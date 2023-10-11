هندسة الخدمات الصغيرة ومنشئو تطبيقات الويب

هندسة الخدمات الصغيرة هي أسلوب حديث لتطوير البرمجيات يتم من خلاله إنشاء التطبيق كمجموعة من المكونات الصغيرة المستقلة. تتواصل هذه المكونات، المعروفة باسم الخدمات الصغيرة، مع بعضها البعض من خلال واجهات خفيفة الوزن، مثل HTTP/REST أو JSON . من خلال تقسيم البرامج المعقدة إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة، تساعد الخدمات الصغيرة على تحسين تطوير التطبيقات وصيانتها وقابلية التوسع.

في البنية التقليدية المتجانسة، يتكون التطبيق من قاعدة تعليمات برمجية واحدة تحتوي على جميع المكونات الوظيفية المختلفة، مثل واجهة المستخدم ومنطق الأعمال ومعالجة قاعدة البيانات. في حين أن هذا النموذج له مزاياه، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تحديات من حيث قابلية التوسع والمرونة، خاصة عند تحديث التطبيق أو توسيعه. في المقابل، يسمح نموذج الخدمات الصغيرة للمطورين بإنشاء مكونات قابلة للنشر بشكل مستقل، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة وخفة الحركة في بيئة تكنولوجية سريعة التغير.

دور هندسة الخدمات المصغرة في منشئي تطبيقات الويب

منشئو تطبيقات الويب عبارة عن منصات تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى البرمجة. توفر أدوات الإنشاء هذه واجهة سحب وإفلات ملائمة لتصميم شكل التطبيق ومظهره، بالإضافة إلى الأدوات المناسبة لتحديد منطق الأعمال وتخزين البيانات.

تلعب بنية الخدمات الصغيرة دورًا حاسمًا في منشئي تطبيقات الويب من خلال السماح لهذه الأنظمة الأساسية بتقسيم التطبيقات المعقدة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. من خلال استخدام الخدمات الصغيرة، يمكن لمنشئي تطبيقات الويب أن يقدموا للمستخدمين مرونة إضافية وقابلية للتوسع ونمطية في عملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم. يمكن تطوير المكونات الفردية لتطبيق الويب ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل عن بعضها البعض، وبالتالي تقليل التعقيد المرتبط بالحفاظ على الأنظمة المتجانسة.

علاوة على ذلك، يمكن لنموذج الخدمات الصغيرة في منشئي تطبيقات الويب أن يساعد في التطوير والنشر بشكل أسرع. ومن خلال عزل كل خدمة، يمكن نشر التحديثات وإصلاحات الأخطاء على مكونات محددة دون التأثير على التطبيق بأكمله. وهذا يعني أنه يمكن تقديم الميزات والتحسينات الجديدة بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى تبسيط عملية تطوير التطبيق ونشره.

فوائد ومزايا استخدام الخدمات المصغرة في تطوير تطبيقات الويب

يوفر تبني بنية الخدمات الصغيرة في تطوير تطبيقات الويب العديد من المزايا والفوائد للمطورين والشركات والمستخدمين النهائيين. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لاعتماد الخدمات المصغرة في تطوير تطبيقات الويب:

زيادة قابلية التوسع: توفر الخدمات الصغيرة دعمًا أفضل لقابلية التوسع من خلال السماح بتوسيع نطاق كل خدمة بشكل مستقل. وهذا يعني أنه يمكن تخصيص الموارد لمجالات التطبيق التي تحتاج إليها بشدة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة التوسع واستخدام الموارد.

توفر الخدمات الصغيرة دعمًا أفضل لقابلية التوسع من خلال السماح بتوسيع نطاق كل خدمة بشكل مستقل. وهذا يعني أنه يمكن تخصيص الموارد لمجالات التطبيق التي تحتاج إليها بشدة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة التوسع واستخدام الموارد. مرونة أكبر: يمكن للتطبيقات المستندة إلى الخدمات الصغيرة عزل المشكلات وحالات الفشل في مكونات محددة بشكل أفضل. وهذا يقلل من احتمالية حدوث فشل في نقطة واحدة، مما يعزز استقرار وموثوقية التطبيق.

