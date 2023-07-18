فهم الغرض من الصفحات المقصودة

الصفحة المقصودة هي صفحة ويب قائمة بذاتها تم إنشاؤها خصيصًا لأغراض التسويق أو الإعلان. إنه بمثابة نقطة دخول حيث "يهبط" الزائر بعد النقر على إعلان أو رابط ترويجي أو نتيجة محرك بحث. الهدف الأساسي للصفحة المقصودة هو حث المستخدمين على إكمال إجراء معين ، مثل الاشتراك في رسالة إخبارية أو التسجيل في ندوة عبر الإنترنت أو إجراء عملية شراء. على عكس الصفحة الرئيسية لموقع الويب ، والتي تقدم عادةً مقدمة واسعة لشركة أو علامة تجارية ، تم تصميم الصفحة المقصودة بتركيز فردي.

يجب أن تقلل الصفحات المقصودة من الانحرافات لتوجيه المستخدمين نحو دعوة محددة للعمل (CTA) وتوليد التحويلات. تلعب الصفحات المقصودة دورًا أساسيًا في استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت من خلال توفير رؤى حول أداء الحملة ، وتحسين تصنيفات محرك البحث ، وتوليد العملاء المتوقعين أو المبيعات. من خلال فهم الغرض من الصفحات المقصودة وتنفيذ أفضل الممارسات ، يمكن للشركات تحسين جهودها التسويقية لتحقيق النتائج المرجوة.

العناصر الرئيسية لصفحة مقصودة فعالة

لإنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل ، من الضروري تضمين العديد من العناصر الأساسية التي تعمل معًا لإقناع المستخدمين وتوجيههم خلال عملية التحويل. فيما يلي المكونات الأساسية لصفحة مقصودة فعالة:

عنوان مقنع: يجب أن يكون العنوان ملفتًا للانتباه ، ونقل القيمة ، ومنح الزائرين فهمًا فوريًا لعرضك. اجعلها موجزة وواضحة ومؤثرة. العنوان الفرعي المقنع: هذا يكمل العنوان ويوفر معلومات إضافية حول عرضك. إنها فرصة لزيادة توصيل الفوائد وتوفير سياق أكثر للعملاء المحتملين. نسخة واضحة وموجزة: استخدم لغة واضحة وموجزة لنقل فوائد عرضك ومعالجة نقاط الألم لدى جمهورك المستهدف. قسّم أجزاء النص الكبيرة بالعناوين أو الرموز النقطية أو القوائم المرقمة لتحسين إمكانية القراءة. مرئيات قوية: ادمج صورًا أو مقاطع فيديو عالية الجودة وذات صلة تلقى صدى لدى جمهورك وتدعم رسالة صفحتك المقصودة. يجب أن يكون المحتوى المرئي جذابًا وجذابًا ويعرض مزايا منتجك أو خدمتك. دليل اجتماعي: قم بتضمين الشهادات أو دراسات الحالة أو قصص نجاح العملاء لبناء الثقة والمصداقية مع جمهورك. يمكن أن يكون عرض التعليقات الإيجابية من العملاء الراضين مقنعًا ويشجع على التحويلات. عبارة واضحة للحث على اتخاذ إجراء (CTA): اجعل الحث على اتخاذ إجراء مميزًا بألوان متباينة وموضع بارز ولغة واضحة وعملية المنحى. قم بتوجيه الزائرين نحو اتخاذ الإجراء المطلوب وتعزيز فوائد القيام بذلك. نماذج الاستحواذ المحسّنة على العملاء المحتملين: قم بتبسيط نماذج التقاط العملاء المحتملين من خلال طلب المعلومات الأساسية فقط. يمكن أن يؤدي تقليل عدد الحقول المطلوبة إلى تقليل الاحتكاك وزيادة معدلات التحويل.

مع وجود هذه العناصر الأساسية في مكانها الصحيح ، من المرجح أن تجذب صفحتك المقصودة انتباه جمهورك ، وتثير الاهتمام ، وتؤدي في النهاية إلى اتخاذ إجراء.

نصائح تصميم لصفحة مقصودة فائزة

يلعب تصميم صفحتك المقصودة دورًا مهمًا في فعاليتها الإجمالية ومعدلات التحويل. اتبع هذه النصائح لإنشاء صفحة مقصودة جذابة بصريًا وعالية الأداء:

تخطيط غير منظم: صمم تخطيطًا بسيطًا وبسيطًا يدعم هدف صفحتك المقصودة. تخلص من العناصر والمشتتات غير الضرورية ، مما يسهل على الزائرين التركيز على الحث على اتخاذ إجراء. استخدام المسافات البيضاء: استخدم المسافات البيضاء لمنع التحميل الزائد البصري وتحسين تجربة المستخدم . يمكن أن يؤدي التصميم الجيد التنظيم مع الاستخدام الاستراتيجي للمسافات البيضاء إلى زيادة قابلية القراءة والمشاركة. ألوان متباينة: استخدم ألوانًا متباينة لإبراز العناصر الأساسية ، مثل زر الحث على الشراء. تأكد من أن اختياراتك اللونية تتوافق مع علامتك التجارية وتثير المشاعر والارتباطات الصحيحة لجمهورك المستهدف. العلامة التجارية المتسقة: حافظ على اتساق العلامات التجارية في جميع أنحاء صفحتك المقصودة باستخدام نظام الألوان والطباعة والشعار نفسه الموجود على موقع الويب الخاص بك أو مواد تسويقية أخرى. الاتساق يبني الثقة ويعزز التعرف على العلامة التجارية. التسلسل الهرمي المرئي: قم بتطبيق مبادئ التصميم مثل الحجم واللون والموضع لإنشاء تسلسل هرمي مرئي واضح. قم بتوجيه عيون المستخدمين من خلال العناصر الأكثر أهمية على صفحتك المقصودة ، مما يؤدي بهم إلى CTA. تصميم مستجيب للأجهزة المحمولة: حسِّن صفحتك المقصودة للأجهزة المحمولة لضمان تجربة مستخدم سلسة عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. يمكن للتصميم المستجيب للجوال تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك وتسهيل عملية التحويل على الزائرين.

من خلال تطبيق أفضل ممارسات التصميم هذه ، ستنشئ صفحة مقصودة جذابة بصريًا توجه المستخدمين بشكل فعال نحو إكمال الإجراء المطلوب وزيادة التحويلات.

أفضل ممارسات كتابة الإعلانات للتحويلات العالية

يُعد محتوى صفحتك المقصودة أمرًا بالغ الأهمية في زيادة التحويلات. يمكن أن تحث كتابة الإعلانات الفعالة الزوار على اتخاذ الإجراء المطلوب وإقناعهم بالتحويل. فيما يلي بعض أفضل ممارسات كتابة الإعلانات التي يمكن أن تعزز معدل تحويل صفحتك المقصودة:

قم بصياغة عنوان مقنع : العنوان هو أول ما يراه المستخدمون على صفحتك المقصودة ، لذا يجب أن يكون ملفت للانتباه ومختصرًا. انقل عرض القيمة الرئيسي وتأكد من توافقه مع الرسالة التسويقية التي دفعت الزوار إلى الصفحة. يمكنك أيضًا استخدام لغة عملية المنحى لإلهام المستخدمين للمضي قدمًا. استخدم عناوين فرعية مقنعة : بعد العنوان الرئيسي ، يجب أن يوفر العنوان الفرعي سياقًا إضافيًا أو يوضح فوائد عرضك. استخدم لغة مقنعة ومحفزات عاطفية قوية لتشجيع المستخدمين على اتخاذ الإجراءات. ركز على الفوائد ، وليس الميزات فقط : في حين أنه من الضروري ذكر ميزات منتجك أو خدمتك ، فإن التركيز على الفوائد سيكون له صدى أكبر لدى الجمهور. اشرح كيف يمكن لعرضك حل مشاكلهم أو تحسين وضعهم ، بدلاً من سرد ميزاته. اجعل النسخة موجزة وواضحة : حافظ على أسلوب كتابة واضح ومختصر يسهل فهمه وقابليته للمسح الضوئي. استخدم جملًا قصيرة ونقاطًا ولغة بسيطة لتوصيل رسالتك بشكل فعال. تجنب المصطلحات اللغوية والمصطلحات الخاصة بالصناعة التي قد تربك القارئ. تضمين الدليل الاجتماعي : يمكن أن يؤثر الدليل الاجتماعي ، مثل شهادات العملاء أو المراجعات أو دراسات الحالة ، بشكل كبير على عملية صنع القرار لدى المستخدم. يمكن أن يؤدي تضمين هذا في صفحتك المقصودة إلى بناء الثقة والمصداقية ، مما يؤدي إلى تحويلات أعلى. تضمين عبارة واضحة للحث على اتخاذ إجراء (CTA) : الهدف من الصفحة المقصودة هو حث المستخدمين على اتخاذ إجراء معين. تأكد من أن عبارة CTA الخاصة بك واضحة وموجزة ومميزة على الصفحة. استخدم لغة موجهة للعمل وضع زر CTA بشكل استراتيجي بحيث يكون مرئيًا ويمكن الوصول إليه بسهولة.

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تحسين تفاعل المستخدم وتفاعله

يعد المستوى العالي من مشاركة المستخدم وتفاعله أمرًا ضروريًا لزيادة التحويلات على الصفحات المقصودة. فيما يلي بعض الإستراتيجيات لتحسين تفاعل المستخدم:

عناصر التصميم التفاعلي

قم بتضمين عناصر تصميم تفاعلية ، مثل أشرطة التمرير أو الصور التفاعلية ، لتحسين تجربة المستخدم. هذا لا يجعل الصفحة أكثر جاذبية فحسب ، بل يوفر أيضًا فرصة لعرض عرضك بطريقة أكثر جاذبية من الناحية المرئية.

مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة

يمكن أن تؤدي إضافة مقاطع فيديو أو رسوم متحركة إلى صفحتك المقصودة إلى تحسين تفاعل المستخدم بشكل كبير. يمكن أن توفر طريقة ديناميكية لإظهار منتجك أو خدمتك ، مما يجعل المعلومات المعقدة أكثر سهولة وإقناعًا.

روبوتات الدردشة والدردشة الحية

يمكن أن يؤدي دمج روبوتات المحادثة أو خيارات الدردشة الحية إلى تشجيع تفاعل المستخدم وتوفير الدعم في الوقت الفعلي للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف. يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في جمع العملاء المحتملين وتحويل الزائرين مع توفير تجربة أكثر تخصيصًا.

التمرير الرسوم المتحركة المشغلة

يمكن أن يؤدي تنفيذ الرسوم المتحركة التي يتم تشغيلها بالتمرير إلى إضافة جاذبية مرئية إلى صفحتك المقصودة أثناء تنقل المستخدمين عبر المحتوى. يمكن أن يخلق هذا تجربة مستخدم أكثر جاذبية ويشجع الزوار على استكشاف الصفحة بشكل أكبر.

تعزيز معدلات التحويل باختبار A / B

يعد اختبار A / B ، أو اختبار الانقسام ، عملية أساسية في تحسين معدلات التحويل لصفحاتك المقصودة. يتضمن إنشاء نسختين من الصفحة المقصودة بعناصر أو تصميمات مختلفة لتقييم أيهما يعمل بشكل أفضل. اتبع هذه الخطوات لإجراء اختبار A / B بشكل فعال على صفحتك المقصودة:

حدد هدف الاختبار الخاص بك

حدد الهدف من اختبار A / B الخاص بك ، مثل زيادة معدلات التحويل ، أو توليد المزيد من العملاء المحتملين ، أو تقليل معدلات الارتداد. سيساعدك هذا على تصميم الاختبارات بشكل فعال وقياس النجاح.

