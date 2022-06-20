تسبب التهديد المتزايد لـ COVID-19 في معاناة الناس من فقدان الوظائف. أدى هذا إلى إحداث تحول في بيئة العمل والمشاريع التجارية. اضطر كثير من الناس إلى ترك وظائفهم أو طردوا منها. ازدهر اتجاه متابعة الأعمال الشخصية. يُعرف هذا الجدول الزمني أيضًا باسم الاستقالة الكبيرة. إذا نظرت إلى البيانات ، فقد زاد عدد الأفكار التجارية التي تبدأها النساء في الأعمال التجارية بمقدار الضعف مقارنة بالرجال خلال العام الماضي. سنناقش أفكار العمل وكيف يمكن للمرأة الاستفادة منها.

عندما ضرب جائحة العالم ، أظهرت الإحصائيات وجود حوالي 153 مليون سيدة أعمال. إذا نظرنا إلى هذا الإحصاء الآن ، نرى أن الأفكار التجارية لرائدات الأعمال تبلغ الآن 252 مليونًا. ومع ذلك ، فإن العدد الإجمالي لرجال الأعمال في جميع أنحاء العالم هو 582 مليون. تمكنت حوالي 17٪ من رائدات الأعمال في الولايات المتحدة من بدء مشروعهن العام الماضي. هذه معلومات مشجعة. إن الأثر التراكمي لزيادة سيدات الأعمال سيدفع مجالاً إضافياً للنساء للعمل في المستقبل وسيساعد على تعزيز فرص النساء في جميع أنحاء العالم.

مشاريع تجارية مناسبة لكل امرأة



الآن بعد أن عرفنا اتجاهات السوق ، وخاصة في قطاع العمل ، يمكننا اختيار شركة تلبي احتياجات المرأة. هذه الأفكار مخصصة للأشخاص الذين بدأوا في العمل بشكل جديد وأيضًا للنساء الراغبات في أن يصبحن رائدات في عام 2022.

المدرسة عبر الإنترنت / الدروس الخصوصية:



كان التعلم عبر الإنترنت نهجًا مهمًا في أي جائحة كما نعرفه جميعًا. على الرغم من أنه بدأ بسبب عدم اليقين ، فقد أصبح جزءًا من المناهج الدراسية في معظم أنظمة التعليم. بغض النظر عن نوع المهارة التي تخطط لتعلمها ، سواء كانت في الخبز أو الطهي أو الكتابة أو قراءة اللغات أو الجبر أو أي شيء آخر ، يتم تقديم دورات عبر الإنترنت للناس في جميع أنحاء العالم. يعني شراء التعلم عبر الإنترنت أنه يتم تقديم برامج مجموعة المهارات لك وهي محاضرات أو جلسات مباشرة عبر الإنترنت مسجلة مسبقًا.

إذا كنت تريد أن تبدأ بداية جيدة ، فمن المقترح أن تقوم بتسجيل محاضراتك قبل نشرها. يمكنك لاحقًا الانتقال إلى منشورات مجدولة لهذه المحاضرات حتى لا يتم إزعاج جلساتك. يمكّنك هذا النوع من توفير التعلم المخصص مع تفضيل توقيت جمهورك وجدواه.

مخبز المنزل:



هل تتذكر كم كان الناس مجانين لخبز الموز والعجين المخمر في الوباء؟ لا يزال الاتجاه حياً إلى حد كبير بالنسبة للأشخاص الذين تم الإشادة بهم للخبز والطهي. يتم توفير قوى مثل المخبز المنزلي للناس من خلال أفكار تجارية من سيدات الأعمال.

إنه مشروع منخفض الاستثمار. لنفترض أنك استبعدت الترخيص والتصريح أو المكونات الموجودة في الأطباق الشهية. سيُطلب منك استثمار مبلغ ضئيل جدًا من المال. علاوة على ذلك ، فإن التسويق المطلوب لهذا النوع من المشاريع هو أيضًا الحد الأدنى. أنت مطالب فقط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر. يمكن تقديم هذه الدروس للأشخاص من خلال كاميرا هاتف سهلة وقنوات بث مباشر.

مركز اللياقة البدنية عبر الإنترنت:



نجح الوباء في نقل وعي في أذهان الناس بالصحة واللياقة البدنية. إذا كان بإمكانك أيضًا توفير التدريب والتعليم في مجال اللياقة البدنية أو الصحة. يمكن أن يرتفع هذا الاستثمار إلى الشعبية قريبًا ، مع الاستثمار الأولي المنخفض للغاية. الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك أثناء إدارة نشاط للياقة البدنية هو أن يكون لديك نقطة بيع فريدة خاصة بك.

وكالة التسويق:



لطالما كان التسويق في الاتجاه. تحتاج أفكار العمل للمرأة إلى خطة تسويق جيدة لأنفسهن للعمل بكفاءة. طالبت وكالات التسويق الوبائي وعبر الإنترنت النساء بدخول قطاع الأعمال. أصبح من السهل الآن على النساء تشغيل وكالات التسويق. يمكنك تصميم جميع الاستراتيجيات وخطط التسويق الفعالة من خلال التواجد في منزلك. الشيء الوحيد الذي تحتاجه هو أن تتمتع بمهارات اتصال جيدة وقاعدة عملاء قوية. لا يبدو أنها مهمة بسيطة ، لكنها أيضًا ليست مستحيلة.

