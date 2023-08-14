Şimdi Hizmet

Kurumsal iş akışı optimizasyonu dünyasında ServiceNow, kuruluşların süreçlerini, görevlerini ve dijital etkileşimlerini yönetme şeklini dönüştüren bir güç merkezi olarak duruyor. 2004 yılında Fred Luddy tarafından kurulan ServiceNow, işletmelerin üretkenliği artırmasına, operasyonları kolaylaştırmasına ve inovasyonu yönlendirmesine olanak tanıyan bulut tabanlı, kodsuz ve düşük kodlu platformlar sağlamada lider haline geldi.

O nasıl çalışır?

ServiceNow, karmaşık süreçleri basitleştirmek ve çeşitli organizasyonel departmanlar arasında işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketi sunar. ServiceNow, özünde, teknik ve teknik olmayan kullanıcıların kapsamlı kodlama gerektirmeden uygulamalar oluşturmasını, özelleştirmesini ve devreye almasını sağlayan bir hizmet olarak platform (PaaS) çözümü sağlar.

Platform, kullanıcıların sezgisel görsel arabirimler aracılığıyla iş akışları tasarlamasına, görevleri otomatikleştirmesine ve uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir yaklaşımdan yararlanır. Sürükle ve bırak işleviyle, kullanıcılar süreçleri modelleyebilir, kullanıcı arayüzleri tasarlayabilir ve iş kurallarını kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde yapılandırabilir. Daha ileri düzey kullanıcılar için ServiceNow ayrıca low-code yeteneklerini destekleyerek kod parçacıkları ve komut dosyası oluşturma yoluyla daha karmaşık uygulamaların ve entegrasyonların oluşturulmasını sağlar.

ServiceNow'ın gücü, bilgileri merkezileştirme, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme ve süreçleri BT, İK, müşteri hizmetleri ve daha fazlası gibi farklı departmanlar arasında düzenleme becerisinde yatmaktadır. ServiceNow, birleşik bir platform sunarak kuruluşların siloları yıkmasına, iletişimi geliştirmesine ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmasına olanak tanır.

Platformun mimarisi, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve güvenilirlik sağlayan çok eşgörünümlü, bulut tabanlı bir model üzerine kuruludur. Kullanıcılar, geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve ortak kurumsal zorlukları ele almak için önceden oluşturulmuş çeşitli şablonlardan, modüllerden ve uygulamalardan yararlanabilir.

ServiceNow ile işletmeler, no-code ve low-code çözümlerin gücünden yararlanarak operasyonel verimliliklerini dönüştürebilir, dijital dönüşümü yönlendirebilir ve müşteri ve çalışan deneyimlerini yükseltebilir.

ServiceNow'un Temel Özellikleri

ServiceNow'ın kapsamlı özellik paketi, kuruluşların iş akışlarını ve operasyonlarını dönüştürmelerine, verimliliği, işbirliğini ve yeniliği artırmalarına olanak tanır. Öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların gelişmiş kodlama becerileri gerektirmeden uygulamaları tasarlamasına ve devreye almasına olanak tanıyan no-code ve low-code yetenekleridir. Bu, teknik ve teknik olmayan kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler oluşturmasına olanak tanır.

Platform, BT hizmet yönetimi, insan kaynakları, müşteri hizmetleri ve daha fazlası gibi çeşitli süreçleri yönetmek için birleşik bir arayüz sunar. Kullanıcılar iş akışları tasarlayabilir , görevleri otomatikleştirebilir ve harici sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. ServiceNow'un önceden oluşturulmuş uygulamalardan ve şablonlardan oluşan kapsamlı kitaplığı, geliştirmeyi hızlandırarak kullanıcıların ortak sorunları hızlı bir şekilde ele almasına olanak tanır.

ServiceNow'un karmaşık süreçleri düzenleme ve otomatikleştirme yeteneği, departmanlar arasında işbirliğini geliştirerek ve manuel müdahaleyi azaltarak onu diğerlerinden ayırır. Raporlama ve analiz araçları, performansla ilgili bilgiler sunarak işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.

Günümüzün dijital endüstrisinde güvenlik ve uyumluluk çok önemlidir ve ServiceNow, gelişmiş güvenlik özellikleri ve yasal uyumluluk araçları sunar. Platformun ölçeklenebilirliği ve bulut tabanlı mimarisi, işletmelerin güvenilirliği ve performansı korurken değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesini sağlar.

Yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini birleştiren ServiceNow, kuruluşların tahmine dayalı içgörülerden, otomasyondan ve akıllı önerilerden yararlanmalarını sağlar. Bu, sorunları ele almak ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmak için proaktif bir yaklaşımı teşvik eder.

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Kimler Kullanabilir?

ServiceNow'un çok yönlülüğü, sektörler ve iş fonksiyonları arasında genişleyerek onu birçok kuruluş için değerli bir araç haline getiriyor.

BT Departmanları: ServiceNow, hizmet yönetimini kolaylaştırmak, olay çözümünü otomatikleştirmek, varlıkları yönetmek ve karmaşık BT süreçlerini düzenlemek için BT departmanlarını güçlü araçlarla donatır. BT ekipleri verimliliği artırabilir, yanıt sürelerini iyileştirebilir ve sorunsuz BT operasyonları sağlayabilir.

