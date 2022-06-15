Deneyim yoluyla iyi olabilecek değişiklikleri aramak artık dünyamızda çok daha kolay. İnternet ve web sitesi sayesinde kullanıcılar bir iş, potansiyel kitle ve bilgi bulabilirler. Sadece parmaklarının bir dokunuşuyla yapabilirler. Dışarıdaki farklı platformları bulmak için zamana ve sabra ihtiyacınız var. Her biri, her bir kişinin ihtiyaç ve isteklerine uyacak şekilde kullanılabilir.

Çoğu zaman, fırsatların sayısı, bir web sitesindeki açık işlerin sayısı ile doğrudan ilişkilidir. Birkaç araştırma, bir kişinin işgücündeki varlığının her zaman bir dereceye sahip olup olmamasıyla ilgili olmadığını bulmuştur. Ancak kendi seçtikleri alanda içerik bulup bulamayacakları yerine. Bu nedenle, üniversiteyi bitirmiş olanlar ile iş sahibi olanlar arasında bir uçurum vardır. Bir kullanıcı olarak bizim görevimiz, yaşayabilmek ve yaşam tarzlarımızı sürdürebilmek için para kazanmak. Hayatımızın her alanı teknolojiden etkileniyor. Bu nedenle, para kazanmanın sonsuz yolu vardır.

Bazı insanların tam zamanlı işleri ve diğerlerinin yarı zamanlı işleri olsa da, nadir insanlar genellikle ikisini birden yapar. Programcılar ve geliştiriciler, çoğu kişi kodlama işi aradığı için genellikle daha yüksek ücret için pazarlık yapar. Bu nedenle, mümkün olduğu kadar büyük bir miktar ayırmaları gerekir. Çok fazla talep olduğu için, para kazanmanın da birçok şansı ve yolu var. Ancak öğrenmenin zaman ve kaliteli içerik gerektirdiğini hepimiz biliyoruz. Programlama çok iş gerektirir; bazı insanlar nasıl yapılacağını öğrenmek için yıllarını harcar. Alanında deneyim kazanmayı gerektirir. İşle ilgili fazla zamanınız yoksa, bunun en iyi seçim olduğunu görebilirsiniz.

Kodsuz Ne Demektir?

Kodlama Yok araçlarını kullanabiliyorsanız neden kodlama öğrenmekle uğraşasınız ki? Bunlar, herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan yüksek güçlü uygulamalar ve web siteleri yapmak için platformlardır. Dünya çapındaki müşteriler, şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde olan sanal gayrimenkul talebini artıran İnternet işini kullanıyor. Bu sorundan bu yana araştırmacılar ve geliştiriciler kod gerektirmeyen birçok platform ve çözüm ürettiler. Artık, kod araçlarına ihtiyaç duymayan gadget'lar, evde bir şeyler yapmamızı kolaylaştırıyor.

Bu eğilimin ana nedenlerinden biri, kodlama için hiçbir araç ve platformun teknik olmayan çalışanların kullanması ve anlaması için kolay olmamasıdır. Oluşturmak için bir sürükle ve bırak arayüzü kullanan geliştiriciler tarafından yapılır. Bileşenleri eklemek, değiştirmek veya çıkarmak için kodlamayı öğrenmek zorunda kalmayacaksınız. No-Cod'un yardımıyla, gençler ve yaşlılar da dahil olmak üzere her yaştan Müşteri, artık iyi görünen web siteleri ve mobil uygulamalar oluşturabilir.

İkincisi, güvenilebilir. API'ler, veritabanları ve etki alanları, birçok Kodsuz çözüme güç sağlamak için kullanılır. Ayrıca, bankalarla aynı güvenlik düzeyine sahiptirler, bu da web sitelerinizi ve uygulamalarınızı çok güvenli hale getirir. Böylece temiz ve profesyonel görünen bir proje yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Üçüncüsü, No-Code çok makul fiyatlı! Sizin için uygulamalar ve web siteleri oluşturması için birine para ödeyebilseniz bile, neden uygulamaları kendiniz yapmayı denemiyorsunuz? Kendinizi BT profesyonellerini işe almanız gereken bir duruma sokmayın. Bunu yapmak çok karlı olabilir, ancak mali durumunuzu etkileyecektir. No-Code'u uygulamak aynı zamanda daha yaratıcı düşünmenize yardımcı olur ve içinizdeki en iyiyi ortaya çıkararak hayal gücünüzü kullanır. Ancak kod araçları gerektirmeyen yollarla para kazanmak mümkün müdür? Hadi bulalım.

