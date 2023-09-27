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Confluent'in 'Yapay Zeka için Veri Akışı' Girişimi: Yapay Zeka Uygulama Geliştirmede Yeni Bir Dönem

Eyl 27, 2023
Confluent'in 'Yapay Zeka için Veri Akışı' Girişimi: Yapay Zeka Uygulama Geliştirmede Yeni Bir Dönem

Lider yönetilen Apache Kafka servis sağlayıcısı Confluent, yenilikçi 'Yapay Zeka için Veri Akışı' programını duyurdu. Bu ileri görüşlü girişim, yüksek kaliteli gerçek zamanlı verileri kullanarak Yapay Zeka uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmayı ve çeşitli endüstri kullanım örneklerinde Üretken Yapay Zeka teknolojilerinden yararlanma yönündeki artan eğilimle uyumlu olmayı amaçlıyor.

Bu iddialı girişimin temelinde Confluent'in tescilli gerçek zamanlı veri akışı motoru yer alıyor. Buradaki temel amaç, kuruluşların güvenilir ve dikkatle seçilmiş verilerden gerçek zamanlı ve bağlamsal olarak ilgili yargılar elde etmelerini sağlamaktır. Bu kararlar potansiyel olarak vektör veritabanlarına ve yapay zeka odaklı uygulamalara ve ayrıca diğer çeşitli yapay zeka destekli sistemlere aktarılabilir.

Kurumsal kullanıcılara bağlamsal veri akışlarına erişmeleri için birden fazla vektör veri tabanına bağlantı sağlamak amacıyla Confluent, MongoDB, Pinecone, Rockset, Weaviate ve Zilliz gibi sektör lideri birçok firmayla stratejik ortaklıklar kurdu.

Şirketin vektör veritabanlarına odaklanması hayati önem taşıyor çünkü bu veritabanları, LLM'ler gibi yapay zeka teknolojilerinin gerektirdiği düzenlerde çok daha büyük veri kümelerini işleyebiliyor, indeksleyebiliyor ve ölçekleyebiliyor. Kullanıcılar bu entegrasyonlara Confluent Cloud'un yönetilen veri akışları aracılığıyla erişebilir; bu, Confluent'in araç setine eklenen ve aynı zamanda AppMaster araçlarıyla da karşılaştırılabilen, kod gerektirmeden ölçeklenebilirlik sağlayan yeni bir eklentidir.

Confluent'in işbirliği burada bitmiyor. Planlar ayrıca 'Confluent ile Bağlan' programı aracılığıyla ek ortakları da dahil etmeyi içeriyor. İttifak aynı zamanda yapay zeka etrafında dönen yeni entegrasyonlar, kavramsal kanıtlar ve pazara giriş stratejileri sunmak için Google Cloud ve Microsoft Azure gibi bulut hizmet sağlayıcılarını da kapsıyor.

Şirket, perakende ve finansal hizmetler gibi sektörler için iş analizlerini güçlendirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Google Cloud'un üretken yapay zeka yeteneklerinden yararlanma niyetinin sinyalini verdi. Eş zamanlı olarak Confluent, AppMaster'ın uygulama oluşturmaya yardımcı olduğu yönteme benzer şekilde yapay zeka asistanlarının ticari işlemleri yürütmesini ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlamasını desteklemek için bir Microsoft Copilot şablonu formüle etmeyi amaçlıyor.

Bilgisayar destekli kodlamayı ve öneriler sağlamayı amaçlayan Confluent, Confluent Bulut Konsolu üzerinden erişilebilen yapay zeka destekli asistanını tanıtıyor. Bu son teknoloji araç, ekiplerin Confluent kullanarak mühendislik yeniliklerini hızlandırmak için gerekli bağlamsal yanıtları almalarına yardımcı olur.

Benzersiz bir şekilde bu asistan, zamanında ve spesifik yanıtlar sunmak için Confluent belgeleri gibi herkesin erişebildiği bilgileri müşterinin bağlamsal ayrıntılarıyla birleştirir. Üstelik Confluent AI asistanı, 2024'te hiçbir ek maliyet olmadan kullanıma sunulması planlanan bir işlevsellik olan kod da üretebiliyor.

Son olarak Confluent, Confluent Cloud için kısa süre önce piyasaya sürülen Flink hizmetine bir dizi geliştirme eklemeyi ve Flink SQL'e yerleşik yapay zeka yeteneklerini getirmeyi planladığını duyurdu.

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