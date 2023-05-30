Günümüzün dinamik dijital ortamında, mobil cüzdan uygulamaları işlemleri gerçekleştirme, finansmanı yönetme ve günlük ödemeleri gerçekleştirme şeklimizde devrim yarattı. Google Pay ve Apple Wallet gibi sektör liderleri, çıtayı yükselterek yazılım geliştirme ilkelerinin derinlemesine anlaşılmasını, katı güvenlik önlemlerini ve olağanüstü kullanıcı deneyimine odaklanmayı gerektiriyor. Bu makale, devlere rakip olan bir mobil cüzdan uygulaması oluşturmaya ilişkin temel hususları ve temel adımları ele alıyor.

Doğru Teknoloji Yığınının Seçilmesi

Google Pay veya Apple Wallet gibi bir mobil cüzdan uygulaması oluşturmak, güçlü ve güvenilir bir teknoloji yığını gerektirir. Doğru teknoloji setini seçmek, en iyi kullanıcı deneyimini oluşturmak ve uygulamanızın ölçeklenebilirliğini sağlamak için çok önemlidir. Teknoloji yığını, uygulamayı geliştirmek için gereken programlama dilleri, çerçeveler, platformlar ve diğer teknik araçlardan oluşur. Bir mobil cüzdan uygulaması için teknoloji yığını üç kategoriye ayrılabilir:

arka uç

Arka uç, işlemlerin işlenmesinden, kullanıcı profillerinin yönetilmesinden ve verilerin depolanmasından sorumlu sunucu tarafı bileşenidir. Arka uç teknolojilerinin doğru seçimi ölçeklenebilirliği, performansı ve güvenliği etkileyebilir.

Programlama dilleri : Python, Java veya Go (Golang) gibi hızlı, güvenli ve güvenilir bir dil seçin.

: Python, Java veya Go (Golang) gibi hızlı, güvenli ve güvenilir bir dil seçin. Çerçeveler : Arka uç geliştirmeyi hızlandırmak için Django, Express veya Flask gibi çerçeveleri kullanın.

: Arka uç geliştirmeyi hızlandırmak için Django, Express veya Flask gibi çerçeveleri kullanın. Veritabanları : PostgreSQL , Amazon Aurora veya MySQL gibi ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir veritabanı seçin.

Başlangıç aşaması

Ön uç, bilgileri görüntülemekten ve kullanıcı etkileşimini yönetmekten sorumlu istemci tarafı bileşendir. Ön ucunuzun kullanıcı dostu, duyarlı olduğundan ve sorunsuz gezinmeye sahip olduğundan emin olun.

Mobil geliştirme platformları : Android ve iOS platformları, pazardaki baskın oyunculardır. Android için Kotlin ve iOS için Swift gibi yerel teknolojileri veya birden çok platformda tek bir kod tabanı kullanmanıza izin veren React Native gibi platformlar arası teknolojileri kullanın.

: Android ve iOS platformları, pazardaki baskın oyunculardır. Android için Kotlin ve iOS için Swift gibi yerel teknolojileri veya birden çok platformda tek bir kod tabanı kullanmanıza izin veren React Native gibi platformlar arası teknolojileri kullanın. UI/UX Tasarım Araçları : Uygulamanın kullanıcı arayüzünü tasarlamak için Sketch, Adobe XD veya Figma gibi araçları kullanın.

DevOps ve Dağıtım

Uygulamanızı dağıtmak ve yönetmek için araçlar ve uygulamalar güvenilir, ölçeklenebilir ve güvenli olmalıdır.

Dağıtım platformları : Hızlı ve uygun maliyetli uygulama dağıtımı için AWS, Azure veya Google Cloud gibi platformları kullanın.

: Hızlı ve uygun maliyetli uygulama dağıtımı için AWS, Azure veya Google Cloud gibi platformları kullanın. Kapsayıcılaştırma : Uygulamanızı kapsayıcı hale getirmek ve devreye alma verimliliğini artırmak için Docker veya Kubernetes'ten yararlanın.

