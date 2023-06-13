لماذا يعد التطوير السريع للتطبيقات أمرًا مهمًا بالنسبة إلى المؤسسين غير التقنيين

غالبًا ما يواجه المؤسسون غير التقنيين العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بتطوير تطبيقاتهم وإطلاقها. تشمل بعض العقبات الرئيسية نقص المهارات التقنية ، والاعتماد على وكالات التنمية التابعة لجهات خارجية ، وتكاليف التطوير المرتفعة ، ودورات التنمية الطويلة. برز التطوير السريع للتطبيقات كحل يساعد المؤسسين غير التقنيين على التغلب على هذه التحديات وإنشاء التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

يتيح التطوير السريع للتطبيقات ، من خلال الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ومنخفضة الكود ، للمؤسسين ذوي المعرفة التقنية المحدودة الاستفادة من المكونات المبنية مسبقًا ، والأدوات المرئية ، وقدرات التكامل لإنشاء تطبيقات بدون ترميز مكثف أو خبرة تطوير. بهذه الطريقة ، تعمل هذه المنصات على تمكين المؤسسين غير التقنيين من:

تسريع وقت الوصول إلى السوق: من خلال استخدام المنصات no-code والمنصات low-code ، يمكن للمؤسسين غير التقنيين إنشاء أفكار تطبيقاتهم وإطلاقها بسرعة دون انتظار دورات التطوير الطويلة.

من خلال استخدام المنصات والمنصات ، يمكن للمؤسسين غير التقنيين إنشاء أفكار تطبيقاتهم وإطلاقها بسرعة دون انتظار دورات التطوير الطويلة. تقليل تكاليف التطوير: تساعد هذه الأنظمة الأساسية في خفض تكاليف تطوير التطبيقات من خلال تبسيط العملية ، والقضاء على الحاجة إلى فرق تطوير كبيرة ، وتقديم خطط اشتراك قابلة للتخصيص.

تساعد هذه الأنظمة الأساسية في خفض تكاليف تطوير التطبيقات من خلال تبسيط العملية ، والقضاء على الحاجة إلى فرق تطوير كبيرة ، وتقديم خطط اشتراك قابلة للتخصيص. الحفاظ على التحكم في تطوير التطبيقات: مع الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code ، يمكن للمؤسسين غير التقنيين التحكم بشكل كامل في عملية تطوير تطبيقاتهم وإجراء التغييرات والتحسينات في الوقت المناسب بناءً على ملاحظات العملاء أو متطلبات السوق المتطورة.

مع الأنظمة الأساسية ومنصات ، يمكن للمؤسسين غير التقنيين التحكم بشكل كامل في عملية تطوير تطبيقاتهم وإجراء التغييرات والتحسينات في الوقت المناسب بناءً على ملاحظات العملاء أو متطلبات السوق المتطورة. التركيز على وظائف العمل الأساسية: يتيح التطوير السريع للتطبيقات للمؤسسين غير التقنيين التركيز على المزيد من المهام الأساسية مثل تطوير المنتجات ، واكتساب العملاء ، والاستراتيجية ، وتفويض الجوانب التقنية إلى أدوات no-code ورمز low-code .

يتيح التطوير السريع للتطبيقات للمؤسسين غير التقنيين التركيز على المزيد من المهام الأساسية مثل تطوير المنتجات ، واكتساب العملاء ، والاستراتيجية ، وتفويض الجوانب التقنية إلى أدوات ورمز . نماذج أولية واختبار الأفكار: تمكّن الأنظمة الأساسية التي No-code low-code المؤسسين من إنشاء نماذج أولية للتطبيق واختبارها بسرعة ، وجمع تعليقات المستخدمين ، والتحقق من صحة أفكار تطبيقاتهم دون استثمار الكثير من الوقت والموارد في التطوير الشامل.

فهم تطوير No-Code ومنخفضة كود

بينما تُستخدم أحيانًا منصات التطوير no-code low-code بالتبادل ، فمن الضروري فهم الفروق والفوائد المحتملة للمؤسسين غير التقنيين.

