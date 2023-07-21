في بيئة الإنترنت التنافسية اليوم ، يمكن أن يكون وجود صفحة مقصودة قوية ومقنعة هو الفرق بين تحويل الزائر إلى عميل أو مغادرة موقعك دون اتخاذ أي إجراء. لا تجذب الصفحة المقصودة المصممة جيدًا انتباه جمهورك فحسب ، بل تشجعهم أيضًا على التفاعل مع علامتك التجارية أو الاشتراك في رسالة إخبارية أو شراء منتج أو تنفيذ أي إجراء آخر مرغوب فيه.

تقليديًا ، يتطلب تصميم وبناء صفحة مقصودة مهارات تطوير الويب ومعرفة لغات الترميز مثل HTML و CSS و JavaScript . ومع ذلك ، لم يعد هذا هو الحال مع ظهور أدوات no-code.

تعمل منصات تصميم الصفحة المقصودة بدون رمز على تمكين المستخدمين من إنشاء صفحات مقصودة وظيفية للغاية وجذابة بصريًا دون أي معرفة برمجية ، مما يؤدي إلى تحويل كيفية تعامل الشركات مع تصميم الويب والتسويق الرقمي. في هذه المقالة ، سوف نستكشف لماذا تعتبر أدوات no-code خيارًا ممتازًا لتصميم الصفحة المقصودة ونقدم لك بعضًا من أفضل الأنظمة الأساسية no-code المتاحة لإنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل.

لماذا تستخدم أداة No-Code لتصميم الصفحة المقصودة؟

توفر أدوات No-code مستوى جديدًا من إمكانية الوصول إلى تصميم الصفحة المقصودة ، مما يعود بالفائدة على كل من أصحاب الأعمال والمتخصصين في التسويق. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لاستخدام أداة no-code لاحتياجات تصميم صفحتك المقصودة:

كفاءة الوقت والتكلفة: تقدم أدوات No-code عادةً وظائف السحب والإفلات ، والقوالب ، والمكونات المبنية مسبقًا ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الصفحات المقصودة وإطلاقها بسرعة. مقارنة بأساليب الترميز التقليدية ، فإن هذا يقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة المتضمنة في تصميم وبناء ونشر الصفحات المقصودة.

تقدم أدوات عادةً وظائف السحب والإفلات ، والقوالب ، والمكونات المبنية مسبقًا ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الصفحات المقصودة وإطلاقها بسرعة. مقارنة بأساليب الترميز التقليدية ، فإن هذا يقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة المتضمنة في تصميم وبناء ونشر الصفحات المقصودة. لا تتطلب معرفة برمجية: أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات عند إنشاء صفحات مقصودة هو الافتقار إلى خبرة الترميز الداخلية. تعمل منصات تصميم الصفحة المقصودة No-code على التخلص من هذه العقبة من خلال السماح حتى للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء صفحات مقصودة بجودة احترافية بسهولة.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات عند إنشاء صفحات مقصودة هو الافتقار إلى خبرة الترميز الداخلية. تعمل منصات تصميم الصفحة المقصودة على التخلص من هذه العقبة من خلال السماح حتى للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء صفحات مقصودة بجودة احترافية بسهولة. المرونة والتخصيص: مع توفر العديد من القوالب والمكونات في الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للمستخدمين بسهولة تخصيص شكل ومظهر صفحاتهم المقصودة لتعكس هوية علامتهم التجارية. بالإضافة إلى ذلك ، توفر معظم أدوات no-code واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل تجربة تخطيطات وألوان وخطوط مختلفة ، مما يتيح لك ضبط التصميم الخاص بك للحصول على أقصى تأثير.

مع توفر العديد من القوالب والمكونات في الأنظمة الأساسية ، يمكن للمستخدمين بسهولة تخصيص شكل ومظهر صفحاتهم المقصودة لتعكس هوية علامتهم التجارية. بالإضافة إلى ذلك ، توفر معظم أدوات واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل تجربة تخطيطات وألوان وخطوط مختلفة ، مما يتيح لك ضبط التصميم الخاص بك للحصول على أقصى تأثير. سهولة التكرار والتحسين: على عكس طرق الترميز التقليدية ، تسمح أدوات no-code بإجراء تعديلات سريعة وسهلة على تصميم صفحتك المقصودة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بلغات الترميز. يمكّنك هذا من إجراء تغييرات أثناء التنقل وتحسين صفحاتك المقصودة استنادًا إلى الرؤى المستندة إلى البيانات وتعليقات المستخدمين.

على عكس طرق الترميز التقليدية ، تسمح أدوات بإجراء تعديلات سريعة وسهلة على تصميم صفحتك المقصودة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بلغات الترميز. يمكّنك هذا من إجراء تغييرات أثناء التنقل وتحسين صفحاتك المقصودة استنادًا إلى الرؤى المستندة إلى البيانات وتعليقات المستخدمين. استجابة الأجهزة المحمولة: تحتوي العديد من الأدوات no-code على ميزات مضمنة لتصميم صفحات مقصودة تستجيب للجوال ، مما يضمن إمكانية الوصول إلى المحتوى الخاص بك والتفاعل معه على أجهزة متعددة.

أفضل أدوات No-Code لإنشاء الصفحة المقصودة

تتوفر العديد من الأنظمة الأساسية no-code ، ولكل منها ميزات وإمكانيات فريدة. لمساعدتك على البدء ، إليك بعض أفضل الأدوات no-code لإنشاء الصفحة المقصودة:

AppMaster

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، بما في ذلك الصفحات المقصودة. تجعل وظيفة drag-and-drop والمصمم المرئي لإنشاء منطق الأعمال تصميم الصفحات المقصودة التفاعلية والجذابة أمرًا سهلاً. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر AppMaster قابلية تطوير ممتازة ، مما يجعله مناسبًا للشركات من جميع الأحجام.

Wix

Wix هو منشئ مواقع الويب الشهير بواجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإنشاء صفحات مقصودة. يوفر قوالب وعناصر تصميم متنوعة ، كما تضمن إمكانات التصميم سريعة الاستجابة أن تبدو صفحتك المقصودة رائعة على جميع الأجهزة. يوفر Wix أيضًا أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث وتكامل الوسائط الاجتماعية والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، مما يسمح لك بتبسيط جهود التسويق الرقمي.

Webflow

Webflow هو نظام أساسي لتصميم الويب المرئي يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة دون كتابة تعليمات برمجية. يوفر ميزات تصميم متقدمة وتحكمًا تفصيليًا في العناصر ، مما يجعله مناسبًا للمصممين الأكثر خبرة. يدعم Webflow أيضًا وظائف التجارة الإلكترونية ويمكّن المستخدمين من الاستفادة من التعليمات البرمجية المخصصة إذا لزم الأمر ، مما يوفر مرونة أكبر للمشاريع المتقدمة.

إفتح

Unbounce هو منشئ صفحات مقصودة مخصص يركز على تحسين التحويل. يوفر مجموعة من القوالب ومحرر drag-and-drop ومجموعة من أدوات التحسين المصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء واختبار الصفحات المقصودة عالية التحويل. ميزات مثل اختبار A / B واستبدال النص الديناميكي والتكامل مع أدوات التسويق الشائعة تجعل Unbounce خيارًا ممتازًا للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات.

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ستعتمد أداة no-code المناسبة لاحتياجات تصميم صفحتك المقصودة على متطلباتك المحددة وخبرتك الفنية وميزانيتك. خذ الوقت الكافي لاستكشاف منصات مختلفة ، وقراءة المراجعات ، واختبارها للعثور على أفضل ما يناسب عملك. بمجرد اختيار أداة ، ستكون في طريقك إلى تصميم صفحات مقصودة عالية التحويل بسهولة.

إنشاء صفحات مقصودة فعالة باستخدام AppMaster .io

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكنه مساعدتك في إنشاء صفحات مقصودة أنيقة واحترافية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. باستخدام AppMaster ، يمكنك تصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول والخلفية ، مما يوفر حلاً شاملاً لاحتياجات التطوير الخاصة بك. دعنا نستكشف كيفية إنشاء صفحة مقصودة فعالة باستخدام AppMaster:

ابدأ بهدف واضح : قبل التعمق في عملية التصميم ، حدد الهدف الأساسي لصفحتك المقصودة والغرض منها ، مثل جذب عملاء متوقعين أو الترويج لمنتج أو زيادة الاشتراكات. سيساعدك فهم الهدف على تركيز جهود التصميم الخاصة بك وتوجيه قراراتك خلال عملية التطوير. استفد من وظيفة drag-and-drop : باستخدام واجهة drag-and-drop في AppMaster ، يمكنك إنشاء صفحة مقصودة جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة. اختر من بين العديد من مكونات واجهة المستخدم المبنية مسبقًا مثل الأزرار والنماذج والصور لإنشاء صفحتك المقصودة المثالية. تسمح وظيفة drag-and-drop بالتكرار السريع ، حتى تتمكن من تعديل تصميمك وتعديله دون عناء. تنفيذ منطق الأعمال باستخدام المصمم المرئي : يتميز AppMaster .io بمصمم مرئي لإنشاء منطق عمل لكل مكون من مكونات تطبيق الويب. يمكّنك هذا من جعل صفحتك المقصودة تفاعلية بالكامل ، مما يوفر للزائرين تجربة سلسة وجذابة. يمكنك حتى تشغيل منطق الأعمال مباشرة في متصفح المستخدم لتحسين الأداء. اختبر صفحتك المقصودة وحسنها : بمجرد الانتهاء من التصميم ، استخدم أدوات الاختبار المضمنة في AppMaster لضمان عمل كل شيء بشكل صحيح. قم بإجراء اختبار عبر المستعرضات والأجهزة المحمولة لضمان ظهور صفحتك المقصودة ووظائفها على النحو المنشود. علاوة على ذلك ، ينشئ AppMaster تطبيقات جديدة في أقل من 30 ثانية ، مما يسمح لك بتكرار الصفحة المقصودة وتحسينها بسرعة دون أي دين تقني.

العناصر الرئيسية لصفحة مقصودة عالية التحويل

يتطلب تصميم صفحة مقصودة عالية التحويل فهم المكونات الأساسية التي تدفع تفاعل المستخدمين وتحويلاتهم. فيما يلي العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في إنشاء الصفحة المقصودة no-code:

عنوان قوي: اجذب انتباه الزائر بعنوان رئيسي مقنع وواضح يسلط الضوء على قيمة عرضك أو المنفعة الرئيسية. عبارة واضحة وموجزة للحث على اتخاذ إجراء (CTA): شجع المستخدمين على اتخاذ إجراء من خلال CTA المباشر الذي يبرز في صفحتك. تأكد من توافق رسالة الحث على الشراء مع الهدف الأساسي لصفحتك المقصودة. نسخة مقنعة: استخدم نسخة موجزة ومقنعة تؤكد الفوائد وتعالج الاعتراضات المحتملة التي قد يواجهها زوارك. تجنب المصطلحات وركز على ما يهم جمهورك المستهدف. المرئيات التي تدعم الرسالة: عزز رسالتك بالصور أو مقاطع الفيديو أو الرسومات ذات الصلة التي تعزز تجربة المستخدم وتدعم عرضك. تأكد من أن المرئيات عالية الجودة ومُحسَّنة للتحميل السريع. الدليل الاجتماعي: قم ببناء الثقة من خلال الشهادات أو دراسات الحالة أو مراجعات المستخدمين التي توضح قيمة عرضك. يمكن أن يعزز الدليل الاجتماعي التحويلات بشكل كبير من خلال خلق المصداقية وتقليل عدم اليقين. مؤشرات الثقة: قم بتضمين عناصر الثقة مثل شارات الأمان والضمانات والإشارات الصحفية لطمأنة الزائرين بأن معلوماتهم آمنة وأن عرضك موثوق. تصميم سهل الاستخدام: اجعل صفحتك المقصودة سهلة التنقل وجذابة بصريًا من خلال تخطيط نظيف وعلامة تجارية متسقة وتصميم سريع الاستجابة وتحسين للجوّال.

أفضل الممارسات لتصميم الصفحة المقصودة No-Code

لتعظيم تأثير تصميمات الصفحة المقصودة no-code ، اتبع أفضل الممارسات التالية:

اختر الأداة المناسبة: حدد نظامًا أساسيًا no-code مع الميزات وسهولة الاستخدام اللازمة لإنشاء صفحات مقصودة فعالة. ضع في اعتبارك خيارات التخصيص والتكامل والدعم للنظام الأساسي عند اختيارك.

