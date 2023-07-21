أهمية موقع غير هادف للربح

يعد موقع الويب أداة أساسية لأي منظمة غير ربحية . من خلال موقع ويب مصمم جيدًا وبديهي ، يمكن للمنظمات غير الربحية إنشاء وجود قوي عبر الإنترنت وإظهار المصداقية وجذب المانحين والشركاء والمتطوعين المحتملين. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل موقع الويب غير الربحي ضروريًا:

زيادة الوعي: يسمح موقع الويب للمنظمات غير الربحية بمشاركة رسالتها وأهدافها وإنجازاتها مع جمهور عالمي ، مما يساعد على زيادة الوعي بقضيتها.

يسمح موقع الويب للمنظمات غير الربحية بمشاركة رسالتها وأهدافها وإنجازاتها مع جمهور عالمي ، مما يساعد على زيادة الوعي بقضيتها. جمع التبرعات: يسهل موقع الويب سهل الاستخدام مع وظائف التبرع المتكاملة على المؤيدين تقديم المساهمات ، مما يزيد من عائدات المنظمة.

يسهل موقع الويب سهل الاستخدام مع وظائف التبرع المتكاملة على المؤيدين تقديم المساهمات ، مما يزيد من عائدات المنظمة. إشراك المؤيدين: من خلال إشراك المحتوى وقصص النجاح والميزات التفاعلية ، يمكن لموقع ويب إلهام المؤيدين وحشدهم ، وتحويلهم إلى سفراء لقضيتك.

من خلال إشراك المحتوى وقصص النجاح والميزات التفاعلية ، يمكن لموقع ويب إلهام المؤيدين وحشدهم ، وتحويلهم إلى سفراء لقضيتك. عرض التأثير: يتيح موقع الويب المنظم جيدًا للمنظمات غير الربحية إبراز النتائج الملموسة لعملهم ، وإثبات فعالية تدخلاتهم وبناء المصداقية بين الجهات المانحة والشركاء والمجتمعات.

يتيح موقع الويب المنظم جيدًا للمنظمات غير الربحية إبراز النتائج الملموسة لعملهم ، وإثبات فعالية تدخلاتهم وبناء المصداقية بين الجهات المانحة والشركاء والمجتمعات. تجنيد المتطوعين: يمكن أن يعمل موقع الويب كمنصة لتجنيد المتطوعين من خلال مشاركة فرص التطوع ، وتوفير معلومات حول كيفية المشاركة ، وعرض تجارب المتطوعين.

فهم احتياجات تطوير الويب للمنظمات غير الهادفة للربح

قبل البدء في عملية تطوير موقع الويب ، من الضروري تقييم وفهم الاحتياجات المحددة للمنظمات غير الربحية. فيما يلي بعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها:

الجمهور المستهدف: حدد أعضاء جمهورك الأساسيين ، مثل المتبرعين والمستفيدين والمتطوعين والشركاء. افهم ديموغرافياتهم وسلوكياتهم عبر الإنترنت وتفضيلاتهم لإنشاء محتوى وميزات لها صدى معهم.

حدد أعضاء جمهورك الأساسيين ، مثل المتبرعين والمستفيدين والمتطوعين والشركاء. افهم ديموغرافياتهم وسلوكياتهم عبر الإنترنت وتفضيلاتهم لإنشاء محتوى وميزات لها صدى معهم. حالات الاستخدام: حدد الأغراض الأساسية لموقع الويب الخاص بك - على سبيل المثال ، جمع التبرعات ، أو تجنيد المتطوعين ، أو مشاركة المعلومات - وصمم تخطيط الموقع وميزاته وفقًا لذلك.

حدد الأغراض الأساسية لموقع الويب الخاص بك - على سبيل المثال ، جمع التبرعات ، أو تجنيد المتطوعين ، أو مشاركة المعلومات - وصمم تخطيط الموقع وميزاته وفقًا لذلك. المحتوى: تخطيط المحتوى الذي ستستضيفه على موقعك ، مثل منشورات المدونة أو المقالات أو مقاطع الفيديو أو الصور أو البودكاست. سيؤدي ذلك إلى إبلاغ قراراتك المتعلقة بهيكل موقع الويب وتصميمه والتنقل فيه.

