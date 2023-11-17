دليل المبتدئين لمنشئي التطبيقات غير المشفرة

ما هي أدوات إنشاء التطبيقات No-Code ؟

منشئو التطبيقات بدون تعليمات برمجية عبارة عن منصات مصممة للأفراد الذين لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة لإنشاء تطبيقات برمجية متطورة. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين المستخدمين من تطوير تطبيقات احترافية من خلال توفير واجهات مرئية بديهية، ومجموعة من الوحدات المعدة مسبقًا، ووظيفة السحب والإفلات ، والقوالب المتاحة بسهولة.

ومن خلال الاستفادة من أدوات إنشاء التطبيقات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، يمكن للمستخدمين التركيز على مفاهيمهم الفريدة ومتطلبات وظائفهم دون القلق بشأن كتابة تعليمات برمجية معقدة أو التعامل مع المشكلات الفنية المرتبطة تقليديًا بتطوير التطبيقات. تسمح هذه المنصات للمستخدمين غير التقنيين، مثل رواد الأعمال والمصممين والمطورين المواطنين ، بإحياء أفكارهم المبتكرة وبناء حلول برمجية مخصصة دون الاعتماد على مهندسي البرمجيات أو فرق التطوير.

يحظى منشئو No-code بشعبية متزايدة بسبب الطلب المتزايد على التحول الرقمي وعمليات تطوير التطبيقات المبسطة عبر الصناعات. ومن خلال هذه المنصات، يمكن للشركات تزويد أعضاء فريقها بحل قوي لإنشاء تطبيقاتها وصيانتها وتكرارها، مما يضمن سرعة الحركة والمرونة في تلبية احتياجات العملاء والسوق المتطورة.

لماذا نستخدم منشئي التطبيقات No-Code ؟

يوفر استخدام منشئي التطبيقات بدون تشفير العديد من الفوائد التي يمكنها تبسيط عملية التطوير وتمكين الأفراد والشركات من إنشاء حلول برمجية فريدة. تتضمن بعض الأسباب الرئيسية لاستخدام أدوات إنشاء التعليمات no-code يلي:

تكلفة تطوير أقل: تقلل المنصات No-code من الحاجة إلى توظيف مهندسي برمجيات أو الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير التطبيقات، مما يقلل من تكلفة إنشاء التطبيقات. فهي تسمح للشركات باستثمار مواردها في جوانب مهمة أخرى، مثل المبيعات والتسويق ودعم العملاء. تسريع وقت الوصول إلى السوق: بفضل الواجهات المرئية سهلة الاستخدام، ووظائف drag-and-drop ، ومجموعة واسعة من الوحدات المعدة مسبقًا، تتيح الأنظمة الأساسية no-code إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة. تسمح هذه العملية المتسارعة للشركات بالاستجابة لفرص السوق بسرعة، واكتساب ميزة تنافسية. سهولة التخصيص والصيانة: تعمل الأنظمة No-code على تسهيل تخصيص التطبيقات وفقًا للاحتياجات والتفضيلات المحددة، مما يسمح للمستخدمين بتمييز حلولهم البرمجية. علاوة على ذلك، تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تبسيط عملية الصيانة، مما يسهل على المستخدمين تحديث أو تعديل أو إصلاح المشكلات في التطبيق دون الحاجة إلى تعديلات معقدة على التعليمات البرمجية. انخفاض الدين الفني: غالبًا ما ينجم الدين الفني عن ممارسات الترميز دون المستوى الأمثل أو التقنيات القديمة، مما يتسبب في مشكلات طويلة الأجل وزيادة تكاليف الصيانة. نظرًا لأن منشئي no-code يقومون بإنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا ويتبعون أحدث معايير تطوير البرامج، يتم تقليل خطر تراكم الديون الفنية إلى الحد الأدنى. إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات: تعمل المنصات No-code برمجية على إضفاء طابع ديمقراطي على تطوير البرامج، مما يجعلها في متناول الأفراد والشركات دون معرفة أو خبرة برمجية واسعة النطاق. تعمل هذه الديمقراطية على تغذية الابتكار وتمكين مجموعة واسعة من الناس من المساهمة في التحول الرقمي للصناعات.

