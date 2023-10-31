在数据建模的背景下，主数据是指对组织的业务运营和决策过程至关重要的核心且一致的数据实体。它包含定义组织关键业务对象的基本数据元素，例如客户、产品、供应商、员工和位置。在数据丰富的环境中，维护主数据的完整性、一致性和质量是简化运营、增强分析和促进战略规划的重要方面。

主数据管理（MDM）是现代软件开发的重要组成部分，在AppMaster平台中发挥着至关重要的作用。这种no-code工具使所有技能水平的用户都能以可视化方式创建强大且可扩展的后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster可以在整个应用程序生命周期中有效管理和利用主数据，确保不同平台和环境之间的数据质量和一致性。

创建和维护主数据是一项至关重要但通常很复杂的任务，涉及多个团队和利益相关者之间的协调努力。 AppMaster平台通过提供基于可视化的工具和功能来简化这一过程，这些工具和功能旨在维护主数据的完整性，同时确保与相关工具和组件的无缝集成。这包括为 Web 和移动应用程序构建数据库架构、业务流程、REST API、WSS endpoints以及用户界面组件。

AppMaster高度重视数据治理，并提供了全面的主数据管理方法。这确保组织可以享受结构良好且精心管理的主数据生态系统的好处，包括提高生产力、降低数据相关错误的风险以及增强的商业智能功能。

AppMaster平台中主数据管理的一个重要方面是它能够为各种平台生成真实的应用程序，例如使用 Go (golang) 编程语言的后端应用程序、使用 Vue3 框架和 JS/TS 的 Web 应用程序以及使用 Kotlin 的移动应用程序以及适用于 Android 的Jetpack Compose和适用于 IOS 的SwiftUI 。这种灵活性使组织能够跟上快速发展的技术环境，同时确保主数据在所有平台上保持一致和最新。

AppMaster平台最具创新性的功能之一是通过其独特的应用程序再生流程消除技术债务。每当应用程序蓝图发生更改时， AppMaster都会在 30 秒内从头开始生成一组新的应用程序。这种方法可确保主数据始终与最新的应用程序要求保持同步，从而降低数据相关问题的风险并提高整体可靠性。

AppMaster通过提供强大的工具来管理数据迁移和转换，以及自动生成服务器endpoints和数据库模式的 API 文档和迁移脚本，进一步增强了主数据管理功能。这一增加的支持层极大地简化了维护主数据的过程，并确保即使应用程序随着时间的推移而发展或扩展，它也能保持一致。

AppMaster平台的另一个关键优势是它与 Postgresql 作为其主数据库的兼容性。这种兼容性使AppMaster能够利用这个强大的数据库管理系统的强大性能、可靠性和可扩展性，同时保持组织主数据的完整性。

总之，主数据是任何现代软件开发环境的一个关键方面，可提高运营效率、战略规划和明智的决策。通过提供一整套旨在有效管理和维护主数据的工具和功能， AppMaster平台使组织能够创建一致、可靠且高性能的后端、Web 和移动应用程序，以适应不断变化的技术环境。凭借其基于可视化的方法、无缝集成功能和独特的应用程序再生流程， AppMaster正在重新定义组织进行主数据管理的方式并改变软件开发流程，使其比以往更快、更具成本效益。