تخطيط المحتوى الذي ستستضيفه على موقعك ، مثل منشورات المدونة أو المقالات أو مقاطع الفيديو أو الصور أو البودكاست. سيؤدي ذلك إلى إبلاغ قراراتك المتعلقة بهيكل موقع الويب وتصميمه والتنقل فيه. الوظيفة: ضع قائمة بجميع الوظائف المطلوبة التي يجب أن يقدمها موقع الويب الخاص بك ، مثل معالجة التبرعات ، وتسجيل الحدث ، والنماذج عبر الإنترنت ، وإدارة العضوية. سيساعدك هذا في تضييق نطاق الأدوات والأنظمة الأساسية المطلوبة لموقعك على الويب.

ضع قائمة بجميع الوظائف المطلوبة التي يجب أن يقدمها موقع الويب الخاص بك ، مثل معالجة التبرعات ، وتسجيل الحدث ، والنماذج عبر الإنترنت ، وإدارة العضوية. سيساعدك هذا في تضييق نطاق الأدوات والأنظمة الأساسية المطلوبة لموقعك على الويب. الميزانية والموارد: ضع ميزانية واقعية لتطوير وصيانة موقع الويب ، مع الأخذ في الاعتبار الموارد المالية غير الهادفة للربح. كن مستعدًا للاستثمار في الأدوات والخدمات التي يمكنها تحسين وأتمتة العمليات الرئيسية ، وتوفير الوقت والمال على المدى الطويل.

اختر الأدوات المناسبة لتطوير الويب غير الربحي

تتوفر العديد من الأدوات والمنصات لتطوير مواقع الويب غير الهادفة للربح ، ولكل منها إيجابيات وسلبيات. عند اختيار الأداة المناسبة لمنظمتك غير الربحية ، ضع في اعتبارك احتياجات مؤسستك المحددة والخبرة الفنية والميزانية. فيما يلي بعض الخيارات الشائعة التي يجب وضعها في الاعتبار:

الأنظمة الأساسية No-Code - AppMaster .io

تسمح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster.io للمنظمات غير الربحية بإنشاء تطبيقات ويب دون الحاجة إلى خبرة في الترميز. يقلل AppMaster بشكل كبير من وقت التطوير والتكاليف من خلال واجهة السحب والإفلات القوية سهلة الاستخدام. تلبي خطط الاشتراك المرنة في النظام الأساسي أحجام وميزانيات مختلفة للمؤسسات ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمنظمات غير الربحية التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات ويب دون كسر البنك.

بناة مواقع الويب - Wix ، Squarespace

يوفر منشئو مواقع الويب مثل Wix و Squarespace مجموعة من القوالب وأدوات تصميم drag-and-drop لإنشاء مواقع ويب ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة. على الرغم من أن هذه الأنظمة الأساسية غالبًا ما تتضمن ميزات مختلفة ، مثل التجارة الإلكترونية المتكاملة والمدونات ، فقد لا تقدم نفس المستوى من التخصيص وقابلية التوسع مثل الأنظمة الأساسية الأخرى.

أنظمة إدارة المحتوى (CMS) - WordPress

تُستخدم منصات CMS مفتوحة المصدر مثل WordPress على نطاق واسع لبناء مواقع الويب وإدارتها. مع وجود مجتمع كبير من المطورين ومجموعة كبيرة من المكونات الإضافية ، يمكن للمنظمات غير الربحية بسهولة إضافة الميزات والوظائف المرغوبة إلى مواقع الويب الخاصة بهم. ومع ذلك ، تتطلب إدارة موقع WordPress عادةً بعض الخبرة الفنية والتصميمية لضمان الأداء والأمان الأمثل.

في النهاية ، ستعتمد الأداة المثالية لمنظمتك غير الربحية على المتطلبات المحددة لمؤسستك ، والمهارات الفنية ، والميزانية. بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تختاره ، استثمر الوقت والجهد في فهم ميزاتها وقيودها بالكامل لتحقيق أقصى استفادة منها وإنشاء موقع ويب غير ربحي ناجح.