ابدأ متجرًا للحرف اليدوية عبر الإنترنت:



إذا كنت من محبي الفن أو رائد أعمال وتقضي معظم وقتك في جائحة ، استثمرها في الفن أو الرسم. لذا فإن بدء عمل تجاري قائم على الفن والحرف هو خيارك الأفضل. يمكنك دائمًا المشاركة على المنصات. بهذه الطريقة ، ستتمكن من الوصول إلى جمهور محدد مسبقًا ، جنبًا إلى جنب مع التسويق المجاني لك. مع توفير هذا الفائض ، يمكنك التركيز على عرض التسعير الإبداعي الخاص بك وإنشاء محتوى مفيد. يتم بيع جميع أنواع الأشياء الفنية والحرفية ، مثل مطبوعات التصميم ، والكروشيه ، والحيوانات المحنطة ، على Etsy.

بوتيك أزياء على الإنترنت:



يمكن الآن إدارة متاجر الأزياء بميزانية صغيرة. لا تحتاج حتى إلى موقع مادي بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. بدلاً من ذلك ، يمكنك بيع ملابس مصممة من شقتك أو مكان مستأجر ، وسيتعين عليك فقط الدفع مقابل التوصيل. ليس عليك تصميم ماركة ملابس خاصة بك ؛ قد تحتاج فقط إلى إعادة بيع أو قلب العناصر القديمة. يتعلق الأمر كله بالتسويق والإبداع اللذين تجلبهما إلى عملك والتعاطف مع التركيبة السكانية المستهدفة.

مسك الدفاتر والمحاسبة:



خدمات مسك الدفاتر هي دائمًا حاجة موثوقة للشركات. في الآونة الأخيرة ، عندما توجد معظم المشاريع التجارية عبر الإنترنت ، أصبح تطوير وكالة مسك الدفاتر رخيصًا نسبيًا. الأشخاص الذين يبدأون مشروعًا تجاريًا هم حديثو الخبرة أو أقل خبرة مقارنة بالآخرين الذين يحتاجون إلى استشارة مهنية. هذا هو المكان الذي تأتي فيه المشاريع التجارية ، مثل المحاسبة ومسك الدفاتر ، وتحفظ مشروع عملك من الخدمات غير العادية أو التمويل والحفاظ على الحسابات واضحة.

مساعد افتراضي:



من الشائع أن تقوم الشركات بتوظيف دعم إداري خارجي. يمكن التعامل مع معظم عملك من خلال خدمات العمل من المنزل إذا قمت بتعيين مساعد افتراضي. يمكن للهامش الكبير أيضًا تقليل التكلفة الجارية لعملك. ليس هذا فحسب ، بل ستتمكن أيضًا من تحقيق شراكات طويلة الأمد من خلال المضي قدمًا في خدمات القيمة المضافة لعملائك.

الحكم النهائي:



هذه ليست سوى عدد قليل من مفاهيم الشركة المملوكة للنساء التي نعتقد أنها ستكون ساخنة العام المقبل. لا تقلق إذا لم تعمل أي من هذه الاقتراحات معك. عد إلى لوحة الرسم وابدأ في البحث عن طلبات السوق التي لم تتم تلبيتها. مهما كان العمل الذي تقرر البدء فيه ، إذا كنت بحاجة إلى تطوير تطبيق ويب أو هاتف جوال ، فإننا نوصيك بالاهتمام بالمنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية هي خدمات تساعد في إنشاء منتجات دون مشاركة المطورين أو بأقل قدر من المشاركة منهم. من خلال اختيار نظام أساسي بدون رمز ، يمكنك تسريع إطلاق مشروعك بشكل كبير ، بالإضافة إلى توفير المال ، والذي غالبًا ما يكون نادرًا عند بدء عمل جديد. من بين العديد من المنصات التي لا تحتوي على كود ، نوصيك بالاهتمام بمنصة AppMaster ، وهي واحدة من أقوى المنصات اليوم.

أسئلة وأجوبة:



كيف تختار أفضل مشروع تجاري للسيدات؟

الخيارات الرئيسية التي يمكنك اختيارها لمشاريع الأعمال النسائية هي:

تتوفر خدمات المخابز وصنع الكعك.

العناصر المنتجة باليد.

خدمة تقديم الطعام أو التوصيل للمنازل

تتوفر خدمات الرعاية النهارية ورعاية الحيوانات الأليفة.

التشاور عبر الإنترنت.

التدوين أو بدء قناة YouTube هما خياران.

يعد التسويق الرقمي والتسويق بالعمولة والعمل الحر أمثلة على التسويق الرقمي.

تعليمات اليوجا.

ما هي المشاريع الصغيرة الأكثر نجاحا؟

من بين المشاريع الصغيرة الأكثر ربحًا:

1. شاحنات الغذاء ، للمبتدئين.

2. خدمات غسيل السيارات.

3. صيانة السيارات.

4. المدربون الشخصيون هم رقم أربعة في القائمة.

5. مخبز

ما هو أفضل عمل ربة منزل؟

فيما يلي بعض من أفضل أفكار العمل من المنزل لربات البيوت:

خدمة تقديم الطعام أو التوصيل للمنازل

مرافق الرعاية النهارية وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة

العمل الحر والتسويق الرقمي والتسويق بالعمولة

كيف يمكنني بدء شركتي الخاصة إذا لم يكن لدي أي مال في المنزل؟

لذلك ، إليك طريقة مجانية للبدء وتوسيع شركتك الجديدة.

1. ستة مؤشرات لبدء عمل تجاري بقليل من المال.

2. إنشاء منتج العظام.

3. إنشاء طريقة للدفع.

4. اجعل منتجك معروفًا لبقية العالم.

5. لتوسيع نطاق النمو المستقبلي ، حاول توسيع نطاق منتجاتك أو خدماتك أو السوق المستهدف.