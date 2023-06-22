Girişimciler ve işletme sahipleri, operasyonları ve iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmenin sürekli zorluğuyla karşı karşıyadır. Neyse ki, süreçleri kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için mevcut yazılım çözümleri var. Çevrimiçi bir veritabanı yazılımı olan Quickbase , verileri merkezileştirme ve görevleri otomatikleştirme becerisiyle tanınırlık kazanmıştır.

Ancak, kodsuz bir yaklaşım sunanlar da dahil olmak üzere, benzersiz gereksinimlerinize daha iyi uyan alternatifleri keşfetmek önemlidir. Bu makalede, bazıları no-code platformlara dayanan ve kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi olmadan özel uygulamalar oluşturmasını sağlayan bir dizi Quickbase alternatifini inceleyeceğiz.

Bu no-code alternatifleri göz önünde bulundurarak, iş akışlarınızı optimize etmek, verimliliği artırmak ve kuruluşunuzda başarıya ulaşmak için güçlü araçlar keşfedebilirsiniz.

AppMaster

Quickbase alternatifleri arasında, göz önünde bulundurulmaya değer öne çıkan bir seçenek, işletmelerin web, mobil ve arka uç uygulamalarını herhangi bir kodlama becerisi olmadan hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasını sağlayan kodsuz bir platform olan AppMaster'dır .

Platform, arka uç uygulamaları için veri modelleri , iş mantığı ve REST API ve WebSocket endpoints oluşturmak için görsel bir BP (İş Süreci) tasarımcısı sunar. Web ve mobil uygulamalar için müşteriler, sürükle ve bırak bileşenleriyle kullanıcı arayüzleri oluşturabilir, her bileşen için özel iş mantığı oluşturabilir ve uygulamalarını tamamen etkileşimli hale getirebilir.

AppMaster no-code yaklaşımı, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, uygulamanızın her zaman güncel olmasını ve uyumluluk veya eski kodla ilgili herhangi bir sorun olmamasını sağlar. Platform, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır ve bu da onu her büyüklükteki işletme için mükemmel bir seçim haline getirir.

Airtable

Airtable, elektronik tabloların ve veritabanlarının işlevlerini sorunsuz bir şekilde birleştiren bulut tabanlı bir veritabanı yazılımıdır. Airtable ile veritabanları, tablolar ve formlar oluşturabilirsiniz. Kullanımı kolay arayüzü, kullanıcıların iş akışlarını özelleştirmelerini kolaylaştırır.

Dropbox, Slack ve Excel gibi çok çeşitli uygulamalarla entegrasyon, diğer ekip üyeleriyle işbirliğini kolaylaştırır. Airtable ücretsiz bir deneme sunar ve fiyatlandırma, mevcut kayıt ve kullanıcı sayısına bağlıdır.

Zoho Yaratıcısı

Zoho Creator, kullanıcıların karmaşık kod yazmak zorunda kalmadan özel uygulamalar oluşturmasını sağlayan başka bir bulut tabanlı veritabanı yazılımıdır. Kullanıcılar verileri yönetebilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve raporlar oluşturabilir. Projeler, satış ve envanter yönetimi uygulamaları dahil olmak üzere 50'den fazla önceden oluşturulmuş uygulama ile Zoho Creator, çeşitli sektörlerde operasyonları kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Yazılım ücretsiz bir deneme sunar ve fiyatlandırma, kullanıcı sayısına ve kullanılabilir depolama alanına bağlıdır.

ustalık

Knack, kullanıcıların herhangi bir kodlama becerisi olmadan özel web tabanlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir çevrimiçi veritabanı yazılımıdır. drag-and-drop arayüzü ile Knack'in kullanımı kolaydır ve hemen hemen her tür uygulamayı oluşturma esnekliğine sahiptir. Knack ayrıca Zapier ve Google E-Tablolar da dahil olmak üzere çok çeşitli entegrasyonları destekler. Knack, küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir ve kullanıcı sayısına ve kullanılabilir depolama alanına göre fiyatlandırma sunar.

Hazar

Caspio, işletmelerin kodlama becerileri olmadan özel web tabanlı uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan başka bir çevrimiçi veritabanı yazılımıdır. Caspio, parola korumalı tablolar, SSL şifreleme ve 2 faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik özellikleriyle tanınır.

Yazılım, otomatikleştirilmiş iş akışları, yanıt veren formlar ve çok katmanlı raporlar gibi gelişmiş veri yönetimi özellikleri sağlar. Caspio ücretsiz bir deneme sunar ve fiyatlandırma, kullanıcı sayısına ve kullanılabilir depolama alanına bağlıdır.