الميزات الرئيسية لمنشئي التطبيقات No-Code

يأتي منشئو التطبيقات No-code بميزات ووظائف متنوعة، مما يوفر للمستخدمين مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء تطبيقات متعددة الاستخدامات. تتضمن بعض الميزات الأساسية لمنشئي التعليمات no-code يلي:

الواجهة المرئية: أحد الجوانب الرئيسية لمنشئي no-code هو الواجهة المرئية سهلة الاستخدام التي تتيح للمستخدمين تصميم التطبيقات بناءً على متطلباتهم المحددة. يمكن للمستخدمين drag-and-drop المكونات وتخصيصها باستخدام الواجهة، مما يجعل عملية التصميم بديهية وفعالة. الوحدات المعدة مسبقًا: توفر الأنظمة الأساسية No-code مجموعة من الوحدات المعدة مسبقًا، مثل مصادقة المستخدم وإدارة قاعدة البيانات والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية، مما يساعد المستخدمين على تنفيذ الوظيفة المطلوبة دون كتابة أي تعليمات برمجية. تعمل هذه الوحدات على تبسيط عملية تطوير التطبيق وتوفير الوقت. القوالب: يوفر العديد من منشئي no-code مستودعًا لقوالب التطبيقات لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام لمساعدة المستخدمين على بدء مشاريعهم. تعمل هذه القوالب كأساس يمكن تخصيصه ليتوافق مع المتطلبات المحددة لكل مستخدم. دعم التكامل: تتيح الأنظمة الأساسية No-code التكامل السلس مع أدوات الجهات الخارجية، مثل إدارة علاقات العملاء ( CRMs ) وبوابات الدفع ومنصات التحليلات. تساعد هذه الميزة المستخدمين على تبسيط سير العمل، وأتمتة العمليات، وتحسين وظائف تطبيقاتهم. تصميم سريع الاستجابة: باستخدام منشئي البرامج no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة تتكيف مع أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة. تضمن هذه الإمكانية تجربة مستخدم متسقة عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، مثل الويب والهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي. البيئة التعاونية: توفر بعض الأنظمة الأساسية no-code ميزات تعاون تسمح للعديد من أعضاء الفريق بالعمل معًا في مشروع في الوقت الفعلي. تساعد هذه الأدوات التعاونية على تحسين التواصل والكفاءة أثناء عملية تطوير التطبيق.

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يعد اختيار أداة إنشاء تطبيقات no-code ذات ميزات شاملة أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء تطبيقات متعددة الاستخدامات ومعقدة. أحد هذه الأنظمة الأساسية هو AppMaster ، الذي يوفر حلاً قويًا no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول بسهولة. بفضل ميزاته الشاملة، مثل إنشاء نموذج البيانات المرئية وتصميم منطق الأعمال وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وواجهة المستخدم القابلة للتخصيص، يعد AppMaster خيارًا موثوقًا به لأي مشروع تطوير تطبيق no-code.

منشئو No-Code المشهورون ونقاط البيع الفريدة الخاصة بهم

في السنوات الأخيرة، شهد سوق إنشاء التطبيقات غير المشفرة العديد من المنصات المبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. دعنا نستكشف بعضًا من أشهر أدوات إنشاء no-code المتاحة ونقاط البيع الفريدة الخاصة بها.

AppMaster

AppMaster عبارة عن منصة شاملة no-code تتيح للعملاء إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بشكل مرئي. يتيح لك هذا النظام الأساسي تصميم نماذج البيانات وإنشاء منطق الأعمال وتصميم واجهات برمجة تطبيقات REST endpoints مقبس الويب.

