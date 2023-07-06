صعود المطورين المواطنين

في السنوات الأخيرة ، شهدنا تحولًا استثنائيًا في مجال تطوير البرمجيات مع ظهور مجموعة جديدة تسمى المطورين المواطنين. ولدوا من الحاجة إلى تطوير تطبيق مبسط وتم تسهيله من خلال التطورات في الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية ومنصات منخفضة التعليمات البرمجية ، فإن المطورين المواطنين هم أفراد غير تقنيين يقومون بإنشاء حلول برمجية لمؤسساتهم دون الاعتماد على مهارات الترميز الواسعة أو خبرة تطوير البرامج.

يسمح مطورو المواطنون للمؤسسات بالوصول إلى الإمكانات غير المستغلة سابقًا أثناء ابتكار حلول فريدة لتلبية احتياجات العمل المحددة وحل المشكلات وتحديد الفرص الجديدة. من خلال كسر الحواجز بين أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين ، يطمس المطورون المواطنون الحدود التقليدية للخبرة ، ويعززون التعاون والابتكار عبر المؤسسات.

هذه الحركة المتنامية لها آثار كبيرة على النظام البيئي للشركات الناشئة. نظرًا لأن المشاريع الجديدة بحاجة إلى الابتكار المستمر واحتضان أحدث التقنيات في صناعة تنافسية للغاية ، يمكن للمطورين المواطنين مساعدة الشركات الناشئة على التكيف والنمو وإحداث تأثير دائم في أسواقهم الخاصة.

تمكين المطورين المواطنين من خلال الأنظمة الأساسية No-Code ومنخفضة التعليمات البرمجية

يعد ظهور الأنظمة الأساسية no-code low-code لا يتجزأ من صعود المطورين المواطنين. توفر أدوات التطوير القوية هذه الأساس الذي يسمح للأفراد غير التقنيين بإنشاء حلول برمجية دون الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية.

تمكّن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على أكواد المستخدمين من إنشاء تطبيقات باستخدام واجهات مرئية وسحب وإفلات لإحياء أفكارهم ، مما يلغي تمامًا الحاجة إلى الترميز. من ناحية أخرى ، تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تبسيط المهام المعقدة في تطوير التطبيقات الحديثة ، مما لا يتطلب سوى الحد الأدنى من خبرة الترميز.

تعمل كل من الأنظمة الأساسية no-code low-code على تمكين المطورين من المواطنين من إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة ، مع مجموعة واسعة من الإمكانات مثل إنشاء واجهات المستخدم وتخصيصها ، وأتمتة مهام سير العمل ، والتكامل مع التطبيقات الأخرى ، والمزيد. تعمل هذه المنصات على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير ، مما يجعلها سهلة المنال وقابلة للتحقيق لجمهور أوسع ، وبالتالي تحفيز الابتكار وتعزيز الإبداع بين الفريق بأكمله.

نظرًا لاستمرار تقدم التقنيات التي تدعم الأنظمة الأساسية الخالية no-code والمنصات low-code ، فإن قدراتها تتوسع بسرعة أيضًا ، مما يوفر للمطورين المواطنين أدوات أكثر قوة لإنشاء تطبيقات معقدة ، مما يزيد من سد الفجوة بين الخبرة الفنية وغير التقنية.

تأثير المطورين المواطنين على الشركات الناشئة

أدى ظهور المطورين المواطنين في مجتمع الشركات الناشئة إلى تغيير طريقة تفكيرنا في الابتكار والنمو. من خلال الاستفادة من منصات التطوير no-code ومنصات low-code ، يمكن للمطورين المواطنين أن يكون لهم تأثير عميق على الشركات الناشئة بالطرق التالية:

قيادة الابتكار: من خلال تمكين أعضاء الفريق غير التقنيين من المساهمة في عملية التطوير ، يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من مجموعة واسعة من المواهب ، وإطلاق العنان لوجهات نظر جديدة وأفكار جديدة كان من الممكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد. تقليل تكاليف التطوير: نظرًا لأن المطورين المواطنين يتحملون المزيد من المسؤوليات التي يتم التعامل معها تقليديًا من قبل مطوري البرامج ، يمكن تقليل تكلفة التطوير بشكل كبير. يسمح هذا للشركات الناشئة بتخصيص الموارد لمجالات النمو الحيوية الأخرى ، مثل التسويق واكتساب العملاء. تسريع وقت الوصول إلى السوق: من خلال الإنشاء السريع للتطبيقات ونشرها مع الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code ، يمكّن المطورون المواطنون الشركات الناشئة من إطلاق منتجات وخدمات جديدة بوتيرة متسارعة ، مما يمنحهم ميزة تنافسية في أسواقهم. تعزيز التعاون: عندما يعمل أعضاء الفريق الفني وغير الفني معًا بشكل وثيق ، يمكن تحقيق مستوى جديد من التعاون. يعزز هذا التآزر فهمًا أعمق للأعمال واحتياجاتها وتحدياتها ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفعالية.

