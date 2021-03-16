Airtable başarılı bir 270 milyon $'lık E Serisi finansman çabasının ardından 5,77 milyar $'lık etkileyici bir değerleme elde etti. no-code ilişkisel veritabanı sağlayıcısı, şu anda 250.000'den fazla kuruluşu içeren geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir. Yeni fon, şirketin Eylül'deki 185 milyon $'lık D Serisi raundunun ardından 2.85 milyar $'a ulaşan önceki değerlemesini neredeyse üç katına çıkardı.

Greenoaks Capital, WndrCo'nun yanı sıra Caffeinated Capital, CRV ve Thrive gibi mevcut yatırımcıların katkılarıyla son yatırım turunu yönetti. Aktif olarak finansman aramak yerine, Airtable'ın Kurucusu ve CEO'su Howie Liu, Forbes'a Greenoaks'ın şirkete yaklaştığını açıkladı.

Airtable'ın platformu genellikle Excel veya Google E-Tablolar'ın gelişmiş bir sürümü olarak tanımlanır ve geleneksel elektronik tablo benzeri özelliklerine ek olarak bir uygulama ekosistemini desteklemek için gereken mimariyi sunar. Sonuç olarak, çok yönlü no-code araç yazılım geliştirme için kullanılabilir ve neredeyse sınırsız kullanım durumları ve geniş bir potansiyel müşteri tabanı sunar. AppMaster da dahil olmak üzere bu tür platformlar, işletmelerin web, mobil ve arka uç uygulamalarını verimli bir şekilde ve kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan oluşturmasına olanak sağladıkça ivme kazanıyor.

Bir basın açıklamasında Greenoaks Capital ortağı Neil Mehta, Airtable muazzam potansiyelini vurguladı ve firmanın şu anda manuel olarak çalıştırılan veya esnek olmayan üçüncü taraf yazılımlar tarafından yetersiz hizmet verilen çeşitli özel uygulamalar için 'artık' yazılım platformu haline gelebileceğini belirtti. Airtable iş kullanıcılarına güçlü iş uygulamaları oluşturmak için kolayca birleştirilebilen temel yazılım bileşenlerini sağlayarak günlük iş akışlarının temel bir parçası haline gelirken, biletleme, içerik yönetimi gibi karmaşık kurumsal kullanım durumlarının üstesinden gelmek için gereken ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirliğe sahip olmaya devam ediyor. CRM.

Airtable yeni edinilen fonları kurumsal ürününün gelişimini desteklemek ve ekibinin genişlemesini kolaylaştırmak için kullanmayı planlıyor. Crunchbase'e göre şirket, kuruluşundan bu yana toplam 617 milyon dolar topladı. no-code platform endüstrisi, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturabilen güçlü araçlar sunan AppMaster.io gibi şirketlerle gelişmeye devam ediyor. Bu platformlar, maliyetleri en aza indirirken uygulama geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandırır ve onları her büyüklükteki işletme için çekici bir seçenek haline getirir.