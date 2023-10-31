在数据建模的背景下，术语“主键”（通常缩写为 PK）非常重要，因为它指的是用于区分和定位数据库表中的各个记录的唯一标识符。主键通过确保避免重复记录并提供引用和关联不同表中的记录的可靠方法，在建立数据完整性方面发挥着至关重要的作用。从本质上讲，主键是在健壮的结构化数据存储系统中保持准确性、易于查询和数据组织的基石。

在AppMaster no-code平台中设计数据模型时，主键必须符合一定的要求，以有益于数据集的整体结构和一致性。必须选择一个属性或属性组合作为主键，同时遵守以下原则：

唯一性：主键的每个值在数据库表中必须是唯一的，从而消除重复记录的可能性，确保数据完整性并能够准确识别任何给定时间点的任何单个记录。

不可为空性：主键不得包含空值，因为这可能会导致数据不一致，并在查询或建立数据库中不同表之间的关系时产生歧义。表中的每条记录都必须在定义为主键的字段中具有值。

不可变：给定记录的主键值在其生命周期内应保持不变且不变。主键的更改可能会导致查询数据库时出现混乱以及相关数据中的不一致。

为了设计最佳的数据建模策略，必须区分不同类型的主键。根据所选属性和具体用例，主键可以分为以下几类：

自然键：它们源自数据实体的实际属性，对业务逻辑具有内在意义。例如，在社会安全号码 (SSN) 表中，SSN 本身可以充当主键，因为它与每个人唯一关联并具有现实世界的含义。

代理键：这些是系统生成的人工键，不是从实际数据属性派生的，没有固有的业务含义。当无法从数据集中识别出合适的自然键时，通常会使用它们。例如，自动递增整数值或UUID（通用唯一标识符）可以用作代理键。

复合键：它们是两个或多个属性的组合，在单个属性无法满足唯一性标准的情况下共同充当主键。例如，在客户订单表中，使用客户 ID 和订单 ID 一起作为主键可以确保每条记录都可以唯一标识，即使客户和订单之间存在一对多关系。

在全面且可扩展的数据模型中，主键并不是孤立存在的，而是在建立数据库模式中各个表之间的关系方面发挥着至关重要的作用。其中一种关系，即外键约束，需要引用另一个表中的主键来创建两个表之间的链接，从而实现无缝信息检索并确保数据一致性。例如，在电子商务数据库中，可以在客户表的主键和订单表中的客户 ID 属性之间建立外键约束，从而允许检索有关订单和订单的相关信息。他们各自的客户。

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