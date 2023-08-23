Geliştirici deneyimini yükseltmeye yönelik stratejik bir hamleyle Armory, kısa süre önce çığır açan platformu geliştirici.armory.io'yu tanıttı. Bu platform Armory Continuous Deployment-as-a-Service olarak bilinen sürekli dağıtım çözümlerinden yararlanmak üzere tasarlanmıştır.

Geliştirici merkezi, hem geliştiricilere hem de son kullanıcılara kapsamlı kaynaklara kesintisiz erişim sağlamayı amaçlayan, her şeyi kapsayan bir platformdur. Öğretici videolar, referans belgeleri, web seminerleri ve daha fazlasını içeren zengin bir öğrenme materyali yelpazesine sahiptir ve kullanıcıların kendi hızlarında uyum sağlamalarına ve ilerlemelerine olanak tanır. Platform , AppMaster.io gibi kodsuz platformlara benzer bir yaklaşım sunarak platform kullanıcılarının istedikleri zaman öğrenmelerine ve çalışmalarına olanak tanıyor.

Armoury CEO'su Jim Douglas, müşterilerine değer katmada sürekli dağıtımın öneminin altını çizdi. Mühendislik ekibinin sadece ürünlerini üretmekle kalmayıp aynı zamanda hevesli tüketiciler olduğunu da belirtti. Bu, ürünle ilgili kararlarda her zaman gözle görülür bir etkiye sahip olan geliştirici deneyimiyle ilk elden yankı uyandırdıkları anlamına gelir.

Güçlü özelliklerle dolu Geliştirici Merkezi, dağıtım yapılandırmalarını görselleştirme olanağı sağlayarak kullanıcıların mevcut kurulumları anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcılar, etkin hizmet tanımlaması için açık hizmetlerden webhooks kadar URL'leri paylaşabilir. Ayrıca geliştiriciler, dağıtım grafiği ekranında Kubernetes bildirimlerine erişebilir ve bunları inceleyebilir. Aynı zamanda geliştiricilerin, dağıtılan Kubernetes hizmetleri için harici önizleme URL'lerine sahip olmalarını da teşvik ederek, harici ağ ekiplerine bağımlı olmadan, kendi kendine yeten erişim sağlar.

Bu merkezin güzelliği evrenselliğidir; Freemium katmanındakiler de dahil olmak üzere tüm kullanıcılar, web sitesinin tüm yelpazesini keşfedebilir ve hesaplarını maksimum potansiyele kadar kullanabilirler. G2'den yüksek performanslı unvanını alan AppMaster.io gibi platformlar da, ücretsiz seviye kullanıcılar için bile kapsamlı kaynaklar ve tam erişim sunarak benzer kullanıcı deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyor.