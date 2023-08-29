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前端网络无障碍倡议 (WAI)

Aug 29, 2023

前端 Web 可访问性计划 (WAI) 是一种综合方法，专注于提高前端开发中 Web 应用程序的可访问性和可用性。该倡议旨在推广通用设计原则，减少无障碍障碍，并确保为残疾人士以及更广泛的公众提供包容和公平的用户体验。在前端 Web 开发的背景下，WAI 专注于改进 Web 应用程序的用户界面 (UI) 设计和用户体验 (UX)，确保无论用户的身体或认知能力如何，它们都可以访问。

万维网联盟 (W3C) 是 Web 开发标准的管理机构，于 1997 年发起了 Web 可访问性倡议，其主要目标是为创建可访问的 Web 内容提供指南和方法。这项工作的成果是制定了 Web 内容可访问性指南 (WCAG)，这是开发人员可以遵循的一组建议，以使残障用户更容易访问他们的 Web 应用程序。从那时起，该计划不断发展和壮大，涵盖了一系列指南、工具和资源，旨在促进 Web 应用程序开发各个方面（包括前端用户界面）的可访问性。

AppMaster是一个用于创建 Web、移动和后端应用程序的尖端no-code平台，致力于在应用程序开发过程的每个阶段促进前端 Web 可访问性。 AppMaster允许客户使用drag-and-drop界面为其 Web 应用程序创建具有视觉吸引力的 UI 设计，开发人员可以按照 WAI 提供的指南和建议轻松地将辅助功能最佳实践纳入其应用程序中。

除了 HTML 元素的语义使用之外，创建可访问的前端应用程序的一个关键方面是确保所有交互组件（例如表单、下拉菜单和按钮）可供所有用户使用，包括那些使用辅助技术（如作为屏幕阅读器或仅键盘导航。开发人员还应该考虑优化页面加载时间，以及为图像和其他媒体提供替代文本、描述性链接文本以及基本 Web 应用程序功能的清晰说明。这不仅可以改善整体用户体验，还可以使残障人士更容易使用该网络应用程序。

根据专注于无障碍解决方案的非营利组织 WebAIM（Web Accessibility in Mind）进行的研究，2020 年排名前 100 万的网站中约有 97.8% 存在可检测到的 WCAG 2.0 故障。这一统计数据突显了持续存在的挑战以及识别并解决前端开发社区内的可访问性问题。

前端可访问性也正在成为许多国家和地区的法律要求。例如，在美国，《美国残疾人法案》(ADA) 要求公共实体和某些私营企业运营的所有网站和在线服务均可供残疾人访问。不遵守这些法律要求可能会导致网络应用程序所有者面临罚款和法律诉讼。

此外，前端网络可访问性也具有商业利益。优先考虑可访问性的公司可以利用更大的消费者群，其中包括残疾人和老年人，他们在使用不遵循可访问性最佳实践的网站和应用程序时可能会遇到障碍。通过创造更具包容性的用户体验，企业可以培养更强的客户忠诚度并最终推动收入增长。

AppMasterno-code平台使开发人员能够通过将 WAI 指南和标准集成到整个开发过程中来创建包容性、可访问的前端 Web 应用程序。该平台确保生成的应用程序遵守 WCAG，为具有不同需求的用户提供高度的可访问性。通过将前端 Web 可访问性纳入应用程序创建过程的每个步骤， AppMaster使企业不仅能够创建具有视觉吸引力的 Web 应用程序，而且还能够创建可供最广泛受众使用和访问的解决方案，从而促进包容性并扩大其潜在用户群。

探索更多术语:
前端 JavaScript ES6+ 功能 前端 Web 标准 前端代码审查 前端代码拆分 前端工具 前端开发 前端弹性盒 前端持续集成（CI） 前端数据可视化 前端最佳实践 前端渐进增强 前端用户界面 (UI) 前端离线优先设计 前端网页字体 前端虚拟 DOM 前端调试

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