Profesyonelleri web varlıkları oluşturma konusunda güçlendiren saygın no-code görsel geliştirme platformu Webflow, Linda Tong'un şirketin ilk COO'su olarak atandığını duyurur. Bu yeni liderlik rolünde, insan operasyonları, finans, hukuk, BT ve veri gibi tüm genel ve idari işlevleri yönetecek ve sonuçta Webflow platformunun büyümesini ve ölçeklenmesini sağlayacak.

2022'de olağanüstü büyümesini sürdüren Webflow's yönetici ekibini genişletmesi, Mayıs ayında Shane Murphy-Reuter'in şirketin ilk CMO'su olarak eklenmesinin ardından geldi. Ayrıca, Mart ayında şirket, 120 milyon $'lık bir C Serisi finansman turunu duyurdu ve yıllık yinelenen gelirde (ARR) 100 milyon $'ın üzerinde değerleme ile değerini 4 milyar $'a yükseltti.

Linda Tong'un büyüme aşamaları boyunca tüketici ve kurumsal işletmeleri yönetme ve ölçeklendirme konusundaki önemli deneyimi Webflow için paha biçilmez olacaktır. Webflow katılmadan önce Tong, AppDynamics'te beş yıldan fazla bir süre genel müdür olarak çalıştı ve şirketin Cisco bölümü içinde gelirinin yarım milyarı aşmasına yardımcı oldu. Ayrıca, dijital deneyimleri yenilemek ve taraftar katılımını artırmak için takımlara öncülük ettiği Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) ürün ve inovasyondan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Buna ek olarak, Tong, Prezi'de yönetim kurulu direktörü pozisyonuna sahiptir ve lisans derecesini Yale Üniversitesi'nden ekonomi alanında almıştır.

Linda Tong, şirketin en güçlü görsel geliştirme platformunu oluşturma vizyonunun, teknolojiyi daha geniş bir kitle için demokratikleştirme konusundaki kişisel taahhüdüyle uyumlu olduğunu belirterek Webflow katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Webflow's liderlik ekibinin bir parçası olarak, şirketleri ölçeklendirme ve dönüştürme konusundaki uzmanlığıyla katkıda bulunmaktan heyecan duyuyor ve ileride büyümek için çok büyük bir fırsat olduğuna inanıyor.

Webflow, AppMaster.io ve diğer no-code platformlar gibi şirketler, teknolojiyi demokratikleştirerek, endüstriler arasında yaratıcılığın ve işbirliğinin artmasına olanak tanıyarak popülerlik kazanıyor. Webflow's CEO'su ve Kurucu Ortağı Vlad Magdalin, web geliştirmenin dönüştürücü gücünü milyonlarca insana ulaştırma misyonlarını sürekli sürdürdüklerini açıklıyor. Linda Tong gibi deneyimli liderler, büyük emellerine ulaşmak için ürün yeniliğini desteklerken hem operasyonel hem de iş zorluklarını ele almaları gerekiyor.

Webflow modern web geliştirme teknolojilerini tek bir platformda birleştirerek kullanıcıların web sitelerini görsel olarak oluşturmasına ve mühendislik süresinden tasarruf etmesine olanak tanır. Platform, arka planda temiz, verimli kod üretir ve böylece serbest çalışanlardan Fortune 500 şirketlerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz ve Dell gibi öncü şirketler web çözümleri için Webflow güveniyor. 2013 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan şirket, Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator ve Draper Associates tarafından desteklenmektedir.