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مبادئ تصميم المواقع غير الهادفة للربح

يساعد موقع الويب غير الربحي المصمم جيدًا على بناء الثقة وإشراك الزوار وإلهامهم للعمل. لتعظيم تأثير موقعك وجعله أحد الأصول القيمة لمؤسستك ، اتبع مبادئ التصميم التالية:

واجهة مستخدم نظيفة وبديهية

تجعل واجهة المستخدم النظيفة والبديهية (UI) من السهل على الزائرين العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها والتنقل في موقع الويب الخاص بك. قم بتبسيط تصميمك باستخدام المسافات البيضاء والطباعة المتسقة والتسميات الواضحة لقائمة التنقل الخاصة بك. تأكد من أن موقعك سهل الاستخدام على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة ، حيث أن معظم حركة مرور الويب تأتي الآن من مستخدمي الجوال.

العلامات التجارية المتسقة والمراسلة

حافظ على هوية علامة تجارية متسقة في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك لخلق تجربة متماسكة للزائر. استخدم ألوان مؤسستك وخطوطها وشعارها وعناصر التصميم الأخرى بشكل متسق عبر جميع الصفحات. يجب أن تكون رسائلك أيضًا متسقة ، مما يضمن نقل مهمتك وقيمك بوضوح عبر المحتوى الخاص بك.

اعرض قصص النجاح والتأثير

واحدة من أكثر الطرق فعالية لإقناع المتبرعين والداعمين المحتملين هي من خلال إظهار تأثير عملك. شارك بقصص النجاح والشهادات ودراسات الحالة التي توضح كيف أحدثت مؤسستك فرقًا. استخدم مزيجًا من النصوص والصور ومقاطع الفيديو لإشراك جمهورك ومساعدتهم على التواصل عاطفيًا مع قضيتك.

سهولة التنقل ودعوات إلى العمل

اجعل من السهل على الزائرين التنقل في موقعك والعثور على المعلومات التي يبحثون عنها. نظّم المحتوى الخاص بك إلى فئات ذات مغزى ، واستخدم تسميات واضحة في قائمة التنقل الخاصة بك. اعرض العبارات البارزة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTAs) في جميع أنحاء موقعك ، مثل الأزرار للتبرع أو التطوع أو الاشتراك في رسالتك الإخبارية. هذا يجعل من السهل على الزائرين معرفة كيف يمكنهم دعم مؤسستك.

تحسين السرعة والأداء

يمكن أن تحبط الصفحات بطيئة التحميل الزوار وتزيد من معدل الارتداد. قم بتحسين أداء موقع الويب الخاص بك عن طريق ضغط الصور ، واستخدام مزود استضافة موقع موثوق به ، وتمكين التخزين المؤقت للمتصفح. استخدم أدوات مثل Google PageSpeed ​​Insights أو GTmetrix لتقييم سرعة موقعك بانتظام.

إنشاء محتوى جذاب

المحتوى هو المفتاح لجذب الزوار ونقل رسالتك وبناء الثقة. إليك بعض أفضل الممارسات لإنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورك:

رواية القصص لإيصال التأثير : أخبر القصص التي توضح التأثير الواقعي لعمل مؤسستك. استخدم مزيجًا من القصص الشخصية والاقتباسات والشهادات والحقائق لمساعدة جمهورك على الارتباط بقضيتك. من خلال رسم صورة حية للفرق الذي تحدثه مؤسستك ، ستلهم الزائرين لاتخاذ إجراءات.

: أخبر القصص التي توضح التأثير الواقعي لعمل مؤسستك. استخدم مزيجًا من القصص الشخصية والاقتباسات والشهادات والحقائق لمساعدة جمهورك على الارتباط بقضيتك. من خلال رسم صورة حية للفرق الذي تحدثه مؤسستك ، ستلهم الزائرين لاتخاذ إجراءات. العلامة التجارية المتسقة والمراسلة : كما هو الحال مع تصميم موقع الويب الخاص بك ، تأكد من أن المحتوى الخاص بك يتبع إرشادات متسقة للعلامة التجارية والرسائل. استخدم نغمة وصوتًا متسقين في نسختك ، وحافظ على رسالة موحدة وبيان قيم ، وحمل علامتك التجارية المرئية من خلال محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك.

: كما هو الحال مع تصميم موقع الويب الخاص بك ، تأكد من أن المحتوى الخاص بك يتبع إرشادات متسقة للعلامة التجارية والرسائل. استخدم نغمة وصوتًا متسقين في نسختك ، وحافظ على رسالة موحدة وبيان قيم ، وحمل علامتك التجارية المرئية من خلال محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك. استخدم تنسيقات الوسائط المتعددة : استفد من مجموعة متنوعة من تنسيقات المحتوى لإشراك جمهورك ، مثل المقالات المكتوبة والرسوم البيانية والصور ومقاطع الفيديو. يمكن أن يجعل المحتوى المرئي المعلومات المعقدة أسهل في الهضم وجذب انتباه الزوار.

