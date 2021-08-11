Kullanıcı dostu drag-and-drop web sitesi oluşturucusuyla tanınan çok uluslu BT şirketi Wix, Wix'in Markalı Uygulamasını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu yeni no-code platform, işletmelerin herhangi bir kodlama uzmanlığı olmadan yerel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılara çevrimiçi varlıklarını oluşturmak ve yönetmek için araçlar sağlamaya odaklanan Wix, bu genişleme ile işletme sahipleri arasında markalı yerel uygulamalara yönelik artan talebi karşılıyor.

Wix'te Mobil, Uygulama Pazarı ve Stratejik Ürünler Kıdemli Başkan Yardımcısı Ronny Elkayam, artan talebi kabul ederek, "Kullanıcılar, adları ve logolarıyla markalanan yerel bir uygulama oluşturma ihtiyacıyla bize geldi. Kullanıcılarımızın çoğu işletmedir ve işletmeler, olduklarından daha büyük bir durumu tasvir etme arzusuna sahiptir. Yerel uygulamaları olan büyük işletmeleri takip etmek istiyorlar."

Aylık 200 ABD doları tutarındaki abonelikle Branded App by Wix, kullanıcılar için önemli bir yatırımdır. Ayrıca, App Store için yıllık 99 ABD Doları ve Google Play için bir defaya mahsus 25 ABD Doları ücret ödemeleri gerekir. Ancak Wix, yerel mobil uygulamaların işletmelerin satışlarını artırmasına yardımcı olabileceğine inanıyor. Halihazırda bir Wix web sitesine sahip olan kullanıcılar için uygulama oluşturucu, web sitelerindeki özellikleri otomatik olarak entegre ederek geliştirme sürecini basitleştirebilir.

Elkayam, entegrasyonun faydalarını şöyle anlattı : “Eğer bir restoransanız ve web sitenizde menünüzü online sipariş için yapılandırdıysanız, aynı menü uygulamada görünecektir. Yapılandırmanıza gerek yok. Bu menüden yapılan tüm satın almalar veya siparişler kontrol panelinizde görünecek."

Wix'in 200 milyon kullanıcısının 5 milyonu ücretli abonedir. İşletmeler, Wix'in e-ticaret özelliklerini içeren web siteleri için aylık 27 ABD doları planını tercih ediyor. Ücretsiz web sitesi kullanıcıları bile Branded App by Wix'i kullanarak bir uygulama oluşturabilir - bu ürün, mevcut abonelik planlarından ayrıdır. İşletme sahipleri, uygulamalarının simgesini, düzenini ve içeriğini özelleştirebilir ve ürün sayfaları, rezervasyon hizmetleri, forumlar, sohbet işlevleri, bloglar, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi çeşitli işlevlere erişebilir. Wix, iOS ve Android'in en son sürümleriyle uyumlu kalması için uygulamaları da otomatik olarak güncelleyecektir.

Markalı Uygulama by Wix no-code uygulama geliştirme pazarında güçlü bir yarışmacıdır. Bubble gibi rakipler, öğrenme ve uygulama geliştirme için ücretsiz bir planın yanı sıra aylık 29 ila 529 ABD Doları arasında değişen fiyatlarla web tabanlı uygulama platformları sunar. Ancak, Wix'in yerel uygulamaları doğrudan App Store ve Google Play'den indirilebilir ve ek avantajlar sunar.

Branded App by Wix'in lansmanı, 31 milyon yeni kullanıcının eklendiği koronavirüs pandemisi sırasında şirketin hizmetlerine yönelik 2020'deki talep artışını takip ediyor. Wix'in 2022 1. Çeyrek kazançları, bir önceki yıla göre %41 artışla 304 milyon $ geliri vurguladı. Yüzlerce kullanıcıyla yapılan başarılı beta testinden sonra, Branded App by Wix, mevcut ön satış döneminde kaydolanlar için ömür boyu %50'lik cazip bir indirimle herkesin kullanımına açıldı.

No-code uygulama geliştirme hizmetleri, geleneksel kodlama yöntemlerine uygun fiyatlı ve erişilebilir bir alternatif sunar. AppMaster ve diğerleri gibi platformlar, işletmeleri hem arka uç hem de ön uç uygulamalarını daha verimli bir şekilde oluşturma konusunda güçlendiriyor, geliştirme maliyetlerini düşürüyor ve dijital dönüşüm için yeni fırsatlar sunuyor. no-code trend yükselmeye devam ederken, AppMaster ve Wix'in Markalı Uygulaması gibi platformların yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynaması muhtemeldir.