لا يمكن المبالغة في تأثير المطورين المواطنين على الشركات الناشئة. من خلال تمكين الأفراد ذوي المهارات والخلفيات المتنوعة للمساهمة في عملية التنمية ، يمكن للشركات الناشئة تعزيز ثقافة الابتكار ، وتسريع مسار نموهم وترسيخ مكانتهم في بيئة تنافسية.

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أفضل الممارسات للاستفادة من المطورين المواطنين

لتعظيم فوائد تنمية المواطن ، يمكن للشركات الناشئة تنفيذ أفضل الممارسات:

تحديد المواهب المطورة للمواطنين ورعايتها

يجب على الشركات الناشئة تحديد الأفراد داخل مؤسستها الذين لديهم الكفاءة والاهتمام بتنمية المواطن . شجع الموظفين من خلفيات وإدارات متنوعة على المشاركة ، حيث يمكنهم تقديم وجهات نظر فريدة لعملية التطوير. توفير فرص التدريب وصقل المهارات لتعزيز قدراتهم الفنية وتمكينهم من القيام بمهام التطوير.

توفير التدريب والدعم

تقديم برامج تدريبية شاملة تزود المطورين المواطنين بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء التطبيقات بشكل فعال. يمكن أن يشمل ذلك مفاهيم البرمجة الأساسية ، وفهم النظام الأساسي لتطوير المواطن المختار ، وأفضل الممارسات لتطوير البرامج. بالإضافة إلى ذلك ، قم بإنشاء نظام دعم حيث يمكن للمطورين المواطنين طلب التوجيه والمساعدة من المهنيين الفنيين ذوي الخبرة عند الحاجة.

إنشاء قنوات تعاون وتواصل

شجع التعاون بين المطورين المواطنين وأعضاء الفريق الآخرين ، بما في ذلك الخبراء التقنيين وأصحاب المصلحة في الأعمال والمستخدمين النهائيين. قم بتشجيع قنوات الاتصال المفتوحة لمشاركة الأفكار والتصدي للتحديات وجمع التعليقات خلال عملية التطوير. يمكن للاجتماعات وورش العمل والفرق متعددة الوظائف أن تسهل التعاون الفعال وتضمن المواءمة بين جهود التنمية وأهداف العمل.

باتباع أفضل الممارسات هذه ، يمكن للشركات الناشئة تعظيم إمكانات المطورين المواطنين وخلق ثقافة الابتكار داخل مؤسستهم. يمكن أن يؤدي تبني تنمية المواطن كنهج استراتيجي إلى نماذج أولية أسرع ، وزيادة المرونة ، وزيادة التركيز على حل تحديات الأعمال بكفاءة.

AppMaster : منصة شاملة No-Code للمطورين المواطنين

نظرًا لاكتساب حركة المطورين المواطنين زخمًا ، أصبحت الأنظمة الأساسية غير المشفرة مثل AppMaster في طليعة تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات على مستوى احترافي. يعد AppMaster نظامًا no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء الواجهة الخلفية للخادم والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي وفعال.

تم تأسيس AppMaster في عام 2020 ، وهو يوفر عددًا كبيرًا من الميزات لضمان تجربة سلسة للمطورين المواطنين ، بما في ذلك إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ، والعمليات التجارية ، و REST API ، ونقاط endpoints WSS. تم تصميم هذه المنصة الشاملة لتسريع وقت التطوير والقضاء على الديون التقنية - وهي ميزة فورية للشركات الناشئة التي تسعى إلى ميزة تنافسية في عالم اليوم المدفوع بالتكنولوجيا.