حدد المقاييس الرئيسية الخاصة بك

حدد المقاييس الرئيسية التي تريد تتبعها أثناء اختبار A / B. تشمل المقاييس الشائعة معدلات التحويل والوقت المستغرق في الصفحة ومعدلات الارتداد ومعدلات النقر. ستساعدك هذه المقاييس في تقييم أداء كلا الإصدارين.

إنشاء أشكال مختلفة من صفحتك المقصودة

صمم شكلين أو أكثر من صفحتك المقصودة الحالية عن طريق تغيير العناصر المختلفة ، مثل العناوين الرئيسية أو النسخ أو الصور أو أزرار الحث على الشراء. تأكد من اختبار متغير واحد فقط في كل مرة لقياس تأثيره بدقة.

قسّم حركة المرور الخاصة بك بالتساوي

لإجراء اختبار A / B عادل ، قسّم حركة المرور الواردة بالتساوي بين الأشكال المختلفة للصفحة المقصودة. يتيح لك ذلك قياس فعالية كل إصدار بدقة.

حلل النتائج

بعد إجراء اختبار A / B لفترة كافية من الوقت ، قم بتحليل النتائج لتحديد أي التباين كان أفضل أداء. استخدم هذه المعلومات لتحسين صفحتك المقصودة بشكل أكبر واستمر في اختبار A / B حتى تصل إلى معدل التحويل المطلوب.

باتباع أفضل ممارسات كتابة الإعلانات هذه ، وتحسين تفاعل المستخدم وتفاعله ، وإجراء اختبار A / B ، يمكنك تحسين معدلات تحويل صفحتك المقصودة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك استخدام الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster لإنشاء صفحات مقصودة جذابة بصريًا تعمل بكامل طاقتها دون الحاجة إلى خبرة تشفير واسعة النطاق.

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تكامل الصفحات المقصودة مع إستراتيجية التسويق الخاصة بك

تلعب الصفحات المقصودة دورًا مهمًا في التسويق الرقمي ، حيث تعمل كجسر بين الحملات التسويقية والإجراء الذي يرغب فيه المستخدم. لزيادة فعالية الصفحات المقصودة في إستراتيجيتك التسويقية ، يعد التكامل مع جهود التسويق الخاصة بك أمرًا ضروريًا. فيما يلي بعض النصائح لدمج الصفحات المقصودة بسلاسة في إستراتيجيتك:

مواءمة حملاتك مع الرسائل المتسقة : تأكد من أن حملاتك التسويقية وصفحاتك المقصودة تحتوي على رسائل متسقة. يساعد ذلك في الحفاظ على تفاعل المستخدمين وثقتهم عند انتقالهم من مصدر الإعلان إلى صفحتك المقصودة. يمكن تحقيق الاتساق باستخدام لغة مماثلة وصور وعناصر تصميم وأنظمة ألوان عبر الحملات الإعلانية ورسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة. صمم صفحات مقصودة مستهدفة لجماهير مختلفة : يمكن أن يساعدك تقسيم جمهورك استنادًا إلى عوامل مثل الاهتمامات أو المعلومات السكانية أو سلوك الشراء في تقديم تجارب مخصصة. قم بإنشاء صفحات مقصودة منفصلة مصممة لشرائح الجمهور المختلفة ، ومعالجة نقاط الضعف الفريدة الخاصة بهم ، وتقديم عروض قيمة تتناسب مع احتياجاتهم. لا يؤدي ذلك إلى تحسين الاستهداف فحسب ، بل يمكنه أيضًا زيادة معدلات التحويل. استخدم قنوات متعددة لزيادة عدد الزيارات : قم بتوجيه حركة المرور إلى صفحاتك المقصودة باستخدام مجموعة متنوعة من القنوات ، مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية والإعلانات المدفوعة وتحسين محرك البحث العضوي (SEO) . يساعد الدمج الاستراتيجي لصفحاتك المقصودة في مختلف الاتصالات التسويقية على جذب جمهور أوسع وزيادة فرص التحويل. تتبع مقاييس الأداء وقياسها وتحليلها : قم بتقييم أداء صفحاتك المقصودة عن طريق تتبع المقاييس ذات الصلة مثل معدلات التحويل والوقت المستغرق في الصفحة ومعدلات الارتداد ومصادر الزيارات. يمكن أن تساعد المراقبة والتحليل المستمر لبيانات الأداء في تحديد المجالات التي تتطلب التحسين ، مما يسمح لك باتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين الحملة. أتمتة سير عمل التسويق : استفد من أدوات أتمتة التسويق لإدارة سير العمل التسويقي وتنسيق حملاتك وتقسيم جمهورك وتخصيص المحتوى. يمكن أن يساعد دمج صفحاتك المقصودة مع منصات أتمتة التسويق في تحسين إدارة العملاء المحتملين ، ورعاية العملاء المحتملين ، وتعزيز الكفاءة العامة لاستراتيجية التسويق الخاصة بك.