ServiceNow, hizmet yönetimini kolaylaştırmak, olay çözümünü otomatikleştirmek, varlıkları yönetmek ve karmaşık BT süreçlerini düzenlemek için BT departmanlarını güçlü araçlarla donatır. BT ekipleri verimliliği artırabilir, yanıt sürelerini iyileştirebilir ve sorunsuz BT operasyonları sağlayabilir. İnsan Kaynakları: İnsan kaynakları ekipleri, çalışan deneyimlerini dönüştürmek için ServiceNow'dan yararlanabilir. Platform, işe alım süreçlerini otomatikleştirmekten performans değerlendirmelerini yönetmeye ve izin taleplerine kadar, İK profesyonellerini idari görevleri düzene koyma ve stratejik girişimlere odaklanma konusunda güçlendirir.

İnsan kaynakları ekipleri, çalışan deneyimlerini dönüştürmek için ServiceNow'dan yararlanabilir. Platform, işe alım süreçlerini otomatikleştirmekten performans değerlendirmelerini yönetmeye ve izin taleplerine kadar, İK profesyonellerini idari görevleri düzene koyma ve stratejik girişimlere odaklanma konusunda güçlendirir. Müşteri Hizmetleri: ServiceNow, verimli sorun çözümünü kolaylaştırarak, müşteri etkileşimlerini izleyerek ve kişiselleştirilmiş destek sunarak müşteri hizmetleri operasyonlarını geliştirir. Platformun yetenekleri, müşteri hizmetleri ekiplerinin olağanüstü deneyimler sunabilmesini ve yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayabilmesini sağlar.

ServiceNow, verimli sorun çözümünü kolaylaştırarak, müşteri etkileşimlerini izleyerek ve kişiselleştirilmiş destek sunarak müşteri hizmetleri operasyonlarını geliştirir. Platformun yetenekleri, müşteri hizmetleri ekiplerinin olağanüstü deneyimler sunabilmesini ve yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayabilmesini sağlar. Operasyonlar ve Tesisler: Kuruluşlar, tesisleri, bakım taleplerini ve operasyonel görevleri yönetmek için ServiceNow'u kullanabilir. Bu, süreçleri kolaylaştırır, arıza süresini azaltır ve çalışanlar ile müşteriler için bakımlı bir ortam sağlar.

Kuruluşlar, tesisleri, bakım taleplerini ve operasyonel görevleri yönetmek için ServiceNow'u kullanabilir. Bu, süreçleri kolaylaştırır, arıza süresini azaltır ve çalışanlar ile müşteriler için bakımlı bir ortam sağlar. Finansal Hizmetler: Finans sektöründe ServiceNow, uyumluluk süreçlerini kolaylaştırmaya, riski yönetmeye ve finansal işlemleri otomatikleştirmeye yardımcı olur. Mevzuat uyumluluğunu sağlar, güvenliği artırır ve operasyonel verimliliği artırır.

Finans sektöründe ServiceNow, uyumluluk süreçlerini kolaylaştırmaya, riski yönetmeye ve finansal işlemleri otomatikleştirmeye yardımcı olur. Mevzuat uyumluluğunu sağlar, güvenliği artırır ve operasyonel verimliliği artırır. Sağlık hizmeti: Sağlık hizmeti kurumları, hasta bakımını iyileştirmek, tıbbi ekipmanı yönetmek ve idari görevleri otomatikleştirmek için ServiceNow'dan yararlanabilir. Platformun yetenekleri, iyileştirilmiş hasta sonuçlarına ve operasyonel verimliliğe katkıda bulunur.

ServiceNow ve AppMaster karşılaştırması

Dijital dönüşüm ve süreç optimizasyonu alanında, hem ServiceNow hem de AppMaster , bir kuruluşun ihtiyaçlarının farklı yönlerini karşılayan benzersiz konumlarına sahiptir.

AppMaster no-code bir yaklaşım kullanan uygulama geliştirmedeki uzmanlığıyla öne çıkıyor. Kodlama geçmişi ne olursa olsun kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları kolayca oluşturmasına olanak tanır. Platformun yenilikçi özellikleri, kullanıcıların karmaşık kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak veri modellerini , iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlamasına olanak tanır.

AppMaster uygulamalar için kaynak kodu oluşturma, bunları derleme, test etme ve buluta dağıtma konusundaki benzersiz yeteneği, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Bu yaklaşım, geleneksel kodlama engelleri olmadan hızla uygulamalar oluşturmak ve üzerinde yineleme yapmak isteyen işletmeler için özellikle değerlidir.

Doğru Uyumu Seçmek

ServiceNow ile AppMaster karşılaştırırken kuruluşlar kendi özel ihtiyaçlarını ve önceliklerini değerlendirmelidir. ServiceNow, süreç optimizasyonu ve işbirliği için bütünsel bir platform sağlamada mükemmeldir. Öte yandan, AppMaster kapsamlı kodlama bilgisi olmadan farklı platformlarda hızlı bir şekilde işlevsel uygulamalar oluşturmalarını sağlayan, çevik uygulama geliştirmeye odaklananlar için başvurulacak bir çözümdür.

Sürekli gelişen dijital çözümler dünyasında hem ServiceNow hem de AppMaster, yeniliği teşvik etmek, operasyonel verimliliği artırmak ve modern işletmelerin benzersiz taleplerini karşılamak için değerli araçlar sunar. Karar, bir kuruluşun ele almayı amaçladığı belirli hedeflere ve zorluklara bağlıdır.