: استفد من مجموعة متنوعة من تنسيقات المحتوى لإشراك جمهورك ، مثل المقالات المكتوبة والرسوم البيانية والصور ومقاطع الفيديو. يمكن أن يجعل المحتوى المرئي المعلومات المعقدة أسهل في الهضم وجذب انتباه الزوار. تحديث وتحديث المحتوى الخاص بك بانتظام : حافظ على تحديث موقع الويب الخاص بك عن طريق التحديث وإضافة محتوى جديد بانتظام. يوضح هذا العمل المستمر لمؤسستك ويساعد في تحسين محرك البحث. كما تشجع التحديثات المنتظمة الزوار على العودة والبقاء على اتصال بقضيتك.

دمج ميزات التبرع وجمع التبرعات

يعد جمع التبرعات جانبًا مهمًا لكل منظمة غير ربحية ، ويجب أن يسهل موقع الويب الخاص بك على الزائرين دعم قضيتك. فيما يلي كيفية دمج ميزات التبرع وجمع الأموال بشكل فعال في موقع الويب غير الربحي الخاص بك:

استخدم أدوات التبرع البسيطة

استخدم أدوات التبرع سهلة الاستخدام ويسهل دمجها في موقع الويب الخاص بك ، مثل PayPal أو Stripe أو Donorbox. غالبًا ما توفر هذه الأدوات نماذج قابلة للتخصيص ، مما يسمح لك بتخصيص عملية التبرع وفقًا لاحتياجات مؤسستك وعلامتها التجارية. كما أنها تضمن تجربة معاملات آمنة وسلسة للمانحين.

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قم بتمييز زر تبرع بارز

ضع زر "تبرع" بارزًا في كل صفحة موقع ويب ، إما في العنوان أو قائمة التنقل أو في الشريط الجانبي الثابت. هذا يجعل من السهل على الزائرين العثور على خيار التبرع ، بغض النظر عن مكان وجودهم على موقعك.

عرض خيارات التبرع المتكررة

شجع الدعم المستمر من خلال السماح للمانحين بإعداد تبرعات متكررة. يمكن أن يساعد ذلك في إنشاء تدفق مستمر من التبرعات الشهرية أو السنوية لمؤسستك ، مما يوفر مزيدًا من التمويل الذي يمكن التنبؤ به ويقلل من الحاجة إلى جهود جمع الأموال المستمرة.

إنشاء حملات مخصصة لجمع التبرعات

تصميم حملات جمع أموال محددة والترويج لها تستهدف مشاريع أو مبادرات معينة. عندما يتمكن المانحون من رؤية الاتجاه الذي يتم توجيه مساهماتهم إليه ، فقد يميلون أكثر لدعم جهودك. استخدم صفحات حملة جذابة بصريًا لتوصيل أهدافك وتقدمك وتأثيرك.

الاستفادة من الأنظمة الأساسية No-Code لإنشاء حلول مخصصة

لمزيد من ميزات التبرع وجمع التبرعات المتقدمة ، فكر في استخدام نظام أساسي no-code مثل AppMaster.io لإنشاء تطبيقات ويب مخصصة تتكامل بسلاسة مع موقع الويب الخاص بك. باستخدام نظام no-code ، يمكنك إنشاء نماذج تبرع مخصصة وصفحات حملة وميزات تفاعلية أخرى دون الحاجة إلى خبرة في الترميز وتبسيط عملية التطوير وتقليل التكاليف.

تحسين محركات البحث وإمكانية الوصول

يعد التأكد من أن موقع الويب غير الربحي الخاص بك هو محرك بحث وأن إمكانية الوصول محسّنة أمر بالغ الأهمية للوصول إلى جمهور أوسع وتوفير تجربة شاملة. فيما يلي كيفية تحسين موقع الويب الخاص بك لمحركات البحث وإمكانية الوصول:

استهداف الكلمات الرئيسية ذات الصلة : يساعد استخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة في المحتوى الخاص بك محركات البحث على فهم الغرض من موقع الويب الخاص بك ، مما يزيد من احتمالية احتلاله مرتبة أعلى في نتائج البحث. قم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لتحديد العبارات والمصطلحات التي يبحث عنها جمهورك المستهدف ، ثم قم بدمجها بشكل استراتيجي في محتوى موقع الويب الخاص بك والعناوين والعناوين والعلامات الوصفية. تحسين بنية عنوان URL : يسهل عنوان URL المنظم جيدًا على محركات البحث فهم محتوى صفحات الويب الخاصة بك. استخدم عناوين URL واضحة وموجزة ووصفية تتضمن كلماتك الرئيسية المستهدفة وتتبع تسلسلًا هرميًا منطقيًا. إنشاء محتوى عالي الجودة وجذاب : يساعد المحتوى الإعلامي والملائم والجذاب في تحسين تصنيفات محرك البحث لموقع الويب الخاص بك ويوفر قيمة لجمهورك. قم بتحديث موقع الويب الخاص بك بانتظام بمحتوى جديد يلبي احتياجات واهتمامات جمهورك المستهدف. استخدم نصًا بديلاً وصفيًا ويمكن الوصول إليه للصور : تساعد إضافة نص وصفي بديل (بديل) إلى صورك محركات البحث والمستخدمين ضعاف البصر على فهم محتوى صورك. يمكن أن يساعد تضمين الكلمات الرئيسية المستهدفة في النص البديل أيضًا في تحسين مُحسنات محركات البحث لموقع الويب الخاص بك. تحسين سرعة تحميل موقع الويب : تفضل محركات البحث مواقع الويب سريعة التحميل وتوفر تجربة مستخدم أفضل. قم بتحسين سرعة موقع الويب الخاص بك عن طريق ضغط الصور وإزالة المكونات الإضافية غير الضرورية واستخدام عناصر تصميم خفيفة الوزن. ضمان التوافق مع الأجهزة المحمولة : نظرًا لأن المزيد من المستخدمين يصلون إلى مواقع الويب على الأجهزة المحمولة ، فإن تحسين موقع الويب الخاص بك للتوافق مع الأجهزة المحمولة أمر ضروري. يتكيف موقع الويب المتوافق مع الجوّال مع تصميمه ليناسب شاشات الجوّال ويوفر تجربة سهلة التنقل للمستخدمين على جميع الأجهزة. الحصول على روابط خلفية عالية الجودة : يمكن أن يؤدي تلقي روابط خلفية من مواقع ويب موثوقة إلى تحسين تصنيفات محرك البحث بشكل كبير. قم بتطوير الشراكات ومشاركة المحتوى عالي الجودة والمشاركة في المحادثات عبر الإنترنت لكسب روابط خلفية قيمة. اتبع إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) : يوفر WCAG توصيات لجعل محتوى الويب أكثر سهولة في الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. يضمن اتباع هذه الإرشادات أن يكون موقع الويب الخاص بك شاملاً ومتاحًا لجمهور أوسع.

استخدام التحليلات لتقييم وتحسين موقع الويب الخاص بك

يتيح لك تنفيذ تحليلات الويب على موقع الويب غير الربحي تتبع تفاعل المستخدم وتحديد مجالات التحسين واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. فيما يلي بعض النصائح لاستخدام التحليلات لتقييم وتحسين موقع الويب الخاص بك:

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إعداد أداة تحليلات الويب : اختر أداة تحليلات الويب ، مثل Google Analytics ، لتتبع وقياس أنشطة المستخدم على موقع الويب الخاص بك. تمنحك هذه الأدوات رؤى حول التركيبة السكانية للمستخدمين وتفضيلاتهم وسلوكياتهم ، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة. إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) : تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة التي تتوافق مع أهداف مؤسستك وأهداف موقع الويب. يمكن أن يشمل ذلك مقاييس مثل عدد الزوار ، ومعدلات التحويل ، ومتوسط ​​الوقت الذي يقضيه على الصفحة ، ومعدلات الارتداد. تحليل بيانات سلوك المستخدم : راجع بيانات سلوك المستخدم لتحديد العناصر في موقعك على الويب التي تتلقى تفاعلًا كبيرًا أو تسبب احتكاكًا للمستخدمين. يمكن أن تساعدك هذه البيانات في تحسين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والتنقل وتخطيط الموقع والميزات الأخرى. اختبار أ / ب للمحتوى والتصميم الخاص بك : يتضمن اختبار أ / ب مقارنة نسختين أو أكثر من صفحة ويب أو عنصر لتحديد أيهما يعمل بشكل أفضل. يمكن أن يساعدك إجراء اختبارات A / B على المحتوى والتخطيط وعناصر التصميم في اكتشاف أكثر ما يلقى صدى لدى جمهورك. قم بتحسين موقع الويب الخاص بك بناءً على ملاحظات المستخدم : اجمع التعليقات من المستخدمين من خلال الاستطلاعات أو استطلاعات الرأي أو المحادثات لفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم بشكل أكبر. استخدم هذه التعليقات لتوجيه تحسينات موقع الويب الخاص بك وتحسينه باستمرار. مراقبة وتعديل مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف الخاصة بك : قم بمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف بانتظام للتأكد من أنها لا تزال ذات صلة وقابلة للتحقيق. مع تطور مؤسستك وأولوياتها ، يمكّنك تعديل مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف من الاستمرار في التركيز على الأمور الأكثر أهمية لمنظمتك غير الربحية.

