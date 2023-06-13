为什么快速应用开发对非技术型创始人很重要？

当涉及到开发和启动他们的应用程序时，非技术性的创始人往往面临许多挑战。一些关键的障碍包括缺乏技术能力，依赖第三方开发机构，高额的开发成本，以及漫长的开发周期。快速应用开发已经成为一种解决方案，帮助不懂技术的创始人克服这些挑战，快速、经济地创建应用程序。

快速应用开发，通过无代码和低代码平台，使技术知识有限的创始人能够利用预先构建的组件、视觉工具和集成能力来构建应用，而无需大量的编码或开发经验。这样一来，这些平台使非技术性的创始人能够

加快进入市场的时间： 通过利用 no-code 和 low-code 平台，非技术性的创始人可以快速建立和推出他们的应用想法，而无需等待漫长的开发周期。

通过利用 和 平台，非技术性的创始人可以快速建立和推出他们的应用想法，而无需等待漫长的开发周期。 降低开发成本： 这些平台通过简化流程，消除对大型开发团队的需求，以及提供可定制的订阅计划，帮助削减应用开发成本。

这些平台通过简化流程，消除对大型开发团队的需求，以及提供可定制的订阅计划，帮助削减应用开发成本。 保持对应用开发的控制： 通过 no-code 和 low-code 平台，非技术型的创始人可以完全控制他们的应用程序的开发过程，并根据客户反馈或不断变化的市场需求进行及时的修改和改进。

通过 和 平台，非技术型的创始人可以完全控制他们的应用程序的开发过程，并根据客户反馈或不断变化的市场需求进行及时的修改和改进。 专注于核心业务功能： 快速应用开发使非技术性的创始人能够专注于更多的基本任务，如产品开发、客户获取和战略，将技术方面的工作委托给 no-code 和 low-code 工具。

快速应用开发使非技术性的创始人能够专注于更多的基本任务，如产品开发、客户获取和战略，将技术方面的工作委托给 和 工具。 原型和测试想法： No-code 和 low-code 平台使创始人能够快速创建和测试应用原型，收集用户反馈，并验证他们的应用想法，而无需在全面开发中投入大量时间和资源。

了解No-Code 和低代码开发

虽然no-code 和low-code 开发平台有时可以互换使用，但了解它们的区别和对非技术型创始人的潜在好处至关重要。

No-Code 开发

No-code 开发平台（NCDPs）允许用户在不写任何一行代码的情况下创建应用程序。NCDPs提供可视化的拖放界面和预定义的模板来设计和开发应用程序，使非技术创始人能够轻松地创建功能齐全的应用程序，而不需要开发人员或编码知识。 平台已经使应用程序开发民主化，使更多人能够将他们的想法变为现实，并降低了技术世界的准入门槛。No-code

低代码开发

Low-code 另一方面，开发平台（LCDPs）通过最大限度地减少所需的代码量来简化应用程序的开发过程，但往往仍然需要对编码原则有基本的了解。通过 平台，利用用户友好的界面和预建组件来构建应用程序，而用户仍有能力在必要时编写自定义代码，为开发过程提供更多的灵活性和控制。 平台迎合了拥有一些编码经验的非技术创始人或寻求提高效率和减少手工编码任务的开发人员。low-code Low-code

no-code 和low-code 开发平台都使非技术创始人能够使用可视化工具和预建组件创建复杂、可扩展的应用程序。两者之间的选择取决于具体的需求、技术能力和所需的应用程序的可定制程度。

快速应用开发平台的关键组件

在评估快速应用开发平台时，非技术型创始人应寻找几个关键特征。这些组件确保了易用性、可扩展性和有效的整合，从而实现无缝和高效的应用开发过程。

可视化的开发环境： 一个用户友好的、 drag-and-drop 的界面为非技术型创始人提供了一个直观的方式来设计和开发他们的应用程序。结合预建的模板，可视化开发环境有助于简化应用程序的创建，使开发经验有限或没有开发经验的用户也能使用。

一个用户友好的、 的界面为非技术型创始人提供了一个直观的方式来设计和开发他们的应用程序。结合预建的模板，可视化开发环境有助于简化应用程序的创建，使开发经验有限或没有开发经验的用户也能使用。 后台和API管理： 创建和管理后端系统和API的能力对于复杂的、可扩展的应用来说是至关重要的。一个强大的快速开发平台应该为设计数据模型、创建业务逻辑和管理API endpoints 提供易于使用的工具，使非技术创始人能够在没有广泛编码知识的情况下创建功能齐全的后端系统。

创建和管理后端系统和API的能力对于复杂的、可扩展的应用来说是至关重要的。一个强大的快速开发平台应该为设计数据模型、创建业务逻辑和管理API 提供易于使用的工具，使非技术创始人能够在没有广泛编码知识的情况下创建功能齐全的后端系统。 灵活的集成选项： 为了扩展应用程序的功能，平台应该支持各种第三方集成工具，如CRM、电子邮件营销服务、分析等。集成选项的灵活性确保应用程序可以更容易地适应用户和客户的不同需求，提供更好的体验。