Kod Araçları ile Para Kazanabileceğiniz Sekiz Yolun Listesi:



İşletme Web Sitesini Kurun



Kodsuz araçlarla yeni bir şeye başlamadan önce web sitelerinizi çalışır duruma getirmelisiniz. Bunun nedeni, web sitelerine sahip olmanın daha fazla potansiyel kitle ve yatırımcıların sizi bekliyor olacağı anlamına gelmesidir. Dünyanın her yerinden müşteriler ve işletmeler, birçok bilgi bulmak için genellikle İnternet'i kullanır. Müşterileriniz, onlara web siteleri kurarsanız, kazançlı işletmenizi çok daha hızlı bulabilir. Bir uzman ve No-Code uygulaması yardımıyla yapılabilir.

Kod araçlarınızdan para kazanmanın denenmiş ve gerçek bir yolu, onu başkalarının alıp satabileceği bir pazar web sitesine dönüştürmektir. Yapılan her işlemden küçük bir miktar çekebilirsiniz. Fiverr ve Etsy gibi uygulamalar iyi örneklerdir. Fiverr, alıcı ve satıcı arasındaki her işlemden bir dolar alır. Bir günde gerçekleşen işlem sayısını binlerce ile çarparsanız ne kadar kâr elde edebileceğinizi düşünün.

Kendinizi iş dünyasındaki potansiyel işverenlere tanıtmak için bir özgeçmişiniz, deneyiminiz veya özgeçmişinizin olması yardımcı olacaktır. Kendinizi İnternet'teki potansiyel kitleye tanıtmak için de bu belgelerden birine ihtiyacınız olacak. Müşterileri çekmek için birçok iyi noktası olan bir özgeçmiş, en iyi ürünlerinizle çekici bir portföy ve iş e-posta adresinizi kullanmalısınız. Bu, bir kullanıcının size gelmesini sağlamanın en iyi yoludur. Yani doğru kod araçlarını kullanırsanız, kod araçları gerektirmeyen teknolojileri kullanarak kazançlı modelinizi geliştirebilir ve daha fazla kar elde edebilirsiniz!

Serbest Çalışmak



Müşteriler, dünya çapındaki iş modellerinin küçülmesine neden olan son olayların doğrudan bir sonucu olarak, günlük yaşam maliyetlerini aynı tutmanın yollarını bulmak için giderek daha umutsuz hale geliyorlar. Beslemeniz gereken çok sayıda insanınız ve ödemeniz gereken çok sayıda faturanız varsa, yarı zamanlı işlerde çalışmak ve kârlı bir küçük işletme kurmak finansal yükümlülüklerinizi karşılamaya yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, bir kullanıcı günlük olarak serbest çalışan olarak çalışabilir ve geçimini sağlayabilir.

Serbest çalışma, geçiminizi sağlamanın harika bir yoludur çünkü size saatlerinizi belirleme özgürlüğü verir. Sabah erkenden işe koyulmak için alarmı gece yarısına kurmayın. Programınıza uyan bir program oluşturmanız yardımcı olacaktır. Geç yatmayı seviyorsanız bu çok önemlidir. Ayrıca, sonsuza kadar sürecek gibi görünen molalara veda edebilirsiniz. Artık programınızdan sorumlu olduğunuza göre, zamanı geldiğinde yiyip içebilirsiniz. Ve son olarak, sevdiklerinizle vakit geçirirken yine de para kazanabilirsiniz.

Kendiniz için çalıştığınız için, işinizi nerede yaptığınız konusunda endişelenmenize gerek yok. Evden çalışmaktan bıktınız mı? Olman gereken yere en yakın kafeye git ve orada işin tadını çıkar. Ya da aynı büyük şehirde yaşamaktan sıkıldıysanız, çalışmak zorunda olsanız bile neden tatil zamanınızı dağlar ya da plaj gibi başka bir yerde geçirmiyorsunuz? Serbest çalışan olarak çalışırken her zaman hareket halindesiniz!

Son olarak, üzerinde çalışmak istediğiniz müşterileri ve projeleri seçebilirsiniz! Serbest çalışan olarak, hizmetleriniz maliyetleri düşürmek isteyen şirketlerden yoğun talep görüyor. Bu sizin için çok fazla kazanç sağlayabilir. Zorlu ve talepkar bir işten kaçınmak istiyorsanız, hangi projeleri üstleneceğiniz konusunda seçici olmak en iyisidir. Diğerlerinin yanı sıra Upwork, Toptal ve LinkedIn gibi web sitelerinde freelance işiniz için bir içerik profili oluşturabilirsiniz!

