المستخدم وتقوية صورة علامتك التجارية. متوسط ​​العائد لكل مستخدم (ARPU): احسب متوسط ​​الإيرادات المتولدة لكل مستخدم لتقييم إستراتيجيات تحقيق الدخل في تطبيقك وتحديد عائد الاستثمار. يمكن أن تساعدك مقارنة ARPU مع تكاليف اكتساب العملاء في تحسين المبيعات وجهود التسويق.

احسب متوسط ​​الإيرادات المتولدة لكل مستخدم لتقييم إستراتيجيات تحقيق الدخل في تطبيقك وتحديد عائد الاستثمار. يمكن أن تساعدك مقارنة ARPU مع تكاليف اكتساب العملاء في تحسين المبيعات وجهود التسويق. معدلات التحويل: إذا كان هدف تطبيقك هو تشجيع إجراءات معينة (مثل معاملات التجارة الإلكترونية أو الاشتراكات أو جمع البيانات) ، فقم بقياس معدلات التحويل لقياس ما إذا كان المستخدمون يتخذون الإجراءات المطلوبة أم لا. باستخدام أدوات التحليل والأنظمة الأساسية ، يمكنك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية هذه وجمع رؤى قيمة لتحسين تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ، وتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك ، وزيادة عائد الاستثمار الخاص بك.

خاتمة

يمكن أن يكون تطوير تطبيق جوال لشركتك الصغيرة فرصة رائعة للنمو ومشاركة العملاء. من خلال معالجة الأسئلة الرئيسية الموضحة في هذه المقالة ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة حول تصميم التطبيق ووظائفه والجمهور المستهدف واستراتيجيات التطوير والتسويق.

ضع في اعتبارك استخدام نظام no-code مثل AppMaster.io لتطوير التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. من خلال إمكانات إنشاء التطبيقات البديهية ، يمكنك إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول مصممة خصيصًا لاحتياجات عملك مع تقليل تكاليف المشروع وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد. إن أخذ الوقت الكافي للتخطيط والبحث بعناية لعملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لشركتك الصغيرة سيضمن لك إنشاء تطبيق يقدم قيمة لعملائك ، ويلبي أهدافك ، ويساهم في نجاح عملك على المدى الطويل.