No-Code Platformlardan Yararlanma: AppMaster

Geleneksel kodlama yöntemleriyle uygulama geliştirmek zaman alıcı ve pahalı olabilir. Kodsuz platformlar, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliği korurken geliştirme sürecini hızlandırmak için yenilikçi bir yol sunar. Böyle bir platform AppMaster'dır . AppMaster, kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir no-code araçtır. Mobil cüzdan uygulamaları geliştirmek için aşağıdaki avantajları sunar:

Görsel Geliştirme : AppMaster ile sürükle ve bırak görsel araçlarını kullanarak kullanıcı arayüzleri, veritabanı şemaları ve iş mantığı tasarlayabilirsiniz. Tasarım sürecini basitleştirir ve kodlama için harcanan zamanı azaltır. Otomatik Oluşturulan Kaynak Kodu : AppMaster uygulamalarınız için arka uç için Go (Golang), web uygulamaları için JS/TS ile Vue3 çerçevesi ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI için kaynak kodu üretir. Her büyüklükteki şirketin kolayca ölçeklenebilir ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. Güvenli ve Ölçeklenebilir : AppMaster uygulamaları her seferinde sıfırdan oluşturulur ve teknik borç ortadan kalkar. Birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilirler ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için inanılmaz ölçeklenebilirlik sergileyebilirler. Çeşitli Abonelik Seçenekleri : AppMaster , platformu öğrenmek ve keşfetmek için ücretsiz planlardan ek kaynaklar ve oluşturulan kaynak koduna tam erişim içeren daha gelişmiş seçeneklere kadar farklı abonelikler sunar.

AppMaster gücünden yararlanarak Google Pay veya Apple Wallet'a benzer, daha verimli, düşük maliyetli ve daha iyi ölçeklenebilirliğe sahip bir mobil cüzdan uygulaması oluşturabilirsiniz.

Üçüncü Taraf Hizmetlerini Entegre Etme

Mobil cüzdan uygulamaları, sorunsuz bir kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak için üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon gerektirir. Mobil cüzdan uygulamanızı oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken bazı entegrasyonlar şunları içerir:

Ödeme ağ geçitleri ve bankacılık API'leri : Güvenli ve sorunsuz işlemleri etkinleştirmek için uygulamanızı Stripe, Square veya Braintree gibi güvenilir ödeme ağ geçitleriyle entegre edin. Kullanıcıların banka hesaplarını ve kartlarını bağlamasına izin vermek için uygulamanızı popüler bankacılık API'lerine bağlayın.

: Güvenli ve sorunsuz işlemleri etkinleştirmek için uygulamanızı Stripe, Square veya Braintree gibi güvenilir ödeme ağ geçitleriyle entegre edin. Kullanıcıların banka hesaplarını ve kartlarını bağlamasına izin vermek için uygulamanızı popüler bankacılık API'lerine bağlayın. Kart veren iş ortakları : Çok çeşitli kredi ve banka kartlarına destek sağlamak için Visa, Mastercard ve American Express gibi kart veren kurumlarla ortak olun.

: Çok çeşitli kredi ve banka kartlarına destek sağlamak için Visa, Mastercard ve American Express gibi kart veren kurumlarla ortak olun. Cihaz üreticilerinin cüzdan API'leri : Uygulamanızı, iPhone'da Apple Pay API'leri veya Android cihazlarda Google Pay API'leri gibi cihaz üreticilerinin cüzdan API'leri ile entegre edin. Cihaz cüzdanları ile entegrasyon, kullanıcıların uygulamanıza erişmesini ve uygulamanızı kullanmasını kolaylaştıracaktır.

: Uygulamanızı, iPhone'da Apple Pay API'leri veya Android cihazlarda Google Pay API'leri gibi cihaz üreticilerinin cüzdan API'leri ile entegre edin. Cihaz cüzdanları ile entegrasyon, kullanıcıların uygulamanıza erişmesini ve uygulamanızı kullanmasını kolaylaştıracaktır. Konum servisleri : Kullanıcıların yakındaki satıcıları veya mobil ödeme kabul eden ATM'leri bulmasını sağlamak için uygulamanızı konum servisleriyle donatın.