İçerik Oluşturucu Olmak İçin Elinizi Deneyin



İnternette pek çok bilgi bulabilirsiniz, ancak birçok insanın müşterilerin kullanması için şeyler yaparak binlerce dolar kazandığını da görebilirsiniz. İnternette birçok sürpriz var. Bilmiyor olsanız bile, fotoğraf, video ve o anda nasıl hissettiğinizi paylaştığınızda zaten içerik oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi, bu konuda hiçbir fikriniz yok. Muhtemelen bu tür içerikleri sosyal medyada zaten paylaşıyorsunuz, o halde neden bunu bir para kazanma yöntemine dönüştürmüyorsunuz?

Dünyaya bunda ne kadar iyi olduğunu göster ve bir içerik üreticisi olarak hayatını kazan! Şu anda yaptığınız içeriğin bir resmini Facebook sayfanıza gönderin. Instagram'a fotoğraf göndererek ve bir hikaye oluşturarak veya YouTube'a bir video yükleyip paylaşarak No-Code'u dünyaya anlatabilirsiniz. Yazınızın ilişkilendirilebilir olmasını istiyorsanız, müşterilerin ilgisini çekmek için komik hikayeler ve ilginç gerçekler eklemelisiniz. Onlara bir fiyat koyarak para kazanın. Bu yüzden konu hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenin, kod araçları gerektirmeyen farklı platformlarda içerik oluşturun ve tüm bunları kodlama gerektirmeyen teknolojileri kullanarak para kazanmak için yapın.

Yüksek Kaliteli Bir Uygulama Planlayın ve Yapın



Web sitesi ile para kazanmanın bir başka harika yolu da pratik uygulamalar yapmak için kodlama gerektirmeyen kod araçlarını kullanmaktır. Bu günlerde, kim yararlı bir web sitesine ve uygulamaya ihtiyaç duymaz? Bazı küçük işletmeler, kendi iş modelleri için mobil uygulamalar oluşturmak istiyor ancak yeterli miktarları olmadığı için yapamıyor. O halde bu müşterileri bulun, yüksek kaliteli uygulamalar yapın ve kod araçları gerektirmeyen kod araçlarıyla para kazanın.

Bu tür uygulamaları yaparak on binlerce müşterinin ihtiyaçlarını da karşılayabilir ve iş modellerini geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz! Pek çok müşteriyi etkileyen, akılda kalıcı ve ilginç bir sorunu çözmenin bir yolunu düşünün. Para kazanabilmeniz için bazı reklamlar ekleyin. Son olarak, tamamladığınız kod araçlarını Google Play, Apple'ın App Store'u, Huawei'nin App Store'u ve bunlar gibi diğer uygulama mağazalarına gönderin!

Çevrimiçi Bir İş Modeli Başlatın



Müşteri tabanınızı büyütmek ve daha fazla kar elde etmek mi istiyorsunuz? Neden bir web sitesi işletmesi kurarak çevrimdışı deneyiminizi bir sonraki düzeye taşımıyorsunuz? Giysi, mücevher, güzellik ürünleri veya akla gelen herhangi bir şey satan bir mağaza olabilir. Birçok seçenek var. Kodsuz bir uygulamayla, harika görünen ve İnternet'in her yerinden ziyaretçi çekebilecek web siteleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, yeni müşterileri ve kazançlı iş ortaklarını doğru bir şekilde karşılayabilmek için sosyal medyanızı yönettiğinizden emin olun!

Web Siteleri Oluşturun



Dünya çapındaki işletmeler, daha önemli sayıda potansiyel kitleye ulaşmak için e-ticareti giderek daha fazla kullanıyor. Bir birey olarak, hemen kazançlı web siteleri oluşturmaya ve satmaya başlamalısınız! Müşteriler genellikle internette fikir arar ve kodlama gerektirmeyen kod araçları kullanırsanız, yardımınıza ihtiyacı olanlara yardım edebilirsiniz.

Müşteriler yiyeceğe bakmak istediğinde, tipik olarak bir restoranda yapacaklarını yaparlar: bir menü ararlar. Portföyünüzü halihazırda yapmış olduğunuz işlere göre planlamanız ve oluşturmanız ve müşterilerinizin en iyi becerilerinizi bilmesini sağlamanız gerekir. Bunu yaptığınızda, kullanıcınız sizden ne bekleyeceğini bilecek ve bütçelerini göz önünde bulundurursanız, web sitesi sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlayacak! Gerçek zamanlı olarak web siteleri oluşturabilirsiniz ve kullanıcılar içeriğiniz hakkında yorum yapabilir ve gerekirse tasarım değişiklikleri isteyebilir. Tabii ki, sana ödeyecekler.