AppMaster : حل No-Code لإنشاء الصفحات المقصودة

يمكن أن يمثل إنشاء صفحات مقصودة عالية التحويل تحديًا لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين. يمكن للمنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، مثل AppMaster ، تبسيط العملية وتبسيطها من خلال تقديم أدوات قوية لتصميم الصفحات المقصودة وتطويرها ونشرها دون تشفير شامل أو معرفة تقنية. يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بشكل مرئي.

من خلال واجهة السحب والإفلات البديهية ، يتيح AppMaster للمستخدمين تصميم صفحات مقصودة جميلة وسريعة الاستجابة أثناء التعامل مع إنشاء الكود الأساسي تلقائيًا. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل AppMaster حلاً مثاليًا لاحتياجات صفحتك المقصودة:

منشئ بصري بديهي

تجعل واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster من إنشاء صفحات مقصودة احترافية وجذابة بصريًا أمرًا في غاية السهولة. يمكن للمستخدمين الاختيار بسهولة من مكتبة عناصر التصميم المبنية مسبقًا ، وترتيب التخطيط ، وتحرير التصميم ، وضبط تجربة المستخدم دون أي معرفة بالشفرات.

التخصيص والمرونة

تتيح المنصة تخصيصًا واسعًا ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء صفحات مقصودة فريدة على العلامة التجارية. يوفر AppMaster مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص ومكونات التصميم والعناصر التفاعلية للمساعدة في تخصيص صفحتك المقصودة وفقًا لأهدافك التسويقية المحددة.

تصميم مستجيب للهاتف المحمول

مع تزايد أهمية الأجهزة المحمولة في تجربة المستخدم ، فإن ضمان استجابة صفحتك المقصودة للجوّال أمر بالغ الأهمية. يقدم AppMaster مجموعة واسعة من خيارات التصميم سريعة الاستجابة ، مما يضمن أن صفحتك المقصودة تتكيف بسلاسة مع أحجام شاشات الأجهزة المختلفة للحصول على تجربة مستخدم مثالية.

التكامل السلس

تسمح منصة AppMaster بالتكامل السلس مع أدوات التسويق ومنصات التشغيل الآلي الموجودة. يمكن أن يساعد دمج صفحاتك المقصودة مع قنوات التسويق الأخرى في تحسين إدارة العملاء المحتملين وتحسين سير العمل وتعزيز التعاون بين جهودك التسويقية وتحويلات الصفحة المقصودة.

الانتشار السريع وقابلية التوسع

ينشئ AppMaster.io الكود المصدري لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الواجهة الخلفية بسرعة وفعالية. بفضل قدرتها على التخلص من الديون الفنية ، يمكن نشر صفحاتك المقصودة وتوسيع نطاقها بسهولة ، مما يضمن الاستقرار والأداء العالي.

من خلال الاستفادة من نظام أساسي قوي no-code مثل AppMaster ، يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين إنشاء وإطلاق صفحات مقصودة عالية التحويل دون إضاعة الوقت والموارد. يمكن أن يؤدي دمج هذه الصفحات المقصودة مع إستراتيجيتك التسويقية الشاملة ومراقبة الأداء بانتظام إلى تحسينات جوهرية في مشاركة المستخدم ومعدلات التحويل.