تطوير No-Code

تسمح منصات التطوير No-code (NCDPs) للمستخدمين بإنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. توفر NCDPs واجهات مرئية وسحب وإفلات وقوالب محددة مسبقًا لتصميم التطبيقات وتطويرها ، مما يسهل على المؤسسين غير التقنيين إنشاء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها دون الحاجة إلى المطورين أو معرفة الترميز. قامت المنصات No-code الديمقراطي على تطوير التطبيقات ، مما يمكّن المزيد من الأشخاص من إحياء أفكارهم وتقليل حواجز الدخول إلى عالم التكنولوجيا.

تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

من ناحية أخرى ، تعمل منصات تطوير Low-code (LCDPs) على تبسيط عملية تطوير التطبيق عن طريق تقليل مقدار التعليمات البرمجية المطلوبة ولكنها غالبًا ما تتطلب فهمًا أساسيًا لمبادئ الترميز. مع الأنظمة الأساسية low-code ، يتم استخدام واجهات سهلة الاستخدام ومكونات مسبقة الصنع لبناء التطبيقات ، بينما لا يزال لدى المستخدمين القدرة على كتابة رمز مخصص عند الضرورة ، مما يوفر مزيدًا من المرونة والتحكم في عملية التطوير. تلبي الأنظمة الأساسية Low-code احتياجات المؤسسين غير التقنيين الذين يمتلكون بعض الخبرة في الترميز أو المطورين الذين يسعون إلى زيادة الكفاءة وتقليل مهام الترميز اليدوية.

تتيح كل من منصات التطوير no-code low-code المؤسسين غير التقنيين إنشاء تطبيقات معقدة وقابلة للتطوير باستخدام أدوات مرئية ومكونات مسبقة الصنع. يعتمد الاختيار بين الاثنين على الاحتياجات المحددة والمهارات الفنية والمستوى المطلوب من التخصيص للتطبيق.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

المكونات الرئيسية لمنصات تطوير التطبيقات السريعة

هناك العديد من الميزات الرئيسية التي يجب على المؤسسين غير التقنيين البحث عنها عند تقييم منصات تطوير التطبيقات السريعة. تضمن هذه المكونات سهولة الاستخدام وقابلية التوسع والتكامل الفعال ، مما يسمح بعملية تطوير تطبيقات سلسة وفعالة.

بيئات التطوير المرئي: توفر واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام طريقة بديهية للمؤسسين غير التقنيين لتصميم تطبيقاتهم وتطويرها. تساعد بيئات التطوير المرئي ، جنبًا إلى جنب مع القوالب المصممة مسبقًا ، على تبسيط إنشاء التطبيقات وإتاحتها للمستخدمين ذوي الخبرة المحدودة في التطوير أو بدون خبرة على الإطلاق.

توفر واجهة سهلة الاستخدام طريقة بديهية للمؤسسين غير التقنيين لتصميم تطبيقاتهم وتطويرها. تساعد بيئات التطوير المرئي ، جنبًا إلى جنب مع القوالب المصممة مسبقًا ، على تبسيط إنشاء التطبيقات وإتاحتها للمستخدمين ذوي الخبرة المحدودة في التطوير أو بدون خبرة على الإطلاق. إدارة الواجهة الخلفية وواجهة برمجة التطبيقات: تعد القدرة على إنشاء وإدارة أنظمة الخلفية وواجهات برمجة التطبيقات أمرًا بالغ الأهمية للتطبيقات المعقدة والقابلة للتطوير. يجب أن توفر منصة التطوير السريع القوية أدوات سهلة الاستخدام لتصميم نماذج البيانات ، وإنشاء منطق الأعمال ، وإدارة endpoints API ، وتمكين المؤسسين غير التقنيين من إنشاء أنظمة خلفية تعمل بكامل طاقتها دون معرفة واسعة بالشفرة.

تعد القدرة على إنشاء وإدارة أنظمة الخلفية وواجهات برمجة التطبيقات أمرًا بالغ الأهمية للتطبيقات المعقدة والقابلة للتطوير. يجب أن توفر منصة التطوير السريع القوية أدوات سهلة الاستخدام لتصميم نماذج البيانات ، وإنشاء منطق الأعمال ، وإدارة API ، وتمكين المؤسسين غير التقنيين من إنشاء أنظمة خلفية تعمل بكامل طاقتها دون معرفة واسعة بالشفرة. خيارات التكامل المرنة: لتوسيع وظائف التطبيقات ، يجب أن تدعم الأنظمة الأساسية عمليات تكامل الجهات الخارجية المختلفة لأدوات مثل CRM ، وخدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني ، والتحليلات ، والمزيد. تضمن المرونة في خيارات التكامل إمكانية تكييف التطبيق بسهولة أكبر مع الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين والعملاء ، مما يوفر تجربة محسنة.

