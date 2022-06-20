Artan COVID-19 tehdidi, insanları iş kaybına uğrattı. Bu, çalışma ortamında ve ticari girişimlerde bir geçiş yarattı. Birçok kişi işini bırakmak zorunda kaldı veya işten atıldı. Kişisel iş peşinde koşma eğilimi patladı. Bu zaman çizelgesi aynı zamanda büyük istifa olarak da bilinir. Verilere bakarsanız, kadınların girişimci işlerde başlattığı iş fikirlerinin sayısı geçen yıl erkeklere göre iki kat arttı. İş fikirlerini ve kadınların bunları nasıl kullanabileceğini tartışacağız.

Bir salgın dünyayı vurduğunda, istatistikler yaklaşık 153 milyon girişimci kadını gösterdi. Şimdi bu istatistiğe baktığımızda kadın girişimcilerin iş fikirlerinin 252 milyona ulaştığını görüyoruz. Bununla birlikte, dünya genelindeki toplam girişimci sayısı 582 milyondur. ABD'deki kadın girişimcilerin yaklaşık %17'si geçen yıl girişimlerini başlatabildi. Bu bilgi teşvik edicidir. Artan kadın girişimcilerin kümülatif etkisi, kadınların gelecekte çalışması için ek alanlar yaratacak ve dünya çapında kadınların şanslarını artırmaya yardımcı olacaktır.

Her Kadına Uygun İş Başlangıçları



Artık, özellikle işgücü sektöründeki piyasa eğilimlerini bildiğimize göre, kadınların ihtiyaçlarını karşılayan bir iş seçebiliriz. Bu fikirler, yeni çalışmaya başlayanlar ve ayrıca 2022'de girişimci olmak isteyen kadınlar için.

Çevrimiçi okul/özel ders:



Çevrimiçi öğrenme, hepimizin bildiği gibi bir salgında önemli bir yaklaşım oldu. Belirsizlik nedeniyle başlamış olsa da çoğu eğitim sisteminde müfredatın bir parçası haline gelmiştir. Ne tür bir beceri öğrenmeyi planlıyor olursanız olun, ister pişirme, yemek pişirme, yazma, dil okuma, cebir veya başka bir şey olsun, insanlara dünya çapında çevrimiçi kurslar sunulur. Çevrimiçi öğrenim satın alın, size önceden kaydedilmiş çevrimiçi dersler veya canlı oturumlar olan beceri seti programları sunulacağı anlamına gelir.

İyi bir başlangıç yapmak istiyorsanız, derslerinizi yayınlamadan önce kaydetmeniz önerilir. Daha sonra, oturumlarınızın rahatsız edilmemesi için bu derslerin planlanmış gönderilerine gidebilirsiniz. Bu tür, hedef kitlenizin zamanlaması ve uygulanabilirliği tercihiyle kişiselleştirilmiş öğrenme sağlamanıza olanak tanır.

Ev fırını:



Pandemi sırasında insanların muz ekmeği ve ekşi maya için ne kadar çılgın olduğunu hatırlıyor musunuz? Bu eğilim, pişirme ve yemek pişirme konusunda övülen insanlar için oldukça canlı. Ev fırını gibi güçler, iş fikirleri kadın girişimciler tarafından insanlara sağlanmaktadır.

Düşük yatırımlı bir girişimdir. Farz edelim ki, lezzetlerdeki bileşenlerin lisansını ve iznini veya bileşenlerini hariç tutuyorsunuz. Çok düşük miktarda para yatırmanız gerekecek. Ayrıca, bu tür bir proje için gerekli olan pazarlama da minimum düzeydedir. Yalnızca sosyal medyayı ve canlı yayınları kullanmanız gerekir. Bu dersler kolay bir telefon kamerası ve canlı yayın kanalları aracılığıyla insanlara sunulabilir.

Çevrimiçi spor salonu:



Pandemi, insanların zihinlerinde Wellness ve fitness için bir farkındalık yaratmayı başardı. Ayrıca fitness veya sağlık alanında eğitim ve öğretim sağlayabilirseniz. Bu yatırım, çok düşük bir başlangıç yatırımıyla kısa sürede popülerlik kazanabilir. Bir fitness işletmesi yürütürken aklınızda bulundurmanız gereken tek şey, kendinize ait benzersiz bir satış noktanızın olmasıdır.

Pazarlama ajansı:



Pazarlama her zaman trend olmuştur. İş fikirleri, kadınların verimli bir şekilde çalışabilmeleri için iyi bir pazarlama planına ihtiyaç duyarlar. Pandemi ve çevrimiçi pazarlama ajansları, kadınların iş sektörüne girmesini talep etti. Kadınların pazarlama ajanslarını yönetmesi artık çok daha erişilebilir. Tüm etkili stratejileri ve pazarlama planlarını evinizdeyken tasarlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey, iyi iletişim becerilerine ve güçlü bir müşteri tabanına sahip olmaktır. Basit bir görev gibi görünmüyor, ancak yapılması imkansız da değil.