حدد نظامًا أساسيًا مع الميزات وسهولة الاستخدام اللازمة لإنشاء صفحات مقصودة فعالة. ضع في اعتبارك خيارات التخصيص والتكامل والدعم للنظام الأساسي عند اختيارك. الاستفادة من القوالب: استخدم القوالب المعدة مسبقًا كنقطة بداية لتبسيط عملية التصميم. يمكن للقوالب توفير الوقت والتأكد من تضمين العناصر الأساسية مع السماح بالتخصيص ليلائم علامتك التجارية وأهدافك.

استخدم القوالب المعدة مسبقًا كنقطة بداية لتبسيط عملية التصميم. يمكن للقوالب توفير الوقت والتأكد من تضمين العناصر الأساسية مع السماح بالتخصيص ليلائم علامتك التجارية وأهدافك. اجعل التصميم بسيطًا ومتسقًا: ركز على تخطيط نظيف والتزم بنظام ألوان وخط ونمط متسق يتماشى مع علامتك التجارية. تجنب الفوضى والمشتتات للحفاظ على تركيز المستخدمين على الرسالة الرئيسية و CTA.

ركز على تخطيط نظيف والتزم بنظام ألوان وخط ونمط متسق يتماشى مع علامتك التجارية. تجنب الفوضى والمشتتات للحفاظ على تركيز المستخدمين على الرسالة الرئيسية و CTA. التحسين للأجهزة المحمولة: صمم صفحتك المقصودة للحصول على وظائف واستجابة سلسة عبر مختلف الأجهزة. مع ازدياد حركة المرور عبر الأجهزة المحمولة ، من الأهمية بمكان مراعاة تجربة الجوّال عند تصميم صفحتك المقصودة.

صمم صفحتك المقصودة للحصول على وظائف واستجابة سلسة عبر مختلف الأجهزة. مع ازدياد حركة المرور عبر الأجهزة المحمولة ، من الأهمية بمكان مراعاة تجربة الجوّال عند تصميم صفحتك المقصودة. استخدم CTAs القوية: اجعل عبارات CTA الخاصة بك تبرز بألوان متباينة ، ورسائل واضحة ، وموضع بارز. يمكن أن تؤثر CTA المصممة جيدًا بشكل كبير على معدلات التحويل الخاصة بك.

اجعل عبارات CTA الخاصة بك تبرز بألوان متباينة ، ورسائل واضحة ، وموضع بارز. يمكن أن تؤثر CTA المصممة جيدًا بشكل كبير على معدلات التحويل الخاصة بك. الاختبار والتحسين: إجراء اختبار A / B وجمع تعليقات المستخدمين وتحليل بيانات الأداء لتحديد مجالات التحسين. قم بتحسين صفحتك المقصودة بناءً على سلوك المستخدم وتفضيلاته لزيادة معدلات التحويل بمرور الوقت.

إجراء اختبار A / B وجمع تعليقات المستخدمين وتحليل بيانات الأداء لتحديد مجالات التحسين. قم بتحسين صفحتك المقصودة بناءً على سلوك المستخدم وتفضيلاته لزيادة معدلات التحويل بمرور الوقت. قياس نتائجك: استخدم أدوات التحليلات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتقييم نجاح صفحاتك المقصودة. تتيح لك المراقبة المنتظمة تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات وتحسين أداء صفحتك المقصودة باستمرار.

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يتيح إنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل باستخدام أدوات no-code ، مثل AppMaster.io ، لأي شخص إنتاج صفحات مقصودة فعالة وذات مظهر احترافي دون معرفة برمجية. من خلال دمج العناصر الأساسية واتباع أفضل الممارسات الصناعية ، يمكنك بسهولة تطوير صفحات مقصودة تؤدي إلى زيادة معدل تحويل المستخدم وتحقيق أهداف عملك.

قياس نجاح صفحاتك المقصودة

يتمثل أحد الجوانب الأساسية لتصميم الصفحات المقصودة بأدوات no-code في قياس أدائها بشكل مستمر وتحسينها لتحقيق أقصى قدر من التحويلات. من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) واستخدام أدوات التحليل ، يمكنك تحسين استراتيجيتك والتأكد من أن صفحاتك المقصودة تقود النتائج المرجوة بشكل فعال. فيما يلي بعض المقاييس المهمة التي يجب تتبعها:

معدل التحويل

يعد معدل التحويل هو المقياس الأكثر أهمية لأي صفحة مقصودة ، حيث يقيس النسبة المئوية للزائرين الذين يقومون بالإجراء المطلوب ، مثل الاشتراك في رسالة إخبارية أو تنزيل كتاب إلكتروني أو إجراء عملية شراء. لحساب معدل التحويل ، قسّم إجمالي عدد التحويلات الناجحة على العدد الإجمالي للزوار واضرب في 100. سيساعد الاختبار المستمر لعناصر صفحتك المقصودة وتحسينها على تحسين معدل التحويل.