يمكن للتطبيقات المستندة إلى الخدمات الصغيرة عزل المشكلات وحالات الفشل في مكونات محددة بشكل أفضل. وهذا يقلل من احتمالية حدوث فشل في نقطة واحدة، مما يعزز استقرار وموثوقية التطبيق. التطوير والنشر بشكل أسرع: باستخدام الخدمات الصغيرة، يمكن للمطورين العمل على مكونات محددة لتطبيق الويب دون التأثير على النظام بأكمله، مما يقلل من خطر انقطاع الوظائف الحالية. يؤدي هذا إلى دورات تطوير أسرع وتسليم الميزات والتحديثات الجديدة بشكل أسرع.

باستخدام الخدمات الصغيرة، يمكن للمطورين العمل على مكونات محددة لتطبيق الويب دون التأثير على النظام بأكمله، مما يقلل من خطر انقطاع الوظائف الحالية. يؤدي هذا إلى دورات تطوير أسرع وتسليم الميزات والتحديثات الجديدة بشكل أسرع. صيانة أسهل: يؤدي تقسيم التطبيق إلى خدمات أصغر ذات مسؤولية فردية إلى تبسيط عملية تحديث المكونات الفردية وإصلاحها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. وهذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من الديون الفنية ونفقات الصيانة العامة.

يؤدي تقسيم التطبيق إلى خدمات أصغر ذات مسؤولية فردية إلى تبسيط عملية تحديث المكونات الفردية وإصلاحها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. وهذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من الديون الفنية ونفقات الصيانة العامة. استخدام أفضل للموارد: يمكن للخدمات الصغيرة تمكين استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة، حيث يمكن نشر المكونات الفردية على البنية التحتية الأكثر ملاءمة. وهذا يعني أنه يمكن استخدام أجهزة أقل قوة وأقل تكلفة لمكونات أبسط، بينما يمكن تخصيص موارد أكثر قوة لخدمات أكثر تطلبًا.

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إن الاستفادة من بنية الخدمات الصغيرة في تطوير تطبيقات الويب تجلب فوائد عديدة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمطوري البرامج الحديثة. ومن خلال دمج الخدمات الصغيرة في عملية التطوير الخاصة بها، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة تلبي المتطلبات التكنولوجية المتطورة.

استراتيجيات التنفيذ وأفضل الممارسات لمنشئي تطبيقات الويب المستندة إلى الخدمات الصغيرة

يمكن أن يؤدي تنفيذ بنية الخدمات الصغيرة في منشئي تطبيقات الويب إلى تبسيط عملية تطوير البرامج وتحقيق العديد من فوائد قابلية التوسع وقابلية الصيانة والكفاءة. للاستفادة من الإمكانات الكاملة للخدمات الصغيرة، من الضروري أن تكون على دراية بأفضل الممارسات واستراتيجيات التنفيذ. فيما يلي بعض التوصيات الأساسية لدمج بنية الخدمات الصغيرة بشكل فعال في أدوات إنشاء تطبيقات الويب.

تحديد حدود واضحة لكل خدمة

يجب أن تكون كل خدمة صغيرة مقترنة بشكل غير محكم بخدمات أخرى، مع التركيز على مسؤولية أو مجال واحد. يسهل هذا الفصل بين الاهتمامات صيانة كل خدمة واختبارها وتطويرها بشكل مستقل. حدد الدور الفريد لكل خدمة صغيرة بوضوح وتجنب الوظائف المتداخلة.

التصميم باستخدام نهج API-first

صمم تطبيقك باستخدام نهج API-first عند إنشاء تطبيق ويب قائم على الخدمات الصغيرة. وهذا يعني تصميم واجهات برمجة التطبيقات للتواصل بين الخدمات قبل تنفيذ الخدمات الفعلية. تضمن هذه الممارسة أن تكون واجهة برمجة التطبيقات (API) متسقة وموثقة جيدًا وموثوقة، مما يعزز التعاون السلس بين الفريق.

