在当今相互联系的数字世界中，API（应用程序接口）在使开发者和企业实现更高水平的效率、生产力和创新方面起着关键作用。这些基本工具促进了各种软件应用程序之间的顺利沟通，使它们成为现代技术中不可或缺的工具。

API创建者工具在开发过程中已经变得至关重要，它简化并加快了开发者对API的设计、实施和管理。随着我们进入2023年，许多创新和先进的API创建者工具已经出现，以满足行业不断增长的需求。

本综合指南将探讨在2023年产生重大影响的七种特殊的API创建者工具。我们旨在对每个工具进行深入分析，展示其独特的功能、优势和使用案例，使您能够决定何时选择最适合您的需求的工具。

加入我们的旅程，我们将揭示这些最先进的解决方案，并了解它们如何彻底改变你的API开发工作，将其转化为精简、高效和愉快的体验。事不宜迟，让我们深入了解API创建者工具的领域，揭开2023年值得你关注的七大竞争者。

什么是API？

应用程序编程接口，或API，是一种复杂而精密的机制，促进不同的软件应用程序之间的无缝互动。它本质上是一个合同中介，定义规则、协议和标准，各种软件组件通过它们进行通信和交换数据。在软件开发的背景下，API使开发者能够有效地集成、扩展和重新利用其他系统的现有功能，从而大大加快了开发过程，同时确保了最佳的代码可维护性。

例如，考虑将谷歌地图API集成到一个移动应用程序中，以提供基于位置的服务；这使开发者能够利用谷歌地图技术的力量，而不需要从头开始建立一个定制的地图解决方案。因此，API已经成为当代软件工程中不可或缺的东西，在不断发展的数字环境中促进了互操作性、模块化和创新。

什么是API创建者？

API创建者，或API开发平台，是一个先进而全面的软件工具集，专门用于加速创建、测试和管理定制的应用程序接口（API）。这些平台促进了蓬勃发展和可扩展的API的开发，同时遵守最佳实践和行业标准，最终使开发人员能够无缝集成、扩展和重新利用其他软件系统的功能。通过提供一个充满直观的用户界面、预建模板和自动化功能的内聚环境，API创建者大大减少了与API开发相关的复杂性和时间，同时确保一致性、可靠性和可维护性。例如，诸如Swagger 、Postman 和 AppMaster提供了一系列的工具，从API设计和文档到测试、监控和安全执行，从而使开发人员能够专注于制作创新的解决方案，同时保障底层软件基础设施的完整性。

API创建者是如何工作的？

API创建者通过工具和功能的精心组合来运作，旨在简化应用程序编程接口（API）的开发、测试和管理。它的工作方式取决于一种系统的、连贯的方法，包括API生命周期的各个阶段，确保稳健和高效的产出。最初，API创建者为设计阶段提供便利，开发人员利用图形界面或特定领域的语言来定义API的端点、数据结构和交互协议。随后，该平台生成相关代码，通常是用多种编程语言，以加快实施过程。

此外，API创建者还提供全面的文档，阐明API的目的、用途和预期行为，这对其他开发者来说是一种宝贵的资源，并促进了无缝整合。为了确保可靠性和稳定性，该平台提供了一套测试和验证工具，使开发者能够严格审查API的性能、安全性和对行业标准的符合性。最后，API创建者协助部署和管理API，提供基本的监测、分析和版本功能，从而确保API在不断发展的数字生态系统中的持续效力和适应性。

最佳API设计工具

API设计工具在软件开发领域发挥着至关重要的作用，它简化了设计、开发和管理API的过程。

Postman



Postman 是一个广泛使用的API开发环境，简化了构建、测试和记录API的过程。它支持设计、嘲弄、调试和监控API，为开发人员提供全面的工具集，以更有效地创建和维护API。 ，还具有协作工具，允许团队在API项目上无缝工作。此外，它支持各种API格式，包括Postman REST、GraphQL和SOAP。

Swagger Editor or Swaggerhub



Swagger Editor和 是来自 框架的工具，有助于API的设计和记录。 Editor是一个Swaggerhub Swagger Swagger 开源的、基于浏览器的编辑器，用于使用OpenAPI规范设计和记录API。它提供了实时验证和自动完成的功能，帮助开发者创建准确和合规的API规范。另一方面，"OpenAPI "是一个协作平台，提供版本管理、访问控制和API生命周期管理等高级功能。这两种工具都支持生成各种语言的客户端SDK和服务器存根，实现快速的API开发和测试。Swaggerhub

AppMaster



AppMaster 是 no-code是一个具有API设计功能的工具，帮助开发者创建对服务器应用程序与用户界面和外部系统进行交互至关重要的端点。在AppMaster ，创建一个端点需要导航到 "端点 "部分并启动一个新的REST API类型的端点。这个端点遵守RESTful原则，使用JSON 进行数据传输。

AppMaster 使得端点与业务流程联系起来，自动将它们与传入和传出的变量联系起来。这简化了服务器应用程序和客户端之间的数据交换。端点的特点是可配置的设置，包括中间件，这是一个随着对端点的每个请求而执行的软件层。中间件通常容纳与服务相关的功能，如授权组件。

为了安全起见，必须对每个端点进行适当的授权，只允许特定的用户组访问它们。这最大限度地减少了被恶意行为者利用的风险。配置完端点后，保存它就完成了后端设置。

Mulesoft API Connect



Mulesoft API Connect是一个强大的API管理解决方案，提供设计、构建和管理API的工具。它使开发人员能够使用RAML或OpenAPI规范设计API，并提供嘲弄、测试和生成API文档等功能。 Mulesoft API Connect它还提供了与Anypoint Studio的内置集成，使开发人员能够轻松实现和测试他们的API设计。此外，它还提供API管理功能，包括分析、访问控制和API生命周期管理。

RapidAPI



RapidAPI 迅雷是一个全面的API平台，使开发者能够发现、连接和管理API。它提供了一个市场，开发人员可以访问来自不同供应商的成千上万的API，简化了将API集成到应用程序的过程。 ，还提供了设计、构建和管理API的工具，包括API文档、版本和访问控制等功能。它支持各种API格式，如REST、GraphQL和SOAP。RapidAPI

Stoplight



Stoplight 是一个API设计和开发平台，提供设计、测试和记录API的工具。它支持OpenAPI规范，并提供可视化编辑功能，使开发人员能够轻松地创建和维护API设计。 还提供API嘲弄、测试和文档生成等功能。该平台实现了API生命周期管理，使团队能够在API项目上进行有效协作。Stoplight

Curl



虽然Curl 本身不是一个API设计工具，但它是一个广泛使用的命令行工具，用于与API互动，对开发人员测试和调试他们的API设计至关重要。Curl 支持各种协议，包括HTTP、HTTPS、FTP等，使开发人员能够发送请求并分析API的响应。它对于在开发过程中测试API端点特别有价值，可以深入了解API的行为和性能。Curl ，可以很容易地集成到开发工作流程中，它的简单性使它成为开发者中API测试和调试的流行选择。

最后



不断发展的数字环境使API成为现代软件开发中不可或缺的组成部分，促进了效率、生产力和创新。API创建者工具已经成为解决对简化API开发流程日益增长的需求的重要解决方案，提供了一系列令人印象深刻的特性和功能，为行业的独特要求量身定做。本综合指南阐明了对2023年产生重大影响的七种特殊的API创建者工具，阐明了它们的独特属性和使用案例。随着我们跨入日益相互关联的数字领域，这些最先进的API创建者工具无疑将继续彻底改变开发者和企业的运作方式，为无限制的增长和技术进步铺平道路。