معدل الارتداد

معدل الارتداد هو النسبة المئوية للزائرين الذين يغادرون صفحتك المقصودة دون التفاعل مع محتواها أو اتخاذ أي إجراء آخر. يمكن أن يشير معدل الارتداد المرتفع إلى أن صفحتك المقصودة غير جذابة أو بها رسائل رديئة أو لا تستهدف الجمهور المناسب بشكل فعال. لتقليل معدل الارتداد ، تأكد من تناسق رسائلك ، واستخدم الوسائط الجذابة مثل الصور ومقاطع الفيديو ، وقم بتحسين تخطيط صفحتك.

نسبة النقر إلى الظهور (CTR)

تقيس نسبة النقر إلى الظهور (CTR) نسبة النقرات على عبارة الحث على اتخاذ إجراء (CTA) مقارنةً بعدد الزوار على الصفحة المقصودة. تشير نسبة النقر إلى الظهور المرتفعة إلى أن الحث على اتخاذ إجراء واضح ومقنع وفعال. لتحسين نسبة النقر إلى الظهور ، ضع في اعتبارك تعديل عناصر CTA المختلفة ، مثل لون الزر أو النص أو الموقع على الصفحة.

الوقت المنقضي في الصفحة

يمكن أن يمنحك متوسط ​​الوقت الذي يقضيه الزوار على صفحتك المقصودة نظرة ثاقبة على مستوى تفاعلهم مع المحتوى الخاص بك. قد يشير ارتفاع متوسط ​​الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الصفحة إلى أن المستخدمين يجدون المحتوى الخاص بك ذا قيمة ، بينما قد يشير الوقت المنخفض على الصفحة إلى عدم وجود اهتمام أو ارتباك. للحفاظ على تفاعل المستخدمين ، تأكد من أن نسختك موجزة ومحددة ، واستخدم المرئيات جيدًا ، واختبر تنسيقات مختلفة لفهم الصدى الأفضل لدى جمهورك.

تحليل خريطة التمثيل اللوني

توفر الخرائط الحرارية تمثيلاً مرئيًا لكيفية تفاعل المستخدمين مع صفحتك المقصودة من خلال عرض العناصر الموجودة على الصفحة التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من الزائرين. من خلال تحليل بيانات خريطة التمثيل اللوني ، يمكنك تحديد أقسام صفحتك التي تحتاج إلى تحسين ، وتحسين تجربة المستخدم ، وربما زيادة التحويلات.

خاتمة

يعد تصميم صفحات مقصودة عالية التحويل مع أدوات no-code طريقة سلسة وفعالة لإنشاء أصول تسويقية فعالة بدون خبرة فنية واسعة. من خلال الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io ، يمكنك إنشاء صفحاتك المقصودة واختبارها وتحسينها بسرعة لتحقيق أقصى قدر من التحويلات. لتحقيق النجاح مع الصفحات المقصودة no-code ، ركز على العناصر الرئيسية التي تدفع التحويلات ، بما في ذلك العنوان القوي ، والنسخة المقنعة ، والمرئيات الجذابة ، والدليل الاجتماعي ، ومؤشرات الثقة.

بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك أفضل الممارسات مثل البدء بهدف واضح ، والحفاظ على تصميمك بسيطًا ومتسقًا ، وتحسينه للأجهزة المحمولة. أخيرًا ، التزم بقياس أداء صفحتك المقصودة باستمرار عن طريق تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية مثل معدلات التحويل ومعدلات الارتداد ونسب النقر إلى الظهور والوقت الذي تقضيه على الصفحة. سيمكنك هذا النهج المستند إلى البيانات من تحسين استراتيجيتك وتحسين صفحاتك وتحقيق نتائج أفضل لعملك في النهاية.

بمساعدة أدوات no-code والتركيز المخصص على تحسين أداء الصفحة المقصودة ، ستكون مجهزًا جيدًا لإنشاء صفحات مقصودة قوية وعالية التحويل تدعم أهدافك التسويقية وتحقق نتائج أعمال ملموسة.