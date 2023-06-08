Bağlamsal yapay zeka, kurumsal uygulamalar için bir sonraki dil modelleri dalgasını geliştirme arayışı için 20 milyon dolarlık başlangıç fonu toplayarak gizlilikten çıktı. Douwe Kiela tarafından ortaklaşa kurulan teknoloji, OpenAI'nin GPT-4'ü gibi büyük dil modellerinin (LLM'ler) katı uyumluluk ve yönetişim gereksinimleri olan işletmeler tarafından benimsenmesini sınırlayan sorunları çözmeyi amaçlıyor.

Endüstrilerde devrim yaratma potansiyeline sahip olmalarına rağmen, mevcut LLM'ler, yüksek güvenilirlikle fabrikasyon sonuçlar üretmek gibi sınırlamalardan ve bilgi tabanlarını değiştirmede zorluklardan mustariptir. Sonuç olarak, işletmeler operasyonlarında LLM'leri uygulamakta tereddüt edebilirler. Bu engellerin üstesinden gelmek için Contextual AI, belirli kurumsal ihtiyaçları karşılayan yeni nesil LLM'ler oluşturmayı amaçlıyor.

Bain Capital Ventures, Lightspeed, Greycroft ve SV Angel gibi yatırımcılar tarafından desteklenen Bağlamsal Yapay Zekanın amacı, şirketler için tüketici odaklı LLM tekliflerinden daha uygun olan yapay zeka çözümleri geliştirmektir. Bu amaçla Kiela ve kurucu ortağı Amanpreet Singh, Hugging Face ve Meta'daki AI geliştirme geçmişlerine güveniyor.

Meta'dayken alma artırılmış nesil (RAG) çabalarına öncülük eden Kiela'nın araştırma deneyiminden yararlanan teknoloji, kurumsal kullanımlar için üstün bir metin üreten yapay zeka geliştirmeyi hedefliyor. Temelde RAG, performanslarını artırmak için LLM'leri dosyalar ve web sayfaları gibi harici kaynaklarla geliştirerek çalışır.

Bir soru verildiğinde, RAG esasen bu dış kaynaklarda ilgili verileri arar, bilgileri orijinal bilgi istemiyle paketler ve bir LLM'ye iletir. Buna karşılık, bu, geleneksel LLM'lere kıyasla gelişmiş hassasiyet ve güvenilirlik sunan bağlama duyarlı bir yanıt oluşturur.

RAG, LLM'lerde özelleştirme ve ilişkilendirmeyle ilgili sorunları ele alırken, yeniden eğitim veya ince ayar yapma ihtiyacını ortadan kaldırırken gelişmiş performans vaat ediyor. Artık kurumsal gereksinimler için entegre bir çözüm sunarken gecikme ve maliyetleri azaltan daha küçük, daha verimli dil modelleri geliştirilebilir.

LlamaIndex gibi diğer girişimler de LLM'ler için veri enjeksiyonları ve eklenti çerçeveleri araştırdığından, Bağlamsal Yapay Zeka bu arayışta yalnız olmasa da, şirket kurumsal sektörde benzersiz bir avantaja sahip olduğunu iddia ediyor. Şu anda ön gelir olmasına rağmen, Bağlamsal Yapay Zekanın, teknolojisinin potansiyel pilot projeleri için Fortune 500 şirketleriyle görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Üretken yapay zekanın çıktılarının doğru, güvenilir ve izlenebilir olmasını sağlayan Bağlamsal Yapay Zeka, işletmelerde yapay zeka teknolojisinin benimsenmesi ve devreye alınması üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, bu daha entegre yaklaşım, kurumsal pazarı hedeflemek isteyen diğer üretici yapay zeka şirketlerine rekabetçi bir alternatif sunuyor.

no-code sektörde AppMaster gibi platformlar, işletmelerin arka uç, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturmasını sağlayarak büyümeyi artırıyor. Kodsuz platformlar gibi çözümleri benimsemek, özellikle üretken yapay zekanın kurumsal sektörde ilgi görmesi nedeniyle maliyetlerin düşürülmesine ve geliştirmenin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.