لتوسيع وظائف التطبيقات ، يجب أن تدعم الأنظمة الأساسية عمليات تكامل الجهات الخارجية المختلفة لأدوات مثل CRM ، وخدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني ، والتحليلات ، والمزيد. تضمن المرونة في خيارات التكامل إمكانية تكييف التطبيق بسهولة أكبر مع الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين والعملاء ، مما يوفر تجربة محسنة. قابلية التوسع: يجب على المؤسسين غير التقنيين اختيار الأنظمة الأساسية التي تتيح سهولة التوسع مع نمو أعمالهم وتطبيقاتهم. لا ينبغي لمنصة تطوير التطبيقات القوية إنشاء تعليمات برمجية فعالة فحسب ، بل يجب أن توفر خيارات لنشر التطبيقات في أماكن العمل أو في السحابة ، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في توسيع نطاق الموارد وإدارتها.

يجب على المؤسسين غير التقنيين اختيار الأنظمة الأساسية التي تتيح سهولة التوسع مع نمو أعمالهم وتطبيقاتهم. لا ينبغي لمنصة تطوير التطبيقات القوية إنشاء تعليمات برمجية فعالة فحسب ، بل يجب أن توفر خيارات لنشر التطبيقات في أماكن العمل أو في السحابة ، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في توسيع نطاق الموارد وإدارتها. مجتمع قوي ودعم: يعد المجتمع النابض بالحياة وفريق الدعم المتجاوب من العوامل الحاسمة في ضمان تجربة مستخدم سلسة ، خاصةً للمؤسسين غير التقنيين الذين قد يحتاجون إلى المساعدة في تطوير التطبيقات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وأفضل الممارسات. يضمن الوصول إلى الموارد الشاملة والبرامج التعليمية ودعم العملاء سريع الاستجابة فرصة أكبر للنجاح في عملية تطوير التطبيق.

من خلال التقييم الدقيق لهذه المكونات الأساسية في منصات تطوير no-code ومنصات low-code ، يمكن للمؤسسين غير التقنيين اختيار النظام الأساسي المناسب لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات الفريدة الخاصة بهم.

اختيار النظام الأساسي الصحيح No-Code ومنصة التعليمات البرمجية المنخفضة

يعد اختيار النظام الأساسي الصحيح no-code ومنصة low-code أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسين غير التقنيين لإنشاء تطبيقات ناجحة وإطلاقها. تتوفر العديد من المنصات ذات الميزات والقدرات الفريدة ، ولكن من الضروري اختيار واحد يناسب متطلبات مشروعك وميزانيتك ومهاراتك الفنية. فيما يلي العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم الأنظمة الأساسية no-code low-code:

سهولة الاستخدام: تأكد من أن النظام الأساسي يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ويوفر أدوات مرئية تبسط عملية التطوير. بالنسبة للمؤسسين غير التقنيين ، يجب أن يكون منحنى التعلم في حده الأدنى ، ويجب أن يكون المستخدمون قادرين على إتقان النظام الأساسي بسرعة. قابلية التوسع: اختر النظام الأساسي الذي يسهل تطوير التطبيقات القابلة للتطوير ، ويقدم حلولًا لحالات الاستخدام ذات الأحمال العالية ، ويدعم تحسين الموارد. يجب أن يمكّنك النظام الأساسي من إنشاء تطبيقات يمكن أن تنمو مع عملك. خيارات التكامل: تعد القدرة على التكامل مع الخدمات السحابية الشائعة وواجهات برمجة التطبيقات والتقنيات الأخرى أمرًا ضروريًا للتطبيقات الحديثة. اختر نظامًا أساسيًا يقدم مجموعة متنوعة من عمليات الدمج ، مما يضمن اتصالات سلسة وتبادل البيانات بين الأنظمة والخدمات المختلفة. التسعير: قم بتقييم خطط التسعير لمختلف الأنظمة الأساسية no-code low-code واختر واحدة تناسب ميزانيتك. ابحث عن الأنظمة الأساسية ذات خيارات الأسعار المعقولة وفكر في تلك التي تقدم خطة مجانية ، مثل خطة التعلم والاستكشاف الخاصة بـ AppMaster.io ، لأغراض الاختبار والتعلم. المجتمع والدعم: تعد المنصات ذات المجتمعات النشطة والتوثيق الشامل وفرق الدعم المستجيبة ضرورية للمؤسسين غير التقنيين. اختر نظامًا أساسيًا به نظام بيئي نابض بالحياة يتيح لك تلقي المساعدة والتعلم والتعاون مع مستخدمين آخرين. خيارات الاستضافة المحلية: بالنسبة للمؤسسات التي تتطلب استضافة محلية لأسباب تتعلق بالأمان أو الامتثال ، حدد نظامًا أساسيًا يسمح لك باستضافة التطبيقات على الخوادم الخاصة بك ، مثل خطط اشتراك AppMaster .io's Business and Enterprise.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

بصرف النظر عن هذه العوامل ، تأكد من اختبار واستكشاف منصات متعددة لتحديد أي منها يناسب احتياجاتك ومتطلباتك. اشترك في الإصدارات التجريبية المجانية واستكشف الأدوات والموارد والقدرات التي توفرها كل منصة لاتخاذ قرار مستنير.

AppMaster .io: منصة تطوير شاملة No-Code

AppMaster.io هو نظام أساسي قوي لتطوير البرامج بدون تعليمات برمجية يعمل على تبسيط إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال لمؤسسين غير تقنيين. يوفر مجموعة شاملة من الميزات ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتطوير حلول قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وفعالة من حيث التكلفة. فيما يلي بعض مزايا استخدام AppMaster.io لاحتياجات تطوير التطبيق:

التطور البصري

يسمح لك AppMaster.io بإنشاء نماذج بيانات وواجهة مستخدم ومنطق عمل لتطبيقاتك بشكل مرئي. يتميز بواجهة drag-and-drop لتصميم مكونات واجهة المستخدم وتصميم العمليات التجارية بشكل مرئي ، مما يلغي الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة.

جيل تطبيق سريع

باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء التعليمات البرمجية المصدر ، وتجميع التطبيقات ، وتشغيل الاختبارات ، وحزم حاويات Docker ، ونشر الحلول على السحابة في أقل من 30 ثانية. هذا يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لإنشاء التطبيقات وتحديثها.

القضاء على الديون الفنية

يُنشئ AppMaster.io تطبيقات من نقطة الصفر متى تم تعديل المتطلبات ، مما يضمن عدم وجود ديون تقنية ويؤدي إلى حلول قابلة للصيانة ومحسّنة.

تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء

يقوم AppMaster.io بإنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة باستخدام لغة البرمجة Go ، مما يؤدي إلى أداء ممتاز وقابلية للتوسع. وهذا يجعلها مناسبة لحالات الاستخدام عالية الحمل وسيناريوهات المؤسسة.

تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية

تصميم وبناء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي التشغيل iOS و Android باستخدام الأدوات المرئية AppMaster.io لإنشاء واجهة المستخدم ومنطق الأعمال. يتيح لك ذلك إنشاء تطبيقات جوال غنية بالميزات ومخصصة لمنصة معينة مناسبة لمجموعة واسعة من الأجهزة.

التكامل وإدارة API

يوفر AppMaster.io دعمًا endpoint REST API و WSS ويوفر تكاملًا سلسًا مع مجموعة متنوعة من الخدمات والتقنيات السحابية. كما يقوم أيضًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات.

خطط التسعير والاشتراك

مع خيارات التسعير المتعددة ، بما في ذلك خطة Learn & Explore المجانية ، AppMaster.io يلبي مختلف الميزانيات والاحتياجات. تتيح خطط الاشتراك المرنة إمكانية تطوير التطبيقات للشركات الناشئة والمؤسسات على حدٍ سواء.

يتيح التطوير السريع للتطبيقات باستخدام حلول no-code low-code للمؤسسين غير التقنيين إنشاء تطبيقات ناجحة وتشغيلها بدون مهارات برمجية مكثفة. توفر منصة AppMaster الشاملة الخالية no-code خيارًا قيمًا لتبسيط عملية التطوير وإنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة لتنمية أعمالك.