Bir web sitesi oluşturmanın çeşitli faydaları vardır ve bazıları aşağıdaki gibidir;

Daha Geniş Demografik Daha Düşük Maliyetli İşletme Güvenilirliğine Ulaşın

Tüketici için kolaylık

Artan Gelirler

Müşteri İlişkilerini Destekler

Rekabet İmkanı

Günün Her Saatinde Kullanılabilirlik

Kodsuz Uygulamada Uzman Olun ve Konuyla İlgili Çevrimiçi Kurslar Satın



Şu anda, yeni şeyler öğrenmek isteyen birçok insan var. Onlara kodsuz uygulamadan bahsederek bu insanların bilgi açlığını beslemek isteyebilirsiniz! YouTuber'ların videolarını izleyen aboneleri ve müşterileri olduğu gibi, birçok ilginç arkadaş edinebilir. Çok fazla kar elde edebilirsiniz, ancak Kodlama Yok hakkında bilgi edinebilir ve çevrimiçi dersleriniz için mükemmel olan daha profesyonel görünümlü web siteleri ve uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Facebook, Instagram ve YouTube gibi sitelerde kazançlı işletmeniz için bir profil oluşturarak başlayabilir. Bir sonraki adım, projelerinizin bazı fotoğraflarını ve videolarını almaktır. Üçüncüsü, takipçilerinizi, kaydolabilecekleri hazır bir çevrimiçi sınıf bulacakları web sitelerinize gönderebilirsiniz. Kodsuz uygulamayı öğrenirken kar etmeye başlayabilirsiniz!

Yeterince Kodlama Olmadığına Dair Makaleler Yazın



Son olaylar nedeniyle dünyada çok fazla boş zaman var ve kodlama gerektirmeyen platformlar hakkında kitaplar ve makaleler yazarak kâr etmeye başlayabilirsiniz. Kitapları seviyorsanız, muhtemelen yazılarınızı faydalı kılmak için bazı fikirleriniz vardır, ki bu harika. Bu durumda, YouTube'da ve belirli bir web sitesinde pratik yaparak ve videolar izleyerek nasıl yazılacağını öğrenebilirsiniz. Kodlama Yok hakkında makaleler yazmak, özellikle ilgili bir iş yapıyorsanız faydalıdır.

Kodsuz araçlarla ilgili çevrimiçi dersler alıyordunuz, değil mi? O zaman, şirketiniz ve dünya çapındaki müşterilerin kodsuz uygulamayı kullanmalarının ne kadar kolay olduğu hakkındaki sözleri yaymak için bununla ilgili makaleler yazmaya başlamanız yardımcı olacaktır. Yazınızı Amazon, Freelancer, Fiverr ve diğer benzer siteler aracılığıyla çevrimiçi olarak yayınlayabilirsiniz.

Çözüm



Kodsuz uygulamanızla para kazanmanın başka yolları da var. Yaratıcı olmak, çok fazla rekabetin olmadığı kazançlı bir iş modeli geliştirmenize yardımcı olacaktır. Kalabalığın arasından sıyrılmanıza yardımcı olacaktır. Kodsuz uygulamayı nasıl kullanacağınızı biliyorsanız ve ihtiyacınız olan becerilere sahipseniz birçok farklı şey yapabilirsiniz. Bunları bulabilecek sabrınız ve iş ahlakınız varsa, kod araçları ve kodlama gerektirmeyen platformlar ile para kazanabilirsiniz. Bu nedenle, ilk adım, kodsuz uygulamanın ne hakkında olduğunu öğrenmek. Kodlamaya ihtiyaç duymayan farklı platformlar için talimatları okuyun. Ayrıca en iyi kodsuz uygulamalardan bazılarına katılabilirsiniz. Ardından, No Code ile güzel uygulamalar ve platformlar oluşturarak öğrendiklerinizi kullanın.

Kodsuz platform AppMaster'ı deneyebilirsiniz. Bu sadece "kodsuz" olmaktan daha fazlasıdır. Bizi benzersiz kılan, kaynağı yaratmamızdır. Bu, kullanıcının, eğer istemiyorsa, platforma bağlı olma konusunda endişelenmesine gerek olmadığı anlamına gelir; kaynak kodlarını her zaman yanlarında götürebilirler. Ayrıca platform, tıpkı geliştiriciler gibi teknik belgeler yazabilir. AppMaster, tüm geliştirici ekibinden daha hızlı, daha güçlü ve daha uygun maliyetlidir. Platform her saniye 22.000 satır kod üretiyor. Bugün kodsuz platformlar arasında en güçlü çözümdür.