为了扩展应用程序的功能，平台应该支持各种第三方集成工具，如CRM、电子邮件营销服务、分析等。集成选项的灵活性确保应用程序可以更容易地适应用户和客户的不同需求，提供更好的体验。 可扩展性： 不懂技术的创始人应该选择那些能够随着业务和应用的发展而轻松扩展的平台。一个强大的应用开发平台不仅要生成高效的代码，还要提供在企业内部或在云端部署应用的选项，让用户完全控制资源的扩展和管理。

不懂技术的创始人应该选择那些能够随着业务和应用的发展而轻松扩展的平台。一个强大的应用开发平台不仅要生成高效的代码，还要提供在企业内部或在云端部署应用的选项，让用户完全控制资源的扩展和管理。 强大的社区和支持：一个充满活力的社区和反应迅速的支持团队是确保顺利的用户体验的关键因素，特别是对于那些在应用开发、故障排除和最佳实践方面可能需要帮助的非技术型创始人。获得广泛的资源、教程和反应迅速的客户支持，可以确保在应用开发过程中获得更大的成功机会。

通过仔细评估no-code 和low-code 开发平台的这些基本组成部分，非技术创始人可以选择正确的平台，以满足他们独特的应用开发需求。

选择正确的No-Code 和低代码平台

选择合适的no-code 和low-code 平台对于非技术型创始人建立和推出成功的应用程序至关重要。有许多具有独特特点和功能的平台，但选择一个最适合你的项目要求、预算和技术技能的平台是至关重要的。以下是评估no-code 和low-code 平台时需要考虑的几个因素：

易用性：确保该平台有一个用户友好的界面，并提供简化开发过程的视觉工具。对于非技术性的创始人来说，学习曲线应该是最小的，用户应该能够迅速熟练使用该平台。 可扩展性：选择一个有利于开发可扩展的应用程序的平台，为高负载的用例提供解决方案，并支持资源优化。该平台应使你能够建立能够与你的业务一起成长的应用程序。 集成选项：与流行的云服务、API和其他技术集成的能力对现代应用来说是至关重要的。选择一个提供各种集成的平台，确保不同系统和服务之间的无缝连接和数据交换。 定价：评估不同的 no-code 和 low-code 平台的定价计划，并选择一个适合你预算的平台。寻找价格合理的平台，并考虑那些提供免费计划的平台，如AppMaster.io的Learn & Explore计划，用于测试和学习目的。 社区和支持：拥有活跃的社区、全面的文档和反应迅速的支持团队的平台，对非技术型创始人来说至关重要。选择一个具有充满活力的生态系统的平台，使你能够得到帮助，学习，并与其他用户合作。 企业内部托管选项：对于因安全或合规原因需要内部托管的组织，选择一个允许你在自己的服务器上托管应用程序的平台，如 AppMaster .io的商业和企业订阅计划。

除了考虑这些因素外，一定要测试和探索多个平台，以确定哪一个最适合你的需求和要求。注册免费试用，探索每个平台提供的工具、资源和能力，以做出明智的决定。

AppMaster.io：一个全面的No-Code 开发平台

AppMaster.io是一个强大的无代码开发平台，为非技术创始人简化了后台、网络和移动应用程序的创建。它提供了一套全面的功能，使其成为开发可扩展、可维护和具有成本效益的解决方案的理想选择。以下是使用AppMaster.io满足您的应用开发需求的一些优势：

可视化开发

AppMaster.io允许你为你的应用程序直观地创建数据模型、用户界面和业务逻辑。它的特点是有一个drag-and-drop ，用于设计UI组件和可视化设计业务流程，消除了对大量编码知识的需求。

快速生成应用程序

通过AppMaster.io，你可以在30秒内生成源代码，编译应用程序，运行测试，打包Docker容器，并将解决方案部署到云中。这大大减少了构建和更新应用程序所需的时间和精力。

消除技术债务

AppMaster每当需求被修改时，.io都会从头开始生成应用程序，确保没有技术债务，并产生可维护和优化的解决方案。

可扩展和高性能的应用程序

AppMaster.io使用Go编程语言生成无状态的后端应用程序，从而产生了出色的性能和可扩展性。这使得它适用于高负载的用例和企业场景。

本地移动应用开发

使用AppMaster.io的用户界面创建和业务逻辑的可视化工具，为iOS和Android设计和构建本地移动应用程序。这使您能够创建功能丰富、针对特定平台的移动应用程序，适用于广泛的设备。

集成和API管理

AppMaster.io提供REST API和WSSendpoint 支持，并提供与各种云服务和技术的无缝集成。它还自动生成Swagger（OpenAPI）文档，用于服务器endpoints 和数据库模式迁移脚本。

定价和订阅计划

AppMaster.io有多种定价选项，包括免费的学习和探索计划，可满足各种预算和需求。其灵活的订阅计划使初创企业和企业都可以进行应用程序开发。

使用no-code 和low-code 解决方案进行快速应用开发，使不懂技术的创始人能够创建和推出成功的应用，而无需大量的编程技能。AppMaster.io的综合no-code 平台为简化开发过程和生成高质量、可扩展和可维护的应用程序提供了宝贵的选择，以发展你的业务。