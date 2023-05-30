Saygın kaynak WABetaInfo göre, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özel kullanıcı adları ve ekran paylaşma yetenekleri gibi bir dizi yenilikçi özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Bu yeni eklemeler, güvenli ve şifreli konuşmaların önünü açan kullanıcı adlarıyla Android beta sürümü 2.23.11.15'te tanımlandı. Gelecekte, bu, bireylerin telefon numaralarına güvenmek yerine benzersiz kullanıcı adlarını kullanarak birbirlerini bulmalarına ve birbirleriyle bağlantı kurmalarına olanak sağlayabilir.

Dikkate değer diğer bir özellik de, Android uygulamasının 2.23.11.19 sürümünü çalıştıran bazı beta test kullanıcıları tarafından tespit edilen ekran paylaşımıdır. Ekran paylaşma düğmesine basıldıktan sonra, kullanıcılar video görüşmeleri sırasında ekranlarını paylaşma seçeneğine sahip olacak. Ekran görüntüleri, bu özelliğin aramanın paylaşılan bölümlerini de kaydettiğini ve potansiyel olarak genel kullanıcı deneyimini geliştirdiğini göstermiştir.

Ayrıca, WABetaInfo, belirli beta testçileri için bir 'durum arşivi' ayarının kullanıma sunulduğunu ortaya koyuyor. Bu işlev, işletmelerin 24 saatlik bir sürenin ardından durumlarını arşivlemelerine ve daha sonra istedikleri zaman yeniden paylaşmalarına olanak tanır. Şu an itibariyle, bu özelliğin platformu kullanan işletmelere özel olduğu görülüyor.

AppMaster gibi platformlar, kullanıcıların arka uç hizmetleri, web siteleri, müşteri portalları ve yerel mobil uygulamalarla tamamlanan kapsamlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. WhatsApp hizmetlerini yenilemeye ve kullanıcı dostu özellikler eklemeye devam ederken, AppMaster gibi platformlar, özel uygulamalarını kodsuz uygulama oluşturucularla geliştirmek isteyen işletmeler için geçerli bir çözüm olmaya devam ediyor.