CodeSee, kod anlayışını basitleştirme taahhüdünü genişleterek, hizmetlerindeki en son geliştirmesini, üretken yapay zekanın entegrasyonunu açıkladı. Bu devrim niteliğindeki ekleme, kodlama yapılarıyla doğal dil etkileşimlerinin kapsamını önemli ölçüde zenginleştiriyor.

CodeSee'nin CEO'su ve kurucu ortağı Shanea Leven, üretken yapay zekanın ana misyonlarına sorunsuz entegrasyonunu açıkladı. Leven'e göre, yapay zekanın uygulanması yalnızca takip ettikleri amaçla uyumlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda geliştiricilerin kodu nasıl algılayıp yorumladıklarına ilişkin içgörüleri de önemli ölçüde artırıyor.

Yeni AI aracı, IDE'nizdeki kodlama hakkında sorular sormak için ilgi çekici bir platform sağlar. Sorgular, günlüğe kaydetme sürecini anlamaktan kodlama yapısındaki durum yönetimini ayırt etmeye kadar değişebilir. Bu sorulara yanıt olarak CodeSee, akıllıca ayrıntılı ve içerikle dolu bir açıklama sunar ve bunu görsel bir kod haritasıyla tamamlar.

Büyük şemada CodeSee, karmaşık kodlama kurulumlarının derinliklerine inmeyi ve noktaları uygun bir şekilde birleştirmeyi amaçlar. Geliştiricileri IDE'leri içindeki ilgili dosya ve işlev referanslarına yönlendiren net çizgiler sunarak, bir şeyin gerçekte nasıl çalıştığının bağlamını sunmayı amaçlıyor, diye açıkladı Leven.

CodeSee, yapay zeka yoluyla işlevselliği geliştirme arayışlarında endüstri devleri Microsoft ve OpenAI ile el ele verdi. Bu işbirliği, CodeSee'nin yalnızca 11 ekip üyesinden oluşan yalın yapısı düşünüldüğünde stratejik bir hareketti. Ayrıca ortaklık, kaynak tahsisini optimize ederken yapay zeka işlevsellik gelişimini hızlandırdı.

Daha önce CodeSee, çok çeşitli kod tabanlarında üst düzey görünürlük sağlamak için hizmet haritalarını ortaya çıkardı. Bu gelişmenin faydaları hakkında yorum yapan Leven, bunun işletmelere daha önce eksik olan kapsamlı bir mimari bakış açısı kazandırdığını söyledi. Kuruluşlar artık çok sayıda endpoints, mesaj kuyrukları, Kafka ardışık düzenleri ve daha fazlası hakkında net bir perspektife sahipti ve her yerde hazır bulunan kod tabanlarının anlaşılmasını sağlamlaştırıyordu.

Yapay zeka güdümlü bir sorgulama motorunu tekliflerine dahil etmek, CodeSee'yi müşterilere kodları hakkında gelişmiş bir netlik sağlamak için donatacak. Yeni üretken yapay zeka özelliğini isteğe bağlı bir beta olarak kullanıma sunarak işe başlayan şirket, kurumsal müşterileriyle yakın ilişki kurarak aracı mükemmelleştirmeyi ve yılın ilerleyen zamanlarında genel bir lansman için yol açmayı hedefliyor.

CodeSee bu yaklaşıma öncülük ederken, AppMaster No-Code platformu gibi diğer platformların , uygulama oluşturmayı ve yönetmeyi basitleştiren kendi yenilikçi uyarlamaları vardır. Örneğin, AppMaster, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri, drag and drop arabirimleri aracılığıyla iş mantığı, API ve WSS Uç Noktaları vb.