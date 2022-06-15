أصبح من الأسهل بكثير في عالمنا الآن البحث عن التغييرات التي يمكن أن تكون جيدة من خلال التجربة. بسبب الإنترنت وموقع الويب ، يمكن للمستخدمين العثور على وظيفة والجمهور المحتمل والمعلومات. يمكنهم فعل ذلك بنقرة واحدة من إصبعهم. أنت بحاجة إلى الوقت والصبر للعثور على المنصات المختلفة الموجودة هناك. يمكن استخدام كل منها لتناسب احتياجات ورغبات كل شخص.

في معظم الأحيان ، يرتبط عدد الفرص ارتباطًا مباشرًا بعدد الوظائف المفتوحة على موقع الويب. لقد وجدت العديد من الدراسات أن وجود الشخص في القوى العاملة لا يرتبط دائمًا بما إذا كان لديه درجة علمية أم لا. ولكن بدلاً من إمكانية العثور على محتوى في مجال اختيارهم أم لا. لهذا السبب ، هناك فجوة بين أولئك الذين أنهوا دراستهم الجامعية وأولئك الذين لديهم وظائف. من واجبنا كمستخدم كسب المال حتى نتمكن من العيش والحفاظ على أنماط حياتنا. يتأثر كل جزء من حياتنا بالتكنولوجيا. لهذا السبب ، هناك طرق لا حصر لها لكسب المال.

على الرغم من أن بعض الأشخاص لديهم وظائف بدوام كامل والبعض الآخر لديهم وظائف بدوام جزئي ، إلا أن نادرًا ما يقوم بكليهما. عادة ما يتفاوض المبرمجون والمطورون للحصول على رواتب أعلى لأن الكثير من الناس يبحثون عن وظائف ترميز. نتيجة لذلك ، يجب أن يضعوا أكبر قدر ممكن من المبلغ. نظرًا لوجود طلب كبير ، هناك أيضًا الكثير من الفرص والطرق لكسب المال. لكننا نعلم جميعًا أن التعلم يستغرق وقتًا ومحتوى عالي الجودة. البرمجة تتطلب الكثير من العمل. يقضي بعض الناس سنوات في تعلم كيفية القيام بذلك. يتطلب اكتساب الخبرة في هذا المجال. إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت في العمل ، فقد تجد أنه الخيار الأفضل.

ماذا يعني لا رمز؟

لماذا تهتم بتعلم البرمجة إذا كان بإمكانك استخدام أدوات No Coding؟ هذه أنظمة أساسية لإنشاء تطبيقات ومواقع ويب عالية الطاقة دون الحاجة إلى كتابة أي رمز. يستخدم العملاء في جميع أنحاء العالم الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات الافتراضية ، والذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في الوقت الحالي. منذ هذه المشكلة ، ابتكر الباحثون والمطورون العديد من الأنظمة الأساسية والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية. الآن ، الأدوات التي لا تحتاج إلى أدوات التعليمات البرمجية تسهل علينا القيام بالأشياء في جميع أنحاء المنزل.

أحد الأسباب الرئيسية لهذا الاتجاه هو عدم سهولة استخدام وفهم أي من أدوات ومنصات البرمجة على العاملين غير الفنيين. إنه مصنوع من قبل المطورين الذين يستخدمون واجهة السحب والإفلات للإنشاء. لن تضطر إلى تعلم كيفية البرمجة لإضافة المكونات أو تغييرها أو إزالتها. بمساعدة No-Cod ، يمكن للعملاء من جميع الأعمار ، بما في ذلك المراهقون وكبار السن ، إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تبدو جيدة.

ثانيًا ، يمكن الاعتماد عليها. تُستخدم واجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات والمجالات لتشغيل العديد من حلول No-Code. أيضًا ، لديهم نفس مستوى الأمان مثل البنوك ، مما يجعل مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك آمنة للغاية. لذلك ، يمكنك الاستمتاع بمشروع يبدو نظيفًا ومهنيًا.

ثالثًا ، يتم تسعير No-Code بشكل معقول جدًا! على الرغم من أنه يمكنك الدفع لشخص ما لإنشاء تطبيقات ومواقع إلكترونية لك ، فلماذا لا تحاول إنشاء التطبيقات بنفسك؟ لا تضع نفسك في موقف حيث يجب عليك توظيف متخصصين في تكنولوجيا المعلومات. يمكن أن يكون القيام بذلك مربحًا للغاية ، لكنه سيؤثر على أموالك. تساعدك ممارسة No-Code أيضًا على التفكير بشكل أكثر إبداعًا واستخدام خيالك ، وإخراج أفضل ما فيك. ولكن هل من الممكن كسب المال بطرق لا تتضمن أدوات التعليمات البرمجية؟ هيا نكتشف.

فيما يلي قائمة بثمان طرق يمكنك من خلالها كسب المال باستخدام أدوات التعليمات البرمجية:



إنشاء موقع الأعمال التجارية



قبل أن تبدأ شيئًا جديدًا باستخدام أدوات No-code ، يجب أن تقوم بتشغيل مواقع الويب الخاصة بك. هذا لأن امتلاك مواقع ويب يعني أن المزيد من الجماهير المحتملة والمستثمرين سينتظرون منك. غالبًا ما يستخدم العملاء والشركات من جميع أنحاء العالم الإنترنت للعثور على الكثير من المعلومات. سيتمكن عملاؤك من العثور على عملك المربح بشكل أسرع إذا قمت ببناء مواقع الويب الخاصة بهم. يمكن القيام بذلك بمساعدة خبير وتطبيق No-Code.

تتمثل إحدى الطرق المجربة والحقيقية لكسب المال من أدوات التعليمات البرمجية الخاصة بك في تحويلها إلى موقع ويب للسوق حيث يمكن للآخرين شراؤه وبيعه. يمكنك سحب مبلغ صغير من كل معاملة يتم إجراؤها. تعد تطبيقات مثل Fiverr و Etsy أمثلة جيدة. يأخذ Fiverr دولارًا من كل معاملة بين المشتري والبائع. فكر في مقدار الربح الذي يمكن أن يزيد إذا قمت بضرب عدد المعاملات التي تحدث في اليوم بالآلاف.

قد يساعدك إذا كان لديك سيرة ذاتية أو خبرة أو سيرة ذاتية لتقديم نفسك لأصحاب العمل المحتملين في عالم العمل. ستحتاج أيضًا إلى أحد هذه المستندات لتقديم نفسك للجمهور المحتمل على الإنترنت. يجب عليك استخدام سيرة ذاتية تحتوي على العديد من النقاط الجيدة ، ومحفظة جذابة تحتوي على أفضل منتجاتك ، وعنوان البريد الإلكتروني لنشاطك التجاري لجذب العملاء. هذه هي أفضل طريقة لجذب المستخدم إليك. لذلك ، إذا كنت تستخدم أدوات التعليمات البرمجية الصحيحة ، يمكنك تحسين نموذجك المربح وتحقيق المزيد من الأرباح باستخدام التقنيات التي لا تتطلب أدوات التعليمات البرمجية!

هل تعمل لحسابهم الخاص



يزداد يأس العملاء لإيجاد طرق للحفاظ على تكاليف معيشتهم اليومية كما هي كنتيجة مباشرة للأحداث الأخيرة التي تسببت في تقليص نماذج الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. إذا كان لديك الكثير من الأشخاص لإطعامهم والكثير من الفواتير التي يجب دفعها ، فإن العمل في وظائف بدوام جزئي وبدء عمل تجاري صغير مربح لن يكون كافياً للوفاء بالتزاماتك المالية. لهذا السبب ، يمكن للمستخدم العمل كصحفي مستقل يوميًا وكسب لقمة العيش.

العمل الحر طريقة رائعة لكسب العيش لأنه يمنحك الحرية في تحديد ساعات عملك. لا تضبط المنبه على منتصف الليل حتى تتمكن من العمل مبكرًا. قد يساعدك إذا أنشأت جدولًا يناسب جدولك. من الضروري إذا كنت ترغب في السهر. أيضًا ، يمكنك أن تقول وداعًا لتلك فترات الراحة التي يبدو أنها تدوم إلى الأبد. الآن بعد أن أصبحت مسؤولاً عن جدولك الزمني ، يمكنك تناول الطعام والشراب في الوقت المناسب. وأخيرًا ، لا يزال بإمكانك جني الأموال أثناء قضاء الوقت مع أحبائك.

نظرًا لأنك تعمل لحساب نفسك ، فلا داعي للقلق بشأن المكان الذي تؤدي فيه عملك. هل سئمت العمل من المنزل؟ اذهب إلى المقهى الأقرب إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه واستمتع بعملك هناك. أو ، إذا مللت من العيش في نفس المدينة الكبيرة ، فلماذا لا تقضي وقت إجازتك في مكان آخر ، مثل الجبال أو الشاطئ ، حتى لو كان عليك العمل؟ أنت دائمًا في حالة تنقل عندما تعمل بالقطعة!

أخيرًا وليس آخرًا ، يمكنك اختيار العملاء والمشاريع التي تريد العمل عليها! بصفتك مستقلاً ، هناك طلب كبير على خدماتك من الشركات التي ترغب في خفض التكاليف. هذا يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الربح بالنسبة لك. إذا كنت ترغب في تجنب وظيفة صعبة ومتطلبة ، فمن الأفضل أن تكون انتقائيًا بشأن المشاريع التي تقوم بها. يمكنك إنشاء ملف تعريف محتوى لوظيفتك المستقلة على مواقع الويب مثل Upwork و Toptal و LinkedIn وغيرها!

جرب يدك في أن تكون منشئ محتوى



يمكنك العثور على الكثير من المعلومات على الإنترنت ، ولكن يمكنك أيضًا أن ترى أن العديد من الأشخاص يجنون آلاف الدولارات من خلال صنع أشياء ليستخدمها العملاء. هناك الكثير من المفاجآت على الإنترنت. حتى إذا كنت لا تعرف ذلك ، فأنت تقوم بالفعل بإنشاء محتوى عند مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وما تشعر به في الوقت الحالي. كما ترى ، ليس لديك فكرة عن هذا. ربما تشارك بالفعل محتوى مثل هذا على وسائل التواصل الاجتماعي ، فلماذا لا تحوله إلى وسيلة لكسب المال؟

أظهر للعالم كم أنت جيد فيه واكسب لقمة العيش كمنتج محتوى! انشر صورة للمحتوى الذي تقوم به الآن على صفحتك على Facebook. يمكنك إخبار العالم عن No-Code عن طريق نشر الصور على Instagram وإنشاء قصة أو تحميل مقطع فيديو على YouTube ومشاركته. إذا كنت تريد أن تكون كتاباتك قابلة للتوثيق ، فيجب عليك تضمين قصص مضحكة وحقائق مثيرة للاهتمام لإبقاء العملاء مهتمين. كسب المال عن طريق وضع سعر عليهم. لذلك ، تعرف على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الموضوع ، وأنشئ محتوى على منصات مختلفة لا تتطلب أدوات التعليمات البرمجية ، وافعل كل هذا لكسب المال باستخدام التقنيات التي لا تتطلب الترميز.

تخطيط وتقديم طلب عالي الجودة



هناك طريقة أخرى رائعة لكسب المال من موقع الويب وهي استخدام أدوات التعليمات البرمجية التي لا تتطلب تشفيرًا لإنشاء تطبيقات عملية. في هذه الأيام ، من الذي لا يحتاج إلى موقع ويب وتطبيق مفيد؟ ترغب بعض الشركات الصغيرة في إنشاء تطبيقات جوال لنموذج أعمالها ولكن لا يمكنها ذلك لأن ليس لديها المبلغ الكافي. لذلك ، ابحث عن هؤلاء العملاء ، وقم بإنشاء تطبيقات عالية الجودة ، واكسب المال باستخدام أدوات التعليمات البرمجية التي لا تتطلب أدوات التعليمات البرمجية.

من خلال إنشاء هذه الأنواع من التطبيقات ، يمكنك أيضًا تلبية احتياجات عشرات الآلاف من العملاء ومساعدتهم على تحسين نموذج أعمالهم! فكر فقط في طريقة لحل مشكلة تؤثر على العديد من العملاء لا تُنسى ومثيرة للاهتمام. أضف بعض الإعلانات إليه حتى تتمكن من كسب المال. أخيرًا ، أرسل أدوات الشفرة النهائية إلى متاجر التطبيقات مثل Google Play و Apple's App Store و Huawei App Store وغيرها من التطبيقات المشابهة!

ابدأ نموذج عمل عبر الإنترنت



هل ترغب في تنمية قاعدة عملائك وتحقيق المزيد من الأرباح؟ لماذا لا تنتقل بتجربتك في وضع عدم الاتصال إلى المستوى التالي من خلال بدء نشاط تجاري على موقع الويب؟ يمكن أن يكون متجرًا يبيع الملابس أو المجوهرات أو منتجات التجميل أو أي شيء آخر يتبادر إلى الذهن. هناك الكثير من الخيارات. باستخدام تطبيق بدون رمز ، يمكنك إنشاء مواقع ويب تبدو رائعة ويمكن أن تجذب الزوار من جميع أنحاء الإنترنت. تأكد أيضًا من إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك حتى تتمكن من الترحيب بالعملاء الجدد وشركاء الأعمال المربحين بشكل صحيح!

بناء مواقع الويب



تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم التجارة الإلكترونية بشكل متزايد للوصول إلى عدد أكبر من الجمهور المحتمل. أنت ، كفرد ، تحتاج إلى البدء في بناء وبيع المواقع المربحة على الفور! غالبًا ما يبحث العملاء عن أفكار عبر الإنترنت ، وإذا كنت تستخدم أدوات التعليمات البرمجية التي لا تتطلب ترميزًا ، فستتمكن من مساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدتك.

عندما يريد العملاء النظر إلى الطعام ، فإنهم يفعلون ما سيفعلونه عادة في المطعم: ابحث عن قائمة الطعام. تحتاج إلى تخطيط وبناء محفظتك بناءً على الوظائف التي قمت بها بالفعل وتأكد من أن عملائك يعرفون أفضل مهاراتك. عند القيام بذلك ، سيعرف المستخدم الخاص بك ما يمكن توقعه منك ، وإذا كنت تفكر في ميزانيته ، فسوف ينطلق موقع الويب دون أي عوائق! يمكنك إنشاء مواقع ويب في الوقت الفعلي ، ويمكن للمستخدمين التعليق على المحتوى الخاص بك وطلب تغييرات التصميم إذا لزم الأمر. بالطبع ، سوف يدفعون لك.

هناك العديد من الفوائد لبناء موقع على شبكة الإنترنت ، وبعضها على النحو التالي ؛

وصول ديموغرافي أوسع إلى مصداقية أعمال منخفضة التكلفة

راحة المستهلك

زيادة الإيرادات

يعزز علاقات العملاء

فرصة للمنافسة

توفر على مدار الساعة

كن خبيرًا في تطبيق No-code وقم ببيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت حول هذا الموضوع



في الوقت الحالي ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في تعلم أشياء جديدة. قد ترغب في إطعام جوع هؤلاء الأشخاص للمعرفة من خلال إخبارهم عن تطبيق no-code! يمكنه الحصول على الكثير من الأصدقاء المثيرين للاهتمام بنفس الطريقة التي يحصل بها مستخدمو YouTube على مشتركين وعملاء يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بهم. قد تحقق الكثير من الأرباح ، ولكن يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن No Coding وإنشاء مواقع ويب وتطبيقات ذات مظهر احترافي ، وهو أمر ممتاز لفصولك على الإنترنت.