بفضل واجهته المرئية القوية ووفرة الميزات، تم الاعتراف AppMaster باعتباره أحد أفضل أداء G2 في فئات متعددة، بما في ذلك منصات التطوير No-Code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API). يمكن لمستخدمي AppMaster الاستفادة من الاستضافة المضمنة أو اختيار تصدير ملفاتهم الثنائية للنشر محليًا، اعتمادًا على خطة الاشتراك الخاصة بهم. تعمل المنصة على تسريع تطوير التطبيقات بشكل كبير مع تقليل تكاليف التطوير بشكل كبير.

ويكس

يعد Wix منشئًا شائعًا no-code يقوم في المقام الأول بإنشاء مواقع ويب وتطبيقات ويب سريعة الاستجابة. إنه يتميز بواجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام، ومجموعة واسعة من القوالب الاحترافية، وتكامل تطبيقات الطرف الثالث. يتيح Wix وظائف التجارة الإلكترونية وتحسين محركات البحث ودعم النطاق المخصص، مما يجعله مثاليًا لإنشاء وإدارة التواجد الاحترافي على الويب.

Airtable

Airtable هو مزيج فريد من وظائف جداول البيانات وقاعدة البيانات، مما يجعله خيارًا شائعًا لإدارة البيانات والتعاون في المشاريع. بفضل واجهته الجذابة بصريًا وميزاته المتنوعة، يمكنك إنشاء تطبيقات لحالات استخدام متنوعة، مثل إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء وتخطيط الأحداث. يعد Airtable ممتازًا لتنظيم البيانات وتخزينها وتحليلها بتنسيق سهل الاستخدام.

Bubble

Bubble عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات no-code مصممة لتطوير تطبيقات الويب. باستخدام المحرر المرئي، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب كاملة مع مصادقة المستخدم وتخزين البيانات والتكامل مع خدمات الطرف الثالث. تقدم Bubble مجموعة واسعة من القوالب والمكونات الإضافية القابلة للتخصيص، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمطوري التطبيقات الطموحين.

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Adalo

Adalo عبارة عن منصة no-code متخصصة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات جوال مخصصة لأجهزة iOS وAndroid باستخدام واجهة drag-and-drop المباشرة. يقدم Adalo قوالب ومكونات وعمليات تكامل لمساعدة المستخدمين على إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بسرعة وكفاءة.

الشروع في العمل: اختيار منشئ No-Code المناسب

قد يبدو اختيار أفضل أداة إنشاء no-code لاحتياجاتك أمرًا شاقًا، ولكن وضع عوامل معينة في الاعتبار يمكن أن يساعد في تبسيط عملية اتخاذ القرار:

نوع المشروع: فكر في نوع التطبيق الذي ترغب في تطويره. يركز بعض منشئي التعليمات no-code على أنواع محددة من المشاريع، مثل تطبيقات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول، بينما يقدم البعض الآخر، مثل AppMaster ، مجموعة واسعة من الخيارات.

فكر في نوع التطبيق الذي ترغب في تطويره. يركز بعض منشئي التعليمات على أنواع محددة من المشاريع، مثل تطبيقات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول، بينما يقدم البعض الآخر، مثل ، مجموعة واسعة من الخيارات. ميزات النظام الأساسي: قم بتحليل الميزات والوظائف التي يقدمها كل منشئ no-code . توفر بعض الأنظمة الأساسية العديد من عمليات التكامل والقوالب والمكونات، بينما قد يكون لدى البعض الآخر قيود. تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره يمكنه تلبية متطلبات مشروعك.

قم بتحليل الميزات والوظائف التي يقدمها كل منشئ . توفر بعض الأنظمة الأساسية العديد من عمليات التكامل والقوالب والمكونات، بينما قد يكون لدى البعض الآخر قيود. تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره يمكنه تلبية متطلبات مشروعك. الميزانية: ابحث عن خيارات التسعير لمختلف منشئي no-code للعثور على الخيار الذي يناسب ميزانيتك. تقدم معظم المنصات مجموعة من خطط التسعير التي تلبي أنواع المستخدمين المختلفة. تحتوي بعض المنصات أيضًا على نسخة تجريبية مجانية أو نموذج فريميوم لاستكشافه قبل الاستثمار في الاشتراك.