Çevrimiçi bir el sanatları mağazası başlatın:



Bir sanat aşığı veya girişimciyseniz ve zamanınızın çoğunu bir pandemide geçiriyorsanız, sanata veya resme yatırım yapın. O zaman sanat ve zanaata dayalı bir iş kurmak en iyi seçiminizdir. Her zaman platformlara katılabilirsiniz. Bu şekilde, sizin için ücretsiz pazarlamanın yanı sıra önceden oluşturulmuş bir kitleye erişim elde edeceksiniz. Sağlanan bu fazlalık ile, yaratıcı teklifinize odaklanabilir ve faydalı içerik oluşturabilirsiniz. Etsy'de tasarım baskıları, kroşeler ve doldurulmuş hayvanlar gibi her türlü sanat ve zanaat ürünü satılmaktadır.

Çevrimiçi moda butiği:



Moda mağazaları artık son derece kısıtlı bir bütçeyle yönetilebilir. Sosyal medya sayesinde fiziksel bir konuma bile ihtiyacınız yok. Bunun yerine, dairenizden veya kiralık bir yerden tasarımcı kıyafetleri satabilirsiniz ve yalnızca teslimat için ödeme yapmanız gerekir. Kendi giyim markanızı tasarlamak zorunda değilsiniz; sadece yeniden satış veya eski flip öğelere ihtiyacınız olabilir. Her şey işinize getirdiğiniz pazarlama ve yaratıcılıkla ve hedef demografinizle empati kurmakla ilgili.

Ön muhasebe ve muhasebe:



Defter Tutma hizmetleri işletmeler için her zaman güvenilir bir ihtiyaçtır. Son zamanlarda, çoğu ticari girişimin çevrimiçi olduğu zamanlarda, bir defter tutma ajansı geliştirmek nispeten ucuz hale geldi. Bir işe başlayan kişiler, profesyonel danışmanlığa ihtiyaç duyan diğer kişilere kıyasla yeni veya daha az deneyimlidir. Bu, muhasebe ve defter tutma gibi ticari girişimlerin devreye girdiği ve ticari girişiminizi olağanüstü hizmetlerden veya finansman ve hesapları açık tutmaktan kurtardığı yerdir.

Sanal asistan:



İşletmelerin dış kaynaklı idari destek kiralaması yaygındır. Bir sanal asistan kiralarsanız, işinizin çoğu evden çalışma hizmetleri aracılığıyla halledilebilir. Büyük bir marj, işletmenizin işletme maliyetini de azaltabilir. Sadece bu değil, aynı zamanda müşterilerinize katma değerli hizmetlerle ekstra yol kat ederek uzun süreli ortaklıklar elde edebileceksiniz.

Nihai Karar:



Bunlar, gelecek yıl sıcak olacağına inandığımız kadınlara ait şirket konseptlerinden sadece birkaçı. Bu önerilerden hiçbiri işinize yaramazsa endişelenmeyin. Çizim tahtasına dönün ve karşılanmamış pazar taleplerini aramaya başlayın. Hangi işe başlamaya karar verirseniz verin, bir web veya mobil uygulama geliştirmeniz gerekiyorsa, kodsuz platformlara dikkat etmenizi öneririz. Kodsuz platformlar, geliştiricilerin katılımı olmadan veya onların minimum katılımıyla ürünler oluşturmaya yardımcı olan hizmetlerdir. Kodsuz bir platform seçerek, projenizin başlatılmasını önemli ölçüde hızlandırabilir ve yeni bir işe başlarken genellikle yetersiz olan paradan tasarruf edebilirsiniz. Kodsuz birçok platform arasında günümüzün en güçlü platformlarından biri olan AppMaster platformuna da dikkat etmenizi öneririz.

SSS:



Bayanlar için en iyi iş girişimi nasıl seçilir?

Kadınların iş girişimleri için tercih edebileceğiniz başlıca seçenekler şunlardır:

Fırın ve kek yapma hizmetleri mevcuttur.

El yapımı ürünler.

Catering Hizmeti veya Eve Teslimat

Günlük bakım ve evcil hayvan bakıcılığı hizmetleri mevcuttur.

İnternet üzerinden danışma.

Blog yazmak veya bir YouTube kanalı başlatmak iki seçenektir.

Dijital pazarlama, bağlı kuruluş pazarlaması ve serbest çalışma, dijital pazarlamanın örnekleridir.

Yoga eğitimi.

Hangi küçük girişimler en başarılı?

En kazançlı küçük işletmeler arasında şunlar vardır:

1. Yeni başlayanlar için gıda kamyonları.

2. Araba yıkama hizmetleri.

3. Otomobil bakımı.

4. Kişisel antrenörler listede dördüncü sırada.

5. Fırın

Bir ev hanımı için en iyi iş nedir?

Aşağıdakiler, ev hanımları için en iyi evden çalışma iş fikirlerinden bazılarıdır:

Yemek servisi veya eve teslim

Günlük bakım tesisi ve evcil hayvan bakıcılığı hizmetleri

Serbest çalışma, dijital pazarlama ve bağlı kuruluş pazarlaması

Evde hiç param yoksa kendi şirketimi nasıl kurabilirim?

İşte yeni şirketinizi başlatmanın ve büyütmenin ücretsiz bir yolu.

1. Az parayla bir işe başlamak için altı ipucu.

2. Çıplak bir ürün oluşturun.

3. Bir ödeme yöntemi belirleyin.

4. Ürününüzü dünyanın geri kalanına tanıtın.

5. Gelecekteki büyümeyi ölçeklendirmek için ürünlerinizi, hizmetlerinizi veya hedef pazarınızı genişletmeyi deneyin.