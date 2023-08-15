Yazılım Geliştirmede Devrim Yaratan: TypeScript 5.2'yi Açık Kaynak Yönetimiyle Ortaya Çıkarma

Teknoloji dünyası Microsoft gelen en son haberlerle çalkalanıyor: TypeScript 5.2 sürüm adayı (RC) nihayet ortaya çıktı. Microsoft'un güçlü bir şekilde yazılan JavaScript bu yeni yinelemesi, artık JavaScript'in ECMAScript kriteri için ufukta önemli bir yükseltme olan açık kaynak yönetimi özelliğini içeriyor.

9 Ağustos'ta duyurulan yeni TypeScript 5.2 RC dağıtımı, bir Microsoft bülteninde ayrıntıları verildiği üzere 30 Haziran'da başlatılan yoğun bir beta aşamasını takip ediyor.

G/Ç ve bellek de dahil olmak üzere kaynak ömrü ve yönetimi ile ilgili yazılım geliştirme alanındaki yaygın bir uygulamaya çözüm olarak, bu konuyu aydınlatmak için açık kaynak yönetimi tasarlanmıştır. Buradaki temel kavram, temizleme işlemleri olarak da bilinen kaynak imhasına yönelik desteği genişletmek ve JavaScript'te anahtar bir kavram olarak yükseltmektir. Bu amaç, Symbol.dispose olarak bilinen yeni bir sembolik temsilin tanıtılmasıyla belirginleşir. Bunu destekleyen TypeScript, yardımcı olarak Tek Kullanımlık olarak etiketlenmiş yeni bir genel tür ayarlar.

22 Ağustos'ta genel kullanıma hazır olması beklenen TypeScript 5.2, beta sürümünden bu yana heyecan verici gelişmeler içeriyor. Microsoft devam eden tip uyumluluğu için optimize edilmiş kontrolleri ve sadece tip içe aktarmalarda TypeScript yürütme dosyalarının yollarını ilişkilendirme kapasitesini birleştirmiştir. Kararlı sürümün öncesinde, hayati hata düzeltmeleri dışında kapsamlı değişiklikler için bir beklenti yok.

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