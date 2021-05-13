Son zamanlarda, IFTTT kullanıcıları, özellikle WordPress gibi hizmetlerde tekrarlayan bağlantı kopmalarıyla ilgili sorunlar bildiriyorlar. Kullanıcıların web sitesi ve cihazları düzgün çalışsa bile, bağlantı kesintileri sürekli olarak manuel olarak yeniden bağlanmayı gerektirir. Bazı personel üyelerimizin deneyimleriyle birlikte, tam olarak bu sorunları ele alan, artan sayıda yorum, tweet ve tartışma bulunabilir.

Web sitelerinde ve diğer hizmetlerde görevleri otomatikleştirmek için IFTTT güvenenler için bu oldukça sinir bozucu olabilir. Peki bu sürekli kopuklukları gidermek için ne yapılabilir? İşte atılması gereken bazı olası sorun giderme adımları.

1. Web sitenizin ve cihazlarınızın bağlantısını onaylayın

Her şeyden önce, web sitenizin ve cihazlarınızın gerçekten bağlı olduğundan ve herhangi bir bağlantı sorunu olmadığından emin olun. Genellikle, bağlantı kesintileri yalnızca IFTTT ilgili web sitesine veya cihaza bağlanamadığında meydana gelir. Hızlı bir kontrol, özellikle diğer hizmetler ve araçlar düzgün çalışıyorsa, her şeyin çevrimiçi olup olmadığını ve olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını onaylayabilir.

2. WordPress web sitelerinde önbelleği temizleyin

WordPress kullanıyorsanız, kullanımda bir önbellek eklentiniz varsa önbelleğinizi temizlemeniz yararlı olabilir. Nadir bir durum olmasına rağmen, önbellek çakışmaları bağlantı kesilmesi sorununa katkıda bulunabilir.

3. Yardım için IFTTT ile iletişime geçin

Son adım, yardım için IFTTT ulaşmaktır. Henüz şirketin durum sayfasında ele alınmayan yaygın bir sorun olduğundan (yazım sırasında), sorunun farkında olmamaları olasıdır. Sosyal medya, Reddit veya diğer platformlardaki tartışmalara katılmak, şirketin dikkatini çekmeye yardımcı olabilir ve potansiyel olarak daha kapsamlı bir soruşturmaya ve sonunda bir çözüme yol açabilir.

AppMaster gibi no-code platformların yükselişiyle, kullanıcılar birden çok hizmette sorunsuz entegrasyon ve sorunsuz operasyonlar beklemeye başladılar. Ancak, IFTTT yaşanan son kopukluklar gibi ara sıra sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen adımları izleyerek sorunu kendileri çözmeye çalışabilir ve daha hızlı ve etkili bir çözümü kolaylaştırmak için şirketi bilgilendirebilir.

AppMaster'ın no-code platformu, kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme sağlayarak bir alternatif sunar. Bu, hem bireylerin hem de işletmelerin çeşitli hizmetlerle kolayca entegre olabilen kapsamlı ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Kodsuz/ low-code endüstri gelişmeye devam ettikçe, IFTTT ve AppMaster gibi platformlar farklı kullanım durumları için daha da sorunsuz ve güçlü çözümler sunma potansiyeline sahip.