Bubble

Bubble, müşterilerin herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir görsel programlama dilidir. drag-and-drop arabirimi, kullanıcıların ihtiyaç duydukları her türlü iş akışını, entegrasyonu veya kullanıcı arabirimi davranışını oluşturmasına olanak tanır. Bubble üçüncü taraf platformlarla sorunsuz entegrasyon sağlar. Ayrıca, uygulamanızın verilerini depolamak için veritabanınızı oluşturmanıza da olanak tanır. Bubble fiyatlandırma, kullanıcı sayısına ve kullanılabilir depolama alanına bağlıdır.

Karar Vermek: İhtiyaçlarınızı Değerlendirmek

İşiniz için doğru Quickbase alternatifini seçmek söz konusu olduğunda, ihtiyaçlarınızı değerlendirmek önemlidir. Aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Sorunlu noktaları belirleyin : Yeni bir platformla ele almayı amaçladığınız belirli zorlukları ve sorunlu noktaları belirleyin.

: Yeni bir platformla ele almayı amaçladığınız belirli zorlukları ve sorunlu noktaları belirleyin. Özelleştirme seçenekleri : Çözümü benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlamak için her alternatifin sunduğu özelleştirme düzeyini değerlendirin.

: Çözümü benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlamak için her alternatifin sunduğu özelleştirme düzeyini değerlendirin. Entegrasyon yetenekleri : Kesintisiz veri akışı ve işbirliğini sağlamak için her bir alternatifin mevcut sistemleriniz ve araçlarınızla ne kadar iyi entegre olabileceğini değerlendirin.

: Kesintisiz veri akışı ve işbirliğini sağlamak için her bir alternatifin mevcut sistemleriniz ve araçlarınızla ne kadar iyi entegre olabileceğini değerlendirin. Kullanım kolaylığı : Alternatifin kullanıcı dostu olup olmadığını ve siz ve ekibiniz için öğrenme eğrisini göz önünde bulundurun.

: Alternatifin kullanıcı dostu olup olmadığını ve siz ve ekibiniz için öğrenme eğrisini göz önünde bulundurun. Fiyatlandırma modelleri : Olası ek maliyetler veya sınırlamalar da dahil olmak üzere her bir alternatifin fiyatlandırma yapısını anlayın.

: Olası ek maliyetler veya sınırlamalar da dahil olmak üzere her bir alternatifin fiyatlandırma yapısını anlayın. Ölçeklenebilirlik : Gelecekteki büyümeyi ve gelişen iş ihtiyaçlarını karşılamak için alternatifin ölçeklenebilirliğini göz önünde bulundurun.

: Gelecekteki büyümeyi ve gelişen iş ihtiyaçlarını karşılamak için alternatifin ölçeklenebilirliğini göz önünde bulundurun. Uzun vadeli hedefler : Seçilen alternatifin kuruluşunuzun uzun vadeli hedefleri ve stratejik vizyonu ile uyumlu olduğundan emin olun.

Bu faktörleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, kuruluşunuzun iş akışlarını düzene koymasını ve başarıyı etkili bir şekilde yönlendirmesini sağlayan bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Çözüm

Quickbase, iş operasyonlarını yönetmek için mükemmel bir çözüm olsa da, herkes için uygun olmayabileceğini kabul etmek önemlidir. Neyse ki, her biri kendine özgü özelliklere ve fiyatlandırma yapılarına sahip birkaç veritabanı yazılımı alternatifi mevcuttur. Bu alternatifleri değerlendirirken, iş gereksinimlerinize en uygun olanı belirlemek için her seçeneği derinlemesine incelemek ve anlamak çok önemlidir.

Göz önünde bulundurulmaya değer bu alternatiflerden biri, kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi olmadan özel uygulamalar oluşturmasını sağlayan güçlü bir no-code platform olan AppMaster. Sezgisel arayüzü ve drag-and-drop işleviyle AppMaster, verileri merkezileştirme, süreçleri otomatikleştirme ve özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirme esnekliği sunar.

Ancak, her işletme için hiçbir alternatifin mükemmel olmadığını unutmamak önemlidir. Her seçeneğin kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bu nedenle, kararınızı verirken özellikler, özelleştirme seçenekleri, fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik gibi faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Her bir alternatifi değerlendirmek ve anlamak için zaman ayırarak, iş hedeflerinizle uyumlu bilinçli bir karar verebilir, sonuçta operasyonları kolaylaştırabilir ve başarıyı artırabilirsiniz. Bu nedenle, mevcut alternatifleri keşfetmekten ve benzersiz gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan veritabanı yazılımını seçmekten çekinmeyin.