يمكن أن يبدأ بإنشاء ملف تعريف لنشاطك التجاري المربح على مواقع مثل Facebook و Instagram و YouTube. الخطوة التالية هي الحصول على بعض الصور ومقاطع الفيديو لمشاريعك. ثالثًا ، يمكنك إرسال متابعيك إلى مواقع الويب الخاصة بك ، حيث سيجدون فصلًا دراسيًا جاهزًا عبر الإنترنت يمكنهم الاشتراك فيه. يمكنك البدء في جني الأرباح أثناء التعرف على تطبيق no-code!

اكتب مقالات حول كيف لا يوجد تشفير كافٍ



هناك الكثير من أوقات الفراغ في العالم بسبب الأحداث الأخيرة ، ويمكنك الحصول على السبق في جني الأرباح من خلال كتابة الكتب والمقالات حول الأنظمة الأساسية غير المشفرة. إذا كنت تحب الكتب ، فمن المحتمل أن يكون لديك بالفعل بعض الأفكار لجعل مشاركاتك مفيدة ، وهذا أمر ممتاز. إذا كان الأمر كذلك ، فيمكنك تعلم كيفية الكتابة من خلال التدرب على مقاطع الفيديو ومشاهدتها على YouTube وموقع ويب معين. تعد كتابة مقالات حول No Coding مفيدة ، خاصة إذا كنت تقوم بأعمال ذات صلة.

كنت تأخذ دروسًا عبر الإنترنت حول أدوات No Code ، أليس كذلك؟ بعد ذلك ، سيكون من المفيد إذا بدأت في كتابة مقالات حول هذا الموضوع لنشر الكلمة عن شركتك ومدى سهولة استخدام العملاء في جميع أنحاء العالم لتطبيق no-code. يمكنك نشر كتاباتك على الإنترنت من خلال Amazon و Freelancer و Fiverr ومواقع أخرى مماثلة.

استنتاج



هناك طرق أخرى لكسب المال من خلال تطبيقك الذي لا يحتوي على كود. كونك مبدعًا سيساعدك على تطوير نموذج عمل مربح لا يحتوي على الكثير من المنافسة. سوف تساعدك على التميز من بين الحشود. يمكنك القيام بالعديد من الأشياء المختلفة إذا كنت تعرف كيفية استخدام تطبيق no-code ولديك المهارات التي تحتاجها. إذا كان لديك الصبر وأخلاقيات العمل للعثور عليهم ، فيمكنك كسب المال باستخدام أدوات التعليمات البرمجية والأنظمة الأساسية التي لا تتطلب ترميزًا. لذا ، فإن الخطوة الأولى هي معرفة موضوع التطبيق بدون رمز. اقرأ التعليمات الخاصة بالأنظمة الأساسية المختلفة التي لا تحتاج إلى ترميز. يمكنك أيضًا الانضمام إلى بعض من أفضل التطبيقات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية. بعد ذلك ، ضع ما تعلمته لاستخدامه من خلال إنشاء تطبيقات ومنصات جميلة بدون رمز.

يمكنك تجربة منصة AppMaster بدون رمز. إنه أكثر من مجرد "عدم وجود رمز". ما يجعلنا فريدين هو أننا نصنع المصدر. هذا يعني أن المستخدم لا داعي للقلق بشأن الارتباط بالمنصة إذا لم يرغب في ذلك ؛ يمكنهم دائمًا أخذ شفرة المصدر معهم. أيضًا ، يمكن للمنصة كتابة المستندات الفنية تمامًا مثل المطورين. يعد AppMaster أسرع وأقوى وأكثر فعالية من حيث التكلفة من فريق المطورين بأكمله. في كل ثانية ، تُنشئ المنصة 22000 سطر من التعليمات البرمجية. اليوم هو الحل الأقوى بين الأنظمة الأساسية بدون كود.