ابحث عن خيارات التسعير لمختلف منشئي للعثور على الخيار الذي يناسب ميزانيتك. تقدم معظم المنصات مجموعة من خطط التسعير التي تلبي أنواع المستخدمين المختلفة. تحتوي بعض المنصات أيضًا على نسخة تجريبية مجانية أو نموذج فريميوم لاستكشافه قبل الاستثمار في الاشتراك. تجربة المستخدم: اختر منشئي التطبيقات no-code مع واجهة سهلة الاستخدام وسهولة استخدام ممتازة. اقرأ المراجعات، وقم بتقييم منحنى التعلم، وجرب العروض التوضيحية أو التجارب المجانية للتأكد من سهولة استخدام أداة البناء.

اختر منشئي التطبيقات مع واجهة سهلة الاستخدام وسهولة استخدام ممتازة. اقرأ المراجعات، وقم بتقييم منحنى التعلم، وجرب العروض التوضيحية أو التجارب المجانية للتأكد من سهولة استخدام أداة البناء. قابلية التوسع: يجب أن يكون تطبيقك قادرًا على التعامل مع النمو وزيادة الاستخدام بمرور الوقت. اختر أداة إنشاء no-code تسمح لك بتوسيع نطاق تطبيقك دون مواجهة مشكلات في الأداء أو تكاليف إعادة تطوير كبيرة.

إطلاق أول تطبيق No-Code: نصائح عملية

يمكن أن يكون الغوص في عالم تطوير التطبيقات no-code أمرًا مثيرًا ومفيدًا. فيما يلي بعض النصائح العملية لبدء تشغيل أول تطبيق no-code:

التخطيط للمستقبل: قبل البناء، قم بإنشاء خريطة طريق تحدد الميزات الرئيسية لتطبيقك، والجمهور المستهدف، والنتائج المتوقعة. ستساعدك الخطة الواضحة على التنقل في عملية إنشاء التطبيق بشكل أكثر كفاءة. اختر قالبًا مناسبًا: توفر العديد من أدوات إنشاء no-code مجموعة من القوالب التي يمكن تخصيصها لتناسب احتياجاتك. حدد قالبًا يتطابق بشكل وثيق مع متطلبات تصميم التطبيق ووظائفه لتوفير وقت التطوير. التركيز على تجربة المستخدم: قم بإعطاء الأولوية لتجربة مستخدم تطبيقك من خلال تصميم واجهات سهلة الاستخدام وبديهية. ضع في اعتبارك توقعات وتفضيلات جمهورك المستهدف وتأكد من تلبية الميزات لاحتياجاتهم. الاختبار والتكرار والتحسين: لا تتوقع أن يكون تطبيقك مثاليًا منذ البداية. اختبر تطبيقك بدقة، واجمع تعليقات المستخدمين، وقم بتكرار وتحسين تصميمه وميزاته باستمرار للحصول على أفضل النتائج الممكنة. استكشاف عمليات التكامل: غالبًا ما تدعم الأنظمة الأساسية No-code العديد من عمليات تكامل الجهات الخارجية، والتي يمكن أن تزيد من وظائف تطبيقك. تحقق من عمليات التكامل المتاحة للعثور على عمليات التكامل التي يمكنها تحسين أداء تطبيقك وتلبية احتياجات المستخدمين. قم بتسويق تطبيقك: بمجرد إنشاء تطبيقك no-code ، قم بنشره. استفد من قنوات التواصل الاجتماعي والمجتمعات عبر الإنترنت وطرق التسويق الأخرى للترويج لتطبيقك وجذب المستخدمين.

إن تبني منشئي التطبيقات no-code يمكن أن يمكّنك من تحويل أفكارك إلى تطبيقات كاملة بسهولة. استخدم النظام الأساسي المناسب no-code ، واتبع هذه النصائح العملية، وابدأ في تحقيق أحلامك في تطوير التطبيق اليوم.