ServiceNow, Virtual Agent sohbet robotunda üretken AI teknolojisinin uygulandığını duyurdu ve platformun self servis yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdi. Şimdi Assist for Virtual Agent, kullanıcı sorularına daha doğrudan, ilgili ve konuşmaya dayalı yanıtlar vermek için yapay zekayı kullanıyor ve kullanıcıların karmaşık görevleri daha kolay gerçekleştirmesini sağlıyor.

Üretken yapay zekanın Virtual Agent'a entegrasyonuyla, kullanıcılar artık soru sorduklarında dahili kod parçaları, ürün resimleri, videolar, belge bağlantıları veya bilgi bankası makale özetleri gibi ek bağlam ve bilgiler alabilirler. ServiceNow platformundaki bu geliştirme, kullanıcı deneyimini ve chatbot'un etkinliğini önemli ölçüde artırarak onu müşteriler için değerli bir araç haline getiriyor.

ServiceNow ayrıca, müşterilerin chatbot'un konuşma deneyimini kurumsal gereksinimlerine uyacak şekilde yapılandırabilecekleri bir drag-and-drop ortamı olan Virtual Agent Designer'ı da tanıttı. Ek olarak, platform artık Microsoft Azure OpenAI Service LLM veya OpenAI API gibi büyük dil modellerinin yerleştirilmesine izin vererek, kullanıcıların gerekirse bu hizmetlerle doğrudan etkileşim kurmasını sağlıyor.

ServiceNow platformuna yapılan bu büyük yükseltme, Üretken Yapay Zeka Denetleyicisi ve Now Assist for Search teknolojisindeki önceki gelişmeler sayesinde mümkün oldu. Sonuç olarak ServiceNow, yapay zeka destekli teknoloji endüstrisinin ön saflarındaki konumunu sağlamlaştırıyor.

ServiceNow Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Bill McDermott, ServiceNow'un istihbarat çağına öncülük ettiğini söyledi. Yıllarca süren AI yatırımı, bizi inkar edilemez bir hareketin merkezine koydu. Müşterilerin yatırım getirisini en üst düzeye çıkarabilmeleri için platformumuza üretken yapay zeka ekliyoruz: 'zeka getirisi'. Makine hızı ile insan muhakemesi arasındaki dengeyi bulduğumuz için tüm bunlar, düşünceli, yüksek güvene sahip ortak inovasyonla ilgilidir. NVIDIA ve Microsoft ile olan stratejik ortaklıklarımızla geliştirilmiş, daha akıllı, tam otomatik iş akışları tasarlıyoruz. Uçtan uca dijital dönüşüm için akıllı platform olarak ServiceNow'da müşterilerimizin tamamen yeni iş modellerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Daha fazla kuruluş low-code ve no-code platformları benimserken, ServiceNow'un Sanal Aracı Tasarımcısı ve AppMaster.io'nun no-code platformu gibi araçlar, süreçleri kolaylaştırmak ve kullanıcı katılımını artırmak için giderek daha önemli hale geliyor. Düşük kodlu ve kodsuz geliştirme teknikleri, işletmelerin uygulamaları daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olarak sürekli değişen bir dijital ortama uyum sağlamalarını sağlar.