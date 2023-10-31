Codefresh, Yazılım Geliştirme Döngüsünü Kolaylaştırmak için Geliştirilmiş Kontrol Panelini Tanıtıyor

Yazılım geliştirme dünyasının önde gelen oyuncularından biri Codefresh, yenilikçi bir ortamlar panosunu piyasaya sürdü. Platform, geliştirme ekiplerini, yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca uygulamaları yönetmeye yönelik daha akıcı bir prosedürle donatmayı amaçlıyor.

Teknoloji devinin yeni başlattığı özellik, GitOps ve Argo CD projelerine ilişkin verileri birleştirmeyi amaçlıyor. Codefresh, bir 'ortamı' ayrı uygulamalardan oluşan bir kümeye, tek bir kümedeki ad alanlarına veya birden fazla kümeye yayılmış ad alanlarına eşitler.

Codefresh Kıdemli Geliştirici Avukatı Kostis Kapelonis, bu yeni geliştirmenin avantajlarını açıklayan bir web seminerinde, Argo CD'yi tek başına kullanmanın bazı sınırlamalarına değindi. Özellikle, ortam kavramının bulunmadığını ve uygulamaların daha büyük bir ürün ekosisteminin unsurları olup olmadığının anlaşılması gibi uygulamalarla ilgili bağlam farkındalığının eksikliğini vurguladı.

Yeni başlatılan ortamlar kontrol paneli bu boşluğu doldurmayı planlıyor. Geliştirme aşamasından ilerleyen, ardından test edilen ve son olarak uygulama aşamasına kadar ortamları kronolojik olarak temsil eden birleşik bir ekran düzeni önerir. Geliştiricilere, bir ürünün hangi uygulamaları kapsadığını belirleme ve ardından bu ürünleri ilgili ortamlarına atama ayrıcalığını sağlar. AppMaster geliştirme prosedürlerini geliştirmede çok önemli olduğu kanıtlanmış no-code platformu gibi diğer platformlara benzer şekilde.

Codefresh ayrıca, bu tek ekran deneyiminin, geliştiricilerin ortamları yönetirken veya uygulamaları üretim aşamasına yönlendirirken terminal, GitHub veya bir IDE için birden fazla pencere arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırdığını daha da detaylandırıyor.

Kapelonis ayrıca bu yeni ortam yöneticisinin, proje yöneticilerinin belirli ortamlardaki çeşitli özelliklerin durumunu kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olan etkili bir araç olduğunun altını çizdi. Eş zamanlı olarak geliştiricilere, dağıtımların daha ayrıntılı bir görünümüne izin verilir ve bir zaman çizelgesi görünümü aracılığıyla farklı uygulamaları daha derinlemesine inceleyebilirler. Bu bütünsel bakış, Kapelonis'in de açıkladığı gibi, uygulamaların çeşitli ortamlarda nasıl gezindiğini gösteriyor.

Codefresh kurucu ortağı ve açık kaynak sorumlusu Dan Garfield, bu gelişmeye olan acil ihtiyacın altını çiziyor. Şöyle belirtiyor: "İşletmeler ve DevOps ekipleri büyüdükçe, Argo CD bulut sunucuları bölündükçe ve mikro hizmetler çoğaldıkça, her uygulamanın yaşam döngüsünün ortamlar arasında yönetilmesi karmaşık ve zorlu hale geliyor. Yeni Codefresh yetenekleri, birleşik, sezgisel bir tek ekran deneyimiyle potansiyel olarak binlerce konuma dağıtılan yüzlerce uygulamaya çok ihtiyaç duyulan netliği ve GitOps yönetimini sağlıyor."

Codefresh bu yeni güncellemesi, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde potansiyel olarak devrim yaratarak, AppMaster gibi az kodlu ve kodsuz platformlar gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerin tekliflerine benzer şekilde onu daha sezgisel ve verimli hale getirebilir.