استخدام بوابات API وإدارتها

في بنية الخدمات الصغيرة، يعد الاتصال الفعال بين الخدمات أمرًا حيويًا. يمكن أن يساعد استخدام بوابة API وأدوات الإدارة في توحيد نقاط الوصول لجميع الخدمات الصغيرة الخاصة بك، مما يوفر نقطة دخول واحدة للعملاء للوصول إلى خدمات الواجهة الخلفية المتعددة. كما أنه يمكّنك من إدارة الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك وتأمينها والتحكم فيها، مما يضمن أمانًا أفضل وتوافر الميزات.

تصميم للفشل

يجب أن تكون تطبيقات الويب المستندة إلى الخدمات الصغيرة مرنة وقادرة على التعامل مع حالات الفشل غير المتوقعة. قم بتنفيذ إستراتيجيات احتياطية، مثل استخدام قواطع الدائرة لمنع حالات الفشل المتتالية في حالة مواجهة إحدى الخدمات لمشكلات. يساعد تنفيذ عمليات إعادة المحاولة والمهلات والحواجز على بقاء تطبيقك متاحًا حتى لو كانت بعض المكونات تعاني من العوائق.

مركزية التكوين والمراقبة

يعد حل التكوين والمراقبة المركزي أمرًا ضروريًا لإدارة تطبيق الخدمات الصغيرة لديك بفعالية. تتيح لك مركزية تكوين التطبيق الخاص بك إدارة وتحديث الإعدادات عبر خدمات متعددة في وقت واحد. استخدم أدوات المراقبة ولوحات المعلومات المركزية التي توفر نظرة ثاقبة لأداء التطبيق الخاص بك، مع التأكد من مراقبة كل من المقاييس الفنية والمقاييس على مستوى الأعمال.

استخدم حلول الحاويات للنشر

اختر الأنظمة الأساسية للحاويات، مثل Docker أو Kubernetes ، لحزم خدماتك الصغيرة ونشرها. توفر الحاويات العزلة، وتضمن الاتساق عبر البيئات، وتبسط عملية النشر. تعمل الأنظمة الأساسية لتنسيق الحاويات مثل Kubernetes على إدارة نشر الخدمات الصغيرة المضمنة في حاويات وقابلية التوسع وموازنة التحميل، مما يزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية.

AppMaster: منشئ تطبيقات ويب شامل يستخدم بنية الخدمات الصغيرة

يعد AppMaster مثالًا مثاليًا لمنشئ تطبيقات الويب الذي يسخر قوة بنية الخدمات الصغيرة لإنشاء تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير وفعالة. إنه يستفيد من الخدمات الصغيرة في إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة باستخدام Go (golang) ، مما يعزز قابلية التوسع.

باعتباره نظامًا أساسيًا بدون تعليمات برمجية ، يعمل AppMaster على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والجوال وتطبيقات الويب. يتيح لك مصمم عمليات الأعمال المرئي الخاص به تحديد منطق الأعمال لتطبيقك، ويقوم النظام الأساسي بإنشاء كود المصدر لمكونات التطبيق المختلفة، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. فهو يوفر وظائف إنشاء ونشر تلقائية، مما يمكّن المطورين من إعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما تم تحديث المتطلبات. يساعد هذا النهج على التخلص من الديون الفنية ويضمن اختبار كل تغيير في التطبيق بشكل كامل وتكامله بسلاسة.

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يوفر AppMaster خطط اشتراك متنوعة لحالات استخدام مختلفة، بما في ذلك الشركات الناشئة والمؤسسات والمطورين الأفراد. كما أنها توفر خصومات خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الربحية ومفتوحة المصدر. تضم المنصة أكثر من 60,000 مستخدم (اعتبارًا من أبريل 2023) وقد تم الاعتراف بها كشركة رائدة ذات أداء عالٍ وقوة دافعة في منصات التطوير No-Code من قبل G2. يعمل الدمج السلس لبنية الخدمات الصغيرة التي تقدمها AppMaster في أداة إنشاء تطبيقات الويب الخاصة بها على تبسيط عملية تطوير التطبيق، مما يجعلها أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة .

تلعب بنية الخدمات المصغرة دورًا مهمًا في منشئي تطبيقات الويب الحديثة، مما يسمح لهم بالتعامل مع المشكلات المعقدة بشكل أكثر كفاءة عن طريق تقسيمها إلى مكونات أصغر. من خلال اتباع أفضل الممارسات والاستراتيجيات الموضحة أعلاه، يمكن للمطورين الاستفادة من الإمكانات الكاملة للخدمات الصغيرة وإنشاء تطبيقات ويب قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة. تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster كأمثلة رائعة لكيفية تنفيذ بنية الخدمات الصغيرة بشكل فعال في منشئي تطبيقات الويب لتعزيز الإنتاجية وقابلية التوسع وفعالية التكلفة.

الاتجاهات الناشئة في هندسة الخدمات المصغرة

تعد هندسة الخدمات المصغرة مجالًا ديناميكيًا، ومن المرجح أن تشكل العديد من الاتجاهات مستقبله. وتشمل هذه:

الحوسبة بدون خادم: من المتوقع أن يزداد اعتماد البنية بدون خادم، مما يسمح بنشر خدمات صغيرة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

من المتوقع أن يزداد اعتماد البنية بدون خادم، مما يسمح بنشر خدمات صغيرة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. النقل بالحاويات: ستقوم تقنيات مثل Docker وKubernetes بإدارة الخدمات الصغيرة وتوسيع نطاقها بشكل كبير في السنوات القادمة.

ستقوم تقنيات مثل Docker وKubernetes بإدارة الخدمات الصغيرة وتوسيع نطاقها بشكل كبير في السنوات القادمة. تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: ستعمل خوارزميات التعلم الآلي على تحسين الخدمات الصغيرة وتعزيز الأداء وأتمتة الجوانب المختلفة لإدارة الخدمات الصغيرة.

ستعمل خوارزميات التعلم الآلي على تحسين الخدمات الصغيرة وتعزيز الأداء وأتمتة الجوانب المختلفة لإدارة الخدمات الصغيرة. البنى المبنية على الأحداث: سيستمر التحول نحو التصميمات المبنية على الأحداث، مما يوفر إمكانات في الوقت الفعلي واستجابة محسنة للخدمات الصغيرة.

الدور المستمر لمنشئي تطبيقات الويب

سواء أكانت low-code أم no-code ، سيظل منشئو تطبيقات الويب فعالين في مجال التطوير. من المتوقع أن ينمو دورهم في النظام البيئي للخدمات الصغيرة بالطرق التالية:

إمكانية الوصول إلى غير المطورين: ستعمل المنصات No-code على تمكين أعضاء الفريق غير التقنيين من المشاركة في تطوير الخدمات الصغيرة، وتسريع المشاريع، وتعزيز الابتكار.

ستعمل المنصات على تمكين أعضاء الفريق غير التقنيين من المشاركة في تطوير الخدمات الصغيرة، وتسريع المشاريع، وتعزيز الابتكار. النماذج الأولية السريعة: سيعمل منشئو تطبيقات الويب على تمكين النماذج الأولية السريعة للخدمات الصغيرة، مما يسمح للفرق باختبار حلولهم وتكرارها بكفاءة.

سيعمل منشئو تطبيقات الويب على تمكين النماذج الأولية السريعة للخدمات الصغيرة، مما يسمح للفرق باختبار حلولهم وتكرارها بكفاءة. قابلية التشغيل البيني: ستستمر هذه المنصات في تعزيز تكاملها مع الخدمات الصغيرة، مما يضمن الاتصال السلس بين تطبيقات الويب وهندسة الخدمات الصغيرة.

ستستمر هذه المنصات في تعزيز تكاملها مع الخدمات الصغيرة، مما يضمن الاتصال السلس بين تطبيقات الويب وهندسة الخدمات الصغيرة. أدوات متطورة: سوف يتطور منشئو تطبيقات الويب لتلبية احتياجات مطوري الخدمات الصغيرة، ويقدمون قوالب وموصلات وميزات مصممة خصيصًا لتطوير الخدمات الصغيرة.

تعد الشراكة بين هندسة الخدمات الصغيرة ومنشئي تطبيقات الويب شراكة ديناميكية ومتطورة. من خلال البقاء على اطلاع على الاتجاهات الناشئة في الخدمات الصغيرة وفهم الدور المستمر لمنشئي تطبيقات الويب، يمكن للمطورين تسخير هذه الأدوات لإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة في عالم تطوير البرمجيات المتغير باستمرار.