الاستفادة من AppMaster .io لتطوير مواقع الويب غير الهادفة للربح

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يوفر حلاً قويًا وفعالًا من حيث التكلفة للمؤسسات غير الربحية لإنشاء تطبيقات الويب. من خلال القضاء على الحاجة إلى خبرة الترميز وتقليل وقت التطوير ، يسمح AppMaster للمنظمات غير الربحية بإنشاء مواقع ويب كاملة الميزات بكفاءة. إليك كيفية الاستفادة من AppMaster في تطوير موقع الويب غير الربحي:

تطوير تطبيقات الويب السريع

تتيح لك بيئة التطوير المرئي AppMaster تصميم وبناء ونشر تطبيقات الويب بمعدل أسرع 10 مرات من الطرق التقليدية. هذا يعني أنه يمكن لمؤسستك غير الربحية أن يكون لها موقع ويب كامل الوظائف ويتم تشغيله في جزء صغير من الوقت.

واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام

تتيح لك واجهة drag-and-drop السهلة في AppMaster إنشاء واجهة مستخدم جذابة بصريًا دون معرفة الترميز. قم بتخصيص تخطيط موقع الويب الخاص بك وعناصر التصميم والمكونات بسرعة وكفاءة داخل النظام الأساسي مباشرةً.

المكونات المضمنة لمواقع الويب غير الهادفة للربح

يقدم AppMaster مكونات مضمنة مصممة لمواقع الويب غير الهادفة للربح ، مثل نماذج التبرع وتقويمات الأحداث وميزات إدارة العضوية. يمكن إضافة هذه المكونات بسرعة وتخصيصها لتناسب احتياجات مؤسستك.

تكاملات قوية

يدعم AppMaster التكامل مع العديد من الأدوات والأنظمة الأساسية ، مثل بوابات الدفع ومنصات جمع التبرعات وأنظمة CRM وشبكات التواصل الاجتماعي. تضمن هذه القدرة على الاتصال بالأدوات الأساسية الأخرى تجربة مستخدم سلسة لزوار موقع الويب الخاص بك.

سهل الوصول إليه وصديق لكبار المسئولين الاقتصاديين

تم تصميم تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster لتكون سهلة الوصول ومتوافقة مع تحسين محركات البحث. تضمن المنصة أن موقع الويب الخاص بك يلبي معايير الوصول الحديثة ويتبع أفضل الممارسات لتحسين محرك البحث.

قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة

تقدم AppMaster خطط تسعير مرنة مناسبة للمؤسسات غير الربحية من جميع الأحجام ، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات. تضمن قابلية تطوير النظام الأساسي أن ينمو موقع الويب الخاص بك جنبًا إلى جنب مع مؤسستك دون تكبد تكاليف غير ضرورية أو ديون تقنية.

من خلال الاستفادة من AppMaster.io لتلبية احتياجات تطوير الويب للمنظمات غير الربحية ، يمكنك إنشاء موقع ويب سهل الاستخدام وجذاب ويمكن الوصول إليه يعرض بشكل فعال مهمة مؤسستك وتأثيرها. سجل للحصول على حساب مجاني واستكشف ميزات النظام الأساسي لفهم كيف يمكن AppMaster تبسيط وتبسيط عملية تطوير موقع الويب غير الربحي الخاص بك.