تشمل الميزات الرئيسية لمنصة AppMaster ما يلي:

تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام نماذج البيانات التي تم إنشاؤها بصريًا ومنطق الأعمال من خلال مصمم عمليات الأعمال (BP)

تطوير تطبيقات الويب مع إنشاء واجهة مستخدم drag-and-drop ، ومصمم Web BP لمنطق الأعمال ، ووظائف تطبيقات الويب التفاعلية بالكامل

، ومصمم Web BP لمنطق الأعمال ، ووظائف تطبيقات الويب التفاعلية بالكامل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام تصميم واجهة مستخدم drag-and-drop ، ومصمم Mobile BP لمنطق الأعمال ، وإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية لنظامي Android و iOS

، ومصمم Mobile BP لمنطق الأعمال ، وإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية لنظامي Android و iOS الإنشاء التلقائي لشفرة المصدر ، وتجميع التطبيقات ، وتشغيل الاختبارات ، والتعبئة في حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط) ، والنشر على السحابة

دعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقواعد بيانات أولية وقابلية التوسع للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل

خيار لتلقي الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ للمشتركين Business and Business + ، ورمز المصدر لمشتركي Enterprise ، مما يسمح باستضافة التطبيقات في أماكن العمل

الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات

مع أكثر من 60،000 مستخدم والعديد من الجوائز من G2 كأداء عالي في عدة فئات ، AppMaster هو النظام الأساسي الشامل المثالي للشركات الناشئة والشركات القائمة على حد سواء. سواء كنت صاحب شركة صغيرة تتطلع إلى تطوير تطبيقك الأول أو مؤسسة تبحث عن نظام أساسي يعمل على تسريع الابتكار ، AppMaster يقدم نموذج اشتراك متدرج ليناسب كل الاحتياجات. من خطط Learn & Explore المجانية إلى اشتراكات Enterprise القابلة للتكوين ، يمكن للشركات الناشئة والشركات من جميع الأحجام الاستفادة من إمكانات النظام الأساسي.

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مستقبل تنمية المواطن في الشركات الناشئة

يحمل مستقبل تنمية المواطن في الشركات الناشئة إمكانات هائلة لقيادة الابتكار وإحداث ثورة في عمليات تطوير البرمجيات.

التقدم في تقنية Low-Code و No-Code : يبدو مستقبل تنمية المواطن في الشركات الناشئة واعدًا مع التطورات المستمرة في التكنولوجيا low-code no-code . أصبحت هذه الأنظمة الأساسية أكثر سهولة وسهل الاستخدام وقوة ، وتمكين الأفراد غير التقنيين لإنشاء تطبيقات معقدة دون معرفة واسعة بالشفرة. مع تطور هذه الأدوات ، يمكن للشركات الناشئة أن تتوقع إمكانية وصول أكبر وكفاءة أكبر في تنمية المواطن ، مما يؤدي إلى تسريع الابتكار وتقليل الوقت اللازم لتسويق المنتجات والخدمات الجديدة.

: يبدو مستقبل تنمية المواطن في الشركات الناشئة واعدًا مع التطورات المستمرة في التكنولوجيا . أصبحت هذه الأنظمة الأساسية أكثر سهولة وسهل الاستخدام وقوة ، وتمكين الأفراد غير التقنيين لإنشاء تطبيقات معقدة دون معرفة واسعة بالشفرة. مع تطور هذه الأدوات ، يمكن للشركات الناشئة أن تتوقع إمكانية وصول أكبر وكفاءة أكبر في تنمية المواطن ، مما يؤدي إلى تسريع الابتكار وتقليل الوقت اللازم لتسويق المنتجات والخدمات الجديدة. التكامل مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة : تنمية المواطنة لديها القدرة على الاندماج بسلاسة مع الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة ، مما يفتح إمكانيات جديدة للشركات الناشئة. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تعزز قدرات اتخاذ القرار في التطبيقات التي يطورها المواطنون ، وتمكنهم من التعلم من البيانات ، والتنبؤ بالأنماط ، وتقديم رؤى ذكية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لميزات الأتمتة تبسيط المهام المتكررة ، مما يتيح للمطورين المواطنين التركيز على الجوانب الأكثر إستراتيجية وإبداعًا لتطوير التطبيقات.

: تنمية المواطنة لديها القدرة على الاندماج بسلاسة مع الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة ، مما يفتح إمكانيات جديدة للشركات الناشئة. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تعزز قدرات اتخاذ القرار في التطبيقات التي يطورها المواطنون ، وتمكنهم من التعلم من البيانات ، والتنبؤ بالأنماط ، وتقديم رؤى ذكية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لميزات الأتمتة تبسيط المهام المتكررة ، مما يتيح للمطورين المواطنين التركيز على الجوانب الأكثر إستراتيجية وإبداعًا لتطوير التطبيقات. التأثير على الأدوار التقليدية لتطوير البرمجيات : مع اكتساب تنمية المواطن قوة دفع ، يصبح تأثيرها على الأدوار التقليدية لتطوير البرمجيات أمرًا لا مفر منه. بينما يجلب المطورون المواطنون قدرات خفة الحركة والنماذج الأولية السريعة ، سيستمر المطورون المحترفون في لعب دور حاسم في المشاريع المعقدة والمهمة ذات المهام الحرجة. سيشهد المستقبل علاقة تكافلية بين المطورين المواطنين والمطورين المحترفين ، حيث يتعاون كلاهما للاستفادة من مهاراتهم الفريدة وتقديم حلول مبتكرة.

: مع اكتساب تنمية المواطن قوة دفع ، يصبح تأثيرها على الأدوار التقليدية لتطوير البرمجيات أمرًا لا مفر منه. بينما يجلب المطورون المواطنون قدرات خفة الحركة والنماذج الأولية السريعة ، سيستمر المطورون المحترفون في لعب دور حاسم في المشاريع المعقدة والمهمة ذات المهام الحرجة. سيشهد المستقبل علاقة تكافلية بين المطورين المواطنين والمطورين المحترفين ، حيث يتعاون كلاهما للاستفادة من مهاراتهم الفريدة وتقديم حلول مبتكرة. إضفاء الطابع الديمقراطي على الابتكار وحلول الأعمال : يمتد مستقبل تنمية المواطن في الشركات الناشئة إلى ما هو أبعد من الجوانب التقنية. إنه يمثل دمقرطة الابتكار وحلول الأعمال ، مما يمكّن الأفراد من مختلف الإدارات والخلفيات من المساهمة بنشاط في عملية التنمية. من خلال تبني تنمية المواطن ، يمكن للشركات الناشئة تعزيز ثقافة الابتكار ، والسماح للأفكار بالتدفق بحرية وتمكين الموظفين ليصبحوا فاعلين في حل المشكلات.

: يمتد مستقبل تنمية المواطن في الشركات الناشئة إلى ما هو أبعد من الجوانب التقنية. إنه يمثل دمقرطة الابتكار وحلول الأعمال ، مما يمكّن الأفراد من مختلف الإدارات والخلفيات من المساهمة بنشاط في عملية التنمية. من خلال تبني تنمية المواطن ، يمكن للشركات الناشئة تعزيز ثقافة الابتكار ، والسماح للأفكار بالتدفق بحرية وتمكين الموظفين ليصبحوا فاعلين في حل المشكلات. قابلية التوسع والمرونة في التنمية : توفر تنمية المواطن للشركات الناشئة قابلية التوسع والمرونة اللازمتين للتكيف مع متطلبات الأعمال المتطورة. من خلال القدرة على إنشاء التطبيقات وتعديلها بسرعة ، يمكن للشركات الناشئة الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق وتعليقات العملاء والفرص الناشئة. تمكّن هذه المرونة الشركات الناشئة من البقاء في صدارة المنافسة ، وتجربة الأفكار الجديدة ، وتكرار عروضها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة لجمهورها المستهدف.



احتضان حركة المطور المواطن

أدى ظهور الأنظمة الأساسية low-code no-code إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع تطوير التطبيقات ، ومنح المستخدمين غير التقنيين القدرة على إنشاء حلول برمجية موسعة ومتطورة. من خلال تبني حركة المطورين المواطنين ، يمكن للشركات الناشئة أن تقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير والوقت اللازم للتسويق وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون في جميع مجالات مؤسستها.

تتيح الاستفادة من الأنظمة الأساسية مثل AppMaster فرص نمو هائلة للشركات والشركات الناشئة ، مما يمكنها من تسخير إمكانات المطورين المواطنين وتبسيط سير العمل. تتناول الفوائد الفريدة التي تقدمها هذه المنصات التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا المتطورة باستمرار ، من احتياجات العملاء وتوقعاتهم المتغيرة بسرعة إلى الحد من الموارد التقنية.

باختصار ، تعيد حركة المطورين المواطنين تشكيل عالم التنمية وتتيح للشركات الناشئة الفرصة للمنافسة على نطاق عالمي. من خلال دمج منصات مثل AppMaster وتمكين أعضاء الفريق غير التقنيين من تطوير التطبيقات ، يمكن للشركات الناشئة التغلب على القيود التقنية والتركيز على ما يهم حقًا - تقديم حلول مبتكرة وتحقيق نجاح الأعمال.