: Kullanıcıların yakındaki satıcıları veya mobil ödeme kabul eden ATM'leri bulmasını sağlamak için uygulamanızı konum servisleriyle donatın. E-posta veya SMS hizmetleri : Twilio veya SendGrid gibi e-posta veya SMS hizmetlerini entegre ederek güvenli, gerçek zamanlı ve işlem bildirimleri sunun.

Bu üçüncü taraf hizmetleri entegre etmek, mobil cüzdan uygulamanızın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirerek daha yüksek müşteri memnuniyeti ve daha güçlü bir rekabet avantajı sağlar.

Uyum ve Mevzuat Yönergeleri

Google Pay veya Apple Wallet gibi bir mobil cüzdan uygulaması geliştirirken, kullanıcılarınız için güvenli ve güvenilir bir deneyim sağlamak için gerekli düzenlemelere ve yönergelere uymak çok önemlidir. Bir mobil cüzdan uygulaması oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken başlıca uyumluluk ve düzenleme hususları şunlardır:

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Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS)

PCI DSS, kredi kartı bilgilerini kabul eden, işleyen, depolayan veya ileten tüm işletmelerin güvenli bir ortam sağlamasını sağlamak için tasarlanmış küresel bir güvenlik standartları setidir. Kart ödemelerini işleyen bir mobil cüzdan uygulaması oluşturmak için, uygulamanızın veri şifrelemeyi uygulama, depolanan kart sahibi verilerini koruma ve güvenli iletişim kanalları sağlamayı içeren en son PCI DSS gereksinimlerine uyduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, PCI DSS uyumlu üçüncü taraf ödeme ağ geçitleri ve bankalarla çalışmalısınız.

Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML)

KYC ve AML düzenlemeleri, kimlik hırsızlığı, mali dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri önlemeyi amaçlar. Bu düzenleyici gereksinimler, hedef pazarınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir, ancak genellikle şüpheli etkinliği tespit etmek için kullanıcılarınızın kimliğinin doğrulanmasını ve işlemlerinin izlenmesini içerir. Bir mobil cüzdan uygulaması oluştururken, kimlik belgelerini toplamak, adresleri doğrulamak ve sağlanan bilgilerin gerçekliğini doğrulamak için adımlar atmak gibi kullanıcı kimliği için uygun önlemlerin alındığından emin olun. Kimlik doğrulama hizmetleriyle iş ortaklığı yapmak, süreci kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Veri Gizliliği Düzenlemeleri

Mobil cüzdan uygulamaları, Avrupa Birliği'ndeki Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) gibi veri gizliliği düzenlemelerine uyulmasını son derece önemli kılan hassas bilgileri işler ve depolar. Uyumluluğu sağlamak için şifreleme, veri erişimini yetkili personelle sınırlama ve kullanıcıların verilerini kontrol etmelerine izin verme gibi veri koruma önlemleri uygulamanız gerekir. Ek olarak, mobil cüzdan uygulamanızı piyasaya sürmeyi planladığınız pazarlardaki yerel veri gizliliği düzenlemelerini dikkate alın.

Mobil Cüzdan Uygulamanızı Başlatma ve Tanıtma

Mobil cüzdan uygulamanızı geliştirdikten ve gerekli tüm düzenlemelere uygunluğu sağladıktan sonra kullanıma hazırsınız. Uygulamanızı etkili bir şekilde başlatmanıza ve tanıtmanıza yardımcı olacak bazı adımlar şunlardır:

Bir Pazarlama Stratejisi Geliştirin : Hedef kitlenizi belirleyin, rakipleri araştırın, değer teklifinizi tanımlayın ve pazarlama hedeflerini belirleyin. Bütçe, kanallar, mesajlaşma ve temel performans göstergeleri (KPI'ler) dahil olmak üzere pazarlama planınızın ana hatlarını çizin. Yumuşak Lansman : Kullanıcı geri bildirimi toplamak, potansiyel sorunları belirlemek ve tam ölçekli bir lansmana gitmeden önce uygulamanın performansını optimize etmek için mobil cüzdan uygulamanızı belirli bir pazarda sınırlı bir kitleye yayınlayın. Kullanıcı Geri Bildirimlerini Toplayın ve Uygulayın Anketler, uygulama içi incelemeler ve sosyal medya platformları aracılığıyla aktif olarak kullanıcı geri bildirimi toplayın. Uygulamanızı iyileştirmek ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için bu geri bildirimi kullanın. App Store Optimizasyonu (ASO) : Görünürlüğü artırmak ve daha fazla kullanıcı çekmek için uygulama mağazası girişinizi alakalı anahtar kelimeler, ilgi çekici görseller ve net açıklamalarla optimize edin. Sosyal Medya ve İçerik Pazarlaması : Potansiyel kullanıcılarla etkileşim kurmak, güncellemeleri paylaşmak ve uygulamanızı tanıtmak için sosyal medya kanallarından yararlanın. Mobil cüzdan uygulamanızın özelliklerini ve avantajlarını sergileyen blog gönderileri ve nasıl yapılır kılavuzları gibi değerli içerikler oluşturun. Halkla İlişkiler (PR) : Hikayenizi paylaşmak ve uygulamanız hakkında heyecan yaratmak için gazetecilere, etkileyicilere ve sektör yayınlarına ulaşın. Medya kapsamını kolaylaştırmak için basın bültenleri, röportajlar ve kapsamlı medya kitleri kullanın.

Gelecek Trendler: Büyüme Fırsatları

Mobil cüzdan sektörü hızla gelişiyor ve trendlerin bir adım önünde olmak, uygulamanızın başarısı ve büyümesi için çok önemli. Mobil cüzdan uygulamanızı oluştururken ve güncellerken göz önünde bulundurmaya değer bazı gelecek trendleri şunlardır:

Temassız Ödemeler

Sağladıkları kolaylık, hız ve hijyen avantajları nedeniyle temassız ödeme çözümlerine olan talep artıyor. Mobil cüzdan uygulamanızın NFC tabanlı veya QR kodu tabanlı temassız ödemeleri desteklediğinden ve temassız ödeme teknolojisindeki yeni gelişmelerle güncel kaldığından emin olun.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Cihazları ile Entegrasyon

Bağlı cihazların sayısı artmaya devam ederken, mobil cüzdan uygulamanızı akıllı saatler, giyilebilir cihazlar ve akıllı ev sistemleri gibi IoT cihazlarıyla entegre etmek, piyasada alakalı kalmak için mükemmel fırsatlar sunar. IoT cihaz üreticileriyle ortaklıklar keşfetmeyi ve bu cihazlara sorunsuz bir ödeme deneyimi getiren uygulama uzantıları oluşturmayı düşünün.

Yapay Zeka (AI) ile Gelişmiş Güvenlik

Yapay zeka ve makine öğrenimini uygulamak, sahtekarlık faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye yardımcı olabilir, böylece mobil cüzdan uygulamanızın güvenliğini artırır. İşlem modellerini analiz eden ve şüpheli etkinlikleri kullanıcılarınıza mali zarar vermeden önce işaretlemek için anormallikleri belirleyen yapay zeka destekli araçlara yatırım yapın.

Dijital Sadakat Programlarının Genişletilmesi

Dijital sadakat programları, kullanıcıların elde tutulması ve etkileşiminin önemli bir itici gücüdür. Sadakat ve ödül programı yönetimindeki gelişen trendleri takip edin ve kullanıcıları çekmek ve elde tutmak için kişiselleştirilmiş teklifler, konuma dayalı ödüller ve sadakat kartlarının mobil cüzdan uygulamanıza sorunsuz entegrasyonu gibi özellikler sunmayı düşünün.

Google Pay veya Apple Wallet gibi bir mobil cüzdan uygulaması geliştirmek karmaşık ama ödüllendirici bir çaba olabilir. En iyi uygulamaları takip etmek, doğru teknolojileri benimsemek ve sektör trendlerinin bir adım önünde olmak, kullanıcılara sorunsuz, güvenli ve çekici bir ödeme deneyimi sunan başarılı bir mobil cüzdan uygulaması oluşturma şansınızı artıracaktır.