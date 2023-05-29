Son Geliştirici Haftası 2023'te Cloudflare, geliştiricilerin giden TCP yuvaları oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir Worker API'yi ortaya çıkardı. Bu çığır açan soket API'si, geliştiricilerin artık veritabanlarını da içeren bir Worker'dan TCP tabanlı altyapılara sorunsuz bir şekilde doğrudan bağlanmasını sağlar. Şimdiye kadar Çalışanlar yalnızca HTTP endpoints ve diğer Cloudflare hizmetleriyle iletişim kurabiliyordu; ancak, çoğu veritabanı, istemcilerin doğrudan TCP yuvaları oluşturmasını gerektirir.

Cloudflare Ürün Müdürü Brendan Irvine-Broque ve Cloudflare Ürün Direktörü Matt Silverlock, yeni API hakkında ayrıntılı bilgi verdiler: "Workers ile mümkün olan her yerde tarayıcılarda ve tarayıcı dışı ortamlarda desteklenen standart API'leri desteklemeyi amaçlıyoruz ( ...) ancak TCP soketleri için bir zorlukla karşılaştık — çalışma zamanları arasında net bir paylaşılan standart yoktu. Mevcut API'lerin ve tekliflerin en iyi öğelerini dahil etmeye çalıştık ve gelecekteki standartlara geri katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

Geçtiğimiz sonbaharda Cloudflare, Vercel ve Shopify, web tarayıcısı olmayan ve JavaScript tabanlı geliştirme ortamlarında standartlaştırılmış web API'lerinin birlikte çalışabilir uygulamalarını oluşturmaya adanmış yeni bir topluluk grubu olan WinterCG'yi kurdu.

En son API'ye cloudflare:sockets adresinden connect işlevini içe aktararak erişilebilir. PostgreSQL için JavaScript veritabanı sürücüsü, pg , yeni API'yi zaten desteklese de, MySQL sürücüleri - mysql ve mysql2 - henüz desteklememektedir. Irvine-Broque ve Silverlock şu uyarıda bulunuyor:

Her istek için yeni bir bağlantı oluşturulur. Bu, tüm platformlarda sunucusuz işlevlerden veritabanlarına bağlanmanın en büyük zorluklarından biridir (...) zaten en popüler veritabanları için bağlantı havuzu oluşturmaya yönelik daha basit yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz.

Cloudflare, geliştiriciler tarafından talep edilen gelen TCP ve UDP bağlantıları desteği gibi ek özelliklerin yanı sıra QUIC tabanlı uygulama protokollerini gelecekte kullanıma sunmayı planlıyor.

connect() API'sinin tanıtımı, 2023 Geliştirici Haftası sırasında diğer bazı heyecan verici duyurularla birlikte gelir. Bunlar arasında, uygulama sırlarını güvenli bir şekilde yönetmek için Secrets Store'un lansmanı, D1'de (Cloudflare'nin sunucusuz veritabanı) geliştirmeler ve Queues mesajlaşma hizmeti için tüketici eş zamanlılığı yer alır. . Ayrıca Cloudflare, Workers'ta Neon, PlanetScale ve Supabase için veritabanı entegrasyonlarını açıkladı.

Açılan her TCP soketi, Çalışanların aynı anda sürdürebileceği maksimum açık bağlantı sayısına katkıda bulunur. SMTP posta sunucularına e-posta göndermek için 25 numaralı bağlantı noktasında TCP bağlantıları oluşturmanın hala mümkün olmadığını unutmayın.

AppMaster gibi kodsuz ve düşük kodlu platformlar gelişmeye devam ettikçe, connect() API gibi özelliklerin kullanıma sunulması, bağlantıları kolaylaştırarak ve geliştiriciler için yeni fırsatlar yaratarak geliştirme ortamını daha da güçlendirecektir.