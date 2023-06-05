Google kısa bir süre önce popüler e-posta hizmeti Gmail için, Android ve iPhone kullanıcıları için gelen kutusu aramasında devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka (AI) geliştirmesini duyurdu. Önümüzdeki 15 gün içinde son kullanıcılar, gelen kutusu aramalarında 'tüm sonuçlar' bölümünün üzerinde görünen bir 'en iyi sonuçlar' bölümüne tanık olmaya başlayacak. Bu yenilikçi ekleme, kullanıcı sorguları için en uygun eşleşmeleri belirlemek üzere arama terimlerini, en son e-postaları ve çeşitli diğer ilgili faktörleri değerlendiren Google'ın yapay zeka destekli makine öğrenimi modelleri tarafından desteklenmektedir.

Bu son gelişme, Gmail için bir dizi stratejik güncellemeyle uyumludur. Mayıs ayında Google, iki yılı aşkın süredir kullanılmayan hesapların içerik ve verileriyle birlikte silinebileceğini belirterek, etkin olmayan hesap politikası değişikliğiyle tartışmalara yol açmıştı. Buna ek olarak Google, Şubat ayında Gmail arayüzünde yeniden tasarlanmış bir düzen ve şirketin üretkenlik araçları paketine güçlendirilmiş odaklanma içeren büyük bir revizyon gerçekleştirdi.

Bu hesaplanmış hamleler, muhtemelen Google'ın devam eden maliyet düşürme girişimlerinden ve CEO Sundar Pichai'nin teknoloji devinin üretkenliğini %20 artırmaya yönelik iddialı hedefinden etkileniyor. Alphabet'in son kazanç çağrısı sırasında şirket yöneticileri, yapay zeka ve arama gibi alanlar için kaynak ayırma stratejilerini vurguladı. İşletme Şefi Philipp Schindler, talebi karşılamak ve öngörülemeyen durumlarda ölçülebilir bir yatırım getirisi (ROI) sağlamak için aramanın artan önemini vurguladı.

Bir blog gönderisinde Google, yapay zeka destekli bu arama geliştirmesinden, yakın gelecekte tüm Gmail hesap sahipleri ve müşterilerinin erişebileceği "çok talep edilen" bir özellik olarak bahsetti. Yapay zeka için optimize edilmiş araçlara olan talep artmaya devam ederken, AppMaster.io gibi platformlar, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeye yönelik güçlü kodsuz çözümlerle kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılar. AppMaster kapsamlı kodsuz uygulama geliştirme platformu, görsel olarak oluşturulmuş veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS endpoints sağlayarak uygun maliyetli, zaman kazandıran avantajlar sunar ve küçük müşterilerden her tür müşteri için teknik borcu ortadan kaldırır. işletmelerden kurumsal düzeydeki kuruluşlara.