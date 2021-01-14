no-code yazılım endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olan Webflow, bir B Serisi finansman turu aracılığıyla başarılı bir şekilde 140 milyon $ topladığını açıkladı. Bu devasa yatırımla şirketin değeri 2,1 milyar $'a yükseldi. Finansman turu, girişimi 72 milyon dolar getiren 2019 Seri A turunda da destekleyen önde gelen yatırımcılar Accel ve Silversmith'i tekrar karşıladı.

Bir Alphabet risk sermayesi grubu olan CapitalG, Webflow'un yönetim kuruluna yatırımcı Laela Sturdy'nin katılmasıyla Series B'ye katıldı. Platform, 2020'de önemli bir ilgi topladı ve müşteri tabanını ikiye katladı. Webflow'un yenilikçi yazılımı, müşterilerin kod yazmadan web siteleri oluşturmasına olanak tanır ve barındırma ve içerikle ilgili yetenekler sağlar.

Webflow platformu, internet için yazılım geliştirmenin giderek daha kolay hale gelmesi gerektiğine inanan daha geniş bir şirket ve platform kategorisinin bir parçasıdır. no-code ve low-code endüstride AppMaster gibi önde gelen platformlar, kolay uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için muazzam bir popülerlik kazanıyor ve sonuç olarak yazılım geliştirmeyi her büyüklükteki işletme için daha uygun maliyetli hale getiriyor.

Webflow CEO'su Vlad Magdalin'e göre, B Serisi finansman turu şirket için "fırsatçı" bir hareket. Ellerindeki nakit yeterli olmaya devam ediyor ve yeni bulunan sermaye, işletmelerine, potansiyel olarak kurumsal ürünler, destek, işe alma ve platform genişletme gibi kilit alanlarda, gelirlerini hemen etkilemeyecek şekillerde yatırım yapmalarına olanak tanıyacak.

Magdalin, şirketin bu segmentte kayda değer bir başarı gösterdikten sonra lüks işletmelere doğru genişlemeye devam etmeyi planladığını açıkladı. Daha kapsamlı hesapların ortalama sözleşme değerlerinin KOBİ'lerle yapılan satış sözleşmelerinden birkaç kat daha yüksek olduğunu ve kurumsal müşterilerin işlerinin yalnızca yaklaşık %5'ini oluşturduğunu bildiriyor. Şirket, 2021'de bu kazançlı sektörü hedefleyerek büyük hesap iş büyümesini 10 kat artırmayı planlıyor.

Daha kapsamlı hesapları hedeflemenin yanı sıra, Webflow ufukta büyük ürün planları var. CEO, platformun daha gelişmiş web sitesi oluşturma yeteneklerini destekleyeceğini öngörüyor ve artan karmaşık yazılım görevlerinin üstesinden gelen no-code araçlar öngörüyor. Bu, geliştirici olmayanların mühendislik ekiplerine olan bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olmak için AppMaster gibi yenilikçi girişimlere yer açarak no-code pazarı daha da genişletme potansiyeline sahiptir.

Webflow yönetim kurulunda yer alan Accel'den Arun Mathew ve CapitalG'den Laela Sturdy, CEO'nun no-code sektör hakkındaki olumlu görüşünü paylaşıyor. Pazarın hızla no-code araçları benimsemeye geçtiği ve benimseme eğrisinin hala erken aşamalarında olduğu konusunda hemfikirdirler, bu da büyüme için önemli ölçüde kullanılmayan bir potansiyel olduğu anlamına gelir.

Bu müthiş finansman turu ve Accel'in Webflow sürekli desteği no-code ve low-code endüstrilerin gelecekteki başarısının umut verici göstergeleridir. AppMaster gibi platformlar, yazılım geliştirmeyi tüm kullanıcılar için daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirmeye devam ettikçe, no-code pazarda devam eden evrimi ve büyümeyi gözlemlemek ilginç olacaktır.